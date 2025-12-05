精神科醫生籲感不安即遠離資訊 附情緒熱線
珠海親子酒店16選 | 衝出香港！珠海親子遊大激賞：長隆放電兼嘆海景靚酒店！
想帶屋企人去個近近地、又可以玩得盡興嘅短途旅行？珠海絕對係你嘅現代海濱城市首選！呢個城市有靚靚海灘，又有壯觀建築，經濟又好，旅遊資源勁豐富！無論你係想享受陽光沙灘，定係想帶小朋友去盡情放電，珠海都滿足到你！
【粵港澳訂製包車】香港/澳門/珠海廣州深圳兩地牌/三地牌跨境接送||快速通關港澳關免下車，免排隊/旅遊商務
暑期北上激賞！酒店 6 折起！🔥
🌍珠海橫琴國家地理探險家中心｜科技博物館✨即日可用，低至HK$115.5起！
珠海長隆海洋王國⚡️4.7高評分！即買即用，HKD$412起享親子樂園夜景奇觀✨
🚀珠海長隆飛船樂園！4.8分高評價，即買即用，HK$340起玩盡主題樂園！
珠海長隆秀🔥28國藝術家獻技，360°高空環形舞台！HKD$330起，明日可用🎉
珠海長隆海洋王國+《長隆秀》一日遊 🐬🎪 只需HK$649！明日可用🔥
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🚌 交通全攻略：香港點樣去珠海最快最抵？
香港去珠海有好多方法，以下幫你比較晒優點同缺點，等你揀到最啱自己嘅方式！
高鐵
交通時間：約 2.5 小時
優點：速度快，班次多
缺點：需要在深圳北換乘，票價較高
直通巴士
交通時間：約 2.5 小時
優點：上車地點多，票價便宜
缺點：可能會遇到塞車
金巴 (港珠澳大橋穿梭巴士)
交通時間：約 40 分鐘
優點：車費便宜，班次頻密
缺點：需要額外計算換乘時間
包車
交通時間：約 1 小時
優點：私隱度高，方便
缺點：費用較高
客輪
交通時間：約 70 分鐘
優點：風景優美，快捷
缺點：票價較高，班次較少
🏨 親子酒店推介：玩到攰即刻有得瞓！
以下精選咗多間珠海親子酒店，間間都提供舒適嘅親子套房同豐富設施，等你同屋企人有個難忘假期！
珠海海灣大酒店
👉酒店 8% 折扣: 下載 Trip.com App，新用戶首次預訂享至多 8% 優惠
親子套房 | 家庭友好 | 兒童遊樂場 | 室外游泳池 | 價錢HK$ 797~
珠海海灣大酒店位於珠海市中心，地理位置優越，交通便利。酒店提供舒適寬敞的客房，確保為親子旅行提供舒適的空間🛏️✨。部分客房還配有陽台，讓您欣賞到珠海市中心的美麗風景🏙️。酒店設施齊全，提供現代化的設施，讓您的旅程更加舒適💑。
珠海海灣大酒店擁有豐富的設施，包括室外游泳池、健身中心和兒童遊樂場🏊♂️🏋️♀️🎠。您可以在游泳池中盡情暢泳，或在健身中心中保持健康活力。專為孩子們設計的兒童遊樂場，讓他們在玩樂中度過愉快的時光👨👩👧👦。
珠海海灣大酒店提供各種舒適的客房，滿足不同旅客的需求。每間客房都設計寬敞舒適，讓您和家人有足夠的空間休息和放鬆🛌💤。客房內設有現代化的設施，為您提供便利和舒適的入住體驗📺🔌。
珠海海灣大酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各種口味的美食。無論是中式還是西式料理，餐廳都能滿足您的味蕾需求🍽️。在這裡，您可以享受美味的餐點，並與家人共度愉快的用餐時光👨👩👧👦。
珠海海灣大酒店(Grand Bay Hotel Zhuhai)
評分：9.5/10.0
地址：拱北水灣路245號, 香洲區, 珠海, 519020
珠海長隆企鵝酒店
親子套房 | 家庭友好 | 優質設施 | 兒童娛樂 | 價錢HK$ 949~
珠海長隆企鵝酒店位於珠海市，是一家專為家庭旅客打造的親子酒店。酒店提供寬敞舒適的客房，確保您和您的家人有足夠的空間休息和放鬆。部分客房還配有陽台，讓您欣賞到珠海市的美麗風景。酒店內設施齊全，提供現代化的設施，讓您的住宿更加舒適愉快。
珠海長隆企鵝酒店擁有豐富的設施和特色活動，為您和您的孩子提供無盡的娛樂。酒店設有兒童遊樂區，讓孩子們盡情玩樂。此外，酒店還提供各種親子活動，如親子烹飪課程和親子運動會，讓您和您的孩子共度難忘的時光。
