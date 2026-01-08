天文台一度發出霜凍警告 上水農地未見結霜
珠海度假村大變身！ 8 間必住度假村資訊彙整，CP 值高到你唔信
珠海，呢座同澳門一水之隔嘅浪漫海濱城市，一早已經係好多香港人短途旅行嘅心水之選。不過，你又知唔知呢度除咗有無敵大海景之外，仲收埋咗好多令人驚艷嘅度假村同酒店？無論你想搵返種日式古色古香嘅寧靜感、去養生溫泉浸吓舒展身心，定係帶埋小朋友住吓充滿想像力嘅太空主題房，珠海嘅度假村通通都滿足到你！Trip.com 專業小編團隊特別為你搜羅咗珠海度假村嘅精選資訊，幫你輕鬆 plan 返個無憂無慮嘅夢幻假期！
珠海橫琴國家地理探險家中心 🌍 4.7分高評價！HK$117起，即買即用，親子必去🔥
珠海長隆海洋王國🌊 4.7高評分！即日可用，隨買隨用🎟️ HK$374起
珠海橫琴《長隆秀》🔥現場演出｜即日可用｜HK$254起
珠海長隆海洋王國＋《長隆秀》一日遊！🌊🎪 657HKD起，即日可用，自由暢玩！
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
香港去珠海
跨境巴士（最方便）：
喺太子、尖沙咀、荃灣或觀塘等地搭乘「環島中港通」或「永東巴士」，經港珠澳大橋直達橫琴口岸或長隆度假區酒店門口。
港珠澳大橋「金巴」：
由香港口岸搭金巴去珠海口岸，過關後轉乘市區巴士（如 K10、K11）或的士直達橫琴。
由尖沙咀中港碼頭坐船去珠海九洲港，再轉乘穿梭巴士或的士前往橫琴。
一次看清 Trip.com 推介的 10 間珠海度假村
珠海度假村酒店主樓 (香洲區) 呢間酒店位置極佳，就喺珠海會展中心附近。佢最吸引嘅係嗰個超靚嘅大型室內/室外泳池，無論係想認真游水定係影相打卡都係一流選擇。
珠海御溫泉渡假村 (斗門區) 鍾意日系風嘅朋友必去！呢度充滿和風古色古香嘅味道，加上主打養生溫泉，去浸返個暖笠笠嘅湯，真係有種去咗日本旅行嘅錯覺。
珠海橫琴星樂度露營小鎮 (香洲區) 想試吓唔一樣嘅體驗？呢度提供特色露營住宿，環境有風味之餘，仲有埋水上樂園，係近年最受歡迎嘅親子度假勝地之一。
珠海海洋密碼美宿 (橫琴口岸店 - 香洲區) 呢間美宿裝修充滿濃厚嘅海洋風格，最正係房內居然有埋小朋友最愛嘅滑梯，係爸爸媽媽帶小朋友去「放電」嘅首選。
回酒店 (珠海情侶路日月貝店 - 香洲區) 位置絕佳，一出門就正對住珠海地標「日月貝」大劇院。酒店設計時尚，最啱情侶去過一個浪漫假期，感受海邊氛圍。
珠海海泉灣海洋温泉酒店 (金灣區) 溫泉迷一定要收藏！呢度擁有超過 80 個風格各異嘅溫泉池，款式多到一日都浸唔晒，係放鬆身心嘅最佳場所。
長隆飛船酒店 (香洲區) 位於長隆景區內，主打太空主題客房，設計極具科幻感。仲有高空無邊泳池，可以一邊游水一邊飽覽景區全景。
珠海瑞吉酒店 (香洲區) 如果你追求奢華體驗，呢度嘅英倫宮廷風絕對唔會令你失望。仲可以去埋佢哋嘅天際泳池，一覽無遺咁欣賞珠海同澳門嘅天際線。
珠海鳳凰灣悦椿酒店 (香洲區) 充滿迷人海島度假風情，酒店設計與自然景觀融合。佢嘅室外泳池景觀開揚，係目前珠海最具人氣嘅「度假風」打卡酒店之一。
長隆馬戲酒店 (香洲區) 座落於長隆度假區中心位置，外觀好似一個童話歐洲小鎮咁夢幻。房內設計以馬戲為主題，色彩繽紛，小朋友住到唔捨得走。
珠海度假村 | 香洲區 | 珠海度假村酒店主樓
如果你想搵一間地點方便、設計感強，又要影相打卡靚嘅酒店，珠海度假村酒店主樓絕對係首選！酒店位於香洲區吉大石花東路，交通極之就腳，開車去珠海會展中心都只係大約 15 分鐘，無論係商務出差定係休閒度假都咁啱。
⚓ 獨特帆船建築，影相打卡必去
呢間酒店嘅設計真係令人一見難忘！10 層高嘅主樓以帆船為設計靈感，獨特嘅「Y 字形」結構遠睇好似一隻海鷗喺海邊展翅高飛，同周圍嘅海岸線襯到絕。一嚟到酒店門口，仲有充滿異國風情嘅英式噴泉花園，未入房就已經可以喺門口影返幾打靚相！
🏊♂️ 夢幻室外泳池，度假感十足
講到最吸引人嘅設施，一定係佢嗰個美輪美奐嘅室外泳池。池水清澈加上開揚景觀，令成個度假氛圍瞬間提升！無論係想喺池邊曬太陽，定係落水暢泳，呢度每一處都充滿時尚藝術氣息，隨手一影都係 IG 爆 Like 作品。
酒店亮點： 近珠海會展中心、標誌性帆船外型、絕美室外泳池。
適合對象： 情侶快閃打卡、家庭親子度假、商務旅客。
【珠海九洲港-香港上環/港澳碼頭】珠海九洲港-香港市區上環/港澳碼頭 單程/往返 船票，低至HK$187(1821人已購)
【珠海九洲港至香港尖沙咀/中港城碼頭】珠海九洲港至香港尖沙咀/中港城碼頭至珠海九洲港/單程/往返船票，低至HK$111(987人已購)
中國大陸 5G eSIM | 日用包/流量包 | 支持ChatGPT | 24小時計費 | 1-30天 | QR code，低至HK$3(569178人已購)
珠海度假村 | 鬥門區 | 珠海御溫泉渡假村
想搵返種和風古色古香嘅度假感？咁你一定要去珠海御溫泉！呢度唔單止係國內首家日式露天溫泉，仲坐落喺環境清幽嘅斗門黃楊山腳。最出名嘅係佢嗰種「御式服務」，細心到令你有種賓至如歸嘅貴賓感覺。
👘 30 多款特色池，浸出好膚色
整個園區佔地成 10 萬平方米，入面有超過 30 種唔同特色嘅溫泉池，好似酒泉、花草池、瀑布池等等，總有一款啱你心水。最正嘅係呢度嘅泉水富含偏矽酸，養生得嚟仲有美容功效，浸完皮膚滑溜溜，成個人嘅壓力即刻消失晒！
🏮 住榻榻米房，24 小時無限次任浸
嚟到御溫泉，一定要試吓住佢哋嘅日式榻榻米客房！住客可以享受 24 小時無限次浸溫泉嘅極致待遇，想幾時浸就幾時浸。無論係一家大細嚟玩，定係情侶過個浪漫週末，呢度濃郁嘅和風氛圍都絕對會令你流連忘返，唔使買機票去日本，都一樣可以體驗到東方養生哲學嘅魅力！
酒店亮點： 經典和風設計、30+ 款溫泉池、24 小時無限次任浸、高質日式服務。
適合對象： 養生愛好者、日系打卡控、家庭聚會。
珠海度假村 | 香洲區 | 珠海橫琴星樂度露營小鎮
🎡 六大主題區，挑戰膽量極限
位於橫琴島西北嘅星樂度，係國家 AAA 級景區，首創「自駕＋露營＋樂園」三合一玩法。園區以「琴島奇航」為主題，設有深海城堡、瑪雅歷險等六大沉浸式主題區。當中最吸睛嘅一定係 12 米高巨型章魚滑梯同埋 8 層樓高攀爬網陣，絕對係小朋友「放電」同大人挑戰膽量嘅最佳勝地！
🏡 住泡泡屋、房車、樹屋，夜晚睇星營火會
