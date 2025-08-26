渣馬9月8日報名 路線依舊未移師啟德
珠海一日遊攻略2025：12個必訪景點懶人包，週末快閃就這樣玩！
珠海一日遊快閃攻略：Trip.com 網羅12個珠海必玩景點，當中不乏大型主題樂園、溫泉度假區、藝術展等動靜皆可的景點，馬上出發吧！
想來一趟說走就走的週末快閃之旅？距離香港不遠的珠海，絕對是您的理想選擇！這裡不僅交通便利，更有著各式各樣的精彩景點等您探索。這篇珠海一日遊全攻略，為您精選了12個從動感到靜態的必玩景點，不論是親子同遊、情侶約會還是朋友結伴，都能找到最合適的去處。收拾行囊，跟著我們一起玩轉珠海吧！
香港往返珠海交通方式
從香港前往珠海，現時主要有五種交通選擇：高鐵、直通巴士、金巴、包車及客輪。各種方式在時間、價格與便利程度上各有優劣，茲分述如下：
高鐵：全程約 2.5 小時，憑「車速快、班次密」滿足高效出行需求；惟須於深圳北站轉車，且整體車資相對較高。
直通巴士：同樣約 2.5 小時車程，最大優勢為上車點遍佈港九新界、票價親民；然而受路面交通影響，塞車時或致行程延誤。
金巴：五種方式之中最快捷，僅需約 40 分鐘即可抵達珠海；車費低廉且班次頻密，惟需另行預留轉乘時間，出發前宜妥善規劃。
包車：全程約 1 小時，具高度私隱且專車接送，適合注重舒適與靈活度的旅客；惟收費明顯高於其他公共交通工具。
客輪：航程約 70 分鐘，沿途可飽覽海景，兼具快捷與觀光體驗；然而票價較高，且每日航班有限，出發前務必預先確認及購票。
珠海必玩景點地圖：四大主題任你選！
我們將12個精選景點分為四大主題，讓您能根據喜好快速規劃行程！
主題一：親子同樂 & 主題樂園
珠海長隆海洋王國：海洋奇觀與刺激體驗
說到珠海，怎能不提大名鼎鼎的長隆海洋王國？這裡不僅能與過萬種海洋生物和極地萌寵見面，更有多款世界級機動遊戲等你挑戰，包括全球最長的飛行過山車和亞洲首創的水上過山車！再加上震撼的5D電影、花車巡遊和晚間煙火秀，絕對是值回票價、樂而忘返的一天。
地址：珠海市橫琴新區富祥灣珠海長隆度假區內
開放時間：10:00 - 20:00
長隆飛船樂園：雨天最佳室內樂園
遇到壞天氣也不怕！全球最大的室內樂園——長隆飛船樂園，就是你的最佳雨天備案。樂園以自然保育為核心，將科普知識融入刺激好玩的遊樂設施中，讓孩子們在玩樂中學習，寓教於樂，待上一整天都沒問題！
地址：珠海市香洲區橫琴新區長隆大道
開放時間：10:00 - 18:00
珠海橫琴國家地理探險家中心：小小探險家啟程點
帶孩子走進《國家地理》的奇妙世界！這裡結合AR、VR等尖端科技，將科普知識化為刺激好玩的互動體驗。從深入秘境到探索宇宙，每一項設施都能激發孩子的好奇心與探索精神，是個充滿知識與樂趣的室內探險基地。
地址：珠海市橫琴新區智水路82號創新方3層
開放時間：10:00 - 18:00
珠海海泉灣神祕島 × 無動力王國：童話與冒險的結合
一個充滿童話色彩與刺激挑戰的冒險樂園！神秘島樂園劃分為六大主題區，無論是想實現童話夢，還是尋求腎上腺素飆升的快感，這裡都能滿足你。再加上精彩的舞蹈和魔術表演，讓全家大小都能沉浸在歡樂的氣氛中。
地址：珠海市高欄港區平沙海泉灣度假區
開放時間：10:00 - 17:00
主題二：溫泉度假 & 海島風情
珠海御温泉：日式庭院裡的極致享受
