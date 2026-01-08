珠海度假村大變身！ 8 間必住度假村資訊彙整，CP 值高到你唔信

珠海度假村

珠海，呢座同澳門一水之隔嘅浪漫海濱城市，一早已經係好多香港人短途旅行嘅心水之選。不過，你又知唔知呢度除咗有無敵大海景之外，仲收埋咗好多令人驚艷嘅度假村同酒店？無論你想搵返種日式古色古香嘅寧靜感、去養生溫泉浸吓舒展身心，定係帶埋小朋友住吓充滿想像力嘅太空主題房，珠海嘅度假村通通都滿足到你！Trip.com 專業小編團隊特別為你搜羅咗珠海度假村嘅精選資訊，幫你輕鬆 plan 返個無憂無慮嘅夢幻假期！

香港去珠海

跨境巴士 （最方便）：

喺太子、尖沙咀、荃灣或觀塘等地搭乘「環島中港通」 或 「永東巴士」，經港珠澳大橋直達橫琴口岸或長隆度假區酒店門口。

港珠澳大橋「金巴」：

由香港口岸搭金巴去珠海口岸，過關後轉乘市區巴士（如 K10、K11）或的士直達橫琴。

中港客運碼頭（坐船， 噴射飛航、金光飛航 ）：

由尖沙咀中港碼頭坐船去珠海九洲港，再轉乘穿梭巴士或的士前往橫琴。











一次看清 Trip.com 推介的 10 間珠海度假村

珠海度假村酒店主樓 (香洲區) 呢間酒店位置極佳，就喺珠海會展中心附近。佢最吸引嘅係嗰個 超靚嘅大型室內/室外泳池 ，無論係想認真游水定係影相打卡都係一流選擇。

珠海御溫泉渡假村 (斗門區) 鍾意日系風嘅朋友必去！呢度充滿 和風古色古香 嘅味道，加上主打養生溫泉，去浸返個暖笠笠嘅湯，真係有種去咗日本旅行嘅錯覺。

珠海橫琴星樂度露營小鎮 (香洲區) 想試吓唔一樣嘅體驗？呢度提供 特色露營住宿 ，環境有風味之餘，仲有埋水上樂園，係近年最受歡迎嘅親子度假勝地之一。

珠海海洋密碼美宿 (橫琴口岸店 - 香洲區) 呢間美宿裝修充滿濃厚嘅 海洋風格 ，最正係房內居然有埋 小朋友最愛嘅滑梯 ，係爸爸媽媽帶小朋友去「放電」嘅首選。

回酒店 (珠海情侶路日月貝店 - 香洲區) 位置絕佳，一出門就正對住珠海地標「日月貝」大劇院。酒店設計時尚，最啱情侶去過一個浪漫假期，感受海邊氛圍。

珠海海泉灣海洋温泉酒店 (金灣區) 溫泉迷一定要收藏！呢度擁有超過 80 個風格各異嘅溫泉池 ，款式多到一日都浸唔晒，係放鬆身心嘅最佳場所。

長隆飛船酒店 (香洲區) 位於長隆景區內，主打 太空主題客房 ，設計極具科幻感。仲有高空 無邊泳池 ，可以一邊游水一邊飽覽景區全景。

珠海瑞吉酒店 (香洲區) 如果你追求奢華體驗，呢度嘅 英倫宮廷風 絕對唔會令你失望。仲可以去埋佢哋嘅天際泳池，一覽無遺咁欣賞珠海同澳門嘅天際線。

珠海鳳凰灣悦椿酒店 (香洲區) 充滿 迷人海島度假風情 ，酒店設計與自然景觀融合。佢嘅室外泳池景觀開揚，係目前珠海最具人氣嘅「度假風」打卡酒店之一。

長隆馬戲酒店 (香洲區) 座落於長隆度假區中心位置，外觀好似一個童話歐洲小鎮咁夢幻。房內設計以馬戲為主題，色彩繽紛，小朋友住到唔捨得走。

珠海度假村 | 香洲區 | 珠海度假村酒店主樓

如果你想搵一間地點方便、設計感強，又要影相打卡靚嘅酒店，珠海度假村酒店主樓絕對係首選！酒店位於香洲區吉大石花東路，交通極之就腳，開車去珠海會展中心都只係大約 15 分鐘，無論係商務出差定係休閒度假都咁啱。

