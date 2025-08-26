珠海七夕拍拖好去處｜海上飛人煙花秀、夢幻泡泡雨、情侶歡樂跑、打卡送免費玫瑰花

今個星期五（8月29日）七夕情人節，繼早前推介深圳拍拖好去處，今次輪到珠海，精選5大好去處，包括珠海海岸公園愛心樹下的音樂會及泡泡雨、情侶歡樂跑、海上飛人煙花秀，以及音樂會、市集及美食等，仍未想到慶祝活動的話，即刻往下細睇！

珠海七夕拍拖好去處1. 海岸公園愛心樹下音樂派對+限定泡泡雨

由珠海市高務局主辦的「潮聚七夕‧浪漫珠海」系列活動，將於8月29至31日在珠海海岸公園愛心樹下舉行，一連3晚舉行的國潮音樂派對，邀得珠海潮流樂隊「大紅袍樂隊」、國潮歌手小夢等獻唱近百首情歌，期間更帶來限定泡泡雨，能沉浸於夢幻角度之中。另還有打卡月老遊園會、結集逾20個攤位的愛心戶外市集，同場更有告白大屏幕，藉以表達愛意！

由珠海市高務局主辦的「潮聚七夕‧浪漫珠海」系列活動，將於8月29至31日在珠海海岸公園愛心樹下舉行。（相片來源：官方照片）

期間更帶來限定泡泡雨，能沉浸於夢幻角度之中。（相片來源：官方照片）

一連3晚舉行的國潮音樂派對，邀得珠海潮流樂隊「大紅袍樂隊」、國潮歌手小夢等獻唱近百首情歌。（相片來源：官方照片）

打卡月老遊園會（相片來源：官方照片）

「潮聚七夕‧浪漫珠海」

地址：珠海海岸公園愛心樹（地圖按此）

日期：8月29至31日

時間：2pm-9pm

交通：從港珠澳大橋珠海口岸客運站開車約42分鐘

珠海七夕拍拖好去處2. 情侶歡樂跑 同遊山海城浪漫路線

如果兩口子都喜歡跑步，可以參加於8月29日及30日一連兩日舉行的珠海情侶歡樂跑，從珠海愛情郵局簽到，寫下愛之誓言及合照再出發，經過香爐灣沙灘、名亭公園牌坊，最後到達日月貝海韻城廣場，全長5.2公里的山海城浪漫路線，一路跑一路欣賞沿路景色。到達終點後，可參加日月貝海韻城廣場舉行的國潮音樂派對、綠美集市，結集跑步、音樂、購物與美食於一身，由即日起可於珠海區報公眾號網上報名。

8月29日及30日一連兩日舉行的珠海情侶歡樂跑。（相片來源：官方照片）

國潮音樂派對（相片來源：官方照片）

日月貝海韻城廣場（相片來源：官方照片）

珠海情侶歡樂跑

日期：2025年8月29日至30日

時間：6pm-9pm

集合地點：珠海愛情郵局（地圖按此）

交通：從港珠澳大橋珠海口岸客運站開車約17分鐘

珠海七夕拍拖好去處3. 東澳島送玫瑰花+小提琴與Saxophone協奏

珠海市外島「東澳島」擁有「東方小塞班」的美譽，吸引不少情侶前往慶祝七夕。島上將於8月29日至30日舉行七夕活動，凡於飛鷹驛站、婚禮堂、南沙灣沙灘、風車山等四個景點打卡，並完成指定動作，即可獲得一支玫瑰花；這兩日不論在碼頭、婚禮堂或東澳灣沙灘都會有小提琴與Saxophone協奏，不妨坐在草地上吹吹海風、聽聽音樂，充滿浪漫氛圍呢！

凡於飛鷹驛站、婚禮堂、南沙灣沙灘、風車山等四個景點打卡，並完成指定動作，即可獲得一支玫瑰花。（相片來源：官方照片）

這兩日不論在碼頭、婚禮堂或東澳灣沙灘都會有小提琴與Saxophone協奏，不妨坐在草地上吹吹海風、聽聽音樂，充滿浪漫氛圍呢！（相片來源：官方照片）

東澳島Valentine’s Day主題活動

日期：2025年8月29日至30日

集合地點：東澳島（地圖按此）

交通：從珠海香洲港/珠海橫琴客運碼頭/深圳蛇口港乘船出發，航程約40-70分鐘

珠海七夕拍拖好去處4. 海上飛人煙花秀 設愛心汽球花車

珠海夢螺灣音樂餐吧於七夕限定推出泰式烤串雙人套餐，沙灘設有愛心汽球花車、巨型花花打卡位，大家可坐在粉紅色沙灘椅及梳化座上，在星空及音樂之下品嚐雪花牛肉串、沙嗲雞肉串等，晚上8點起有海上飛人煙花秀，海上飛人化身空中「人形煙花」，將氣氛推至高峰。大會更會送出99朵玫瑰，情人節小禮物都準備好！

珠海夢螺灣音樂餐吧於七夕限定推出泰式烤串雙人套餐，沙灘設有愛心汽球花車、巨型花花打卡位。（相片來源：珠海夢螺灣@小紅書）

大家可坐在粉紅色沙灘椅及梳化座上，在星空及音樂之下品嚐雪花牛肉串、沙嗲雞肉串等。（相片來源：珠海夢螺灣@小紅書）

沙灘設有愛心汽球花車、巨型花花打卡位。（相片來源：珠海夢螺灣@小紅書）

晚上8點起有海上飛人煙花秀，海上飛人化身空中「人形煙花」，將氣氛推至高峰。（相片來源：珠海夢螺灣@小紅書）

珠海夢螺灣音樂餐吧

日期：8月29日

地點：珠海夢螺灣音樂餐吧（地圖按此）

珠海七夕拍拖好去處5. 以愛之名七夕專場音樂會

橫琴港澳智慧城戶外廣場於8月29日至31日連續三天，每日舉行一場主題音樂會，涵蓋流行、爵士、搖滾等多元風格，邀請多位粵澳地區知名音樂人同台獻藝，七夕當晚主題為「以愛之名‧七夕專場」，特別設立專屬互動區 ，說不定在音樂催化下，遇到對的人！同場亦設美食飲品區，可歎到鵝島精釀啤酒、宴暖心茶飲、阿飄雞尾酒等，好好地Chill一下！

橫琴港澳智慧城戶外廣場於8月29日至31日連續三天，每日舉行一場主題音樂會。（相片來源：官方照片）

七夕當晚主題為「以愛之名‧七夕專場」，特別設立專屬互動區 ，說不定在音樂催化下，遇到對的人！（相片來源：官方照片）

粵澳流行音樂會

日期：8月29日至31日

時間：7:30pm-9:30pm

地點：橫琴港澳智慧城戶外廣場（地圖按此）

交通：從港珠澳大橋珠海口岸客運站開車約25分鐘

