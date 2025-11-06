台網民熱議「珍珠奶茶天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

台網民熱議「珍珠天花板」推薦名單 其中邊間香港有分店？ 最多網民大推呢間？

有台灣網友在PTT以「哪家珍珠最好吃」為題發帖，表示自己喝手搖飲時最在意珍珠的口感，目前試過覺得滿意的有春水堂及50嵐波霸，珍珠本身帶有甜味、Q度夠又不硬，並坦言自己討厭偏硬的珍珠，想知道其他人心中的「珍珠天花板」是哪一家？帖文一出隨即引起台灣網民熱烈討論，不少人紛紛分享自己的口袋名單，留言區隨即變成「珍奶控」的天堂指南。

多間品牌香港有分店

樓主本身推薦的春水堂在香港也可以試到，除此之外，在眾多留言中，有好幾間品牌在香港也有分店。有網民表示喜歡天仁茗茶的珍珠，因為「有淡淡蜂蜜味」，而迷客夏的小珍珠則被認為「吃起來不會膩」，有網民則表示，「連鎖的飲料店喜歡茶湯會的」，根據以上名單，讀者在港也能輕鬆試到台網民推介的珍珠奶茶。不過，有網民提醒某些品牌「不同分店品質稍有落差」。

台灣網民一致大推「麻古」

雖然推薦名單琳瑯滿目，但留言區最多人提到的卻是麻古（即麻古茶坊），幾乎成為「珍珠控」一致的共識。「麻古最Q，還沒喝過比它更好的」、「50嵐、麻古我都愛」、「迷客夏跟麻古，我也是珍珠控」、「麻古的黑糖珍珠甜香夠，嚼起來很過癮」、「五十嵐小珍珠、麻古白玉」等評語接連出現，瞬間變成台灣網民心目中的「珍珠天花板」，讀者下次去台灣旅行記得買杯試試！

最多台灣網民大推「麻古」

