珠海新酒店2025｜珠海香洲英迪格酒店12月開幕！人均$430起住精品酒店潮牌、新香洲核心商圈、嘆天際戶外泳池
洲際酒店集團（IHG）旗下的精品酒店潮牌－珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou）正式落戶珠海新香洲於本月隆重開幕，憑着時尚型格的裝潢與享有天際城市景色的25樓露天泳池掀起話題。酒店以「傳統 x 潮流」為主軸，把香洲僑鄉文化與都市活力融合成獨特住宿體驗，而且位處新香州核心商圈，步行即可到商場與運動設施，交通直達明珠站及前山站，絕對是港人快閃大灣區的話題推介。酒店現已開始預訂，即睇12月及1月的至抵房價。
珠海首間鄰間文化精品潮牌酒店
珠海香洲英迪格酒店落於新香洲核心商圈，鄰近全民健身中心、格創悅里商業綜合體，周邊更有環宇城、富華里等熱門地標，吃喝玩樂一應俱全。作為珠海首家以鄰間文化為靈感的生活方式酒店，設計以「傳統與潮流交匯」為主線，從嶺南紅磚、南洋百葉窗，到呼應香洲運動氣氛的線條元素，營造輕鬆活力的城市度假氛圍，盡顯展現英迪格獨有的故事性風格。
最快12月8日有房，人均每晚約$430即可入住
珠海香洲英迪格酒店於12月新鮮滾熱辣開幕，Yahoo Travel睇過酒店官網及各大平台，12月及1月的最低房價每晚只需$860起，以兩人入住計算，人均約$430即可率先體驗新開精品酒店，相信會成為港人近期珠海短遊的熱門之選。
珠海香洲英迪格酒店
價錢：每晚$860起，人均$430起
按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂 按此經IHG預訂
4款房型：部份享270度城市景觀
珠海香洲英迪格酒店共提供4款房型，標準客房已達388至409平方呎，設1張King Bed或2張Double Beds，適合情侶或家庭入住；最大房型為753至1,130平方呎的單臥室套房，空間更見從容。客房以藤編、黃銅與亞麻材質打造舒適格調，局部採用南洋風拱門與光影語彙，視覺溫暖不矯飾。部分房型提供大面積窗景，可俯瞰城市天際線與遠方山景，呈現新舊交融的居住美學。
網紅推介打卡位！25樓天際泳池
酒店亮點是位於25樓的露天恒溫泳池，泳池邊緣與城市天際線自然接連，白天可觀景暢泳，入夜則化身為浪漫天台美景，極之適合打卡。酒店另設健身中心，亦可前往酒店外的GolfMate哥朋高爾夫俱樂部體驗不同活動。餐飲方面，珠海香洲英迪格酒店設有兩間餐廳及一所酒廊，包括：位於23樓的樂饗餐廳，以現代手法詮釋粵式滋味，並附設戶外露台，可享城市景觀；中餐廳則設有6間獨立包房，設計融入嶺南元素，最大包房可容納20位，適合家庭聚餐與商務宴請。23樓另設有酒廊，日間供應廣式茶點與下午茶，夜晚化身輕鬆社交場地，並提供特色雞尾酒及現場音樂。
珠海香洲英迪格酒店
地址：珠海市香洲區健體巷1號（地圖按此）
交通：港珠澳大橋珠海口岸call車30分鐘車程