想在旅途中徹底放鬆身心？珠海御溫泉絕對是頂級享受。這裡不僅是五星級度假村，其露天溫泉區更是24小時開放，提供近百種不同風格的溫泉池。部分套房更採用四合院設計，在私人庭院中即可享受溫泉，私密又愜意。
地址：珠海市斗門區斗門鎮斗門大道北333號
開放時間：24小時全年無休
珠海海泉灣海洋溫泉：海景日落伴我泡湯
一邊泡溫泉，一邊欣賞無敵海景和日落，是多麼寫意的體驗！海泉灣海洋溫泉匯集了世界各地的溫泉風格，從土耳其皇宮浴到日式熱海，讓你彷彿環遊世界。黃昏時分，夕陽餘暉灑在海面上，景色絕美，絕對是珠海獨有的浪漫。
地址：珠海市金灣區平沙鎮海泉灣度假區
開放時間：09:30 - 23:59
外伶仃島：尋訪離島的寧靜與鮮味
逃離都市煩囂，來外伶仃島感受純樸的漁村風情吧。從島上可以遠眺香港，登上伶仃峰更能將全島風光盡收眼底。這裡的海鮮更是出了名的價廉物美，在行程中安排一頓豐盛的海鮮大餐，用最新鮮的滋味為旅程畫上完美句點。
地址：珠海市香洲區擔杆鎮外伶仃島
開放時間：24小時全年無休
主題三：文藝打卡 & 古蹟尋蹤
景山公園 & 景山觀光索道：追逐落日的飛車
想將珠海的城市美景盡收眼底？登上景山公園就對了！乘搭觀光索道悠然上山，在觀景台將珠海漁女、日月貝大劇院等標誌性景觀一網打盡。下山時，務必挑戰刺激的滑道飛車，只需短短幾分鐘，便能體驗一場面向大海的「落日追逐」，絕對是朋友圈最吸睛的打卡照！
地址：廣東省珠海市香洲區吉大海濱北路1號
開放時間：週一 09:00-18:30 / 週二至週日 09:00-20:00
梵高星空藝術館（珠海旗艦店）：走進夢幻名畫
走進梵高的夢幻畫作之中！這間藝術館利用光影技術和空間錯覺，將《星夜》等平面名畫變成立體可觸的4D場景。你可以在無盡的星空下漫步，在向日葵花海中徜徉，每一個角落都是絕佳的拍照背景，是文青們必到的朝聖地。
地址：珠海市香洲區明珠北路37號珠海佑里碧樂城3層
開放時間：10:00 - 22:00
圓明新園：感受皇家園林的氣派
無需遠赴北京，在珠海就能感受皇家園林的宏偉氣派。圓明新園以1:1的比例，重現了北京圓明園被焚毀前的十八個經典景觀。漫步於亭台樓閣之間，欣賞氣勢磅礴的大型清代文化表演，彷彿穿越時空，親身體驗一段輝煌的歷史。
地址：珠海市香洲區九洲大道石林山下
開放時間：09:00 - 17:30
梅溪牌坊：穿越時光的文化之旅
一趟穿越時光的文化之旅，從梅溪牌坊開始。這裡不僅有保存完好的清代牌坊建築群，還能透過展覽和蠟像館深入了解珠海的歷史名人。此外，川劇變臉、功夫茶藝等精彩的民俗表演，更為這趟旅程增添了濃厚的傳統文化魅力。
地址：珠海市香洲區前山鎮上沖梅溪村
開放時間：09:00 - 17:30
主題四：戶外野趣 & 獨特體驗
橫琴星樂度·露營小鎮：時尚露營新體驗
誰說旅行一定要住酒店？來星樂度·露營小鎮，體驗最新潮的Clamping（豪華露营）樂趣！這裡提供各式風格獨特的住宿單元，從工業風貨櫃到夢幻星空房，應有盡有。小鎮內還有豐富的戶外遊樂設施，讓你親近自然，享受遠離塵囂的寧靜與愜意。
地址：珠海市橫琴新區環島北路108
開放時間：24小時全年無休
出發前必讀：珠海自由行實用貼士
1. 檢查你的回鄉證
出發前最重要的一步，就是確保回鄉證仍在有效期內！如果證件過期，記得提前透過中旅社網站預約辦理續期。
辦理步驟：網上填表 -> 預約時間地點 -> 按時辦理 -> 領取新證。
所需文件：香港身份證、舊回鄉證、證件相及合格回執等。首次申請者需額外提供香港特區護照。
