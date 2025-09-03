Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海美食2天團優惠低至33折！包4餐+住宿，人均$99起睇澳門煙花匯演

第33屆澳門國際煙花比賽匯演舉行在即，想睇煙花又不想同人迫，可以在珠海隔岸觀賞！這個珠海2日美食團現正進行33折，每位只需$99起，除可在珠海遠觀澳門國際煙花比賽匯演，亦包4餐特色美食及住宿，從深圳福田口岸或深圳灣口岸出發坐旅遊巴經深中通道直達珠海，絕對是超方便的觀賞煙花方法，即刻睇睇優惠詳情！

第33屆澳門國際煙花比賽匯演舉行在即，想睇煙花又不想同人迫，可以在珠海隔岸觀賞！（相片來源：KKDAY）

不用人擠人 珠海遠觀煙花

第33屆澳門國際煙花比賽匯演將於9月6、13、20日、10月1及6日晚上9點和9點40分在旅遊塔對開海面舉行，官方建議了6大最佳煙花觀賞點，相信到時一定人多到水涉不通；如果不想同人迫，可以參加這個珠海2日美食團，在遠遠的彼岸欣賞美麗的煙花，雖然少了一點震撼，但煙花在夜空中綻放同樣璀璨美麗！

在遠遠的彼岸欣賞美麗的煙花，雖然少了一點震撼，但煙花在夜空中綻放同樣璀璨美麗！（相片來源：KKDAY）

人均$99起 包4餐+住宿

團費如今正在進行33折優惠，9月13或20日出發，折後每位只需$99起，另加每人每日$80旅行社服務費，合計$259，從深圳福田口岸或深圳灣口岸集合，坐旅遊巴經深中通道直達珠海，包4餐特色美食及入住珠海祥祺酒店/同級，其中餐飲頗有特色，吃到招牌竹鹽水晶雞宴、泰汁冰皮走地雞宴、自助晚餐無限量歎海鮮肥牛韓燒，以及酒店自助早餐，尤其適合為食人士。但留意行程上，除了看煙花及到訪百年傳統餅文化博物館，其他景點則以購物店為主，包括蘆薈大觀園、靈芝體驗館、床品體驗館，畢竟做到這價錢，購物景點少不免呢！

【北上短線團】第33屆澳門國際煙花比賽匯演、珠海超值2天團｜ 招牌竹鹽水晶雞宴 包羅萬有美食匯自助餐+無限量海鮮肥牛韓燒｜深中通道｜快閃

價錢：$99起 （原價$299）

優惠適用日期：9月13或20日

SHOP NOW

招牌竹鹽水晶雞宴（相片來源：KKDAY）

自助晚餐無限量歎海鮮肥牛韓燒（相片來源：KKDAY）