⚓ 獨特帆船建築，影相打卡必去

呢間酒店嘅設計真係令人一見難忘！10 層高嘅主樓以帆船為設計靈感，獨特嘅「Y 字形」結構遠睇好似一隻海鷗喺海邊展翅高飛，同周圍嘅海岸線襯到絕。一嚟到酒店門口，仲有充滿異國風情嘅英式噴泉花園，未入房就已經可以喺門口影返幾打靚相！

🏊‍♂️ 夢幻室外泳池，度假感十足

講到最吸引人嘅設施，一定係佢嗰個美輪美奐嘅室外泳池。池水清澈加上開揚景觀，令成個度假氛圍瞬間提升！無論係想喺池邊曬太陽，定係落水暢泳，呢度每一處都充滿時尚藝術氣息，隨手一影都係 IG 爆 Like 作品。

酒店亮點： 近珠海會展中心、標誌性帆船外型、絕美室外泳池。

適合對象： 情侶快閃打卡、家庭親子度假、商務旅客。





珠海度假村酒店主樓





珠海度假村 | 鬥門區 | 珠海御溫泉渡假村

想搵返種和風古色古香嘅度假感？咁你一定要去珠海御溫泉！呢度唔單止係國內首家日式露天溫泉，仲坐落喺環境清幽嘅斗門黃楊山腳。最出名嘅係佢嗰種「御式服務」，細心到令你有種賓至如歸嘅貴賓感覺。

👘 30 多款特色池，浸出好膚色

整個園區佔地成 10 萬平方米，入面有超過 30 種唔同特色嘅溫泉池，好似酒泉、花草池、瀑布池等等，總有一款啱你心水。最正嘅係呢度嘅泉水富含偏矽酸，養生得嚟仲有美容功效，浸完皮膚滑溜溜，成個人嘅壓力即刻消失晒！

🏮 住榻榻米房，24 小時無限次任浸

嚟到御溫泉，一定要試吓住佢哋嘅日式榻榻米客房！住客可以享受 24 小時無限次浸溫泉嘅極致待遇，想幾時浸就幾時浸。無論係一家大細嚟玩，定係情侶過個浪漫週末，呢度濃郁嘅和風氛圍都絕對會令你流連忘返，唔使買機票去日本，都一樣可以體驗到東方養生哲學嘅魅力！

酒店亮點： 經典和風設計、30+ 款溫泉池、24 小時無限次任浸、高質日式服務。

適合對象： 養生愛好者、日系打卡控、家庭聚會。





珠海御溫泉渡假村





珠海度假村 | 香洲區 | 珠海橫琴星樂度露營小鎮

🎡 六大主題區，挑戰膽量極限

位於橫琴島西北嘅星樂度，係國家 AAA 級景區，首創「自駕＋露營＋樂園」三合一玩法。園區以「琴島奇航」為主題，設有深海城堡、瑪雅歷險等六大沉浸式主題區。當中最吸睛嘅一定係 12 米高巨型章魚滑梯同埋 8 層樓高攀爬網陣，絕對係小朋友「放電」同大人挑戰膽量嘅最佳勝地！

🏡 住泡泡屋、房車、樹屋，夜晚睇星營火會

呢度提供多款別有風味嘅特色住宿，由浪漫泡泡屋、設施齊備嘅房車到奇特樹屋都有，每種都充滿驚喜。夜晚仲有星空劇場同熱鬧嘅營火晚會，氣氛一流！加上距離長隆海洋王國只係 15 分鐘車程，交通極之方便，係老少咸宜嘅度假天堂。

珠海橫琴星樂度露營小鎮

珠海橫琴星樂度露營小鎮





珠海度假村 | 香洲區 | 珠海海洋密碼美宿（橫琴口岸店）

🎠 房內私人遊樂場，小朋友玩到唔捨得走

呢間美宿絕對係為親子家庭量身打造！最正嘅係佢哋嘅複式房型，房入面竟然自帶小朋友最愛嘅海洋球池同滑梯。家長可以喺房入面舒舒服服咁休息，由得小朋友喺呢個「夢幻天地」瘋狂放電，真正享受到無憂無慮嘅度假時光。