珠海長隆企鵝酒店的客房設計溫馨舒適，為您提供舒適的住宿環境。每間客房都配有現代化的設施，讓您的住宿更加便利。酒店還提供各種房型選擇，滿足不同旅客的需求。您和您的家人可以在這裡享受到溫馨的家庭氛圍。
珠海長隆企鵝酒店的餐廳提供豐富多樣的美食選擇，讓您品味到各種美味佳餚。餐廳環境舒適，服務親切周到。您可以在這裡享受到美食的同時，感受到家的溫暖氛圍。
珠海長隆企鵝酒店(Chimelong Penguin Hotel)
評分：9.3/10.0
地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519031
珠海仁恆洲際酒店
親子套房 | 寵物友好 | 家庭友好 | 海景房 | 價錢HK$ 1,176~
珠海仁恆洲際酒店位於珠海市中心，地理位置優越，交通便利。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保您和家人在旅途中有足夠的空間休息和放鬆。酒店周圍環境優美，附近還有許多景點和娛樂設施，非常適合家庭出遊。
珠海仁恆洲際酒店提供一系列豪華設施，包括室內游泳池、健身中心和水療中心，讓您在旅途中享受放鬆和照顧自己的時光。酒店還設有多個餐廳和酒吧，供應各種美食和飲品，滿足您的味蕾。
珠海仁恆洲際酒店的客房設計時尚現代，提供舒適的床鋪和現代化的設施，讓您在旅途中感到宾至如歸。每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海美麗的海景。酒店還提供家庭友好的房型，讓您和家人一起享受愉快的住宿體驗。
珠海仁恆洲際酒店的餐廳提供各種美食選擇，包括中餐、西餐和當地特色美食。您可以品嚐到新鮮的海鮮和精緻的中國菜，讓您的味蕾得到滿足。酒店的酒吧也提供各種飲品和小吃，讓您在輕鬆的氛圍中享受美好時光。
珠海仁恆洲際酒店(InterContinental Zhuhai)
評分：9.6/10.0
地址：情侶南路1號, 香洲區, 珠海
長隆飛船酒店
親子套房 | 寵物友好 | 兒童遊樂場 | 室內游泳池 | 價錢HK$ 1,091~
長隆飛船酒店位於珠海，提供獨特而創新的住宿體驗🏨✨酒店坐落在一個便捷的位置，方便客人探索珠海的美景🌅🌊
酒店設施齊全，為客人提供舒適便利的住宿體驗🛏️✨您可以在室內游泳池盡情嬉水🏊♂️，或者在兒童遊樂場與孩子一同玩樂🎠👨👩👧👦
酒店的客房寬敞舒適，為珠海親子酒店提供理想的住宿空間🛏️✨部分客房還設有陽台，讓您欣賞珠海的美景🌆🌄酒店客房內還配備現代化的設施，確保您的珠海親子酒店之旅更加舒適💑
酒店的餐廳提供各種美食供您品嚐🍽️🍷無論您是喜歡中餐還是西餐，這裡都能滿足您的口味🍜🍕
長隆飛船酒店(Chimelong Spaceship Hotel)
評分：9.4/10.0
地址：橫琴新區富祥灣1號, 香洲區, 珠海
長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）
親子套房 | 家庭友好 | 水上樂園 | 兒童遊樂場 | 價錢HK$ 1,044~
長隆橫琴灣酒店位於珠海，是一家專為親子旅客打造的豪華酒店。酒店地理位置優越，坐落於橫琴灣，環境優美，讓您與家人盡情享受度假時光。🌴🌊
酒店提供一系列豪華設施，包括水上樂園、兒童遊樂場等，讓小朋友們盡情玩樂。🏊♂️🎠酒店內還設有多個餐廳，供應各種美食，滿足您的味蕾。🍽️
酒店客房寬敞舒適，特別為親子旅客設計。每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海橫琴灣的美景。客房內設施現代且精緻，為您提供舒適的住宿體驗。🛏️✨
酒店餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各國美食的精髓。無論是中餐還是西餐，都能滿足您的味蕾。🍴🌮
長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）(Chimelong Hengqin Bay Hotel (Chimelong Flagship Store))
評分：9.4/10.0
地址：橫琴新區富祥灣, 香洲區, 珠海, 519000
珠海粵財皇冠假日酒店
親子套房 價錢HK$ 471~
