珍惜生命｜西環女子墮樓倒卧平台 當場死亡
西環發生墮樓案。
今日（10日）早上10時許，一名女子從西環西環卑路乍街35A號翡翠閣一高處墮下，倒卧大廈一個平台。警方和救援人員接報後趕至現場，經檢驗後證實女子當場不治。警方正在調查死者身分及其墮樓原因。
學生出租屋內亡 業主向家屬償索失敗
【on.cc東網專訊】黑龍江省一名中學生去年底在校外出租屋內自殺死亡，業主夫婦事後以物業變成「凶宅」貶值為由，要求死者家長賠償12萬元（人民幣，下同，約13.1萬港元），最終遭到黑龍江尚志市人民法院一審駁回。on.cc 東網 ・ 1 天前
中國官媒罕有揭示嚴打詐騙活動內幕
CCTV中國官方媒體罕見地深入報告了打擊詐騙活動的內幕，這些詐騙活動已導致數千名中國公民和其他人士受騙。 「那需要什麼感覺嗎？」一名眼神銳利的男子坐在軟墊囚室內發問，雙手戴著手銬。 他正接受中國調查人員盤問，內容涉及他涉嫌下令殺害一名陌生人——以人命作為祭品結拜，展現與商家合作的誠意。 「那不是一個人嗎？活生生的一個人」調查人員追問。 「沒什麼感受。」男子堅稱。 這場景聽起來像犯罪劇情，但實際上是中國官方媒體紀錄片的一部分，罕見地揭示司法系統運作，在一個庭審訴訟通常不公開的國家尤為少見。 ...BBC News 中文 ・ 1 天前
緬甸軍方將拆除近150棟詐騙園區建築 含健身房、水療和卡拉OK
（法新社仰光9日電） 緬甸軍方今天表示，將拆除境內網路詐騙園區內近150棟建築物，包括健身房、水療中心和卡拉OK娛樂場所。緬甸環球新光報（The Global New Light of Myanmar）報導，緬甸軍方指出，軍方在突襲行動中發現148棟建築，包括多棟宿舍、4層樓醫院和兩層樓卡拉OK大樓。法新社 ・ 21 小時前
49歲男涉養女小四至中四期間四度非禮 罪成判監3年3個月 官稱事主需長期心理治療
49 歲男子被指 2016 年至 2023 年，四度在家中非禮當時就讀小四至中四的養女，包括隔衣摸胸和私處。事主因生母搬走，她和胞妹由養父照顧，擔心失去依靠而啞忍，直至一次遭養父脫褲子至露臀，終向社工披露及報警。男子經審訊後被裁定 4 項非禮罪成，周一（10 日）於區域法院被監 3 年 3 個月。法庭線 ・ 6 小時前
旺角 17 歲少女廁所遭圍毆 3 少女被捕最細僅 13 歲 警追緝在逃人士︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】一名 17 歲少女上月在旺角一幢商廈的殘障人士廁所內遭多名少女拳打腳踢，施襲過程更被拍下上載至社交平台。警方今日（9 日）表示，經調查後昨日拘捕 3 名年齡介乎 13 至 16 歲的少女，報稱學生或無業，案件仍在調查中，並正追緝在逃人士。Yahoo新聞 ・ 1 天前
長沙灣元州邨單位起火冒煙 逾百居民疏散
警方今日(9日)傍晚6時許接獲報案指，元州邨發生火警，元泰樓19樓一個單位冒出濃煙和火舌。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，迅速將火救熄；逾百名居民自行疏散到安全位置，消防及警方正調查事件原因。 據了解，起火單位的戶主為一名八旬老婦，她沒有受傷，但現場有一名13歲男童吸入濃煙不適，需要在場接受治理。am730 ・ 22 小時前
十九世紀英軍搶掠文物歸還後爆爭議 西非博物館開幕遭搗亂
英軍於十九世紀在貝寧古王國掠奪的過千件文物，引發尼日利亞西非藝術博物館周日（9 日）一場暴力示威。事發在貝寧市，涉事博物館動用了大約 2,500 萬美元（港幣約 1.94 億元）原定明日（11 日）揭幕，卻在昨日預展活動期間遭到約二十名手持木捧的示威者搗亂，嘉賓須躲入博物館避難，本周的預展活動被迫取消。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
鑽石山龍蟠苑16歲少女暈倒家中 送院搶救不治
鑽石山龍蟠苑有人猝死。昨日(8日)中午12時許，在龍蟠苑龍瑚閣住所內，一名16歲少女在房內暈倒，男友發現大驚報警求助。am730 ・ 1 天前
緬甸傳媒:政府軍已拆除KK園網絡犯罪中心過百幢建築物
緬甸傳媒報道，政府軍已拆除妙瓦底地區KK園網絡犯罪中心內過百幢建築物。在反政府武裝力量的協助下，政府軍上月中下旬向KK園一帶發動猛烈攻勢，超過1500名不同國籍的電騙疑犯逃往鄰近的泰國湄索縣，部分人已被泰國當局遣返原住國。緬甸傳媒報道說，軍方使用重型機械拆除83幢建築，並炸毀18幢建築，47幢建築亦被列入拆除目標，行動是當局為打擊KK園犯罪活動而採取的措施一部分。不過，有泰國傳媒指出，位於泰緬邊境的另外兩個跨國網絡犯罪中心仍然完好無損，並且仍在蓬勃發展。(JJ)infocast ・ 3 小時前
