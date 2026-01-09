珠海景山公園 索道竟然係開放式？懸空坐喺上面睇海，腳軟但係超爽

珠海景山公園

正計劃緊一場難忘嘅珠海自由行？咁你絕對唔可以錯過被譽為「城市綠肺」嘅地標——珠海景山公園（又名石景山公園）！呢度將自然山水美景同現代玩樂設施完美結合，以獨特嘅奇石風光同令人心跳加速嘅戶外體驗聞名，更加係公認俯瞰壯麗港珠澳大橋同浪漫情侶路嘅最佳觀景台。無論你係想打卡影靚相，定係想追求刺激感，呢度都能夠帶畀你山海間嘅雙重享受。透過 Trip.com 就可以輕鬆預訂珠海熱門酒店同便捷交通，幫你搞掂晒行程細節，開啟一段無憂無慮嘅夢幻探索之旅！

珠海景山公園 | 360° 俯瞰珠澳全景，挑戰極速滑道！

坐落喺珠海市中心香爐灣畔嘅珠海景山公園（又名石景山），自 1987 年開幕以嚟就係必去地標。雖然山高只有 148 米，但佢嘅位置簡直係「無敵」—— 呢度係全珠海唯一可以一次過睇晒情侶路海岸線、港珠澳大橋、同埋地標「日月貝」大劇院嘅絕佳觀景點！

🌳 山下景區：親子休閒、打卡園林

山下景區以碧波蕩漾嘅「翠湖」為中心，環境清幽。呢度有精緻嘅園林、生動嘅動物石雕，仲有小朋友最愛嘅遊樂區，非常適合一家大細過嚟悠閒散步，享受親子時光。

🚠 山頂精華：景山索道 X 360° 全景平台

想睇最靚嘅風景，就一定要上山頂！你可以選擇行山步道拾級而上，或者坐最受歡迎嘅「景山索道」徐徐攀升，將沿途山海美景盡收眼底。上到山頂觀景台，360 度全景視野極之震撼，天氣好嗰陣，連遠處嘅澳門城市輪廓同珠海漁女像都睇得清清楚楚。

🏎️ 必玩推介：全長 630 米「管軌式滑道」

如果你鍾意追求刺激，就一定要試吓全港旅客都大讚嘅「管軌式滑道」！坐住特製小車，由山頂沿住 630 米長嘅軌道呼嘯而下，喺山林之間穿梭，快感十足，絕對係成場旅程嘅最高潮！公園最近仲完成咗大升級，設施更現代化同安全，玩得更放心。

📍 旅遊資訊懶人包

地址： 珠海市香洲區吉大海濱中路 2 號（鄰近海濱公園）

交通方式：

巴士： 搭 B7、B8、2 路、13 路或 20 路，喺「海濱公園」站落車，行 5 分鐘就到。 的士/自駕： 直接導航定位「珠海景山公園」 或 「石景山索道」即可，景區設有大型專屬停車場，非常方便。



小編提點： 建議預留大約 2-3 小時遊玩，玩完滑道落山仲可以順便去隔籬嘅海濱公園散步，chill 到爆！

珠海景山公園 | 最新玩樂項目

景山索道：雙腳懸空「飛」上山，全景俯瞰山海美景

嚟到珠海景山公園，最受歡迎嘅體驗絕對係被譽為「懸空飛翔」嘅石景山索道！呢條索道同一般見到嘅全封閉式纜車唔同，佢採用咗超有特色嘅雙人開放式吊椅設計。

🌬️ 零死角無視野遮擋，海風拂面超 Chill

當你坐上吊椅、雙腳懸空慢慢上升嗰陣，清新嘅海風會直接吹喺塊面上，感覺極之爽快！因為冇咗玻璃窗擋住，你嘅視野係 100% 全開放，想影風景相或者自拍都完全冇反光。你可以盡情呼吸新鮮空氣，隨手捕捉珠海城市同大海相連嘅震撼美景。

💎 高空視角俯瞰，震撼感十足

隨住索道越升越高，你會發現地標「珠海漁女」慢慢縮細，好似鑲嵌喺岸邊嘅一粒明珠咁。呢種由高空向下望嘅視覺衝擊，雖然會令你覺得腳底有啲發軟，但同時帶嚟一種無比刺激嘅快感。呢種一邊驚、一邊大讚「好靚」嘅超爽體驗，絕對係嚟景山公園嘅「指定動作」！

小編提點： 坐索道嗰陣記得拎穩部手機同相機，仲有戴帽嘅朋友仔要小心大風吹走呀！

景山公園

管軌式滑道：速度與激情！挑戰「廣東第一滑」極速俯衝

如果要數珠海景山公園最刺激、最高人氣嘅王牌項目，絕對係被譽為「廣東第一滑」嘅管軌式滑道！呢條滑道由國外引進，結構非常穩固可靠，最特別係你可以親自掌控速度，最高時速可以飆到 30 公里以上，快定慢由你話事！

🏙️ 左擁城市天際線，右抱無敵大藍海

想像一下，當你坐住特製小車，喺蜿蜒嘅軌道上好似風馳電掣咁衝落山，嗰種離心力真係令人尖叫！最正嘅係，你左手邊係珠海繁華嘅城市天際線，右手邊就係一望無際、深藍色嘅伶仃洋海景。

⚡ 腎上腺素飆升，一試難忘嘅感官刺激

呢種將視覺震撼同極速體感結合埋一齊嘅雙重刺激，絕對會令你腎上腺素瞬間飆升！無論係同朋友比賽定係自己感受嗰份穿梭山林嘅快感，呢次體驗保證會成為你珠海之旅入面最難忘、最精彩嘅回憶。

小編提點： 滑道落山速度雖然可以好快，但記得要同前車保持安全距離，安全第一，玩得先至最開心！

珠海景山觀光索道

海濱觀景台：攝影發燒友必到！捕捉「港珠澳大橋」最震撼一幕

珠海景山公園山頂設有多個觀景平台，當中向住東南方嘅區域，絕對係全園景觀最正、最「殺快門」嘅攝影神位！

🐉 銀色巨龍橫跨伶仃洋，視覺效果超震撼

企喺呢個觀景台，你可以親眼見證「港珠澳大橋」好似一條銀色巨龍咁，氣勢磅礴地打橫臥喺碧波萬頃嘅伶仃洋上面。呢種震撼嘅大景，無論係用相機影大特寫，定係用手機自拍，都一樣咁壯觀。

🌅 黃昏必睇：夕照「日月貝」嘅夢幻時刻

如果你揀喺黃昏時分過嚟，仲可以見到最浪漫嘅一幕：夕陽嘅餘暉溫柔咁灑喺「珠海大劇院（日月貝）」潔白嘅外殼上面，成個畫面好似一幅夢幻油畫咁靚！呢度唔單止係攝影師嘅天堂，更加係情侶一齊睇海、談心嘅絕佳地點。每一張相、每一刻嘅回憶，都絕對值得你永久珍藏。

小編提點： 想影到最靚嘅「日月貝」亮燈效果？建議可以喺日落前 30 分鐘上到山頂霸位，一次過影晒日落同華燈初上嘅美景！

景山公園

🗺️ 珠海景山公園：遊玩路線推薦與實用貼士

為咗令你嘅行程玩得更充實、更有效率，Trip.com 團隊為你規劃咗一條經典路線，保證唔會錯過任何精華！

📍 建議遊玩路線：由湖畔行到山巔

第一站：翠湖散步 —— 由正門進入公園，先喺靜謐嘅翠湖畔行吓，感受湖光山色嘅悠閒氛圍。 第二站：索道上山 —— 坐刺激嘅開放式索道緩緩升空，一邊吹海風，一邊俯瞰珠海市景。 第三站：山頂打卡 —— 到達山頂觀景台，喺最佳攝影位同港珠澳大橋、日月貝合照。 第四站：滑道衝刺 —— 挑戰高速管軌式滑道，體驗風馳電掣衝落山嘅快感！ 第五站：順遊景點 —— 出返嚟之後，可以行去對面嘅海濱公園，或者行到著名嘅「珠海漁女」雕像打卡，完美結束一日行程。

