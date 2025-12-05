珠海親子酒店16選 | 衝出香港！珠海親子遊大激賞：長隆放電兼嘆海景靚酒店！

想帶屋企人去個近近地、又可以玩得盡興嘅短途旅行？珠海絕對係你嘅現代海濱城市首選！呢個城市有靚靚海灘，又有壯觀建築，經濟又好，旅遊資源勁豐富！無論你係想享受陽光沙灘，定係想帶小朋友去盡情放電，珠海都滿足到你！

🚌 交通全攻略：香港點樣去珠海最快最抵？

香港去珠海有好多方法，以下幫你比較晒優點同缺點，等你揀到最啱自己嘅方式！

高鐵

交通時間：約 2.5 小時 優點：速度快，班次多 缺點：需要在深圳北換乘，票價較高

直通巴士

交通時間：約 2.5 小時 優點：上車地點多，票價便宜 缺點：可能會遇到塞車

金巴 (港珠澳大橋穿梭巴士)

交通時間：約 40 分鐘 優點：車費便宜，班次頻密 缺點：需要額外計算換乘時間

包車

交通時間：約 1 小時 優點：私隱度高，方便 缺點：費用較高

客輪

交通時間：約 70 分鐘 優點：風景優美，快捷 缺點：票價較高，班次較少



🏨 親子酒店推介：玩到攰即刻有得瞓！

以下精選咗多間珠海親子酒店，間間都提供舒適嘅親子套房同豐富設施，等你同屋企人有個難忘假期！

珠海海灣大酒店

👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠

👉酒店 5% 折扣: 立即註冊，首單即減至多 5%

親子套房 | 家庭友好 | 兒童遊樂場 | 室外游泳池 | 價錢HK$ 797~

珠海海灣大酒店 外觀圖片

珠海海灣大酒店位於珠海市中心，地理位置優越，交通便利。酒店提供舒適寬敞的客房，確保為親子旅行提供舒適的空間🛏️✨。部分客房還配有陽台，讓您欣賞到珠海市中心的美麗風景🏙️。酒店設施齊全，提供現代化的設施，讓您的旅程更加舒適💑。

珠海海灣大酒店設施

珠海海灣大酒店擁有豐富的設施，包括室外游泳池、健身中心和兒童遊樂場🏊‍♂️🏋️‍♀️🎠。您可以在游泳池中盡情暢泳，或在健身中心中保持健康活力。專為孩子們設計的兒童遊樂場，讓他們在玩樂中度過愉快的時光👨‍👩‍👧‍👦。

珠海海灣大酒店 房間

珠海海灣大酒店提供各種舒適的客房，滿足不同旅客的需求。每間客房都設計寬敞舒適，讓您和家人有足夠的空間休息和放鬆🛌💤。客房內設有現代化的設施，為您提供便利和舒適的入住體驗📺🔌。

珠海海灣大酒店 餐廳

珠海海灣大酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各種口味的美食。無論是中式還是西式料理，餐廳都能滿足您的味蕾需求🍽️。在這裡，您可以享受美味的餐點，並與家人共度愉快的用餐時光👨‍👩‍👧‍👦。

珠海海灣大酒店(Grand Bay Hotel Zhuhai)

評分：9.5/10.0

地址：拱北水灣路245號, 香洲區, 珠海, 519020

選擇房型





珠海長隆企鵝酒店

親子套房 | 家庭友好 | 優質設施 | 兒童娛樂 | 價錢HK$ 949~

珠海長隆企鵝酒店 外觀圖片

珠海長隆企鵝酒店位於珠海市，是一家專為家庭旅客打造的親子酒店。酒店提供寬敞舒適的客房，確保您和您的家人有足夠的空間休息和放鬆。部分客房還配有陽台，讓您欣賞到珠海市的美麗風景。酒店內設施齊全，提供現代化的設施，讓您的住宿更加舒適愉快。

珠海長隆企鵝酒店設施

珠海長隆企鵝酒店擁有豐富的設施和特色活動，為您和您的孩子提供無盡的娛樂。酒店設有兒童遊樂區，讓孩子們盡情玩樂。此外，酒店還提供各種親子活動，如親子烹飪課程和親子運動會，讓您和您的孩子共度難忘的時光。

