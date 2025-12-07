6nki3so2fm3p_0_1_0.jpg

周六(6日)晚上11時許，警方接獲一名男子報案，指其15歲女兒同日下午5時許，在鑽石山荷里活廣場內，遭人用鎅刀割傷手部，留有大約3厘米傷。女事主清醒由救護車送往伊利沙伯醫院治理。警方調查後，以涉嫌「襲擊致造成身體傷害」拘捕另一名15歲少女，現正被扣留調查。案件交由黃大仙警區刑事調查隊第八隊跟進。

據報女事主與被捕女子為朋友關係，疑有人因情緒問題不開心，另一名女子協助對方自殘。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/本地/珍惜生命-鑽石山15歲少女遭鎅刀傷手-同齡女友人涉助自殘被捕/625493?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral