Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

珠海橫琴凱悅酒店快閃優惠｜激抵價每晚$100！包2大2小自助早餐＋來回口岸接駁車

珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及五星級凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出限量快閃優惠，只需$100就可以入住一晚凱悅客房，兼享兩大兩小（12歲以下兒童）自助早餐，絕對是激抵價。有興趣記得鎖定1月14日晚上9時開搶，手快有手慢冇！

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

限量搶！$100一晚入住凱悅客房

現時珠海橫琴凱悅酒店官網房價約$726起一晚，Klook提供多款的住宿套票最平則$770一晚起，$100一晚相當於約14折的價錢，而且這個優惠已包2大2小自助早餐（12歲以下兒童），假設一家四口去住，除開人均只是$25，並可尊享酒店往返長隆海洋王國、港珠澳大橋口岸（途徑橫琴口岸）穿梭巴士，十分方便。由於是限量優惠，相信一開賣就會被「秒殺」，記得鎖定1月14日晚上9時準時到Klook搶購！

【限量$100/間】凱悅客房1晚（含雙人早餐＋來回長隆及口岸巴士）

價錢：$100（原價：約$726起）

SHOP NOW

廣告 廣告

周邊配套完善 設免費穿梭巴士往返口岸

珠海橫琴凱悅酒店位於大型旅遊娛樂綜合體「創新方」之中，創新方內有齊商場及兩個國際級主題樂園：全球首座獅門影業國際電影主題樂園 「獅門娛樂天地」，以及華南首間國家地理探險家中心。由橫琴口岸坐車只需約10分鐘即可到達酒店，方便旅客24小時通關來往澳門；距離港珠澳大橋口岸則約半小時車程，兩個口岸都有免費接駁巴士到酒店，往返香港或澳門都不成問題。

創新方內有齊商場及兩個國際級主題樂園：全球首座獅門影業國際電影主題樂園 「獅門娛樂天地」。（圖片來源：Klook）

設室內外雙泳池+兒童互動遊戲世界

酒店擁有493間客房，面積由430平方呎到2,583平方呎不等，房間闊落，以柔和悅目的暖色為主調，更有2款以「宇宙出發」及「動物世界」為主題的家庭主題客房，備有主題帳篷及床品，小朋友可好好享受屬於自己的小天地。酒店設有健身中心、室內外雙泳池、水療中心、兒童互動遊戲世界，以及多間特色餐廳、酒吧，當中天台酒吧可俯瞰橫琴景色，令人放鬆身心。

酒店設有健身中心、室內外雙泳池、水療中心、兒童互動遊戲世界，以及多間特色餐廳和酒吧。（圖片來源：Klook）

兒童互動遊戲世界讓小朋友盡情放電。（相片來源：官網）

$1升級嘉賓軒客房 嘆盡早餐、全日飲品及晚間歡樂時光

Klook現時亦有其他珠海橫琴凱悦酒店住宿優惠，其中最抵的package一定是嘉賓軒客房套餐，原本$864就可以住凱悅房一晚，現時只要多加$1就可以升級嘉賓軒客房，不但可以2大2小入住，兼享盡嘉賓軒禮遇：早餐、全日飲品及晚間歡樂時光。Yahoo Travel幫大家比較過凱悅房及嘉賓軒客房，2個房型面積一樣，不過嘉賓軒客房就在20至22樓的高樓層，而且配備Nespresso電熱咖啡壺和茶壺，特別適合習慣自己沖啡或沖茶的朋友。

【＋1元升級嘉賓軒客房】凱悦客房1間1晚（含2大2小嘉賓軒禮遇（早餐＋全日飲品＋晚間歡樂時光）＋往返長隆及口岸巴士WHL11B）

價錢：嘉賓軒客房$864起，2大2小人均$216起

SHOP NOW

凱悅客房（圖片來源：官網）

嘉賓軒客房在20-22樓的高樓層，而且配備Nespresso電熱咖啡壺和茶壺。（圖片來源：官網）

珠海橫琴凱悅酒店

地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295（地圖按此）

交通：乘坐粵港澳直通巴士由香港市區直達橫琴創新坊

更多相關文章：

深圳地鐵8號線延長！溪涌站大鵬新區靚景民宿人均低至$139 網民大推2大看海絕景路線

深圳華南首間常駐姆明咖啡店 13號線石鼓站行3分鐘即達！還原北歐風打卡場景＋必買限定商品

快閃優惠｜1月7日9PM開搶！$100起一晚住深圳硬石酒店｜包2大1小自助早餐、免費音樂藏品之旅

香港加內地減！內地三大航空公司燃油附加費勁減50% 800公里航線只收10元人民幣

深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人

深圳地鐵4條新線同步通車！大鵬新區首條地鐵＋羅湖直達機場＋東門站一出即商場

$99起玩中山美食一天團兼送20吋行李箱！任食蟲草花冬瓜盅＋歎石岐乳鴿＋逛百年市集

人均$309.7起！惠州「小馬爾代夫」雙月灣酒店檀舍TANHOUSE 7折優惠｜住海景房＋無邊際泳池＋雙人早餐＋精美旅拍等

大灣區辦年貨旅行團！暢遊深圳/廣州/佛山/惠州/江門辦年貨景點！人均$139起送手機數據卡

內地旅遊｜高鐵沿線戶外滑雪場推介！親子戲雪樂園/白雪覆蓋林海景/互動表演

珠海新酒店2025｜珠海香洲英迪格酒店12月開幕！人均$430起住精品酒店潮牌、新香洲核心商圈、嘆天際戶外泳池

珠海新酒店2025｜首間美高梅華府落戶珠海鳳凰山！三進式古宅結構、小橋流水、自家茶園