珠海長隆企鵝酒店 房間

珠海長隆企鵝酒店的客房設計溫馨舒適，為您提供舒適的住宿環境。每間客房都配有現代化的設施，讓您的住宿更加便利。酒店還提供各種房型選擇，滿足不同旅客的需求。您和您的家人可以在這裡享受到溫馨的家庭氛圍。

珠海長隆企鵝酒店 餐廳

珠海長隆企鵝酒店的餐廳提供豐富多樣的美食選擇，讓您品味到各種美味佳餚。餐廳環境舒適，服務親切周到。您可以在這裡享受到美食的同時，感受到家的溫暖氛圍。

珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)

評分：9.3/10.0

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519031

選擇房型





珠海仁恆洲際酒店

親子套房 | 寵物友好 | 家庭友好 | 海景房 | 價錢HK$ 1,176~

珠海仁恆洲際酒店 外觀圖片

珠海仁恆洲際酒店位於珠海市中心，地理位置優越，交通便利。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保您和家人在旅途中有足夠的空間休息和放鬆。酒店周圍環境優美，附近還有許多景點和娛樂設施，非常適合家庭出遊。

珠海仁恆洲際酒店設施

珠海仁恆洲際酒店提供一系列豪華設施，包括室內游泳池、健身中心和水療中心，讓您在旅途中享受放鬆和照顧自己的時光。酒店還設有多個餐廳和酒吧，供應各種美食和飲品，滿足您的味蕾。

珠海仁恆洲際酒店 房間

珠海仁恆洲際酒店的客房設計時尚現代，提供舒適的床鋪和現代化的設施，讓您在旅途中感到宾至如歸。每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海美麗的海景。酒店還提供家庭友好的房型，讓您和家人一起享受愉快的住宿體驗。

珠海仁恆洲際酒店 餐廳

珠海仁恆洲際酒店的餐廳提供各種美食選擇，包括中餐、西餐和當地特色美食。您可以品嚐到新鮮的海鮮和精緻的中國菜，讓您的味蕾得到滿足。酒店的酒吧也提供各種飲品和小吃，讓您在輕鬆的氛圍中享受美好時光。

珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)

評分：9.6/10.0

地址：情侶南路1號, 香洲區, 珠海

選擇房型





長隆飛船酒店

親子套房 | 寵物友好 | 兒童遊樂場 | 室內游泳池 | 價錢HK$ 1,091~

長隆飛船酒店 外觀圖片

長隆飛船酒店位於珠海，提供獨特而創新的住宿體驗🏨✨酒店坐落在一個便捷的位置，方便客人探索珠海的美景🌅🌊

長隆飛船酒店設施

酒店設施齊全，為客人提供舒適便利的住宿體驗🛏️✨您可以在室內游泳池盡情嬉水🏊‍♂️，或者在兒童遊樂場與孩子一同玩樂🎠👨‍👩‍👧‍👦

長隆飛船酒店 房間

酒店的客房寬敞舒適，為珠海親子酒店提供理想的住宿空間🛏️✨部分客房還設有陽台，讓您欣賞珠海的美景🌆🌄酒店客房內還配備現代化的設施，確保您的珠海親子酒店之旅更加舒適💑

長隆飛船酒店 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食供您品嚐🍽️🍷無論您是喜歡中餐還是西餐，這裡都能滿足您的口味🍜🍕

長隆飛船酒店(Chimelong Spaceship Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：橫琴新區富祥灣1號, 香洲區, 珠海

選擇房型





長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）

親子套房 | 家庭友好 | 水上樂園 | 兒童遊樂場 | 價錢HK$ 1,044~

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店） 外觀圖片

長隆橫琴灣酒店位於珠海，是一家專為親子旅客打造的豪華酒店。酒店地理位置優越，坐落於橫琴灣，環境優美，讓您與家人盡情享受度假時光。🌴🌊

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）設施

酒店提供一系列豪華設施，包括水上樂園、兒童遊樂場等，讓小朋友們盡情玩樂。🏊‍♂️🎠酒店內還設有多個餐廳，供應各種美食，滿足您的味蕾。🍽️

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店） 房間

酒店客房寬敞舒適，特別為親子旅客設計。每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海橫琴灣的美景。客房內設施現代且精緻，為您提供舒適的住宿體驗。🛏️✨

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店） 餐廳

酒店餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各國美食的精髓。無論是中餐還是西餐，都能滿足您的味蕾。🍴🌮