2. 輕鬆預訂高鐵車票
想省時又方便地抵達珠海？預訂高鐵是最佳選擇！透過 Trip.com 可以輕鬆查詢班次並一鍵購票，讓你的旅程從順暢的交通開始。
3. 保持網絡暢通無阻
在美麗的景點打卡，當然要第一時間分享給朋友！一張高速穩定的上網卡或eSIM不可或缺。提前準備好，就能隨時隨地分享旅途中的精彩瞬間。
4. 尋味珠海地道美食
除了美景，珠海的美食同樣不容錯過！從生猛海鮮到地道小吃，都是旅程中最好的調劑。不妨參考我們的美食推薦，規劃一趟滿足味蕾的饗宴吧！
珠海一日遊 | 酒店推介 Top 3
1. 珠海長隆企鵝酒店
地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519031
亮點：免費泊車、早餐種類選擇多、豐富活動
Trip.com真實住客評分：9.3/10 很好
房間：衞生乾淨，視野好，企鵝元素孩子很喜歡。 大堂辦理入住和離店都很高效，寄存行李服務很贊。
企鵝餐廳：很有特色，邊吃飯邊欣賞企鵝們游泳嬉戲，孩子在餐廳就玩的不亦樂乎。 快速入園：距離海洋王國最近，可以從酒店通道提早半小時入園，有特殊情況需要幫助時，遊客中心經理辦事必須點贊，有這樣會處理事情的經理真是海洋王國的財富。
交通方便：距離卡卡劇場和長隆劇場都很方便，路上有不少餐廳可以吃喝的。兩大劇場的工作人員服務意識超強，服務熱情周到！
2. 長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）
地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519000
亮點：免費泊車、早餐種類選擇多、豐富活動
Trip.com真實住客評分：9.3/10 很好
入住這家酒店簡直太驚喜了！首先必須誇誇小管家美婷，不僅詳細告知了各種入住注意事項，還特意帶我們上三樓，推薦了超有趣的魔法化粧間和探索新天地波波池，孩子一進去就玩到不想走。餐飲選擇也很豐富，興隆茶餐廳的午餐（11:00-14:30）和晚餐（17:00-22:00）千萬別錯過，招牌爆汁燒鵝飯鮮嫩多汁，廣式燒味雙拼和蜜汁叉燒也超地道，完全滿足味蕾。晚上還能去河畔小廚，邊吃燒烤邊聽音樂，抬頭就是海洋王國的煙花，氛圍絕了。便利設施也很貼心：三樓新開了24小時自助洗衣房，跟着指示牌走就能找到，住幾天也不怕衣服臟；大堂自助機掃臉綁票超方便，還能無限次進出園區、提前一小時入園，玩起來太自由了。最棒的是免費停車到退房當天24點，自駕黨表示超滿意，下次來還選這！
3. 珠海外伶仃島悠活酒店
地址：外伶仃島清風徑2號, 香洲區, 珠海
亮點：美景、位置理想、豐富活動
Trip.com真實住客評分：9.3/10 很好
上週住了這家酒店（這周應該還要去🤭）個人覺得是海島上的TOP1，先説一下地理位置：酒店離碼頭特別近，位置比較好找，下船左手方向200米就到了，這塊也比較安靜。酒店環境：設施比較新，乾淨，一樓有咖啡廳，室外有游泳池，水質清澈，房間寬敞，過道不擁擠，明亮整潔，我覺得好的居住環境更有利於增加旅遊的體驗感。前台的工作人員都是年輕人，好溝通，我們退房的時候還幫我們拿了行李箱。工作人員幫我升級了房型，這間房看海的體驗感直接拉滿，傍晚還可以看到絕美的夕陽。
珠海的魅力，遠不止這12個景點。它既有大都市的活力，也保留了海濱城市的悠閒。現在就打開 Trip.com，預訂你的高鐵票和酒店，為自己安排一場精彩的珠海一日遊吧！
