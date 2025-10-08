Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略

珠海作為大灣區的親子旅遊熱門地，萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」終於在9月29日開幕，分為滑雪區、娛雪區及服務區，特設190米雙向滑雪道、十多項娛雪項目、每小時定時飄雪等，集滑雪、娛雪於一身，能體驗沉浸式冰雪世界！

萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」終於趕得及在今年國慶日前即9月29日開幕。（相片來源：萬雪匯@微信）

珠海首個全年恆溫滑雪場 設總長190米雙向滑雪道

坐落於珠海南屏的「萬雪匯冰雪樂園」，為珠海首個全年恆溫滑雪場，總建築面積達1.9萬平方米，相等於2.66個標準足球場，其中近萬平方米為恆溫冷區，長年保持零下5至8度的低溫冰雪環境，氣氛十足。場內分為滑雪區、娛雪區及服務區，當中滑雪區設有總長190米、寬30米的雙向初中級滑雪道，最大落差達26米，滑雪高手可盡情暢滑，亦有零基礎練習區及進階挑戰區，更與國家滑雪隊合作提供CSIA認證課程，設兒童專屬教學區，提供專業滑雪培訓。

廣告 廣告

滑雪區設有總長190米、寬30米的雙向初中級滑雪道，最大落差達26米，滑雪高手可盡情暢滑。（相片來源：klook）

沉浸式冰雪奇境 十多項娛雪項目

娛雪區面積達3,000平方米，沉浸式冰雪奇境有翉翉如生的冰雕、每小時定時的室內飄雪及冰川溶洞，亦提供十多項娛雪項目，包括冰雕迷宮、雪上單車、雪地香蕉船、雪圈滑坡等，適合一家大細在這裡堆堆雪人兼拍照留念！至於服務區，則有餐飲以及雪具大廳，可租借Burton、Faction等品牌裝備，大家兩手揈揈就能玩雪去！

每小時定時的室內飄雪。（相片來源：Vivi@小紅書）

娛雪區面積達3千平方米，打造一個沉浸式冰雪奇境。（相片來源：klook）

有翉翉如生的冰雕、每小時定時的室內飄雪以及冰川溶洞。（相片來源：klook）

人均只需$103起 包全套專業服裝租借

門票已包含滑雪及娛雪所需的全套專業服裝，如雪板、雪鞋、雪服等，同時提供護具及儲物櫃等，當中2小時雪上娛樂門票由$129起、親子票即一大一細為$206，除開人均只需$103起；滑雪票有3、4小時及不限時之選，價錢由$216起，大家可在Klook或Trip.com購票，即可無時無刻沉浸於冰雪世界。

珠海萬雪匯冰雪樂園滑雪票（含裝備）

價錢：3小時$216 （原價$271） 、4小時$249、不限時$282 （原價$348）

按此經Klook預訂

按此經Trip.com預訂

珠海萬雪匯冰雪樂園雪上娛樂門票（含裝備）

價錢：2小時單人娛雪票$129 （原價$151） ，2小時親子娛雪票$206

按此經Klook預訂

按此經Trip.com預訂

網紅分享實用攻略

作為珠海最新地標，小紅書不少網紅都率先到場體驗，並分享實用攻略，綜合各人評價指，現場信號差，手機只能打電話不能上網，而且現場溫度低，手機容易無電，記得帶「尿袋」；現場雖有小食及飲品販賣，但價錢偏貴，建議可自備零食及水補充體力；雖說門票已包全套專業服裝，但記得自備滑雪防水手套以及面罩等貼身用品。

門票已包含滑雪及娛雪所需的全套專業服裝，如雪板、雪鞋、雪服等，同時提供護具及儲物櫃等。（相片來源：klook）

珠海萬雪匯冰雪樂園

地址：珠海市香洲區珠海大道南屏科技工業園南側約140米（地圖按此）

交通：港珠澳大橋珠海口岸坐的士，約13分鐘車程

更多相關文章：

珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格

珠海長隆飛船酒店優惠！人均$321.1起，另送上網卡、優惠碼減多$200 包宇宙飛船/海洋王國/卡卡虎奇遇記門票

珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣

珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴

珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林酒店低至22折！2大1小入住人均$279起 送冰雪運動城、兒童樂園門票

珠海新酒店｜香山迎賓館美高梅華府酒店折上折優惠、人均$646起！包早晚餐、迷你吧、1小時專業攝影

跨境巴士優惠｜永東巴士車票半價！$50入手$100現金兌換券 適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆

深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票

珠海交通攻略｜香港往珠海6大交通！跨境直通巴/高速渡輪/港珠澳金巴/港車北上

珠海好去處｜「東方小塞班」東澳島行程推介！凱悅旗下懸崖酒店開業、波光粼粼果凍海、風車山看絕景 附交通方法

香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上

珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$105.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆

珠海美食推介！自助餐/火鍋/西餐人均$77.5起 企鵝/海豚陪食、重口味螺獅鴨腳煲、浪漫二人套餐