長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）(Chimelong Hengqin Bay Hotel (Chimelong Flagship Store))

評分：9.4/10.0

地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519000

選擇房型





珠海粵財皇冠假日酒店

親子套房 價錢HK$ 471~

珠海粵財皇冠假日酒店 外觀圖片

珠海粵財皇冠假日酒店位於珠海市中心，地理位置優越，交通便利。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保為旅客提供舒適的住宿體驗。每間客房都配有現代化設施，讓您的珠海之旅更加便利舒適。

珠海粵財皇冠假日酒店設施

酒店設施齊全，提供各種便利設施，包括健身中心、室外游泳池和兒童遊樂場。您可以在健身中心盡情鍛煉，或者在室外游泳池中放鬆身心。酒店還提供兒童遊樂場，讓小朋友們度過愉快的時光。

珠海粵財皇冠假日酒店 房間

酒店的客房寬敞舒適，提供陽台，讓您欣賞到珠海的美麗風景。每間客房都配備現代化設施，為您的珠海之旅提供舒適的休息環境。

珠海粵財皇冠假日酒店 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各種口味的美食。無論是中餐還是西餐，酒店都能滿足您的需求。您可以在舒適的環境中享受美食，讓您的珠海之旅更加美味。

珠海粵財皇冠假日酒店（情侶路海濱泳場店）(Crowne Plaza Zhuhai City Center(Qinglv Road Seaside Swimming Pool Branch))

評分：9.3/10.0

地址：吉大景山路188號, 香洲區, 珠海, 519015

選擇房型





珠海格力東澳大酒店

親子套房 | 寵物友好 | 家庭友好 | 海景房 | 價錢HK$ 950~

珠海格力東澳大酒店 外觀圖片

珠海格力東澳大酒店位於珠海市東澳島，坐擁迷人的海景和優美的自然環境。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保為珠海親子酒店的旅客提供舒適的住宿體驗🛏️✨。此外，酒店還提供寵物友好的設施，讓您可以攜帶愛寵一同入住🐶🐱。

珠海格力東澳大酒店設施

珠海格力東澳大酒店擁有豐富的設施和特色，包括兒童遊樂區、室外游泳池和健身中心💪🏊‍♀️。酒店還提供多種休閒娛樂活動，如自行車租賃和釣魚體驗，讓您和家人度過愉快的時光🚴‍♂️🎣。

珠海格力東澳大酒店 房間

珠海格力東澳大酒店的客房設計寬敞舒適，並配有陽台，讓您欣賞到珠海親子酒店壯麗的海景🏙️。每間客房都配備現代化的設施，為您的珠海親子酒店之旅提供舒適和便利💑。

珠海格力東澳大酒店 餐廳

珠海格力東澳大酒店的餐廳提供各種美味的餐點，滿足您的味蕾享受🍽️。您可以品嚐到新鮮的海鮮和當地特色菜，讓您的珠海親子酒店之旅更加豐富多彩🦞🍜。

珠海格力東澳大酒店(Gree Dong＇ao Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：萬山區綠島路1號, 香洲區, 珠海, 51006

選擇房型





L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店）

親子酒店 | 家庭友好 | 兒童娛樂 | 免費早餐 | 價錢HK$ 320~

L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店） 外觀圖片

位於珠海拱北口岸附近的L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店）是一家專為親子旅客打造的酒店。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保您和您的家人有足夠的空間休息和娛樂。酒店位置便利，靠近城軌總站，方便您前往珠海的各個景點。

L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店）設施

酒店設施齊全，提供各種娛樂設施和活動，讓您和您的孩子在入住期間享受樂趣和歡笑。酒店內設有兒童遊樂區和遊戲室，為孩子們提供安全和有趣的環境。此外，酒店還提供免費早餐，讓您和您的家人在一天開始前享受美味的餐點。

L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店） 房間

酒店的客房設計溫馨舒適，提供現代化的設施，讓您和您的家人感到舒適和放鬆。每間客房都寬敞明亮，並配有陽台，讓您欣賞到珠海的美麗風景。無論是在客房內休息還是在酒店的公共區域，您都可以感受到家的溫暖和舒適。

L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店） 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品嚐到地道的珠海美食和國際佳餚。無論是早餐、午餐還是晚餐，餐廳都為您提供豐盛的餐點和舒適的用餐環境。您可以在這裡享受美食的同時，與家人共度愉快的時光。

