珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格

珠海新酒店推介人均$129起！ 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林

珠海近年有不少國際酒店品牌相繼進駐，包括美高梅集團的奢華品牌「美高梅華府」、凱悅集團的Alila、萬豪集團旗下的萬豪酒店等，讓珠海由從前「遊澳門順便去住一晚」變成一個親子及文青假日必到的人氣城市！今次精選了5間近兩年才新開業的新酒店，有的坐擁東澳島自然風光、有的自帶嶺南園林、有的設玻璃無邊際泳池等，每晚人均只需$129起，超級划算！

珠海新酒店推介1. 美高梅華府

開業年份：2025年

今年5月全新開業，為美高梅集團旗下奢華品牌「美高梅華府（MGM RESERVE）」的首間酒店，位於珠海香洲區，坐落於鳳凰山麓及香山湖畔，依嶺南建築風格打造，融匯廣府園林與現代美學，展現高雅中國氣韻與國際頂級品味，加上酒店範圍內有超過300種本土植物和數十種鳥類棲生，滿有世外桃園之感！酒店提供147間客房，最細都有753呎，空間寧靜寬敞，配備露台，部份房型更設有露台浴缸及私人泳池，盡覽湖山詩景。住客可漫步園林，體驗健身及兒童專區，於御苑等餐廳享受精緻中菜。

美高梅華府

10-12月最低房價：$1,618起 （原價$2,062） ，人均$809起

按此經Trip.com預訂

按此經永安旅遊預訂

按此經Klook預訂住宿套票

今年5月全新開業，為美高梅集團旗下奢華品牌「美高梅華府（MGM RESERVE）」的首間酒店。（相片來源：Trip.com）

酒店提供147間客房，最細都有753呎，空間寧靜寬敞。（相片來源：Trip.com）

部份房種設私人泳池，非常奢華。（相片來源：Trip.com）

美高梅華府

地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）

交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘

珠海新酒店推介2. Alila阿麗拉珠海東澳島

開業年份：2025年

屬凱悅集團旗下酒店，屹立於「東方小塞班」珠海東澳島的懸崖邊上，需要搭乘1小時的船程方可到達。酒店採取EarthCheck可持續發展標準打造酒店設施，保留島上自然風光，104間套房中，大部分客房都是海景套房，最基本房型都有925.7平方呎，備有客廳、私人露台及茶室，能飽覽海天一色的絕景。另一賣點為15米長玻璃無邊際泳池，延伸出懸崖，令人置身在海岸線、礁石、晚霞等海島風景當中！酒店還有24小時的健身房及瑜珈室、兒童俱樂部「童聚阿麗拉」，以及提供土耳其浴的Alila SPA，尤如身在外地一樣。

Alila阿麗拉珠海東澳島

10-12月最低房價：$3,306起，人均$1,653起

按此經Trip.com預訂

按此經Booking.com預訂

按此經官網預訂

屬凱悅集團旗下酒店，屹立「東方小塞班」珠海東澳島的懸崖邊上，需要搭乘1小時的船程方可到達。（相片來源：Trip.com）

15米長玻璃無邊際泳池，延伸出懸崖，令人置身在海岸線、礁石、晚霞等海島風景當中！（相片來源：Trip.com）

104間套房中，大部分客房都是海景套房，最基本房型都有925.7平方呎，備有客廳、私人露台及茶室，能飽覽海天一色的絕景。（相片來源：Trip.com）

酒店採取EarthCheck可持續發展標準打造酒店設施，保留島上自然風光。（相片來源：Trip.com）

Alila阿麗拉珠海東澳島

地址：珠海香洲區東澳島長角路100號（地圖按此）

交通：香洲北堤客運站或從深圳蛇口港搭船，需時約1小時20分鐘；珠海橫琴碼頭搭乘高速客輪，40分鐘即可抵達。島上酒店均會在碼頭提供接駁車，相信Alila阿麗拉珠海東澳島開幕後都會提供接駁車服務。

