人生沒有如果，請珍惜當下！帶着一切慢慢行、好好過活照顧自己｜周靈山《只在你心頭》

老夫老妻的日常，總是由一堆「投訴」組成。那個「衰佬」，去完廁所永遠不記得將廁板提起；那個「衰婆」，看電視總把音量調到震耳欲聾。幾十年來，你罵我「論盡」，我笑你「囉嗦」，你生氣時我裝聾，我抱怨時你耷低頭看報紙。這些來來回回的碎念與頂嘴，不知不覺，竟成了我倆最熟悉的交響樂。

那時候總以為，這種吵吵鬧鬧的日子會一直下去，就像樓下茶餐廳的奶茶，日日同一味道。直到有一天，廁板真的永遠放下了；電視機安靜了，老伴才猛然發現：原來世界上最可怕的，不是有人跟你鬥氣，而是再也沒有人值得你勞氣。

你走後，我的世界突然變得異常「規矩」。廁板乖乖提起，拖鞋整齊擺放，遙控器永遠在茶几中央。一切在你生前，我常囉嗦你不做好的事，現在都完美了，但我寧願用這一切整齊，換你一次賴皮的「下次啦，唔好吵」。

朋友叫我別牽掛，要好好照顧自己。我當然會，我甚至學會了一毎人睡、獨自去醫院覆診。只是，有時在超市看到你愛吃的鹹餅乾，還是會自然伸手去拿；夜半轉身，手碰到冰涼的空枕，才又記起你已不在。

如果有早知，我在你每次囉嗦我「出門記得帶鎖匙」時，不是先翻白眼，而是認真答你「知道啦」。我應該在你看電視不睡覺時，偷偷用手機錄低你的聲音。那麼，往後長長的路，我就可以聽着這些熟悉的嘮叨，假裝你只是出了趟遠門，很快就會回來再罵我。

可惜，人生沒有如果。餘生，我只能在心裏替你繼續嘮叨自己：「天涼要加衫，睡前要關燈。」然後帶着你教我的一切，慢慢行，好好活。

終有一天，我們會再見的。到時，請你一定要第一時間罵我：「知道我好喇咩？」