珠海L酒店（拱北口岸高鐵站店）(Zhuhai L Hotel (Gongbei Port High-speed Railway Station))

評分：9.4/10.0

地址：拱北昌盛路1號, 香洲區, 珠海, 519020

選擇房型





珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶路店）

親子酒店 | 寵物友好酒店 | 優質服務 | 價錢HK$ 284~ (詳情點擊此處)

珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶路店） 外觀圖片

珠海香江維克酒店位於拱北口岸情侶路，地理位置優越🌍📍，為您提供一個舒適便利的住宿環境。酒店內的設施齊全，服務周到，讓您感受到家的溫暖🏨🏠。無論您是帶著孩子一起旅行，還是攜帶寵物入住，我們都能滿足您的需求👨‍👩‍👧‍👦🐶。

珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶路店）設施

酒店內設施齊全，包括健身房、游泳池和兒童遊樂區🏋️‍♂️🏊‍♀️🎠。您可以在健身房盡情鍛煉，或者在游泳池中放鬆身心。對於帶著孩子入住的家庭，兒童遊樂區是他們的天堂，讓他們盡情玩樂👪🎈。

珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶路店） 房間

酒店的客房寬敞舒適，確保為您提供愉快的住宿體驗🛏️✨。部分客房還附有陽台，讓您欣賞到珠海美麗的風景🏙️。客房內配備現代化的設施，讓您的旅程更加舒適，享受家的溫馨💑。

珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶路店） 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食，滿足您的味蕾享受🍽️🍴。無論您喜歡中餐還是西餐，我們都能為您提供精緻美味的菜品。在這裡，您可以品嚐到各種口味的美食，讓您的味覺享受到最大的滿足😋。

珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶南路店）(Zhuhai Xiangjiang Weike Hotel (Gongbei Port Lovers South Road Branch))

評分：9.1/10.0

地址：拱北迎賓南路2126號, 香洲區, 珠海

選擇房型





珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店）

親子套房 | 寵物友好 | 免費WiFi | 免費停車 | 價錢HK$ 413~

珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店） 外觀圖片

珠海金葉五洲皇冠酒店位於拱北口岸高鐵站附近，地理位置優越🌍。酒店提供寬敞舒適的親子套房，讓您和家人度過愉快的假期👨‍👩‍👧‍👦。酒店周圍環境優美，附近有許多景點和購物中心，方便您的休閒娛樂和購物需求🛍️。

珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店）設施

酒店設施齊全，提供各種便利設施和服務，包括免費WiFi和免費停車場📶🚗。酒店還設有健身中心和室外游泳池，供客人放鬆身心💪🏊‍♂️。此外，酒店還提供寵物友好的環境，讓您的毛小孩也能享受愉快的住宿體驗🐶🐱。

珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店） 房間

酒店的客房寬敞舒適，提供現代精緻的設施，確保您的住宿舒適度🛏️✨。部分客房還附有陽台，讓您欣賞到珠海親子酒店的美麗風景🏙️。每間客房都經過精心設計，營造出溫馨舒適的氛圍，讓您感受到家的溫暖💑。

珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店） 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各種口味的美味佳餚🍽️。無論是中餐還是西餐，餐廳都能滿足您的味蕾需求。酒店的餐點新鮮美味，絕對能讓您享受到一頓愉快的用餐體驗🍴😋。

珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店）(Golden Leaf V-Continent Hotel)

評分：9.4/10.0

地址：拱北迎賓南路1011號 (拱北口岸), 香洲區, 珠海

選擇房型





珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店

親子套房 | 家庭友好 | 兒童遊樂場 | 室外游泳池 | 價錢HK$ 460~

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店 外觀圖片

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店位於珠海市中心，是一家理想的親子酒店。酒店擁有寬敞舒適的客房，確保提供給珠海親子酒店的旅客寬敞舒適的空間🛏️✨。部分客房還設有陽台，讓您欣賞到珠海親子酒店的美麗風景🏙️。酒店提供現代精緻的設施，為您的珠海親子酒店之旅增添舒適感💑。

