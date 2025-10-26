珍惜生命｜長沙灣麗翠苑婦人上吊送院亡 兒子發現惜太遲

麗翠苑。(資料圖片)

長沙灣有人上吊身亡。警方周六深夜11時許接獲一名男子報案稱，其54歲余姓母親在麗翠苑寓所的客廳內，懷疑以一條布帶上吊，並已將其解下。

救援人員接報到場，將昏迷的余婦送往明愛醫院搶救，惜最終返魂乏術。警方在場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「送院時死亡」。據悉，有人生前有情緒病紀錄。

▼珍惜生命你要知▼