呢度提供多款別有風味嘅特色住宿，由浪漫泡泡屋、設施齊備嘅房車到奇特樹屋都有，每種都充滿驚喜。夜晚仲有星空劇場同熱鬧嘅營火晚會，氣氛一流！加上距離長隆海洋王國只係 15 分鐘車程，交通極之方便，係老少咸宜嘅度假天堂。
珠海度假村 | 香洲區 | 珠海海洋密碼美宿（橫琴口岸店）
🎠 房內私人遊樂場，小朋友玩到唔捨得走
呢間美宿絕對係為親子家庭量身打造！最正嘅係佢哋嘅複式房型，房入面竟然自帶小朋友最愛嘅海洋球池同滑梯。家長可以喺房入面舒舒服服咁休息，由得小朋友喺呢個「夢幻天地」瘋狂放電，真正享受到無憂無慮嘅度假時光。
📸 藍白輕奢海洋風，屋頂露台賞迷人夜景
酒店設計完美融合咗輕奢同海洋風格，藍白主題客房配埋精緻嘅海底壁畫，每個角落都係打卡位！除咗房入面靚，你仲可以去埋屋頂露台，飽覽珠海浪漫嘅城市夜景。由定制嘅洗浴用品到充滿海洋氣息嘅佈置，呢度每一處細節都令你嘅家庭旅程充滿驚喜。
珠海度假村 | 香洲區 | 回酒店（珠海情侶路日月貝店）
🌅 270° 景觀落地大玻璃，海天一色盡收眼底
呢間酒店以「270° 無敵海景」聞名，設計上仲帶有一絲絲靜謐嘅禪意，住入去成個人即刻放鬆晒。最正嘅係房入面有超大嘅全景落地窗，等你可以同另一半懶洋洋咁睇住海天一色。部分房型仲配備埋觀景浴缸，一邊泡澡一邊睇住個海，浪漫指數直接爆燈，絕對係情侶度假嘅滿分首選！
🎭 正對地標「日月貝」，打卡睇日出日落最方便
酒店位置就喺情侶中路，出門就正對住珠海地標「日月貝」（珠海大劇院）。住喺度唔單止可以近距離欣賞建築之美，部分頂級客房仲可以同時影到大劇院同埋超靚嘅日出日落。無論係想去港珠澳大橋定係情侶路散步都係幾步之遙，係嚟珠海過二人世界嘅最佳位置！
珠海度假村 | 金灣區 | 珠海海泉灣海洋温泉酒店
🌍 一站式浸盡全球溫泉！土耳其浴到日式風呂應有盡有
位於珠海西部海濱嘅海泉灣，最出名嘅就係擁有超過 80 個風格各異嘅溫泉池。呢度好似一個溫泉博物館咁，你可以一次過體驗到異域風情嘅土耳其浴、極具歷史感嘅中國唐宮華清池，仲有精緻寧靜嘅日本風呂。唔使環遊世界，喺呢度就可以感受全方位嘅溫泉文化！
🌅 稀有 83℃ 海洋溫泉，必試無邊際海景池
海泉灣核心嘅「海洋溫泉」水溫高達 83℃，喺國內非常少見，入面富含 30 多種礦物質，養生效果一流。最唔可以錯過嘅一定係佢哋嘅無邊際海景溫泉池，你可以一邊浸住暖笠笠嘅溫泉，一邊欣賞壯麗嘅海上日落，呢種視覺同體感嘅雙重享受，絕對會令你嘅珠海度假之旅難以忘懷！
小編提點： 海泉灣園區入面仲有神秘島主題樂園，浸完溫泉仲可以去玩埋機動遊戲，玩足兩日一夜都冇問題！
珠海度假村 | 香洲區 | 長隆飛船酒店
🛰️ 1,250 間沉浸式太空房，房內就有「星球投影」
準備好出發去星際旅行未？長隆飛船酒店成座建築外型好似一艘銀白色嘅未來感星際戰艦，極具視覺衝擊力！酒店擁有 1,250 間主題客房，當中嘅「飛船房」最受歡迎，房內有埋控制台同穹頂投影，好似置身宇宙飛船艙入面咁；而「探月房」就大玩月球登陸美學，細節位做足，絕對係小朋友心目中嘅夢幻太空基地。
🏊♂️ 28 樓天際無邊泳池，私人角度睇海洋煙花秀
除咗房型夠正，酒店 28 樓嘅天際無邊泳池更加係秘密武器！喺呢度你可以一邊游水，一邊以高空視角飽覽橫琴景色。最正嘅係，呢度係觀賞海洋王國煙花匯演嘅絕佳位置，唔使喺樂園同人迫，喺酒店就可以享受一場震撼嘅視覺盛宴。酒店仲同長隆飛船樂園無縫連接，行幾步就玩得，極之方便！