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店設施

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店提供多種設施和特色，讓您和您的家人度過愉快的時光。酒店內設有兒童遊樂場，為小朋友們提供娛樂和活動的場所🎠👨‍👩‍👧‍👦。此外，酒店還擁有室外游泳池，供您在炎熱的夏天享受清涼的水上樂趣🏊‍♀️🌞。酒店還提供其他設施，如健身中心和餐廳，讓您在珠海親子酒店期間享受到更多的便利和舒適。

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店 房間

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店的客房設計溫馨舒適，滿足珠海親子酒店的旅客需求。每間客房都配備了現代化的設施，讓您在珠海親子酒店期間感到舒適和放鬆。酒店的客房還提供充足的空間，讓您和您的家人有足夠的空間休息和放鬆🛌🌟。

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店 餐廳

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店的餐廳提供美味的餐點，滿足您的味蕾享受🍽️🍴。餐廳環境舒適，氛圍愉悅，是您品味美食的理想場所。無論是早餐、午餐還是晚餐，餐廳都會為您提供各種口味的美食選擇，讓您在珠海親子酒店期間享受美食的樂趣。

珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店(Atour Hotel Zhuhai Lovers Road, Heatwave Bay Beach)

評分：9.6/10.0

地址：吉大情侶中路33號1棟, 香洲區, 珠海

選擇房型





珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店

親子套房 | 家庭友好 | 優質服務 | 兒童遊樂區 | 價錢HK$ 407~

珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店 外觀圖片

珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店位於珠海市中心，地理位置優越🌍。酒店提供優質的服務，為您和您的家人提供一個舒適和愉快的住宿體驗😊。

珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店設施

酒店設施齊全，包括兒童遊樂區，讓您的孩子在旅途中也能盡情享受樂趣🎠。此外，酒店還提供健身中心和室外游泳池，讓您保持健康的生活方式💪。

珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店 房間

酒店的客房寬敞舒適，並提供陽台，讓您欣賞到珠海美麗的風景🌅。客房內設施現代且精緻，為您提供舒適的休息環境🛏️。

珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食選擇，滿足您的味蕾享受🍽️。您可以品嚐到精緻的中國菜或國際美食，讓您的用餐體驗更加豐富多樣。

珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Zhuhai Gongbei Port)

評分：8.9/10.0

地址：拱北粵海東路1025號, 香洲區, 珠海, 519020

選擇房型





喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）

親子套房 | 寵物友好 | 免費停車場 | 免費WiFi | 價錢HK$ 278~

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店） 外觀圖片

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）位於珠海拱北口岸附近，交通便利🚗。酒店提供寬敞舒適的親子套房，讓您和家人度過愉快的假期👨‍👩‍👧‍👦。酒店周圍環境優美，附近有公園和景點供您探索🌳🏞️。酒店提供免費停車場和免費WiFi，讓您的住宿更加便利🚘💻。

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）設施

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）提供一系列設施和服務，讓您的住宿更加舒適和便利🛏️✨。酒店設有健身房和室外游泳池，讓您保持健康和放鬆身心💪🏊‍♀️。酒店還提供24小時前台服務和行李寄存，讓您的需求得到及時解決🕛🛅。

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店） 房間

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）的客房寬敞舒適，確保為您和家人提供舒適的住宿空間🛌🏻✨。部分客房還附有陽台，讓您欣賞珠海的美麗風景🌅🌇。客房內設有現代化的設施，讓您的住宿更加便利和舒適💻💑。

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店） 餐廳

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）的餐廳提供各種美味的餐點，讓您品味不同的美食🍽️🍴。餐廳環境舒適，服務親切，讓您享受愉快的用餐體驗🥂🍽️。酒店還提供客房服務，讓您在舒適的客房內品味美食🍽️🏨。

喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）(JAMES JOYCE COFFETEL)

評分：9.5/10.0

地址：粵海中路2133號森宇富通商務大廈, 香洲區, 珠海

選擇房型





珠海情侶路海濱泳場美居酒店

親子套房 | 寵物友好 | 海濱度假 | 價錢HK$ 440~

珠海情侶路海濱泳場美居酒店 外觀圖片

珠海情侶路海濱泳場美居酒店位於珠海市情侶路，地理位置優越，距離海灘僅幾步之遙🏖️。酒店提供舒適寬敞的親子套房，讓您和家人度過愉快的假期👨‍👩‍👧‍👦。酒店周圍環境優美，附近有許多景點和娛樂設施，是一個理想的海濱度假勝地🌴。

