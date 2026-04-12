珍惜生命｜16歲少女柴灣行人天橋墮下 當場證實不治

【動物專訊】社區動物生活艱苦，容易遭遇很多危險，還幸有一班義工及餵狗人，默默幫助這些生命，讓他們有改變命運的機會。屯門5隻只有一個多月大的狗BB，日前瑟縮在引水道，附近不見狗媽媽陪伴，「告別流浪天地」義工收到餵狗姨姨求助後果斷將他們救起，還幫他們「扮靚靚」，希望找到暫託或領養家庭，讓他們可以從此過家庭生活。 義工表示，屯門有很多社區狗未絕育，經常有狗BB生下來，不少都會遭遇傷病甚至不測，可以說是重災區。「日前又再收到餵狗姨姨求助，有5隻BB瑟縮在野外，他們太細，怕一下雨便會被淹沒，情況危急，我們即刻接手。」 狗BB們估計只得6個星期大，已可以吃浸濕糧，性格好奇，同時亦有點細膽。義工為他們起了名字，分別是Lois、Manna、Nana、Onix和Pallas，又幫他們「扮靚」，戴上色彩斑斕的圍巾，希望可以盡快為他們找到暫託或領養家庭，告別流浪。 至於他們的狗媽媽，義工表示該山頭很大，要找出他們的媽媽並不容易，而且有很多狗狗還未絕育，急需要更多義工幫忙，才可以增加絕育率。 如有意暫託照顧這些狗狗，可透過Instagram與告別流浪天地聯絡（ https://www.instagram.co

香港動物報 ・ 1 天前