珠峰暴雪據報近千人被困 有人出現失溫症 央視稱 350 人安全返接應點｜Yahoo

珠穆朗瑪峰東坡營地出現大雪，據報近一千人一度被困，有人出現失溫症狀。央視今日（6日）指，已有 350 人安全抵達接應點。（央視新聞圖片）

【Yahoo 新聞報道】位於西藏日喀則市的珠穆朗瑪峰東坡營地在周五晚下雪，據報有近一千人被困，當地搜救隊伍前往救援。央視報道指，有 350 人已安全抵達接應點，並已聯繫其餘的 200 多名遊客，將會陸續抵達接應點。

登山客：今年天氣反常

珠穆朗瑪峰東坡營地在上周五晚開始下雪，導致多人被困。有安全下山的登山客向路透社表示，當時天氣又濕又冷，失溫症的風險大，並指今年的天氣反常，其領隊過去未曾在 10 月經歷這樣突然的大風雪。另有登山隊伍表示，他們一行 18 人只有幾個帳幕，多過 10 個人要共同逗留在一個大帳幕，但在暴雪下徹夜難眠，並要每 10 分鐘清理一次積雪，否則帳幕會被大雪壓垮。

定日縣昨日（5日）在微信表示，因 10 月 4 日夜間降雪，在定日縣曲當鎮嘎瑪溝區域徒步旅行的部分遊客行程受到一定影響。定日縣組織相關力量深入山區，開展聯絡、接應、服務保障等工作。央視今日（6日）清晨報道，指有 350 名受降雪影響的徒步遊客，已按去按抵達曲當鎮的接應點，他們身體狀況良好。其餘有 200 人已取得聯繫，在定日縣相關人員協助下，將陸續抵達接應點。