珠海情侶路海濱泳場美居酒店設施

酒店設施齊全，包括室外泳池、健身中心和兒童遊樂場🏊‍♂️🏋️‍♀️🎠。您可以在泳池中盡情暢泳，或在健身中心放鬆身心💪。酒店還提供兒童遊樂場，讓小朋友們玩得開心😄。

珠海情侶路海濱泳場美居酒店 房間

酒店的客房寬敞舒適，每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海情侶路的美景🌅。客房內設施現代且精緻，為您提供舒適的住宿體驗💑。

珠海情侶路海濱泳場美居酒店 餐廳

酒店的餐廳提供各種美食選擇，包括當地特色菜和國際美食🍽️。您可以品嚐到新鮮美味的海鮮和各種精緻料理，滿足您的味蕾享受😋。

珠海情侶路海濱泳場美居酒店(Mercure Zhuhai Lovers Road Beach Swimming Pool)

評分：9.7/10.0

地址：吉大路99號, 香洲區, 珠海, 519015

選擇房型





珠海拱北情侶路海景青麥S酒店

親子套房 | 家庭友好 | 兒童遊樂場 | 免費停車場 | 價錢HK$ 361~

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店 外觀圖片

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店位於珠海市中心，距離拱北口岸僅有數分鐘車程。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保您和家人有足夠的空間休息和放鬆。酒店周圍環境優美，附近有兒童遊樂場，讓孩子們盡情玩樂。酒店還提供免費停車場，方便您自駕前來。🚗💑

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店設施

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店擁有豐富的設施和特色，讓您的住宿更加舒適和便利。酒店設有健身房，供您保持健康和活力。此外，酒店還提供免費無線網絡和商務中心，讓您隨時保持聯繫和處理工作事務。酒店的24小時前台服務和客房服務，確保您的需求得到及時滿足。🏋️‍♂️📶

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店 房間

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店的客房設計寬敞舒適，為您提供愉悅的住宿體驗。每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海的美麗海景。客房內設有現代化的設施，讓您的住宿更加舒適和便利。酒店還提供免費的洗漱用品和浴袍，讓您感受到家的溫暖和舒適。🌅🛁

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店 餐廳

珠海拱北情侶路海景青麥S酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到不同的口味和風味。餐廳內烹飪師傅精心為您準備各種美味佳餚，滿足您的味蕾。餐廳環境舒適，氛圍愉悅，是與家人和朋友共享美食的理想場所。🍽️🍴

珠海拱北海景青麥S酒店(Qingmai S Seaview Hotel, Gongbei Lovers Road, Zhuhai)

評分：9.6/10.0

地址：拱北情侶南路257號三層商鋪, 香洲區, 珠海

選擇房型





根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）

親子套房 | 橫琴長隆旅遊度假區 | 家庭友好 | 免費停車 | 價錢HK$ 249~

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店） 外觀圖片

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）位於橫琴長隆旅遊度假區，是一家專為親子旅客打造的酒店。酒店提供親子套房，確保為珠海親子酒店提供寬敞舒適的空間🛏️✨。每間客房都配有陽台，讓您可以欣賞到珠海親子酒店橫琴美麗的風景🏙️。酒店內的設施現代且精緻，為您的珠海親子酒店之旅提供更加舒適的體驗💑。

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）設施

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）提供一系列豐富的設施，以滿足您的需求。酒店內設有兒童遊樂區，讓孩子們盡情玩樂。此外，酒店還提供免費停車場，方便您自駕前往。無論是親子旅遊還是家庭度假，根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）都是您的理想選擇。

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店） 房間

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）的客房設計溫馨舒適，為您提供舒適的住宿環境。每間客房都配有現代化的設施，讓您在珠海親子酒店的旅程中感到宾至如歸🏡。房間內的佈置簡約而精緻，為您提供一個放鬆身心的空間。

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店） 餐廳

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）的餐廳提供各種美味的餐點，滿足您的味蕾享受。您可以品嚐到各種精緻的料理，讓您的珠海親子酒店之旅更加美味可口🍽️。餐廳的氛圍溫馨舒適，是您與家人共享美食的理想場所。

根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）(Genbenjia Japanese Style Hostel)

評分：9.2/10.0

地址：粗沙環103號, 香洲區, 珠海

選擇房型





