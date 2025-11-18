一名男子在珠海拱北口岸附近區域持刀傷人，其後試圖逃跑被多名口岸人員持盾牌制服。(影片截圖)

社文平台流傳周一(17日)晚上一名男子在珠海拱北口岸附近區域持刀隨機傷人。影片顯示，一名身穿綠色短袖衣服、孭背包的男子，手持生果刀刺向一名男子，對方一度躺地求饒，附近路人慌忙走避，疑犯其後試圖逃跑，被多名口岸綜管人員持盾牌制服。

珠海市公安局拱北口岸公安局通報，昨晚8時29分接獲報案稱，一名男子在香洲區迎賓南路附近持小刀傷人。民警立即到場處置，迅速控制48歲林姓男子，現場有2人被劃傷，均傷勢輕微，已及時送醫治療。經查，林男曾有多次精神類疾病就診史。

廣告 廣告

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/珠海拱北口岸男子持刀傷人被捕-兩人受傷/619536?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral