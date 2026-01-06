跑步︱配速是什麼？如何找出適合的配速？
珍惜生命｜葵涌石蔭邨輪椅女子 商場平台欄杆上吊昏迷
葵涌石蔭邨發生上吊自殺案。
今日（6日）下午1時57分，一名年約50多歲坐輪椅的女子，於葵涌石蔭邨石蔭商場5樓平台欄桿上吊，葵涌長者鄰舍中心職員發現後連忙報警求助。警方和救援人員接報後趕至現場，女子已無呼吸脈搏，昏迷由救護車送往仁濟醫院搶救。警方正在調查事件。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-葵涌石蔭邨輪椅女子-商場平台欄杆上吊昏迷/633840?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
