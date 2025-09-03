珠海美食2天團優惠低至33折！包4餐+住宿，人均$99起睇澳門煙花匯演

摯親離世、壓力爆煲可令心臟「碎裂」 治療或可修復
第33屆澳門國際煙花比賽匯演舉行在即，想睇煙花又不想同人迫，可以在珠海隔岸觀賞！這個珠海2日美食團現正進行33折，每位只需$99起，除可在珠海遠觀澳門國際煙花比賽匯演，亦包4餐特色美食及住宿，從深圳福田口岸或深圳灣口岸出發坐旅遊巴經深中通道直達珠海，絕對是超方便的觀賞煙花方法，即刻睇睇優惠詳情！
不用人擠人 珠海遠觀煙花
第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行，官方建議了6大最佳煙花觀賞點，相信到時一定人多到水涉不通；如果不想同人迫，可以參加這個珠海2日美食團，在遠遠的彼岸欣賞美麗的煙花，雖然少了一點震撼，但煙花在夜空中綻放同樣璀璨美麗！
人均$99起 包4餐+住宿
團費如今正在進行33折優惠，9月13或20日出發，折後每位只需$99起，另加每人每日$80旅行社服務費，合計$259，從深圳福田口岸或深圳灣口岸集合，坐旅遊巴經深中通道直達珠海，包4餐特色美食及入住珠海祥祺酒店/同級，其中餐飲頗有特色，吃到招牌竹鹽水晶雞宴、泰汁冰皮走地雞宴、自助晚餐無限量歎海鮮肥牛韓燒，以及酒店自助早餐，尤其適合為食人士。但留意行程上，除了看煙花及到訪百年傳統餅文化博物館，其他景點則以購物店為主，包括蘆薈大觀園、靈芝體驗館、床品體驗館，畢竟做到這價錢，購物景點少不免呢！
【北上短線團】第33屆澳門國際煙花比賽匯演、珠海超值2天團｜ 招牌竹鹽水晶雞宴 包羅萬有美食匯自助餐+無限量海鮮肥牛韓燒｜深中通道｜快閃
價錢：$99起
（原價$299）
優惠適用日期：9月13或20日
