雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店

珠海新酒店愈開愈多，當中不乏五星級酒店品牌，例如美高梅華府，不但大推奢華，還主打Wellness療癒旅遊！別以為五星級養生酒店就等於貴，適逢雙11優惠，珠海香山迎賓館美高梅華府酒店有2款抵住Staycation套餐，優惠低至7折、人均$918起就可以住山景豪華房1晚，兼有雙人自助早餐、主題下午茶、1小時旅拍體驗、房內迷你吧，以及歡迎禮遇，相當划算～

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店有2款抵住Staycation套餐，優惠低至7折、人均$918起就可以住山景豪華房1晚！（圖片：美高梅華府）

美高梅華府品牌首店 打造與大自然共處的治癒環境

美高梅華府酒店將Wellness養生提升另一個層次高度，選址鳳凰山麓及香山湖畔，並依照嶺南建築風格設計，再融合廣府園林與現代美學，處處可見精緻的琉璃花窗、青磚、窗櫺、滿洲窗、 蠔殼牆等，為住客打造一個能夠好好放鬆心情的環境。酒店另一大特點就是佔地4萬平方米的茶山，在春夏季時，住客可以體驗採茶樂趣，來一個Digital Detox的旅程。

美高梅國際酒店集團推出美高梅華府品牌，在系列品牌中列位最高級別。（圖片：美高梅華府）

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店於2025年5月開幕，是品牌首店。（圖片：美高梅華府）

750平方呎客房、邊浸浴邊睇山景 好好放鬆心情

酒店有155間典雅客房及別墅，單是最基本的豪華房面積都有750平方呎以上，提供一個可以慢活而且能夠喘息的舒適空間。特別一提，部份房型更特別配備露台浴缸，住客可一邊浸浴，一邊盡覽湖山詩景，十分寫意。

要入住人均只要$918起，因為Klook現正推出雙11優惠，「下午茶套餐」有7折優惠，預訂即享雙人自助早餐、主題下午茶、1小時旅拍體驗、房內迷你吧，以及歡迎禮遇。如想在酒店嘆個中式晚餐，那就可以每人多加$107起將下午茶升級，盡情留在酒店內感受這座美高梅華府的中式Wellness。加上優惠房價適用於平安夜、聖誕節正日及元旦，不妨趁有優惠時預訂。

【雙11特惠 | 下午茶套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人主題下午茶+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）

價錢：$1,836起 （原價$2,609起） ，人均$918起

1晚【居】入住山景豪華客房1間住宿

【品】雙人早餐（1.2米以下兒童免費）

【享】芳菲苑雙人主題下午茶

【享】精緻紀實旅拍1小時，贈送5張精修（提前預約，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）

【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇

【娛】室內小獅子俱樂部+室外兒童樂園+室內恆温景觀泳池+室外無邊泳池+24小時健身房

【享】免費停車

【雙11特惠 | 美食套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人早餐+雙人中式套餐+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）

價錢：$2,050起 （原價$2,827起） ，人均$1,025起

1晚【居】入住山景豪華客房1間住宿

【品】雙人早餐（1.2米以下兒童免費）

【品】雙人御苑中式套餐（需提前預約用餐時間, 17:30-21:00，預約電話+86 756 6288888，僅限入住當天使用）

【享】精緻紀實旅拍1小時，贈送5張精修（提前預約，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）

【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇

【娛】入住期間免費享用小獅子俱樂部，健身房及室內泳池

【享】免費停車

客房空間寬敞，面積達70平方米，即超過750平方呎。（圖片：美高梅華府）

酒店飽覽香山湖景緻。（圖片：美高梅華府）

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店

地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）

交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘

