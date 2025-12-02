Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海新酒店2025｜珠海香洲英迪格酒店12月開幕！人均$430起住精品酒店潮牌、新香洲核心商圈、嘆天際戶外泳池

洲際酒店集團（IHG）旗下的精品酒店潮牌－珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou）正式落戶珠海新香洲於本月隆重開幕，憑着時尚型格的裝潢與享有天際城市景色的25樓露天泳池掀起話題。酒店以「傳統 x 潮流」為主軸，把香洲僑鄉文化與都市活力融合成獨特住宿體驗，而且位處新香州核心商圈，步行即可到商場與運動設施，交通直達明珠站及前山站，絕對是港人快閃大灣區的話題推介。酒店現已開始預訂，即睇12月及1月的至抵房價。

廣告 廣告

英迪格珠海首店落戶新香洲，鄰近商場與交通樞紐，行程安排便利。（官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

珠海首間鄰間文化精品潮牌酒店

珠海香洲英迪格酒店落於新香洲核心商圈，鄰近全民健身中心、格創悅里商業綜合體，周邊更有環宇城、富華里等熱門地標，吃喝玩樂一應俱全。作為珠海首家以鄰間文化為靈感的生活方式酒店，設計以「傳統與潮流交匯」為主線，從嶺南紅磚、南洋百葉窗，到呼應香洲運動氣氛的線條元素，營造輕鬆活力的城市度假氛圍，盡顯展現英迪格獨有的故事性風格。

酒店每個角落都盡顯新舊交融的居家美學。（官方圖片）

最快12月8日有房，人均每晚約$430即可入住

珠海香洲英迪格酒店於12月新鮮滾熱辣開幕，Yahoo Travel睇過酒店官網及各大平台，12月及1月的最低房價每晚只需$860起，以兩人入住計算，人均約$430即可率先體驗新開精品酒店，相信會成為港人近期珠海短遊的熱門之選。

珠海香洲英迪格酒店

價錢：每晚$860起，人均$430起

按此經Klook預訂 按此經Trip.com預訂 按此經Agoda預訂 按此經Booking.com預訂 按此經IHG預訂

4款房型：部份享270度城市景觀

珠海香洲英迪格酒店共提供4款房型，標準客房已達388至409平方呎，設1張King Bed或2張Double Beds，適合情侶或家庭入住；最大房型為753至1,130平方呎的單臥室套房，空間更見從容。客房以藤編、黃銅與亞麻材質打造舒適格調，局部採用南洋風拱門與光影語彙，視覺溫暖不矯飾。部分房型提供大面積窗景，可俯瞰城市天際線與遠方山景，呈現新舊交融的居住美學。

多款房型選擇由388平方呎起，空間寬敞，並採用藤編、黃銅及亞麻等物料，呈現舒適而具質感的當代住宿氛圍。（官方圖片）

網紅推介打卡位！25樓天際泳池

酒店亮點是位於25樓的露天恒溫泳池，泳池邊緣與城市天際線自然接連，白天可觀景暢泳，入夜則化身為浪漫天台美景，極之適合打卡。酒店另設健身中心，亦可前往酒店外的GolfMate哥朋高爾夫俱樂部體驗不同活動。餐飲方面，珠海香洲英迪格酒店設有兩間餐廳及一所酒廊，包括：位於23樓的樂饗餐廳，以現代手法詮釋粵式滋味，並附設戶外露台，可享城市景觀；中餐廳則設有6間獨立包房，設計融入嶺南元素，最大包房可容納20位，適合家庭聚餐與商務宴請。23樓另設有酒廊，日間供應廣式茶點與下午茶，夜晚化身輕鬆社交場地，並提供特色雞尾酒及現場音樂。

位於25樓的天際恒溫泳池視野開揚，可俯瞰城市景致，是酒店其中一大亮點。（官方圖片）

酒店設有三間餐廳，包括：樂饗餐廳、中餐廳及酒廊。（官方圖片）

12月至1月開業房價由每晚約$860起，以新酒店配套而言性價比突出。（官方圖片）

珠海香洲英迪格酒店

地址：珠海市香洲區健體巷1號（地圖按此）

交通：港珠澳大橋珠海口岸call車30分鐘車程

更多相關文章：

香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上

Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證

Black Friday優惠2025｜Rakuten Travel優惠低至5折！一文睇清6大優惠券+9大日本住宿+周邊燈光活動

Black Friday優惠2025｜Yahoo獨家Promo code！機票/酒店優惠減$100｜Trip.com優惠碼

Black Friday優惠2025｜開蓬巴士夜遊聖誕燈海買1送1優惠！人均只需$74 夜遊尖沙咀、彌敦道鬧市｜聖誕好去處

Black Friday優惠2025｜酒店減$500、機票減$200！即睇平機票、平酒店預訂攻略

Black Friday優惠2025｜Amigo米閣睡眠酒店買1送1！2大2小人均$108 包2大2小自助早餐｜深圳酒店優惠

珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201

珠海新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價

珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格

珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價

珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略

深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票

珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