小編提點： 住飛船酒店通常都有「提早入園」嘅特權，記得利用呢個優勢去玩熱門項目，慳返好多排隊時間！
珠海度假村 | 香洲區 | 珠海瑞吉酒店
🏰 國際大師 Wilson Associates 操刀，入住英倫宮廷豪宅
如果你追求緊一個貴婦級嘅度假體驗，珠海瑞吉酒店絕對係你嘅不二之選。酒店坐擁優越地理位置，同澳門隔海相望。由國際頂尖設計公司 Wilson Associates 親自操刀，251 間客房全部走英倫宮廷風情，隨處可見精緻嘅鑽石紋同寶石元素，設計低調得嚟充滿貴氣，彰顯你嘅非凡品味。
🏊♂️ 天際泳池俯瞰珠澳美景，嘆埋頂級意式餐廳
酒店嘅配套設施亦係頂級水準：你可以喺天際泳池一邊游水，一邊俯瞰珠海同澳門嘅壯麗景色；或者去佢哋嘅意式餐廳嘆返餐高空美食。如果你想徹底放鬆，更可以去埋頂級水療中心（Iridium Spa），享受一場無與倫比嘅奢華假期。呢度每一處細節，都係為咗帶畀你極致嘅感官享受。
珠海度假村 | 香洲區 | 珠海鳳凰灣悦椿酒店
🌊 絕佳三面環海位置，嶺南與熱帶風情嘅完美邂逅
如果你想喺珠海搵一個有「飛咗去外國度假」感覺嘅地方，鳳凰灣悅椿酒店就最啱你！酒店坐擁得天獨厚、三面環海嘅絕佳位置，設計上好有心思，將嶺南在地建築特色同東南亞熱帶風情融合埋一齊，周圍環境充滿詩意，度假感十足。
🍹 全部客房自帶私人陽台，室外大泳池盡享海島時光
酒店擁有 164 間客房，最正嘅係每一間房都配備私人陽台或者花園，私隱度極高。部分房型仲可以直接飽覽無敵大海景！你可以先去佢哋超闊落嘅室外泳池暢泳，傍晚再去海景酒吧一邊飲住 Cocktail，一邊吹住海風，喺微醺之中感受迷人嘅海島風情，享受一個極之悠閒浪漫嘅 Long Weekend。
珠海度假村 | 香洲區 | 長隆馬戲酒店
🏰 繽紛歐洲小鎮風格，長隆度假區核心地段
行入珠海長隆馬戲酒店，就彷彿置身於一個充滿異國情調嘅歐洲小鎮童話世界！呢度嘅建築設計色彩繽紛，配埋標誌性嘅鐘塔，夢幻氛圍感直接拉滿。酒店位置更加係無得輸，坐落喺長隆度假區嘅核心位置，行 1 分鐘就到卡卡劇場，3 分鐘就到長隆劇院，返酒店休息或者去睇表演都係幾步路嘅事，方便到極！
🎩 魔幻馬戲主題客房，兒童專屬設施勁貼心
酒店提供多款充滿驚喜嘅馬戲主題房，由充滿魔幻色彩嘅「魔術房」到溫馨滿滿嘅「城堡家庭房」都有。每間房嘅設計都充滿童趣，仲好貼心咁準備埋兒童專屬設施，令小朋友住得開心，家長又放心。想畀小朋友一個難忘嘅馬戲主題之旅？呢度絕對係家庭度假嘅首選！
珠海度假村 | 常見問題
珠海度假村有邊啲特色住宿推介？
除咗傳統嘅五星級酒店，珠海仲有好多充滿特色嘅住宿選擇！例如適合親子家庭嘅長隆馬戲酒店及珠海海洋密碼美宿；追求極致海景同設計感嘅，就一定唔好錯過回酒店。
珠海度假村通常有咩特色設施？
珠海嘅度假村配套非常完善，常見嘅特色設施包括：
放鬆身心： 養生溫泉泡池、天際/無邊際泳池。
親子娛樂： 設有滑梯或海洋球池嘅親子房、水上樂園。
打卡熱點： 歐洲小鎮風建築、露營房車及樹屋。
點樣預訂珠海度假村最抵？
想搵最平房價？你而家可以喺 Trip.com 平台上，輕鬆比較晒珠海各間度假村嘅特色、房型同埋最新優惠。無論係預訂酒店套票定係單訂房，都可以隨時隨地輕鬆完成，幫你嘅珠海之旅搵到最完美嘅落腳點！
*Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
TVB小花何依婷外地滑雪迎新年 網民錯重點：周身都係名牌
TVB小花何依婷（Regina）與圈外男友Cedric於2023年結婚，前年12月宣布懷孕5個月喜訊後專心養胎，去年4月誕下B女Rosella，升呢做靚媽，一家三口幸福美滿。何依婷前往外地滑雪迎接2026年，並喺社交網站上載靚相與網民分享。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
網傳香港會落雪！歐洲電腦預報「超級寒流」1月中襲港 附香港天文台官方回應
今日1月7日天文台錄得最低10.9度，創下入冬以來新低，天文台更發出霜凍警告，終於感受到香港冬天的威力！不過，近日網上流傳一張電腦預報截圖，顯示1月中旬香港將被「深藍紫色」覆蓋，氣象數值甚至低至1度，引發全城關注，難道香港真的會落雪？Yahoo 旅遊 ・ 14 小時前
瘋傳藥房「掉錢包陷阱」 大鈔銀包跌地 網民憶述險中伏經歷
社交平台周一（6日）流傳一間本港連鎖大型藥房出現懷疑「掉錢包陷阱」，一名親歷事件的網民發帖文憶述經過，懷疑自己險些陷入「撿錢包反被誣陷偷錢」騙局，引起網民熱議及警惕。 facebook群組「紅磡黃埔社區藍圖」周一有網民發帖，稱在一間大型連鎖藥房購物時遇到可疑事件：「喺XX買藥嗰陣，將個籃放喺地上睇貨。期間一名戴口am730 ・ 23 小時前
馬斯克預言成真！全球變壓器危機爆發 中國手握60%產能成最大贏家
在全球電力需求爆發性成長與能源轉型加速的背景下，一場前所未有的變壓器供應危機正席捲各國。馬斯克在 2024 年博世互聯世界大會上「一年前全球缺少的是晶片，接下來將會是變壓器」的預言正成為現實。這場危機不僅考驗著各國的電網升級計畫，更意外地將佔據全球變壓器產能 60% 的中國推向了舞台中央。鉅亨網 ・ 1 天前
港鐵老翁揮拳案｜女受害人兩度萌輕生 片段瘋傳後失工作：請一定要幫我捉到個阿伯｜Yahoo
港鐵列車日前發生一宗老翁揮拳襲擊女乘客事件，據了解警方正通緝一名 60 歲中國籍男子。《Yahoo 新聞》接獲女受害人李小姐聯絡，詳述事發經過，她哭訴在社交平台 Threads 流傳的揮拳片段拍攝前，已被該名老翁揮打兩至三拳，「打到我成個人呆哂」。除了嘴唇及下顎持續痛楚，患有抑鬱症的她更深受創傷後遺，兩度萌輕生念頭，認為只有施襲者被捕才可以安心，她並聲淚俱下：「網片影到哂阿伯個樣㗎，點解拉唔到？觀濱個女仔都拉到，請大家幫吓我，請一定要幫我捉到阿伯 ⋯⋯」Yahoo新聞 ・ 1 天前
女生參與「兼職女友」騙局判囚18月 律政司指過輕 放監前3日加刑至4年
案發時16歲女生涉與兩男合作，以「兼職女友」身份與男客人相約酒店見面後，兩男出現拍下客人裸體片及非禮片，以勒索150萬元。她原審被判入獄18個月，律政司認為刑罰過輕，今日(7日)向上訴庭要求就刑期覆核。上訴庭3名男法官彭偉昌、陳慶偉及楊家雄接納律政司申請，改判女生入獄4年。 女被告張羽妍(現約20歲，學生)，經審am730 ・ 18 小時前
網上熱話｜黃大仙地標直柱設計惹議 網民稱似直立拖板：大型偷電現場
