珍酒李渡發佈2025財年中期業績

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年8月26日 - 中國白酒行業領先代表，港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」或「公司」；股份代號：06979.HK，連同其附屬公司統稱「集團」）欣然宣佈截至2025年6月30 日止六個月（「2025財政年度上半年」或「期內」）之中期業績。面對白酒行業整體消費需求疲弱及市場環境持續承壓，集團堅定推進高質量發展戰略，並透過渠道創新與數字化轉型，穩步提升經營韌性。
主要財務及業務摘要如下：
2025財政年度上半年
2024財政年度上半年
變動
收入
2,497,106
4,133,191
-39.6%
毛利
1,474,284
2,428,682
-39.3%
毛利率
59.0%
58.8%
+0.2個百分點
經營活動所得/(所用)現金淨額
(322,274)
574,886
-156.1%
經調整淨利潤(非國際財務報告準則計量)
613,202
1,018,123
-39.8%
經調整淨利率(非國際財務報告準則計量)
24.6%
24.6%
持平
期內，集團收入錄得人民幣2,497.1百萬元，較去年同期下降39.6%；毛利為人民幣1,474.3百萬元，按年減少39.3%。儘管整體收入下滑，毛利率仍保持穩定，微升至59.0%。經調整淨利潤為人民幣613.2百萬元，同比下降39.8%，與收入變動趨勢基本保持一致。
中國白酒行業目前面臨渠道價格體系惡化、經銷商利潤壓縮、經銷商財務壓力巨大、終端銷售業績低迷等挑戰。自2024年第二季度起，白酒消費需求持續下行，商務宴請、送禮及其他線下消費場景顯著減少，對整體行業造成壓力。集團旗下四大品牌均面臨不同程度的收入下滑，其中集團業務之主要增長引擎，醬香型旗艦品牌——珍酒期內收入減少44.8%，至人民幣1,491.7百萬元（2024財政年度上半年：人民幣2,702.2百萬元），此乃集團主動維持健康渠道庫存及嚴格控管銷售節奏所致，以確保長期可持續發展。
董事會不建議派付截至2025年6月30日止六個月的中期股息（截至2024年6月30日止六個月：人民幣零元）。
策略應對：以萬商聯盟為核心，創新渠道模式與數字化轉型雙軌驅動
在市場環境深度調整、消費行為加速演變的背景下，集團以「萬商聯盟」為核心模式，同時全面推動渠道創新與數字化轉型，重塑品牌觸達力與運營效率，構建更具韌性的市場應對體系。「萬商聯盟」不僅是渠道整合的載體，更是集團與全國經銷商深度共建、共創、共享的戰略樞紐。透過聯盟機制，集團打破傳統層級分銷模式，實現資源統籌、信息互通與利益協同，提升渠道響應速度與終端掌控力。聯盟成員不再只是產品的傳遞者，更是品牌價值的共建者與市場策略的執行者，形成上下游協同、橫向聯動的立體化渠道網絡。
在此基礎上，集團同步推進數字化轉型，實現從生產、流通到消費的全鏈路數據打通。透過基酒智能化管理、精準配貨與交付、終端動銷監測與消費者行為分析，集團不僅全面提升了供應鏈效率，更為品牌策略提供實時洞察與決策支撐。CRM系統與會員運營機制的升級，使品牌能夠實現更細緻的客群分層與個性化溝通，強化用戶黏性與回購率。
值得一提的是，「萬商聯盟」亦成為推動「申遺大使」、「大珍」與「牛市啤酒」等重點項目的重要支撐平台。無論是高端白酒的文化深耕，還是新興品類的場景拓展，皆透過聯盟機制實現快速落地與精準推廣，形成文化敘事、渠道創新與技術賦能的三重融合。
整體而言，「萬商聯盟」不僅是集團渠道改革的起點，更是品牌升級與組織韌性的核心支柱。未來，集團將持續以聯盟為中心，深化協同機制，擴展數字能力，打造更具穿透力與可持續性的市場競爭格局。
產品與品牌：「大珍」與「牛市啤酒」共塑多元格局，申遺大使深化文化內涵
在白酒市場面臨結構性挑戰的背景下，集團以「大珍」與「牛市啤酒」為雙重戰略支點，推動產品矩陣升級與品牌觸達延伸，展現出前瞻性的市場佈局與品牌活力。
「大珍」系列作為集團高端化進程的核心代表，承載著文化底蘊與品質標準的雙重象徵。酒體採用極簡光瓶設計，刻印明代大師沈周親筆書寫的「珍」字，外裹非遺宣紙，實現傳統藝術與現代美學的和諧統一，不僅提升品牌價值感，更鞏固了在高端白酒市場的競爭優勢。「大珍」的推出，標誌著集團在次高端白酒領域的再深化，亦為品牌形象注入更多厚重與尊崇。
與此同時，「牛市啤酒」則代表著集團在新興品類上的積極探索與創新突破。該系列以精釀工藝為基礎，融合年輕化設計靈感與社交屬性，成功打入精釀啤酒市場，拓展消費場景至聚會、休閒與節慶等領域。「牛市啤酒」不僅降低了品類監管敏感度，更以其積極向上的品牌寓意，與集團整體文化理念形成呼應，成為品牌年輕化與多元化的重要載體。
值得一提的是，集團於2025年上半年聘請著名青年女演員姚安娜女士擔任「申遺大使」。透過品牌人物化與文化敘事，深化中國白酒釀造技藝的非遺價值。「申遺大使」不僅是文化傳承的象徵，更是品牌溝通的橋樑，將歷史工藝與現代語境巧妙融合，提升消費者對品牌文化的價值認同與情感連結。該計畫與「大珍」的文化厚度相輔相成，亦與「牛市啤酒」的創新語言形成對照，共同構築出品牌的多維敘事空間。
三者互為支撐，分別代表著集團在高端深化、品類拓展與文化延伸上的三重驅動力，為品牌注入更強韌的市場穿透力與文化生命力。
珍酒李渡集團創始人兼董事長吳向東先生表示：「2025年上半年，白酒行業面臨前所未有的挑戰，消費場景萎縮、渠道壓力加劇，整體市場進入深度調整期。這不僅是一次周期性的波動，更是對企業戰略定力與文化根基的深刻考驗。我們深知，真正的韌性不是在順境中表現出的速度，而是在逆境中展現出的方向感與持續力。因此，集團堅持以高質量發展為核心，主動調整銷售節奏，優化渠道結構，並以『萬商聯盟』模式重塑行業秩序，打造更具可持續性的商業生態。
同時，我們積極擁抱人工智能與數字化轉型，不斷拓展消費場景與產品邊界，讓傳統白酒文化在新技術與新世代中煥發新生。我們相信，文化是品牌的靈魂，創新是企業的脈搏。在這場行業重構中，珍酒李渡不僅要活得久，更要活得有價值、有影響力。展望未來，我們將繼續堅守『以史為魂、以創為力』的理念，在守正中求新，在變局中尋機，以更堅實的步伐邁向位居世界一流釀酒企業的目標。」
關於珍酒李渡集團有限公司
珍酒創建於1975年，建基於中國醬香型白酒核心產區——貴州遵義。1988年獲第五屆全國名酒評比會評選為國家質量獎優質獎。同年，經外交部禮賓司、經貿部交際司和人民大會堂管理局認可，成為兩大國宴醬酒，同時亦為貴州三大最具代表性之白酒品牌。
珍酒李渡作為中國領先的白酒集團，致力於提供多種香型的中、高端白酒產品，包括醬香型、兼香型和濃香型。據弗若斯特沙利文的資料顯示，按收入計，旗艦品牌珍酒已連續兩年（即2023年及2024年）維持中國第四大以及貴州省第三大醬香型白酒品牌的地位。公司於中國主要經營四個白酒品牌，包括全國性品牌珍酒、李渡，以及兩個地區性品牌湘窖及開口笑。集團矢志傳承中華民族古老的傳統白酒釀造技術，並再度創新，為老技藝注入新活力，打造出不少標誌性產品。珍酒李渡致力於開發品類豐富、芳香醇厚的白酒產品，以滿足消費者的多樣喜好，把握更廣泛的市場機遇，向世界一流釀酒企業邁進，弘揚中國傳統白酒文化。
