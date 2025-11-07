針尖上的龍虎鳳 專訪紋身師 Marcus Yuen
珍惜生命｜觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡 現場有檢獲遺書
今日(7日)下午3時49分，警方接獲觀塘偉業街163號一酒店職員報案，指一名男子在上址一房間浴室懷疑以一條長約1米的尼龍繩上吊。
人員接報到場，消防將該名35歲姓冼男子解下，他現場被證實死亡。警方於現場有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。
原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-觀塘酒店35歲男尼龍繩上吊亡-現場有檢獲遺書/616305?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral
