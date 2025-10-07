中秋節｜「暴龍媽媽」製作環保薯條盒燈籠
珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格
珠海近年有不少國際酒店品牌相繼進駐，包括美高梅集團的奢華品牌「美高梅華府」、凱悅集團的Alila、萬豪集團旗下的萬豪酒店等，讓珠海由從前「遊澳門順便去住一晚」變成一個親子及文青假日必到的人氣城市！今次精選了5間近兩年才新開業的新酒店，有的坐擁東澳島自然風光、有的自帶嶺南園林、有的設玻璃無邊際泳池等，每晚人均只需$129起，超級划算！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
珠海新酒店推介1. 美高梅華府
開業年份：2025年
今年5月全新開業，為美高梅集團旗下奢華品牌「美高梅華府（MGM RESERVE）」的首間酒店，位於珠海香洲區，坐落於鳳凰山麓及香山湖畔，依嶺南建築風格打造，融匯廣府園林與現代美學，展現高雅中國氣韻與國際頂級品味，加上酒店範圍內有超過300種本土植物和數十種鳥類棲生，滿有世外桃園之感！酒店提供147間客房，最細都有753呎，空間寧靜寬敞，配備露台，部份房型更設有露台浴缸及私人泳池，盡覽湖山詩景。住客可漫步園林，體驗健身及兒童專區，於御苑等餐廳享受精緻中菜。
美高梅華府
10-12月最低房價：$1,618起
（原價$2,062），人均$809起
美高梅華府
地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）
交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘
珠海新酒店推介2. Alila阿麗拉珠海東澳島
開業年份：2025年
屬凱悅集團旗下酒店，屹立於「東方小塞班」珠海東澳島的懸崖邊上，需要搭乘1小時的船程方可到達。酒店採取EarthCheck可持續發展標準打造酒店設施，保留島上自然風光，104間套房中，大部分客房都是海景套房，最基本房型都有925.7平方呎，備有客廳、私人露台及茶室，能飽覽海天一色的絕景。另一賣點為15米長玻璃無邊際泳池，延伸出懸崖，令人置身在海岸線、礁石、晚霞等海島風景當中！酒店還有24小時的健身房及瑜珈室、兒童俱樂部「童聚阿麗拉」，以及提供土耳其浴的Alila SPA，尤如身在外地一樣。
Alila阿麗拉珠海東澳島
10-12月最低房價：$3,306起，人均$1,653起
Alila阿麗拉珠海東澳島
地址：珠海香洲區東澳島長角路100號（地圖按此）
交通：香洲北堤客運站或從深圳蛇口港搭船，需時約1小時20分鐘；珠海橫琴碼頭搭乘高速客輪，40分鐘即可抵達。島上酒店均會在碼頭提供接駁車，相信Alila阿麗拉珠海東澳島開幕後都會提供接駁車服務。
珠海新酒店推介3. 珠海望海樓酒店
開業年份：2025年
屬珠海華發集團有限公司旗下酒店，2025年1月開業，背靠石景山、景山公園，面向香爐灣，坐擁一線海景，擁有228間客房及35間套房，主要分為山景、海景及日月貝海景等房型，面積約538呎起，備有落地玻璃窗，部份房間設有露台，可遠眺珠海大劇院、珠海漁女等著名地標。酒店另有無邊泳池、健身室、戶外望海花園、兒童俱樂部等，悠閒設備豐富。
珠海望海樓酒店
10-12 月最平房價：$921起，人均$460.5起
珠海望海樓酒店
地址：珠海市香洲區海濱北路303號（地圖按此）
交通：從拱北口岸出發乘的士車程約20分鐘
珠海新酒店推介4. 珠海東澳島萬豪度假酒店
開業年份：2024年
位於東澳島島上最北端的蜜月山下，背山面海，每間客房都擁有無敵大海景，客房面積由484呎起，設計集珠海漁家文化與現代設計作品於一身，既有豪華雙人房，亦有家庭主題房以及海景露台房。酒店設施一應俱全，當中包括3間餐廳、健身房、小童俱樂部，當中最招牌的室外無邊際泳池，可欣賞海天一色迷人美景。 酒店亦安排專車於碼頭接送，絕對是到訪島上的住宿好選擇，要去探索東澳島熱門景點都很方便。
珠海東澳島萬豪度假酒店
10-12 月最平房價：$1,027起，人均$513.5起
珠海東澳島萬豪度假酒店
