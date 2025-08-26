港大 AI 模型辨識精子受精能力
珠海七夕拍拖好去處｜海上飛人煙花秀、夢幻泡泡雨、情侶歡樂跑、打卡送免費玫瑰花
今個星期五（8月29日）七夕情人節，繼早前推介深圳拍拖好去處，今次輪到珠海，精選5大好去處，包括珠海海岸公園愛心樹下的音樂會及泡泡雨、情侶歡樂跑、海上飛人煙花秀，以及音樂會、市集及美食等，仍未想到慶祝活動的話，即刻往下細睇！
珠海七夕拍拖好去處1. 海岸公園愛心樹下音樂派對+限定泡泡雨
由珠海市高務局主辦的「潮聚七夕‧浪漫珠海」系列活動，將於8月29至31日在珠海海岸公園愛心樹下舉行，一連3晚舉行的國潮音樂派對，邀得珠海潮流樂隊「大紅袍樂隊」、國潮歌手小夢等獻唱近百首情歌，期間更帶來限定泡泡雨，能沉浸於夢幻角度之中。另還有打卡月老遊園會、結集逾20個攤位的愛心戶外市集，同場更有告白大屏幕，藉以表達愛意！
「潮聚七夕‧浪漫珠海」
地址：珠海海岸公園愛心樹（地圖按此）
日期：8月29至31日
時間：2pm-9pm
交通：從港珠澳大橋珠海口岸客運站開車約42分鐘
珠海七夕拍拖好去處2. 情侶歡樂跑 同遊山海城浪漫路線
如果兩口子都喜歡跑步，可以參加於8月29日及30日一連兩日舉行的珠海情侶歡樂跑，從珠海愛情郵局簽到，寫下愛之誓言及合照再出發，經過香爐灣沙灘、名亭公園牌坊，最後到達日月貝海韻城廣場，全長5.2公里的山海城浪漫路線，一路跑一路欣賞沿路景色。到達終點後，可參加日月貝海韻城廣場舉行的國潮音樂派對、綠美集市，結集跑步、音樂、購物與美食於一身，由即日起可於珠海區報公眾號網上報名。
珠海情侶歡樂跑
日期：2025年8月29日至30日
時間：6pm-9pm
集合地點：珠海愛情郵局（地圖按此）
交通：從港珠澳大橋珠海口岸客運站開車約17分鐘
珠海七夕拍拖好去處3. 東澳島送玫瑰花+小提琴與Saxophone協奏
珠海市外島「東澳島」擁有「東方小塞班」的美譽，吸引不少情侶前往慶祝七夕。島上將於8月29日至30日舉行七夕活動，凡於飛鷹驛站、婚禮堂、南沙灣沙灘、風車山等四個景點打卡，並完成指定動作，即可獲得一支玫瑰花；這兩日不論在碼頭、婚禮堂或東澳灣沙灘都會有小提琴與Saxophone協奏，不妨坐在草地上吹吹海風、聽聽音樂，充滿浪漫氛圍呢！
東澳島Valentine’s Day主題活動
日期：2025年8月29日至30日
集合地點：東澳島（地圖按此）
交通：從珠海香洲港/珠海橫琴客運碼頭/深圳蛇口港乘船出發，航程約40-70分鐘
珠海七夕拍拖好去處4. 海上飛人煙花秀 設愛心汽球花車
珠海夢螺灣音樂餐吧於七夕限定推出泰式烤串雙人套餐，沙灘設有愛心汽球花車、巨型花花打卡位，大家可坐在粉紅色沙灘椅及梳化座上，在星空及音樂之下品嚐雪花牛肉串、沙嗲雞肉串等，晚上8點起有海上飛人煙花秀，海上飛人化身空中「人形煙花」，將氣氛推至高峰。大會更會送出99朵玫瑰，情人節小禮物都準備好！
珠海夢螺灣音樂餐吧
日期：8月29日
地點：珠海夢螺灣音樂餐吧（地圖按此）
珠海七夕拍拖好去處5. 以愛之名七夕專場音樂會
橫琴港澳智慧城戶外廣場於8月29日至31日連續三天，每日舉行一場主題音樂會，涵蓋流行、爵士、搖滾等多元風格，邀請多位粵澳地區知名音樂人同台獻藝，七夕當晚主題為「以愛之名‧七夕專場」，特別設立專屬互動區 ，說不定在音樂催化下，遇到對的人！同場亦設美食飲品區，可歎到鵝島精釀啤酒、宴暖心茶飲、阿飄雞尾酒等，好好地Chill一下！
粵澳流行音樂會
日期：8月29日至31日
時間：7:30pm-9:30pm
地點：橫琴港澳智慧城戶外廣場（地圖按此）
交通：從港珠澳大橋珠海口岸客運站開車約25分鐘
更多相關文章：
珠海長隆飛船樂園買一送一優惠！人均$168.5起 全日任玩15個主題區域、17個遊樂設施
珠海長隆飛船酒店住宿套票優惠！人均$343.3起！包宇宙飛船、海洋王國、長隆騷或卡卡虎奇遇記門票！送上網卡、早餐、優惠碼再減最多$300
長隆酒店優惠｜清遠、珠海、廣州長隆酒店最多減$500！每晚人均低至$87.5、送樂園暢玩門票/上網SIM卡/早餐