社交平台Threads近日有黃大仙街坊發帖表示，一直對區內一處地標設計感好奇，「呢枝嘢喺黃大仙出現咗好多年，唔知係唔係扮香」。照片可見地標外形是一座直柱，鄰近沙田㘭道的巴士站，引發網民熱議。am730 ・ 18 小時前
港鐵老翁涉襲擊女乘客 揮拳後反駁「香港又點呀？」 據了解警方列「普通襲擊」通緝 60 歲男子︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】社交平台Threads昨（5日）流傳片段，顯示港鐵車廂內一名男乘客突揮拳襲擊身旁一名女乘客面部。在場多人乘客喝止，女乘客即表示報警。另一名乘客稱「呢度係香港，有法治㗎」，但施襲男子反駁「香港又點呀？」據目擊事件的上載者稱，涉事男子心急走向空位時，不慎該碰到女子，雙方因而發生口角，警方到場後指示女乘客在觀塘站下車，但沒有在場拘捕男乘客。港鐵回覆《Yahoo新聞》查詢表示，周日（4日）晚收到警方轉介一宗乘客爭執的求助，相信片中個案。港鐵曾派員上車了解，但未能找到相關乘客。Yahoo新聞 ・ 1 天前
71歲成龍爆砸4千萬港幣救女兒！匿名付房租、助創業 吳卓林低調態度洩玄機
父女終於有望和好？71歲的成龍被爆近年透過資金與資源，不斷低調支援女兒吳卓林，包括信託基金、生活費與工作合作，相關細節曝光後引發網路熱議，也讓這段長期疏離的父女關係再度成為話題。姊妹淘 ・ 1 天前
分析：特朗普對委內瑞拉的突襲如何給中國帶來風險
Getty Images 僅需短短幾個小時，唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）就顛覆了中國數十年來精心培養的關係。 在委內瑞拉總統尼古拉斯·馬杜羅（Nicolás Maduro）於夜間突襲中被捕前幾小時，他還在北京高階外交官的會晤中，讚揚中國國家主席習近平為「大哥」，並稱其「作為世界領袖的強大訊息」。 中國大力投資石油豐富的委內瑞拉，是北京在南美最親密夥伴之一。當時，中國官媒播放了該會晤的畫面，以證明兩國目前有600項協議——畫面中是西裝革履的男子微笑合影——但下一張馬杜羅的照片，卻是他在美國軍艦上、蒙眼戴手銬、身穿灰色運動褲的模樣。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
古巨基57歲妻二胎引熱議！凍卵與試管嬰兒如何改寫高齡懷孕的可能性？徐明義教授解析：「生理年齡」不等於「卵子年齡」
2026年開春，53歲港星古巨基宣佈57歲愛妻陳韻晴順利產下二胎，這則喜訊在引發關注的同時，也讓不少高齡備孕女性開始思考：「高齡懷孕，真的可行嗎？」。姊妹淘 ・ 21 小時前
張曼玉逛街穿搭！皮衣牛仔褲＋「BALENCIAGA托特包」，Goyard單肩包變成購物袋
向來走在自己節奏裡的張曼玉，即使只是為了聖誕節出門採買，也依然把「隨性卻有型」演繹得恰到好處。近日她分享的採買畫面中，從外套剪裁、配件選擇到手上的包款，全都藏著滿滿細節。低調的黑色托特包來自 BALE女人我最大 ・ 23 小時前
中式糖水 = 減肥大忌？合桃露熱量竟等於1.5碗白飯！ 「這款」糖水反而有助預防骨質疏鬆？｜營養師Audrey Tam