📸 藍白輕奢海洋風，屋頂露台賞迷人夜景

酒店設計完美融合咗輕奢同海洋風格，藍白主題客房配埋精緻嘅海底壁畫，每個角落都係打卡位！除咗房入面靚，你仲可以去埋屋頂露台，飽覽珠海浪漫嘅城市夜景。由定制嘅洗浴用品到充滿海洋氣息嘅佈置，呢度每一處細節都令你嘅家庭旅程充滿驚喜。

珠海海洋密碼美宿（橫琴口岸店）





珠海度假村 | 香洲區 | 回酒店（珠海情侶路日月貝店）

🌅 270° 景觀落地大玻璃，海天一色盡收眼底

呢間酒店以「270° 無敵海景」聞名，設計上仲帶有一絲絲靜謐嘅禪意，住入去成個人即刻放鬆晒。最正嘅係房入面有超大嘅全景落地窗，等你可以同另一半懶洋洋咁睇住海天一色。部分房型仲配備埋觀景浴缸，一邊泡澡一邊睇住個海，浪漫指數直接爆燈，絕對係情侶度假嘅滿分首選！

🎭 正對地標「日月貝」，打卡睇日出日落最方便

酒店位置就喺情侶中路，出門就正對住珠海地標「日月貝」（珠海大劇院）。住喺度唔單止可以近距離欣賞建築之美，部分頂級客房仲可以同時影到大劇院同埋超靚嘅日出日落。無論係想去港珠澳大橋定係情侶路散步都係幾步之遙，係嚟珠海過二人世界嘅最佳位置！

回酒店（珠海情侶路日月貝店）





珠海度假村 | 金灣區 | 珠海海泉灣海洋温泉酒店

🌍 一站式浸盡全球溫泉！土耳其浴到日式風呂應有盡有

位於珠海西部海濱嘅海泉灣，最出名嘅就係擁有超過 80 個風格各異嘅溫泉池。呢度好似一個溫泉博物館咁，你可以一次過體驗到異域風情嘅土耳其浴、極具歷史感嘅中國唐宮華清池，仲有精緻寧靜嘅日本風呂。唔使環遊世界，喺呢度就可以感受全方位嘅溫泉文化！

🌅 稀有 83℃ 海洋溫泉，必試無邊際海景池

海泉灣核心嘅「海洋溫泉」水溫高達 83℃，喺國內非常少見，入面富含 30 多種礦物質，養生效果一流。最唔可以錯過嘅一定係佢哋嘅無邊際海景溫泉池，你可以一邊浸住暖笠笠嘅溫泉，一邊欣賞壯麗嘅海上日落，呢種視覺同體感嘅雙重享受，絕對會令你嘅珠海度假之旅難以忘懷！

小編提點： 海泉灣園區入面仲有神秘島主題樂園，浸完溫泉仲可以去玩埋機動遊戲，玩足兩日一夜都冇問題！

珠海海泉灣海洋温泉酒店





珠海度假村 | 香洲區 | 長隆飛船酒店

🛰️ 1,250 間沉浸式太空房，房內就有「星球投影」

準備好出發去星際旅行未？長隆飛船酒店成座建築外型好似一艘銀白色嘅未來感星際戰艦，極具視覺衝擊力！酒店擁有 1,250 間主題客房，當中嘅「飛船房」最受歡迎，房內有埋控制台同穹頂投影，好似置身宇宙飛船艙入面咁；而「探月房」就大玩月球登陸美學，細節位做足，絕對係小朋友心目中嘅夢幻太空基地。

🏊‍♂️ 28 樓天際無邊泳池，私人角度睇海洋煙花秀

除咗房型夠正，酒店 28 樓嘅天際無邊泳池更加係秘密武器！喺呢度你可以一邊游水，一邊以高空視角飽覽橫琴景色。最正嘅係，呢度係觀賞海洋王國煙花匯演嘅絕佳位置，唔使喺樂園同人迫，喺酒店就可以享受一場震撼嘅視覺盛宴。酒店仲同長隆飛船樂園無縫連接，行幾步就玩得，極之方便！

小編提點： 住飛船酒店通常都有「提早入園」嘅特權，記得利用呢個優勢去玩熱門項目，慳返好多排隊時間！

長隆飛船酒店

長隆飛船酒店





珠海度假村 | 香洲區 | 珠海瑞吉酒店

🏰 國際大師 Wilson Associates 操刀，入住英倫宮廷豪宅

如果你追求緊一個貴婦級嘅度假體驗，珠海瑞吉酒店絕對係你嘅不二之選。酒店坐擁優越地理位置，同澳門隔海相望。由國際頂尖設計公司 Wilson Associates 親自操刀，251 間客房全部走英倫宮廷風情，隨處可見精緻嘅鑽石紋同寶石元素，設計低調得嚟充滿貴氣，彰顯你嘅非凡品味。