珠海新酒店推介3. 珠海望海樓酒店

開業年份：2025年

屬珠海華發集團有限公司旗下酒店，2025年1月開業，背靠石景山、景山公園，面向香爐灣，坐擁一線海景，擁有228間客房及35間套房，主要分為山景、海景及日月貝海景等房型，面積約538呎起，備有落地玻璃窗，部份房間設有露台，可遠眺珠海大劇院、珠海漁女等著名地標。酒店另有無邊泳池、健身室、戶外望海花園、兒童俱樂部等，悠閒設備豐富。

珠海望海樓酒店

10-12 月最平房價：$921起，人均$460.5起

按此經Trip.com預約

按此經Booking.com預約

按此經Klook預約住宿套票

屬珠海華發集團有限公司旗下酒店，2025年1月開業，背靠石景山、景山公園，面向香爐灣。（相片來源：Booking.com）

擁有228間客房及35間套房，坐擁一線海景。（相片來源：Booking.com）

酒店設有無邊泳池、健身室、戶外望海花園、兒童俱樂部等，悠閒設備豐富。（相片來源：Booking.com）

珠海望海樓酒店

地址：珠海市香洲區海濱北路303號（地圖按此）

交通：從拱北口岸出發乘的士車程約20分鐘

珠海新酒店推介4. 珠海東澳島萬豪度假酒店

開業年份：2024年

位於東澳島島上最北端的蜜月山下，背山面海，每間客房都擁有無敵大海景，客房面積由484呎起，設計集珠海漁家文化與現代設計作品於一身，既有豪華雙人房，亦有家庭主題房以及海景露台房。酒店設施一應俱全，當中包括3間餐廳、健身房、小童俱樂部，當中最招牌的室外無邊際泳池，可欣賞海天一色迷人美景。 酒店亦安排專車於碼頭接送，絕對是到訪島上的住宿好選擇，要去探索東澳島熱門景點都很方便。

珠海東澳島萬豪度假酒店

10-12 月最平房價：$1,027起，人均$513.5起

按此經Trip.com預約

按此經Booking.com預約

按此經官網預訂

珠海東澳島萬豪度假酒店位於東澳島島上最北端的蜜月山下，背山面海。（相片來源：Booking.com）

客房面積由484呎起，設計集珠海漁家文化與現代設計作品於一身，既有豪華雙人房，亦有家庭主題房，以及海景露台房。（相片來源：Booking.com）

最招牌的室外無邊際泳池，可欣賞海天一色迷人美景。（相片來源：Booking.com）

珠海東澳島萬豪度假酒店

地址：珠海香洲區萬山鎮東澳島海月巷6號 （地圖按此）

交通：珠海九州港、香洲港、橫琴客運碼頭或深圳蛇口港坐船前往東澳島，需時40至70分鐘，酒店有免費接駁車來往碼頭。

珠海新酒店推介5. 海之珠酒店

開業年份：2024年

位於拱北粵華路商圈，鄰近口岸與珠海站，附近亦有不少食店，交通便利。酒店設計以現代簡約為主，充滿海洋風情，提供135間客房，配置按摩椅、巨幕投影與全智能語音控制，無論燈光、電視還是冷氣均可智能開關，科技感十足。酒店設有咖啡吧、健身房，更重要是免費停車場，方便一眾港車北上港人入住。

海之珠酒店

10-12 月最平房價：$258起 （原價$469） ，人均$129起

按此經Trip.com預約

按此經Booking.com預約

按此經永安旅遊預訂

位於拱北粵華路商圈，鄰近口岸與珠海站，附近亦有不少食店，交通便利。（相片來源：Booking.com）

酒店設計以現代簡約為主，充滿海洋風情，提供135間客房，配置按摩椅、巨幕投影與全智能語音控制。（相片來源：Booking.com）

海之珠酒店

地址：珠海香洲區粵華路138號拱北市場5-8商鋪（地圖按此）

交通：珠海站步行約19分鐘