珠海粵財皇冠假日酒店位於珠海市中心，地理位置優越，交通便利。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保為旅客提供舒適的住宿體驗。每間客房都配有現代化設施，讓您的珠海之旅更加便利舒適。
酒店設施齊全，提供各種便利設施，包括健身中心、室外游泳池和兒童遊樂場。您可以在健身中心盡情鍛煉，或者在室外游泳池中放鬆身心。酒店還提供兒童遊樂場，讓小朋友們度過愉快的時光。
酒店的客房寬敞舒適，提供陽台，讓您欣賞到珠海的美麗風景。每間客房都配備現代化設施，為您的珠海之旅提供舒適的休息環境。
酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各種口味的美食。無論是中餐還是西餐，酒店都能滿足您的需求。您可以在舒適的環境中享受美食，讓您的珠海之旅更加美味。
珠海粵財皇冠假日酒店（情侶路海濱泳場店）(Crowne Plaza Zhuhai City Center(Qinglv Road Seaside Swimming Pool Branch))
評分：9.3/10.0
地址：吉大景山路188號, 香洲區, 珠海, 519015
珠海格力東澳大酒店
親子套房 | 寵物友好 | 家庭友好 | 海景房 | 價錢HK$ 950~
珠海格力東澳大酒店位於珠海市東澳島，坐擁迷人的海景和優美的自然環境。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保為珠海親子酒店的旅客提供舒適的住宿體驗🛏️✨。此外，酒店還提供寵物友好的設施，讓您可以攜帶愛寵一同入住🐶🐱。
珠海格力東澳大酒店擁有豐富的設施和特色，包括兒童遊樂區、室外游泳池和健身中心💪🏊♀️。酒店還提供多種休閒娛樂活動，如自行車租賃和釣魚體驗，讓您和家人度過愉快的時光🚴♂️🎣。
珠海格力東澳大酒店的客房設計寬敞舒適，並配有陽台，讓您欣賞到珠海親子酒店壯麗的海景🏙️。每間客房都配備現代化的設施，為您的珠海親子酒店之旅提供舒適和便利💑。
珠海格力東澳大酒店的餐廳提供各種美味的餐點，滿足您的味蕾享受🍽️。您可以品嚐到新鮮的海鮮和當地特色菜，讓您的珠海親子酒店之旅更加豐富多彩🦞🍜。
評分：9.4/10.0
地址：萬山區綠島路1號, 香洲區, 珠海, 51006
L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店）
親子酒店 | 家庭友好 | 兒童娛樂 | 免費早餐 | 價錢HK$ 320~
位於珠海拱北口岸附近的L Hotel（拱北口岸珠海城軌總站店）是一家專為親子旅客打造的酒店。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保您和您的家人有足夠的空間休息和娛樂。酒店位置便利，靠近城軌總站，方便您前往珠海的各個景點。
酒店設施齊全，提供各種娛樂設施和活動，讓您和您的孩子在入住期間享受樂趣和歡笑。酒店內設有兒童遊樂區和遊戲室，為孩子們提供安全和有趣的環境。此外，酒店還提供免費早餐，讓您和您的家人在一天開始前享受美味的餐點。
酒店的客房設計溫馨舒適，提供現代化的設施，讓您和您的家人感到舒適和放鬆。每間客房都寬敞明亮，並配有陽台，讓您欣賞到珠海的美麗風景。無論是在客房內休息還是在酒店的公共區域，您都可以感受到家的溫暖和舒適。
酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品嚐到地道的珠海美食和國際佳餚。無論是早餐、午餐還是晚餐，餐廳都為您提供豐盛的餐點和舒適的用餐環境。您可以在這裡享受美食的同時，與家人共度愉快的時光。
珠海L酒店（拱北口岸高鐵站店）(Zhuhai L Hotel (Gongbei Port High-speed Railway Station))
評分：9.4/10.0
地址：拱北昌盛路1號, 香洲區, 珠海, 519020
珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶路店）
親子酒店 | 寵物友好酒店 | 優質服務 | 價錢HK$ 284~ (詳情點擊此處)
珠海香江維克酒店位於拱北口岸情侶路，地理位置優越🌍📍，為您提供一個舒適便利的住宿環境。酒店內的設施齊全，服務周到，讓您感受到家的溫暖🏨🏠。無論您是帶著孩子一起旅行，還是攜帶寵物入住，我們都能滿足您的需求👨👩👧👦🐶。
酒店內設施齊全，包括健身房、游泳池和兒童遊樂區🏋️♂️🏊♀️🎠。您可以在健身房盡情鍛煉，或者在游泳池中放鬆身心。對於帶著孩子入住的家庭，兒童遊樂區是他們的天堂，讓他們盡情玩樂👪🎈。
酒店的客房寬敞舒適，確保為您提供愉快的住宿體驗🛏️✨。部分客房還附有陽台，讓您欣賞到珠海美麗的風景🏙️。客房內配備現代化的設施，讓您的旅程更加舒適，享受家的溫馨💑。
酒店的餐廳提供各種美食，滿足您的味蕾享受🍽️🍴。無論您喜歡中餐還是西餐，我們都能為您提供精緻美味的菜品。在這裡，您可以品嚐到各種口味的美食，讓您的味覺享受到最大的滿足😋。
珠海香江維克酒店（拱北口岸情侶南路店）(Zhuhai Xiangjiang Weike Hotel (Gongbei Port Lovers South Road Branch))
評分：9.1/10.0
地址：拱北迎賓南路2126號, 香洲區, 珠海
珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店）
親子套房 | 寵物友好 | 免費WiFi | 免費停車 | 價錢HK$ 413~
珠海金葉五洲皇冠酒店位於拱北口岸高鐵站附近，地理位置優越🌍。酒店提供寬敞舒適的親子套房，讓您和家人度過愉快的假期👨👩👧👦。酒店周圍環境優美，附近有許多景點和購物中心，方便您的休閒娛樂和購物需求🛍️。
酒店設施齊全，提供各種便利設施和服務，包括免費WiFi和免費停車場📶🚗。酒店還設有健身中心和室外游泳池，供客人放鬆身心💪🏊♂️。此外，酒店還提供寵物友好的環境，讓您的毛小孩也能享受愉快的住宿體驗🐶🐱。
酒店的客房寬敞舒適，提供現代精緻的設施，確保您的住宿舒適度🛏️✨。部分客房還附有陽台，讓您欣賞到珠海親子酒店的美麗風景🏙️。每間客房都經過精心設計，營造出溫馨舒適的氛圍，讓您感受到家的溫暖💑。
酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到各種口味的美味佳餚🍽️。無論是中餐還是西餐，餐廳都能滿足您的味蕾需求。酒店的餐點新鮮美味，絕對能讓您享受到一頓愉快的用餐體驗🍴😋。
珠海金葉五洲皇冠酒店（拱北口岸高鐵站店）(Golden Leaf V-Continent Hotel)
評分：9.4/10.0
地址：拱北迎賓南路1011號 (拱北口岸), 香洲區, 珠海
珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店
親子套房 | 家庭友好 | 兒童遊樂場 | 室外游泳池 | 價錢HK$ 460~
珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店位於珠海市中心，是一家理想的親子酒店。酒店擁有寬敞舒適的客房，確保提供給珠海親子酒店的旅客寬敞舒適的空間🛏️✨。部分客房還設有陽台，讓您欣賞到珠海親子酒店的美麗風景🏙️。酒店提供現代精緻的設施，為您的珠海親子酒店之旅增添舒適感💑。
珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店提供多種設施和特色，讓您和您的家人度過愉快的時光。酒店內設有兒童遊樂場，為小朋友們提供娛樂和活動的場所🎠👨👩👧👦。此外，酒店還擁有室外游泳池，供您在炎熱的夏天享受清涼的水上樂趣🏊♀️🌞。酒店還提供其他設施，如健身中心和餐廳，讓您在珠海親子酒店期間享受到更多的便利和舒適。
珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店的客房設計溫馨舒適，滿足珠海親子酒店的旅客需求。每間客房都配備了現代化的設施，讓您在珠海親子酒店期間感到舒適和放鬆。酒店的客房還提供充足的空間，讓您和您的家人有足夠的空間休息和放鬆🛌🌟。
珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店的餐廳提供美味的餐點，滿足您的味蕾享受🍽️🍴。餐廳環境舒適，氛圍愉悅，是您品味美食的理想場所。無論是早餐、午餐還是晚餐，餐廳都會為您提供各種口味的美食選擇，讓您在珠海親子酒店期間享受美食的樂趣。
珠海情侶路海濱泳場亞朵X酒店(Atour Hotel Zhuhai Lovers Road, Heatwave Bay Beach)