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜這樣訂享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票！即睇平住酒店攻略
珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣
珠海交通攻略｜香港往珠海6大交通！跨境直通巴/高速渡輪/港珠澳金巴/港車北上
香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上
珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$105.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆
珠海新酒店｜珠海望海樓酒店優惠低至65折、人均$297起！任點任食套餐、旅拍體驗、長隆穿梭巴士服務
珠海酒店優惠｜東澳島萬豪度假酒店人均$311.8起！包早餐下午茶/晚餐、嘆海景無邊際泳池
珠海好去處｜珠海飛機工廠及太空中心一日遊！親手組裝電動飛機、暑假限定4團出發
暑假珠海室內好去處推介！橫琴最大室內卡丁車場/2025年新開幕3萬呎潮玩運動樂園/買門票送上網卡
其他人也在看
湯水食譜｜雪耳圓肉杞子雙蛋糖水 秋天潤肺糖水 (附影片)
秋天來了 最重要潤肺, 除了湯水可以潤肺之外, 糖水都可以的~~~ 份量: 3 – 4 人 烹調時間: 1小時 15分鐘Cook1Cook煮一煮 ・ 3 小時前
進出口貿易人手5年減24% 港去年就業人數較疫前少近半成
雖然本港GDP已回復疫情前水平，惟就業人數仍低於疫前，即2019年。政府統計處早前發布有關〈2024年就業綜合估計數字〉的專題文章，提到本港2024年總就業人數為369.47萬人，較2019年減少4.6%或17.75萬人；當中減幅較大的行業為進出口貿易、批發及零售業，其就業人數較2019年分別大減23.7%、19.6%及18.7%；相反公共行政、人類保健及社會工作服務行業。信報財經新聞 ・ 1 天前
觀塘美食2025〡20間觀塘午餐Lunch推介！招牌泰火無骨雞飯/台灣牛肉麵/鐵板拌飯/世一豉油雞
觀塘午餐食乜好？觀塘作為東九龍最重要的工商區之一，辦工室、寫字樓愈來愈多，也催生不少新食店，工廈美食很多更是臥虎藏龍，不論是打工仔午餐食晏，還是專程來掃區搵食也好，觀塘也有不少好選擇，現在就為你推介20間必試觀塘午餐好店！Yahoo Food ・ 1 天前
一田優惠｜一田夏日購物賞！全線勁減低至1折/首推會員$1好貨換購/$20激筍專區/買一送一專區/35週年$35感謝專區 多款美食都有優惠！
還記得去年被一田購物賞「洗版」的盛況嗎？今年的夏日購物賞將於8月29日至9月7日再度登場，這次優惠力度比以往更猛烈！不只有萬件商品低至1折，還首推會員專屬「$1換購」！於購物賞深受顧客喜愛的「$150換購專區」、「$20激筍專區」、「買一送一專區」及「35週年$35感謝專區」，陣容加碼至近200款產品以超抵價發售，選擇更豐富、搶購更盡興。Yahoo Food ・ 1 天前
UNIQLO官方教男生穿搭最佳比例！165、175、185cm，3款高度身型「修飾穿搭法」
好多香港男生都愛在 UNIQLO 尋寶，喜歡品牌單品價錢親民，同時百搭又多配色。當中，UNIQLO T 恤絕對榜上有名，然而，T 恤雖然百搭，但要穿得好看、穿出最佳比例，可不是一件簡單的事！UNIQLO 官方針對不同身高及身型，特別提供了3 款修飾穿搭建議，讓各位熱愛 UNIQLO 的男生們以 UNIQLO 單品穿出最佳比例！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
楊宗緯演唱會2米高墮台一刻曝光 面容痛苦被扶走 送院後報平安：我沒事
台灣歌手楊宗緯昨日（8月23日）在西寧出席《動聽音樂超級Live演唱會》時，發生墮台嚴重意外！現場歌迷拍下事發一刻...Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【萬寧】今日出位價（只限26/08）
