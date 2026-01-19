珍惜生命｜轉新工2個月成「奪命符」？黃埔花園25歲會計師疑壓力爆煲墮樓亡。

珍惜生命｜香港會計師一向被大眾視為專業且前途無限，然而光鮮亮麗背後，往往隱藏著鮮為人知的沉重壓力。昨日（15日）清晨一名年僅25歲的青年會計師，懷疑因不堪工作壓力，在紅磡黃埔花園睡房躍下告別塵世。

撰文：Medical Inspire｜圖片來源：shutterstock

珍惜生命｜轉新工2個月成「奪命符」？黃埔花園25歲會計師疑壓力爆煲墮樓亡。

香港會計師一向被大眾視為專業且前途無限，然而光鮮亮麗背後，往往隱藏著鮮為人知的沉重壓力。昨日（15日）清晨一名年僅25歲的青年會計師，懷疑因不堪工作壓力，在紅磡黃埔花園睡房躍下告別塵世。

廣告 廣告

事發於昨日（15日）早上約7時，黃埔花園九期百合苑一名保安員驚聞一聲巨響，循聲查看驚見一名男子倒臥在二樓平台對開，重創昏迷，遂立即報警求助。警方及救護人員接報趕至現場，經檢查後遺憾證實事主已當場不治，無需送院。警員隨即封鎖涉事範圍，並展開深入調查。據悉，死者為25歲胡姓男住戶，警方在其居住單位的睡房窗戶發現開啟，相信他是由該處墮下，現場沒有檢獲遺書。

珍惜生命｜事業起步卻遇暗湧，轉職新工僅兩個月

據了解，事主投身會計界已有3年時間，正處於事業的衝刺期。大約兩個月前，他轉職到一間新公司工作，原以為是事業的新里程，豈料卻成了情緒崩潰的導火線。事主在生前曾向家人透露，新工作帶來了極大的壓力。面對全新的工作環境、繁重的核數任務以及對自我要求的準則，沉重的「無形擔子」最終可能超出了他的負荷上限。在缺乏適當的情緒疏導下，這位年輕才俊選擇了最極端的方式尋求「解脫」。

對於任何感到情緒困擾的人士，特別是兒童及青少年，尋求協助是十分重要的第一步。香港撒瑪利亞防止自殺會列出的一些常見公眾對於自殺事件的謬誤，避免誤解才能及早支援：

謬誤1. 自殺事件一般都是無跡可尋

事實上，大部份自殺者都會有明顯或間接的求助訊息。例如：與好友道別、將事情安排妥當等。因自殺者在作出最後的決定前，一般會很大程度地表現出內心痛苦及猶豫，若此刻身邊人能及時察覺並施以援手，便有很大可能可以減少悲劇發生。

謬誤2. 恐嚇說自殺的人是不會自殺的

認為向別人透露自己會自殺的人，特別是語帶威脅或恐嚇成分的只是想引人注意。其實在面對死亡抉擇時，自殺者心情往往十分矛盾。所以，當面對身邊人透露出自殺意念時，應以嚴肅及謹慎態度處理。

謬誤3. 當情緒好轉後自殺風險便會減少

不少自殺案例的事主有時候情緒會突然好轉，其實，他們有可能是因為已決定了自殺而放下困擾，亦有可能是因死意而決而想要掩飾，在這個時候身邊人更加應該小心分辨及了解。

謬誤4. 一般人永不會出現自殺念頭

雖然性格健康成長、家庭關係良好及有足夠支持系統的人，即使出現自殺念頭也一般會稍現即逝，較少發展成真正的自殺行為，但當面對沉重壓力時，每個人均有機會出現自殺的念頭。

謬誤5. 一件小事不足以令人尋死

其實自殺行為並不能以單一事件去理解，當自殺者在面對長期的壓力或被其他問題所困擾時，一次簡單的小事亦有可能是引發自殺行為的導火線。

謬誤6. 不應對有自殺意向的人提及自殺

不少人以為主動提及與死或自殺有關的字眼或意念，會加強當事人的自殺意欲。但其實有情緒嚴重困擾的人或許極希望能與人傾談他對於自殺的感受，直接詢問個人自殺意向是最直接了解其自殺可能的方法。

自殺徵兆不明顯，卻亦有可能有跡可尋。以下為常見的自殺警訊與徵兆：

提及自殺相關話題，有機會直接說起或以作文、詞曲等展露； 生活／行為型態改變，包括：睡眠／食慾／社交模式等； 寫遺囑，安排後事，如：突然將心愛之物贈予他人 增加酒精或藥物使用或做出危險行為，如：飆車等 最近生活曾出現巨變（如財務困難、人際關係破裂、家庭／學業／事業大變動） 外表／情緒改變，如：突然由哀傷轉為正常

– 防止自殺求助熱線 –

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

社會福利署：2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000

東華三院芷若園：18281

醫管局精神健康專線：2466 7350

利民會/即時通：35122626

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台「Open 噏」：http://www.openup.hk