評分：9.6/10.0
地址：吉大情侶中路33號1棟, 香洲區, 珠海
珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店
親子套房 | 家庭友好 | 優質服務 | 兒童遊樂區 | 價錢HK$ 407~
珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店位於珠海市中心，地理位置優越🌍。酒店提供優質的服務，為您和您的家人提供一個舒適和愉快的住宿體驗😊。
酒店設施齊全，包括兒童遊樂區，讓您的孩子在旅途中也能盡情享受樂趣🎠。此外，酒店還提供健身中心和室外游泳池，讓您保持健康的生活方式💪。
酒店的客房寬敞舒適，並提供陽台，讓您欣賞到珠海美麗的風景🌅。客房內設施現代且精緻，為您提供舒適的休息環境🛏️。
酒店的餐廳提供各種美食選擇，滿足您的味蕾享受🍽️。您可以品嚐到精緻的中國菜或國際美食，讓您的用餐體驗更加豐富多樣。
珠海拱北口岸希爾頓歡朋酒店(Hampton By Hilton Zhuhai Gongbei Port)
評分：8.9/10.0
地址：拱北粵海東路1025號, 香洲區, 珠海, 519020
喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）
親子套房 | 寵物友好 | 免費停車場 | 免費WiFi | 價錢HK$ 278~
喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）位於珠海拱北口岸附近，交通便利🚗。酒店提供寬敞舒適的親子套房，讓您和家人度過愉快的假期👨👩👧👦。酒店周圍環境優美，附近有公園和景點供您探索🌳🏞️。酒店提供免費停車場和免費WiFi，讓您的住宿更加便利🚘💻。
喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）提供一系列設施和服務，讓您的住宿更加舒適和便利🛏️✨。酒店設有健身房和室外游泳池，讓您保持健康和放鬆身心💪🏊♀️。酒店還提供24小時前台服務和行李寄存，讓您的需求得到及時解決🕛🛅。
喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）的客房寬敞舒適，確保為您和家人提供舒適的住宿空間🛌🏻✨。部分客房還附有陽台，讓您欣賞珠海的美麗風景🌅🌇。客房內設有現代化的設施，讓您的住宿更加便利和舒適💻💑。
喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）的餐廳提供各種美味的餐點，讓您品味不同的美食🍽️🍴。餐廳環境舒適，服務親切，讓您享受愉快的用餐體驗🥂🍽️。酒店還提供客房服務，讓您在舒適的客房內品味美食🍽️🏨。
喆啡酒店（珠海拱北口岸森宇富通店）(JAMES JOYCE COFFETEL)
評分：9.5/10.0
地址：粵海中路2133號森宇富通商務大廈, 香洲區, 珠海
珠海情侶路海濱泳場美居酒店
親子套房 | 寵物友好 | 海濱度假 | 價錢HK$ 440~
珠海情侶路海濱泳場美居酒店位於珠海市情侶路，地理位置優越，距離海灘僅幾步之遙🏖️。酒店提供舒適寬敞的親子套房，讓您和家人度過愉快的假期👨👩👧👦。酒店周圍環境優美，附近有許多景點和娛樂設施，是一個理想的海濱度假勝地🌴。
酒店設施齊全，包括室外泳池、健身中心和兒童遊樂場🏊♂️🏋️♀️🎠。您可以在泳池中盡情暢泳，或在健身中心放鬆身心💪。酒店還提供兒童遊樂場，讓小朋友們玩得開心😄。
酒店的客房寬敞舒適，每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海情侶路的美景🌅。客房內設施現代且精緻，為您提供舒適的住宿體驗💑。
酒店的餐廳提供各種美食選擇，包括當地特色菜和國際美食🍽️。您可以品嚐到新鮮美味的海鮮和各種精緻料理，滿足您的味蕾享受😋。
珠海情侶路海濱泳場美居酒店(Mercure Zhuhai Lovers Road Beach Swimming Pool)
評分：9.7/10.0
地址：吉大路99號, 香洲區, 珠海, 519015
珠海拱北情侶路海景青麥S酒店
親子套房 | 家庭友好 | 兒童遊樂場 | 免費停車場 | 價錢HK$ 361~