🏊‍♂️ 天際泳池俯瞰珠澳美景，嘆埋頂級意式餐廳

酒店嘅配套設施亦係頂級水準：你可以喺天際泳池一邊游水，一邊俯瞰珠海同澳門嘅壯麗景色；或者去佢哋嘅意式餐廳嘆返餐高空美食。如果你想徹底放鬆，更可以去埋頂級水療中心（Iridium Spa），享受一場無與倫比嘅奢華假期。呢度每一處細節，都係為咗帶畀你極致嘅感官享受。

珠海瑞吉酒店





珠海度假村 | 香洲區 | 珠海鳳凰灣悦椿酒店

🌊 絕佳三面環海位置，嶺南與熱帶風情嘅完美邂逅

如果你想喺珠海搵一個有「飛咗去外國度假」感覺嘅地方，鳳凰灣悅椿酒店就最啱你！酒店坐擁得天獨厚、三面環海嘅絕佳位置，設計上好有心思，將嶺南在地建築特色同東南亞熱帶風情融合埋一齊，周圍環境充滿詩意，度假感十足。

🍹 全部客房自帶私人陽台，室外大泳池盡享海島時光

酒店擁有 164 間客房，最正嘅係每一間房都配備私人陽台或者花園，私隱度極高。部分房型仲可以直接飽覽無敵大海景！你可以先去佢哋超闊落嘅室外泳池暢泳，傍晚再去海景酒吧一邊飲住 Cocktail，一邊吹住海風，喺微醺之中感受迷人嘅海島風情，享受一個極之悠閒浪漫嘅 Long Weekend。

珠海鳳凰灣悦椿酒店

珠海鳳凰灣悦椿酒店

珠海鳳凰灣悦椿酒店





珠海度假村 | 香洲區 | 長隆馬戲酒店

🏰 繽紛歐洲小鎮風格，長隆度假區核心地段

行入珠海長隆馬戲酒店，就彷彿置身於一個充滿異國情調嘅歐洲小鎮童話世界！呢度嘅建築設計色彩繽紛，配埋標誌性嘅鐘塔，夢幻氛圍感直接拉滿。酒店位置更加係無得輸，坐落喺長隆度假區嘅核心位置，行 1 分鐘就到卡卡劇場，3 分鐘就到長隆劇院，返酒店休息或者去睇表演都係幾步路嘅事，方便到極！

🎩 魔幻馬戲主題客房，兒童專屬設施勁貼心

酒店提供多款充滿驚喜嘅馬戲主題房，由充滿魔幻色彩嘅「魔術房」到溫馨滿滿嘅「城堡家庭房」都有。每間房嘅設計都充滿童趣，仲好貼心咁準備埋兒童專屬設施，令小朋友住得開心，家長又放心。想畀小朋友一個難忘嘅馬戲主題之旅？呢度絕對係家庭度假嘅首選！

長隆馬戲酒店（珠海長隆度假區景區中心店）





珠海度假村 | 常見問題

珠海度假村有邊啲特色住宿推介？

除咗傳統嘅五星級酒店，珠海仲有好多充滿特色嘅住宿選擇！例如適合親子家庭嘅長隆馬戲酒店及珠海海洋密碼美宿；追求極致海景同設計感嘅，就一定唔好錯過回酒店。

珠海度假村通常有咩特色設施？

珠海嘅度假村配套非常完善，常見嘅特色設施包括：

放鬆身心： 養生溫泉泡池、天際/無邊際泳池。

親子娛樂： 設有滑梯或海洋球池嘅親子房、水上樂園。

打卡熱點： 歐洲小鎮風建築、露營房車及樹屋。





點樣預訂珠海度假村最抵？

想搵最平房價？你而家可以喺 Trip.com 平台上，輕鬆比較晒珠海各間度假村嘅特色、房型同埋最新優惠。無論係預訂酒店套票定係單訂房，都可以隨時隨地輕鬆完成，幫你嘅珠海之旅搵到最完美嘅落腳點！