萬寧今日出位價unlabel LAB洗髮露系列 $99/件；unlabel LAB水潤膠原保濕洗髮露含超高壓浸透型水解膠原蛋、透明質酸及神經醯胺，瞬間滲芯，滋潤修護，讓秀髮水澤有光澤。YAHOO著數 ・ 1 小時前
本台驗水｜觀音山及鑫樂水微生物及金屬含量等同「清涼」水 許正宇冀公眾以事實為依歸
【Now新聞台】冒牌水詐騙政府案，揭示物流署把關不力。本台委託檢驗機構化驗「鑫樂」、清涼及東莞的觀音山天然水的金屬及微生物含量，全部樣本都合格。本台記者上周日在立法會取了已開封的「鑫樂觀音山」純淨飲用水，兩支合共約1公升，並放到雪櫃儲存，其後亦在內地購入「觀音山泉」天然飲用水，生產廠商是東莞市觀音山飲用水有限公司，連同本港品牌、750毫升的「清涼」礦物質水，周三帶到香港標準及檢定中心化驗。今次檢測了包括鉛、銅、鈾、鎘、鋇及砷等12種金屬含量，結果顯示3支水的數值相同，亦無超出標準；而在微生物含量，3支水亦檢測不到大腸桿菌、大腸菌群及銅綠假單胞菌。香港標準及檢定中心高級經理馮錦倫：「3支水就著12種金屬及3種微生物的檢測結果，都是低於標準。在這數項測試項目而言，都是在一個安全的可飲用範圍內。」財經事務及庫務局局長許正宇期望公眾以事實為依歸，不作無謂揣測，又指檢討政府採購機制，專責小組正審視機制在制度上及程序上，有甚麼不足及疏漏要處理，得出任何改善措施都會盡快公布及落實。財經事務及庫務局局長許正宇：「這些都是公帑，我們早一日去做，就早一日令到我們在公共利益方面得到保障。在今次事件中體現到，物流署作為採購部門，他們的同事，包括洞察力及其他方面相關能力，需要有提升。這方面正正在專責小組中的方向，就是如何提升同事在這方面，包括辨別真偽或辨別潛在欺詐的能力，是否有相關培訓及相關能力提升的工作去做。」被問到會否另外設立調查委員會釐清事件，許正宇指，已請了審計署作為獨立第三方審視事件。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
G-DRAGON同款香水推薦Top11！最平$164入手「龍式香味」，從麝香到白百合每款都精緻高級
韓國巨星G-DRAGON在8月18日迎來37歲生日，8月基本上都變成了「GD月」，全球粉絲都紛紛為他送上祝福，香港更有沉浸式展覽《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION: Übermensch》正在舉辦。G-DRAGON從獨樹一幟的音樂到引領潮流的時尚風格，他的個人魅力簡直無處不在，甚至連他私藏的香水也成為粉絲追捧的焦點。以下即為大家推薦值得入手小眾香水，當中包括連G-DRAGON都喜愛的香水品牌，不但價格親民，品質更是絲毫不輸名牌香水！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
Lulu×曾寶儀聯手主持 金鐘主持人不是小S
[NOWnews今日新聞]第60屆金鐘獎將於10月17、18日於台北流行音樂中心盛大登場，由三立電視製播，今年典禮主持人名單於今（25）日正式出爐，並非先前盛傳的由小S（徐熙娣）接任同時回歸舞台。此次...今日新聞 娛樂 ・ 11 小時前
港滙脫離7.85 拆息升勢料近尾
港元拆息（HIBOR）由月初近乎零水平，急漲至現時全線約2.8厘水平，升勢高峰期料近尾聲。綜合分析指出，港滙脫離7.85水平，沽港元買美元的套息活動亦開始減少，港元再走資令資金抽緊而HIBOR上揚的空間變得相當有限；相反，當美國聯儲局減息，金管局基本利率跟隨下調，隔夜HIBOR將相應回落，拖低整條拆息曲線，1個月HIBOR頂峰料在2.8厘左右，合理價值為2厘至2.5厘。信報財經新聞 ・ 1 天前
香港Cafe｜香港10大高質咖啡店推介 資深咖啡比賽評審主理/本地自家烘焙/精品朱古力
香港除了Cafe多，Cafe更是非常高質！而且間Cafe賣點都有所不同，好像有些有資深咖啡師坐陣、有些甜點出色、有些則引入香港少見的豆子等等，要數香港cafe實在多如繁星，今次先推介10間，想知還有哪些Cafe出色，記得不要錯過Yahoo Food的報導！Yahoo Food ・ 3 小時前
低敏面膜推介10款 轉季必備！39折起入手保濕睡眠面膜/救急用燕麥面膜（附敷面膜三大禁忌）