💡 出發前必睇！三大實用小貼士

1. 網上購票最醒目 🎟️

為咗慳返寶貴嘅排隊時間，強烈建議你提前透過 Trip.com 預訂索道同滑道嘅套票。網上預訂通常有更抵嘅優惠價格，而且去到現場直接換飛就玩得，旅程自然更順暢！

2. 避開人流高峰期 ⏰

如果係週末或公眾假期過嚟，下午 3:00 至 5:00 通常係人流最旺嘅時間。想玩得舒服啲？建議你喺早上 9:00 開園就入場，一嚟可以避開人潮，二嚟又唔使喺中午曬太陽。

3. 防曬補水要做足 ☀️

山頂區域嘅遮蔭地方比較少，特別係夏秋兩季，陽光非常猛烈。出發前記得做好防曬措施，例如搽防曬霜、帶帽或者著防曬衣，同埋要隨時補充水分，確保身體唔會中暑，玩得盡興！

小編提點： 玩滑道嗰陣記得唔好掛住影相，要專心控制車速，相片就留返喺山頂觀景台慢慢影啦！

🗺️ 珠海景山公園：周邊熱門景點推介

珠海景山公園位於城市核心旅遊區，地理位置極佳！玩完公園之後，你可以輕鬆步行或者坐短途車，一次過玩埋附近多個標誌性地標，串連成完美嘅珠海一日遊。

📍 步行即達：打卡必去地標

珠海漁女（步行約 15 分鐘） 嚟到珠海點可以唔睇「漁女」？呢座石雕係珠海嘅城市象徵，亦係遊客必到嘅第一拍照勝地。

城市陽台（景山公園正對面） 呢度係珠海最新嘅綜合商業與觀景平台。入面匯聚咗好多高品質餐廳同特色咖啡館，最啱玩完滑道之後過嚟嘆返個下午茶或者食餐好，繼續感受珠海嘅浪漫氛圍。

情侶路（出口即達） 漫步喺呢條世界最長嘅城市海濱長廊，吹住海風，感受珠海獨有嘅悠閒氣息。

🚗 短途車程：探索建築美學

野狸島與珠海大劇院（車程約 10 分鐘） 由景山公園出發，幾分鐘車程就可以去到野狸島。你可以近距離欣賞全中國唯一建喺海島上嘅大劇院——「日月貝」，感受前衛嘅建築藝術之美。

💡 小編行程建議：

朝早： 景山公園（索道上山、滑道落山） 中文： 城市陽台食 Lunch ＋ 步行去珠海漁女影相 傍晚： 去野狸島睇「日月貝」亮燈同食晚餐





珠海景山公園 | 常見問題

Q1：入景山公園使唔使買飛？

入場費用說明： 入珠海景山公園係完全免費嘅！不過，如果你想體驗園內最受歡迎嘅石景山索道（纜車）或者管軌式滑道，就需要另外購買門票。建議大家預先買定「索道＋滑道」嘅套票，玩得更盡興！

Q2：玩滑道有無年齡或身高限制？

玩樂安全提示： 為咗確保安全，身高唔夠 1.1 米嘅小朋友、長者、以及患有高血壓或心臟病等人士，都唔建議坐管軌式滑道。具體嘅乘坐守則會以景區現場最新公告為準，大家玩之前記得留意，最緊要玩得平安！

Q3：如果落雨，滑道仲會唔會開？

天氣影響說明： 安全第一！如果遇上大雨、雷暴或者其他惡劣天氣，景山公園嘅索道同滑道設施可能會隨時暫停運作。建議大家出發前，記得先睇睇珠海嗰日嘅天氣預報，或者留意官方最新消息，以免白走一趟啊！



