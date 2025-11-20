珍酒李渡雙獎榮膺，斂「ESG 特別嘉許獎」與「聯合國可持續影響力卓越獎」

兩大權威機構聯袂背書，見證集團 ESG 管治與可持續營商貢獻

香港 - Media OutReach Newswire - 2025年11月20日 - 港股白酒第一股——珍酒李渡集團有限公司（「珍酒李渡」，「集團」或「公司」，股份代號：06979.HK）欣然宣佈，近期，集團先後在由香港會計師公會（Hong Kong Institute of Certified Public Accountants, HKICPA）主辦的「2025最佳企业管治ESG大獎」中榮獲「ESG 特別嘉許獎」，以及由APEC 數字貿易與商業創新論壇（APEC Digital Trade and Business Innovation Forum）頒發的「聯合國可持續影響力卓越獎」。兩項權威獎項分別來自香港業界核心機構與亞太區頂級國際平台，充分彰顯珍酒李渡在 ESG 管治與可持續營商方面的實力，獲得業界與國際權威機構的雙重肯定。



珍酒李渡榮獲兩項權威大獎，不僅充分肯定了集團長期堅持可持續發展戰略的卓越成效，更意味着中國白酒企業在ESG管制領域的實踐已達到本地業界標桿與國際認可標準，為行業樹立了可借鑒的發展範本。香港會計師公會是香港法定專業會計師註冊機構，其每年舉辦的最佳企業管治及ESG大獎自2000年起已成為香港公私營領域在企業管治、披露與報告方面的公認標杆。珍酒李渡此次獲獎，體現出該公會對集團 ESG 管治「從頂層設計到基層執行」完整性的認可。同事，APEC數字貿易與商業創新論壇作為亞太地區頂級「文化+商業」創新盛會，授予珍酒李渡此項殊榮，標誌着其可持續發展模式已達到國際標準，並獲得區域性合作機制的高度肯定。



珍酒李渡集團國際事務副總裁吳光曙先生表示：「衷心感謝香港會計師公會與APEC數字貿易與商業創新論壇組委會對珍酒李渡的高度認可。此次榮獲兩枚權威枚獎項，不僅是榮耀，更是一份責任，見證着市場對我們『以ESG驅動高質量發展』理念的深度認同。」他進一步強調，集團將以此次雙獎為新起點，持續深化 ESG理念在生產、管理與價值鏈中的全面落地。「在綠色生產方面，我們將持續推動包裝升級與碳減排行動，完善全鏈路管理體系；在產業共榮方面，進一步擴大農業產業賦能規模，與供應商共同強化構建ESG協同治理機制；在國際佈局方面，將積極借力APEC等頂級平台，推動中國白酒行業的可持續發展模式走向更廣闊的亞太市場，並以實際行動回應全球可持續營商發展共識，為我們的股東、合作夥伴、員工及社會創造長足價值。」Hashtag: #ZJLD #珍酒李渡



廣告 廣告

發佈者對本公告的內容承擔全部責任

關於珍酒李渡集團有限公司

珍酒創建於1975年，建基於中國醬香型白酒核心產區——貴州遵義。1988年獲第五屆全國名酒評比會評選為國家質量獎優質獎。同年，經外交部禮賓司、經貿部交際司和人民大會堂管理局認可，成為兩大國宴醬酒，同時亦為貴州三大最具代表性之白酒品牌。



珍酒李渡作為中國領先的白酒集團，致力於提供多種香型的中、高端白酒產品，包括醬香型、兼香型和濃香型。據弗若斯特沙利文的資料顯示，按收入計，旗艦品牌珍酒已連續兩年（即2023年及2024年）維持中國第四大以及貴州省第三大醬香型白酒品牌的地位。公司於中國主要經營四個白酒品牌，包括全國性品牌珍酒、李渡，以及兩個地區性品牌湘窖及開口笑。集團矢志傳承中華民族古老的傳統白酒釀造技術，並再度創新，為老技藝注入新活力，打造出不少標誌性產品。珍酒李渡致力於開發品類豐富、芳香醇厚的白酒產品，以滿足消費者的多樣喜好，把握更廣泛的市場機遇，向世界一流釀酒企業邁進，弘揚中國傳統白酒文化。





新聞稿由客戶提供