地址：珠海香洲區萬山鎮東澳島海月巷6號 （地圖按此）
交通：珠海九州港、香洲港、橫琴客運碼頭或深圳蛇口港坐船前往東澳島，需時40至70分鐘，酒店有免費接駁車來往碼頭。
珠海新酒店推介5. 海之珠酒店
開業年份：2024年
位於拱北粵華路商圈，鄰近口岸與珠海站，附近亦有不少食店，交通便利。酒店設計以現代簡約為主，充滿海洋風情，提供135間客房，配置按摩椅、巨幕投影與全智能語音控制，無論燈光、電視還是冷氣均可智能開關，科技感十足。酒店設有咖啡吧、健身房，更重要是免費停車場，方便一眾港車北上港人入住。
海之珠酒店
10-12 月最平房價：$258起
（原價$469），人均$129起
海之珠酒店
地址：珠海香洲區粵華路138號拱北市場5-8商鋪（地圖按此）
交通：珠海站步行約19分鐘
更多相關文章：
珠海長隆飛船酒店優惠！人均$321.1起，另送上網卡、優惠碼減多$200 包宇宙飛船/海洋王國/卡卡虎奇遇記門票
珠海海景酒店推介！香洲區人均$210.5起 遠眺著名景點：日月貝、珠海漁女/網紅酒吧俯瞰海灣
珠海酒店｜毛林金灣酒店每晚人均$324.7起 免費玩約64,000呎冰雪運動城、兒童樂園/港車北上可免費泊車
珠海十一國慶、中秋好去處推介！麥麥燈會贏限定周邊、冷焰火瀑布、澳門煙花觀賞地｜附交通方法
跨境巴士優惠｜永東巴士車票半價！$50入手$100現金兌換券 適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆
深圳、廣州、珠海酒店優惠｜訂深圳酒店即減最多$300！折上折攻略：享85折＋75折優惠、兼獲免費高鐵車票
珠海交通攻略｜香港往珠海6大交通！跨境直通巴/高速渡輪/港珠澳金巴/港車北上
珠海好去處｜「東方小塞班」東澳島行程推介！凱悅旗下懸崖酒店開業、波光粼粼果凍海、風車山看絕景 附交通方法
香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上
珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$105.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆
其他人也在看
大坑中秋舞火龍今晚舉行
【Now新聞台】大坑中秋舞火龍今晚舉行。 浣紗街一帶掛滿燈籠，有市民帶備攝影器材到場等候，警方在附近封路。全長67米的火龍先於蓮花宮開光，隨後會由近300名健兒抬起穿梭大街小巷，以及表演招牌「打龍餅」花式，最後更會舞入維園。#要聞now.com 新聞 ・ 19 小時前
重遇探訪劏房學生踏紅館舞台 李家超感動、驕傲：改善民生是終極目標
「共創明『Teen』計劃」2022年展開，當時行政長官李家超曾探訪一名住劏房、就讀中二的李靖甫同學，因為參加「共創明『Teen』計劃」後可以進修小提琴。時隔三年，該名中學生已就讀中五，日前在紅館國慶文藝晚會演出，李家超今日(5日)在社交平台上傳與李靖甫再次見面的影片，兩人見面敘舊，期間李靖甫表示，自己每周都有練習小提琴am730 ・ 1 天前
沖繩那霸機場首間膠囊酒店開幕！男女分區/膠囊空間舒適/轉機首選
去沖繩轉機到其他離島，或者經沖繩飛往日本其他城市，終於有個舒適地方可以稍作休息。那霸機場在10月1日迎來首間機場內膠囊酒店First Cabin。房間雖然細小，但設備齊全。這間膠囊酒店對於想慳時間及交通費的旅客來說，是一個非常方便的選擇，而且收費十分相宜，每晚只要約港幣$140起，就算只是睡幾小時休息一下，也不心痛。Yahoo 旅遊 ・ 5 小時前
珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴
珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出優惠，當中最平$683起就可以住一晚，兼享雙人早餐、2張水療100元護理代金券，人均也只要$341.5起。另外，還有一個超划算套票，原價$1,408起、折後$841住凱悅房，再用$1升級嘉賓軒客房，可以2大2小全日享用嘉賓軒禮遇：早餐、歡樂時光、全日軟飲，除開人均也只是$210.5起！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
金價上升刺激本地零售 珠寶業界：促本地客消費改善生意(梁柏晞報道)
【Now新聞台】國慶黃金周，刺激零售市道。有珠寶業界人士指，金價持續上升趨勢促使本地顧客消費，令業界生意有改善。 因美國政府持續停擺，刺激避險需求，金價繼續上揚，每安士突破3900美元，金價上升影響本港零售表現。有珠寶業界在本台節目《時事全方位》指，本地顧客因金價趨勢購物，令今年黃金周銷售額上升百分之25。珠寶店港澳台區區域總經理李敏姬：「金價自9月起有非常急速攀升，升穿很多顧客觀望金價時的心理關口，今年又是婚嫁好年，我們很多本地顧客本身想等一會，未需要可能(金價)回落才買，但這麼急的升勢，促使很多人在假期出來買婚嫁產品。」但她指旅客因退稅等原因，消費力度未如以往，希望政府增加旅客免稅額，吸引他們消費。有商場代表指黃金周期間，商戶生意額都有增長，珠寶、衣履等租戶有約一成增幅。新地代理租務部(推廣)助理總經理馮穎欣：「情況與想像差不多，我們整體都認為人流按年會有10%升幅，主要是外遊情況比我們預期少。香港人其實留了在港過節或慶祝，旅客量按年也增加，其實對商場人流氣氛有很好的帶動。」馮穎欣又指，商戶都有把握機遇在黃金周期間推出不同產品，例如聯乘款式，吸引訪客消費。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
好人好事｜男友喝奶茶後不適 熱心港男出手相助 內地旅客：香港是溫暖城市
人在外地，需要求助時有人願意出手相助，是一件溫暖的事！近日就有內地旅客在小紅書發文，指當時在101號巴士上，男友因空腹喝下港式奶茶，導致心跳加速和呼吸不暢，且嘴唇發白。發文者稱，當時心裡「萬分緊張」，還拿着一個很大的重包，難以扶男友下車。am730 ・ 1 天前
到東京近郊度假去！周邊私房景點與入住飯店精選口袋清單
東京市區內有許多百貨、商店可以購物，不過也因為大家都愛往市區跑，有時難免覺得人實在有點太多，想要好好放鬆休息一下的話好像有點太擁擠啦～其實除了東京市中心，在周邊地區有許多美景度假勝地，像是從飯店房間內就可以一眼望穿海景，在徜徉自然絕景之時還可以大啖海鮮等美食。想要到山上清幽度假還是走入海岸享受遼闊美景，其實有多到數不清的推薦清單！這一次LIVE JAPAN編輯部將使出渾身解數為大家精選出勝浦與鴨川、箱根與三浦半島等，東京近郊私房景點與入住飯店清單，現在就跟著編輯部出發與尋找適合你的度假勝地吧！LIVE JAPAN ・ 4 小時前
文雋評《風林火山》8點觀察 「劇本完全唔合格」 叫麥浚龍報班重新學寫劇本
製作10年，據報成本高達4億港元的電影《風林火山》，早已成為「都市傳說」級數的港產片，今年10月1日國慶終於上映，但上映前後是非不斷，而觀眾對電影更是彈多讚少，導致票房未見突出Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
THE RAMPAGE主唱的野心：吉野北人單飛背後的真相？
吉野北人，1997年3月6日生於宮崎縣小林市，170公分的他從小就是籃球場上的小霸王，小學到高中拿過縣冠軍，還進過最佳五人！🏀 高中時，他突然迷上唱歌，決定不讀大學，直奔東京追星夢。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
東京VS.大阪同在日本卻很不一樣？盤點6項差異
日本雖然幅員面積並不算太大，但每個地區都有各自獨特的文化，甚至就連天氣都會因地區而異。一般大多會將日本劃分為關東及關西兩個區塊，一個是以日本政治與經濟的東京為中心，另一個則是包含大阪及古都京都的關西。 雖說這兩個地區僅一線之隔，卻從語彙、食物、禮儀等日常生活上就有許多差異，甚至不難聽見「東京人不意外」、「關西人就是這樣」之類飽含刻板印象的爭吵。但對外國遊客來說這兩個地方有什麼不同呢？今天要來介紹關東與關西兩地區的差異以及外國人須注意的小地方，一起來看看是不是真的如你所想的那樣吧！ Main image Osaka credit: martinho Smart / Shutterstock.comLIVE JAPAN ・ 6 小時前
2024全球最具影響力品牌大使排行榜出爐！BLACKPINK Jisoo奪冠
一個品牌的成功，必須仰賴無數條件，但是找到合適的代言人，則是讓品牌價值能快速擴散出去的捷徑，透過明星的形象，品牌能傳遞特定的價值觀與生活方式，增強消費者對品牌的認同感與信任感。除此之外，藉由明星代言創造的話題效應，也能大大增加媒體與社群的討論度，進一步擴大品牌聲量，《The Cut》雜誌日前評選出 2024 年全球最具影響力的品牌大使，一起來看看這份榜單。bella儂儂 ・ 23 小時前
IU、王淨、韓韶禧都在穿！女星同款話題鞋搜出來：NB204L、FILA ECHAPPE、Puma賽車鞋直接被搶翻
女星同款運動鞋： IU以運動風搭配 New Balance 204L IU 以自然親和的氣質示範秋日造型，展現 NB 鞋款的百搭彈性。這件寶藍色足球風上衣搭配薄荷綠204L，鞋款上的金屬鞋面細節為整體造型注入個性亮點，烘托出 IU的活力率性氛圍更加鮮明。N...styletc ・ 1 小時前
追到手就「秒冷」？這4大星座男，戀愛前後反差大到讓人受不了！
獅子座男：追求時熱烈，穩定後開始收回主導權 獅子座男的愛情裡，常常帶著強烈的「征服欲」。在追求階段，他們幾乎能 […]姊妹淘 ・ 31 分鐘前
Jennie「妮式」大尺度慵懶性感照讓人心跳加速！高級hot girl「內衣外穿」時代正式回歸？
Jennie近日在IG分享招牌「妮式」慵懶性感秋冬造型，鬆弛間藏著致命吸引力，每張照片都讓粉絲瘋狂點讚！Yahoo Style HK ・ 4 小時前
CulinArt 1862「從農場到餐桌」套餐低至44折！人均$298起食日本生蠔/炙燒吞拿魚/法式經典焗龍蝦+任食甜品
CulinArt 1862座落於銅鑼灣煤氣旗艦店內，10月7日下午三點於KKday推出限時44折優惠套餐，人均最平$298起，讓食客以超值價格享受精緻西餐體驗。「從農場到餐桌」豐盛分享套餐為雙人設計，前菜海鮮拼盤包含日本新鮮生蠔、炙燒吞拿魚佐柚子醋芝麻、忌廉白酒煮青口等，至於主菜亦可選乾式熟成「烤鴨胸」、乾式熟成「美國安格斯」、法式經典焗龍蝦，夠晒滿足！Yahoo Food ・ 1 小時前
日本綜藝曝高收入糗事內幕！越有錢越拉褲子的驚人真相！
年薪越高，失禁率越高！低收入31.6%，高收入衝到47.4%！主持人在節目裡笑翻：「有錢人怎麼這麼不爭氣？」這調查聽起來荒唐，卻戳中不少上班族的痛點。Japhub日本集合 ・ 1 小時前
Coach手袋突發勁減半價！全球爆紅Brooklyn罕有75折入手、超人氣Cargo帆布袋$1XXX有交易
Coach近年推出多款大熱手袋，包括Bella Hadid同款Brooklyn、已成為Gen Z最愛的Tabby，亦有今年秋冬大熱款Empire等。定價原本已經低過官網，非常相宜！越接近年尾，越來越多網站有優惠活動，Yahoo購物專員發現Farfetch、24S大減價後性價比更高，推介必入手款式包括Brooklyn、Tabby、Juliet、Cargo、Empire五大爆紅手袋，Brooklyn small低至$2,094即有交易、Coach Cargo帆布包5折後只需$1XXX就可入手，絕對不容錯過！Yahoo Style HK ・ 2 小時前
不只蟑螂跑來跑去！韓國人曝「台灣旅遊1致命缺點」：碰到會想馬上搭機回國
台灣觀光近年蓬勃發展，吸引大量國際旅客造訪，其中以日韓旅客最為常見。然而，近期有韓國旅客對台灣旅遊體驗提出負面評價，引發關注。儘管業者提供相當實惠的旅遊套組，包含四星級住宿、贈送餐飲券等優質服務，但韓食尚玩家 ・ 5 小時前
出國注意！「這款手機」禁止帶上飛機，多國家將其列為黑名單
在科技產品日新月異的時代，手機已成為現代人不可或缺的隨身物品。然而，美國運輸安全管理局（TSA）至今仍將2016年推出的「Samsung Galaxy Note 7」列入禁飛清單。這款因電池設計缺陷而食尚玩家 ・ 6 小時前
【百佳】原箱優惠 伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升裝平均$22.3/盒（即日起至09/10）
百佳網店精選原箱優惠，精選產品包括雀巢原箱咖啡飲料 250毫升x6罐x4排 $126/箱、倩絲原箱4層壓花卷紙27卷箱裝 $68/箱、伊美原箱瑞士特級純牛奶原箱1公升裝x12盒 $268/箱、包大人原箱活力褲日用型（中至大碼/大至加大碼）8-9片x8包優惠裝 $315/箱（買滿$358再送維達4D立體壓花4層衞生紙27卷裝）！YAHOO著數 ・ 4 小時前