珍惜生命｜鰂魚涌21歲男大廈天台墮下 送院不治

東區醫院。(資料圖片)

鰂魚涌有人從高處墮下。今日凌晨零時許，一名21歲陳姓男子被家人懷疑企圖輕生，警員接報到達濱海街1-13A號中興大廈時，發現陳男已昏迷倒臥該處一個簷篷，懷疑他從高處墮下。

陳男昏迷被送往東區醫院治理，其後被證實死亡。經初步調查，相信陳男從上址一天台墮下。警方於現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定。據報，陳男並非居於中興大廈，本身有精神病紀錄。

▼珍惜生命你要知▼