天氣轉涼，乾咳、喉嚨乾癢、皮膚乾燥等問題紛紛出現，所以不少人會多食幾碗中式糖水來滋陰潤燥、暖身暖胃，但你知道嗎？一碗看似健康的合桃露，熱量竟等同1.5碗白飯，隨時要慢跑一小時才能抵銷…問你怕未！Yahoo Food ・ 1 天前
2026馬年蘇民峰生肖運程｜屬馬犯太歲不等於行衰運？宜「一喜擋三災」，選錯顏色要小心撞車意外！
蘇民峰2026馬年生肖運程｜屬馬人士踏入2026丙午馬年「犯太歲」，不少人第一反應往往是運氣轉差、諸事不順，其實真正需要留神的是情緒起伏與身心狀態的變化。不過也毋須過分擔憂，只要掌握以下正確的化解方法，配合自身命格特質，便能夠化險為夷！Yahoo Style HK ・ 1 天前
港姐陳庭欣豪門夢碎！豪宅降格搬蝸居 現崇山2房價值900萬
現年38歲的2010年度香港小姐冠軍陳庭欣，與彩豐行老闆楊振源八年情斷，有指她已搬離九肚山3千呎獨立屋愛巢，遷入早年買入的黃大仙現崇山2房蝸居。28Hse.com ・ 1 天前
元朗男子單位內燒炭亡 女同事收死亡短訊揭發
【on.cc東網專訊】元朗有人燒炭亡。今晨(7日)10時49分，元朗安寧路59號裕豐洋樓一單位一名男子向其女同事發訊息表示有意尋短，女同事得悉後隨即報案。救援人員接報抵達上址，發現一名男子倒臥單位內，身旁有一盆燃燒過的炭，該男子經人員檢驗後證實已當場氣絕身亡。警on.cc 東網 ・ 1 天前
費查求教費Sir 曼聯「替工」三揀一
【Now Sports】即將以看守領隊身份率曼聯襲般尼的費查，承認已求教「師傅」費格遜，並得到對方祝賀。據報指，曼聯將會從3名舊將中選取其一，領軍直到季尾。費查（Darren Fletcher）周二在賽前記者會上，被問到獲委任看守領隊後可有接觸前帥費格遜時說：「我有，我不喜歡在沒與Sir阿歷士（費格遜）傾談下作出重大決定，那是我在球會以來一直做的事。」「我與Sir阿歷士的關係實在好，想先與他傾談，結果得到他的祝福。我認為他值得那份敬意。」本職是曼聯U18代表隊教練的他續說。費查短期內將會領軍出賽，不過任期能否直到季尾尚屬未知之數。BBC指，曼聯足球總監韋確斯已與3名前球員傾談，包括費查，以及曾出任看守領隊的卡域克、由看守領隊以至其後擔正的蘇斯克查，並將會從中揀選一人，至少執教球隊到季尾。英超 般尼VS曼聯Now TV 621台 08/01 04:15直播Now TV 611台 4K直播now.com 體育 ・ 1 天前
解讀 | 點解曼聯搵「蘇B」做暫代領隊？
曼聯經已於周二接觸蘇斯克查，並將會於未來幾日進行會面，以探討接管成為紅魔鬼下半季暫代領隊一職。點解曼聯會再搵蘇B做暫代領隊呢？Yahoo 體育 ・ 23 小時前
KFC葡撻跌落神壇？網民力數3大罪狀 網瘋傳轉大陸供應商
肯德基（KFC）葡撻一向都價廉物美，更被戲稱是「被炸雞耽誤的葡撻店」，但近日有網民崩潰表示葡撻美味不再，更直指KFC轉了葡撻撻皮供應商，並宣布：「KFC葡撻正式收皮」，此言一出，引起50萬人瀏覽，數千讚好以及超過萬五人分享！Yahoo Food ・ 1 天前
專家：特朗普收購格陵蘭開採稀土是「荒謬」的想法
根據《CNBC》周三 (7 日) 報導，美國總統特朗普以國家安全為由重提收購格陵蘭，並表示正考慮「一系列選項」包括「動用美軍」。除了該地的地理位置外，稀土礦藏也被認為是原因之一。鉅亨網 ・ 11 小時前