鳳凰颱風強襲菲律賓 「浪拍打防波堤感覺地面都在震」
（法新社菲律賓伊薩貝拉10日電） 超級颱風鳳凰（Fung-Wong）強襲菲律賓，至今釀成2死，風暴來襲前，當局已疏散逾百萬人。這是今年侵襲菲國的第21個風暴，暴風半徑幾乎覆蓋菲律賓全境。法新社 ・ 4 小時前
吳子樂涉嫌串謀煽惑暴動 高院申保釋遭拒
【Now新聞台】2020年爆炸品案，脫罪被告吳子樂事隔6年被控串謀煽惑暴動等罪，在高等法院申請保釋被拒。 吳子樂由囚車押送到庭，他涉嫌2019年反修例運動期間，自製武器供示威者使用。早前在裁判法院提堂時，申請保釋失敗後，再到高等法院申請，控方繼續反對。法官譚耀豪考慮雙方陳詞後，拒絕保釋申請，吳子樂須繼續還柙候訊。他在爆炸品案脫罪前，已曾還柙約5年半。#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
砵蘭街酒店房間闢毒品分銷中心 檢值46萬元貨拘兩男女
【on.cc東網專訊】油尖區警員根據深入調查及分析後，昨日(9日)晚上約9時，於砵蘭街一酒店展開打擊毒品行動。人員在該酒店一房間內檢獲約850克懷疑「冰」毒，及一批懷疑毒品分拆及包裝工具。on.cc 東網 ・ 7 小時前
假冒官員索取村民資訊 兩男女遭刑拘
【on.cc東網專訊】一對內地男女上周三（5日）自稱官員，前往湖南省益陽市索取村民個人資料，被識破後持刀傷害一人。他們事後同被警方抓獲，正被刑事拘留。on.cc 東網 ・ 1 天前
馬來西亞：載有90移民船隻翻覆 1死6獲救
（法新社吉隆坡9日電） 馬來西亞警方今天表示，一艘載有約90名無證移民的船隻在馬來西亞與泰國邊境附近翻覆，造成至少一名女子溺斃，另有10人獲救。吉打州警方對當地媒體表示：「一艘載有90人的船隻疑似在3天前翻覆。」法新社 ・ 1 天前
土耳其對內塔尼亞胡等發拘捕令 指控種族滅絕
土耳其伊斯坦布爾首席檢察官辦公室向以色列總理內塔尼亞胡等37人簽發拘捕令,指控他們涉嫌在加沙犯下種族滅絕和反人類罪行。被列入拘捕令名單的除了內塔尼亞胡,還包括以色列國防部長卡茨、國家安全部長本格維爾、以軍參謀長扎米爾等。聲明說,他們被指控在加沙及針對全球堅韌船隊的行動中,系統性侵犯人權,行為構成種族滅絕和反人類罪行。聲明指出,以色列在加沙的軍事行動造成大量人員死亡,並導致嚴重的基礎設施破壞和人道主義危機。 (BC)infocast ・ 1 天前
厄瓜多監獄兩度動亂31死 至少27人窒息身亡
（法新社基多10日電） 厄瓜多當局表示，今天下午在該國1座監獄內，至少發現27名囚犯因窒息死亡，而這座監獄清晨發生武裝暴動，造成4人喪命、數十人受傷。厄瓜多國家監獄管理機構（SNAI）聲明表示，這起上午的暴力事件造成4人死亡，另有33名囚犯及1名警員受傷。法新社 ・ 7 小時前
MLB守護者兩投手涉嫌操縱投球賭博 遭檢方起訴
（法新社紐約9日電） 美國職棒大聯盟MLB克里夫蘭守護者投手克拉斯（Emmanuel Clase）與歐提茲（Luis Ortiz）涉嫌在比賽中操縱投球以配合賭注，今天遭紐約聯邦檢方起訴。布魯克林（Brooklyn）檢方起訴27歲的終結者克拉斯與26歲的先發投手歐提茲，指控他們與不法賭徒合作，在特定投球下注，涉及金額達數十萬美元的陰謀。法新社 ・ 10 小時前
啟德全運會票務中心櫃桶被撬 未有損失 重案組跟進
啟德的全運會票務中心發生懷疑爆竊案。今日(9日)早上近11小時，警方接獲職員報案，指位於啟德的全運會票務中心，有一個櫃桶被撬開，懷疑遭到爆竊。am730 ・ 1 天前
英最大加密貨幣查扣案 中國女商人面臨最高14年徒刑
（法新社倫敦10日電） 曾過著奢華生活、被稱為「女財神」的中國商人錢志敏，現在因英國警方查扣價值超過60億美元的比特幣－－創下英國史上最大加密貨幣查緝紀錄，將在今明兩天的聽審後被判刑，面臨最高14年的刑期。在她被捕前，倫敦警方進行了當時史上最大宗加密貨幣查扣行動，沒收超過6萬1000枚比特幣，按現行匯率價值逾60億美元。法新社 ・ 2 小時前
龍捲風襲擊巴西南部小鎮 釀6死750傷
（法新社聖保羅8日電） 巴西當局今天表示，一場龍捲風昨晚席捲南部巴拉納州（Parana）城鎮里奧博尼圖伊瓜蘇（Rio Bonito do Iguacu），造成至少6人喪生，約750人受傷；風暴摧毀了小鎮大部分地區。巴拉納州政府指出，龍捲風至少造成6人喪生。法新社 ・ 1 天前