不知不覺快要踏入轉季時刻，雖然夏季燥熱仍在，但皮膚也有感覺到越來越容易乾燥。不少敏感肌的朋友會因換季和環境影響引起皮膚痕癢、乾燥脫皮、皮膚過敏的情況，所以轉季時的護膚程序和使用的產品更要小心挑選，首要條件是穩定肌膚狀態，敷保濕面膜能幫助乾燥的肌膚快速補水自然是首選。這次就為大家盤點10款轉季必備的低敏保濕面膜推薦，包括片狀面膜與霜狀面膜，大家可按喜好選擇，讓敏感肌飲飽水！更在文末同場加映敷面膜三大禁忌，這三件事千萬不要做，不然會白敷面膜，還有機會有反效果，大家快看詳情吧！Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
利記隊史最年輕入球者 16歲安古姆夏夢幻地標
【Now Sports】安古姆夏剛為利物浦入波奠勝，完成夢幻地標戰，並成為隊史最年輕入球者，領隊史洛讚揚該16歲小將具信心、埋門出色。利物浦周一在英超憑安古姆夏（Rio Ngumoha）補時10分鐘妙射得手贏紐卡素3:2，對於這名周五才年屆17歲的小將，史洛讚不絕口：「以16歲而言是出色的入球，他滿懷信心，以他的年齡，這實在是把握出色。」安古姆夏以16歲361日之齡，成為紅軍歷來最年輕入球者。舊紀錄是活本在2016年11月對列斯聯所造出，那時其年齡為17歲45日。談到這場戲劇性勝仗，史洛續說：「我不肯定今天是一場足球比賽，死球緊接死球、手榴彈戰術緊接手榴彈戰術。我們沒有崩塌，保持強勢，在用波方面倒是不好，沒有太多空間。」隊長雲迪克也讚揚勝任翼鋒或攻擊中場的安古姆夏：「對他是夢幻地標，我為Rio感到高興，我已告訴他一切從現在開始，他必須努力不懈及保持謙卑，但現在要好好享樂。」now.com 體育 ・ 2 小時前
鮮娛糧｜關嘉敏生日派福利 激突巨胸傾瀉而出夠震撼
【on.cc東網專訊】藝人關嘉敏（Carman）近日憑戀綜節目《女神配對計劃》人氣急升，與細John（姜卓文）的發展成為人氣熱話，繼而在近日無綫熱播劇《麻雀樂團》中飾演「挑機綠茶婊」，演出令人刮目相看，深受觀眾歡迎。今日（24日）正是Carman 31歲生日，她東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
魚樂無窮│染藍魔咒終有一天實現（唐牛）
市值夠大乃做藍籌新貴其中一項必要條件，所以他們十居其九，都累積了龐大升幅。任由一隻股票幾勁都好，增長力度總隨着時間而有一日會減慢，股價自然會由高位回落，所以染藍魔咒終有一天會實現，就係咁解。Yahoo財經專欄 ・ 2 小時前
泰國房市慘崩！三大致命傷釀百年最慘危機 新屋到豪宅都受衝擊
一場被泰國銀行界與業界人士稱為「百年來最糟糕」的房地產風暴，正席捲這個東南亞國家。從豪華公寓的銷售處到郊區的住宅工地，市場的冰冷氣息無所不在。 隨著新房銷售急凍、買家信心跌落與銀行信貸緊縮，泰國房地產正經歷一場前所未有的結構性危機，其影響範圍已超越單一產業，直接威脅到家庭財富與鉅亨網 ・ 18 小時前
呂頌賢肺部細菌感染入ICU一度危殆 兩星期暴瘦40磅 老婆麥景婷： 生死就在一瞬間
90年代TVB劇《笑傲江湖》演令狐沖一角嘅呂頌賢，早前因肺部細菌感染而住院。呂頌賢太太麥景婷更大爆老公一度入住ICU（深切治療部），並指醫護人員形容其病情「罕見和嚴重」。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
楊尚斌離世︳幕後讚Ben拍廣告齋等半日無怨言 嘆息「值得擁有更多人生」
曾演出電影《29+1》嘅男演員楊尚斌(Ben)驚傳於本月中（11日）離世，終年43歲。楊尚斌嘅弟弟Benedict喺楊尚斌facebook發訃聞公布哥哥離世消息Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
「萬能key」童星楊凱博變靚仔小鮮肉 網民讚似韓國天花板級男神
昔日童星楊凱博，2013年憑保險公司廣告中一句「乜嘢叫保險」成為「萬能key」，引起改圖熱潮，深得網民喜愛。之後佢亦有參與唔少TVB劇集拍攝，例如《城寨英雄》、《乘勝狙擊》、《金宵大廈》及《降魔的》等等，曾多次飾演男主角嘅童年，去到2022年佢仲成為邵氏旗下藝員。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前