珠海拱北情侶路海景青麥S酒店位於珠海市中心，距離拱北口岸僅有數分鐘車程。酒店提供寬敞舒適的親子套房，確保您和家人有足夠的空間休息和放鬆。酒店周圍環境優美，附近有兒童遊樂場，讓孩子們盡情玩樂。酒店還提供免費停車場，方便您自駕前來。🚗💑
珠海拱北情侶路海景青麥S酒店擁有豐富的設施和特色，讓您的住宿更加舒適和便利。酒店設有健身房，供您保持健康和活力。此外，酒店還提供免費無線網絡和商務中心，讓您隨時保持聯繫和處理工作事務。酒店的24小時前台服務和客房服務，確保您的需求得到及時滿足。🏋️♂️📶
珠海拱北情侶路海景青麥S酒店的客房設計寬敞舒適，為您提供愉悅的住宿體驗。每間客房都配有陽台，讓您欣賞到珠海的美麗海景。客房內設有現代化的設施，讓您的住宿更加舒適和便利。酒店還提供免費的洗漱用品和浴袍，讓您感受到家的溫暖和舒適。🌅🛁
珠海拱北情侶路海景青麥S酒店的餐廳提供各種美食選擇，讓您品味到不同的口味和風味。餐廳內烹飪師傅精心為您準備各種美味佳餚，滿足您的味蕾。餐廳環境舒適，氛圍愉悅，是與家人和朋友共享美食的理想場所。🍽️🍴
珠海拱北海景青麥S酒店(Qingmai S Seaview Hotel, Gongbei Lovers Road, Zhuhai)
評分：9.6/10.0
地址：拱北情侶南路257號三層商鋪, 香洲區, 珠海
根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）
親子套房 | 橫琴長隆旅遊度假區 | 家庭友好 | 免費停車 | 價錢HK$ 249~
根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）位於橫琴長隆旅遊度假區，是一家專為親子旅客打造的酒店。酒店提供親子套房，確保為珠海親子酒店提供寬敞舒適的空間🛏️✨。每間客房都配有陽台，讓您可以欣賞到珠海親子酒店橫琴美麗的風景🏙️。酒店內的設施現代且精緻，為您的珠海親子酒店之旅提供更加舒適的體驗💑。
根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）提供一系列豐富的設施，以滿足您的需求。酒店內設有兒童遊樂區，讓孩子們盡情玩樂。此外，酒店還提供免費停車場，方便您自駕前往。無論是親子旅遊還是家庭度假，根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）都是您的理想選擇。
根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）的客房設計溫馨舒適，為您提供舒適的住宿環境。每間客房都配有現代化的設施，讓您在珠海親子酒店的旅程中感到宾至如歸🏡。房間內的佈置簡約而精緻，為您提供一個放鬆身心的空間。
根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）的餐廳提供各種美味的餐點，滿足您的味蕾享受。您可以品嚐到各種精緻的料理，讓您的珠海親子酒店之旅更加美味可口🍽️。餐廳的氛圍溫馨舒適，是您與家人共享美食的理想場所。
根本の家民宿（珠海橫琴長隆旅遊度假區店）(Genbenjia Japanese Style Hostel)
評分：9.2/10.0
地址：粗沙環103號, 香洲區, 珠海
＊以上資訊或會隨時更改。有關最新資訊，請參考酒店及景點網站。
更多珠海自由行攻略
香港去珠海交通全攻略｜高鐵、直通巴士、金巴等 7 大交通方法｜附建議
【大灣區好去處】全球最大室內樂園，珠海長隆宇宙飛船必玩設施、酒店推介、門票優惠等旅遊攻略
珠海美食推介 | 必試人氣珠海餐廳 | 食盡粵港地道美食海鮮及多國菜
珠海一日遊 珠海 12 個必去景點推介 長隆海洋王國、御温泉、外伶仃島
Yahoo 編輯團隊致力為你精選優質產品資訊及商戶網站連結，部分文章內商品或平台可能與 Yahoo 存在商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 或會因此獲取報酬。Yahoo 並非買賣一方或其代表或代理，所有交易均由用戶與商戶雙方自行成立及承擔責任，所有資料應以連結頁面內商戶直接提供為準，商戶或會隨時更新相關資訊，恕不另行通知。
其他人也在看
北上賞花｜逾6,000棵紫花風鈴木盛開！2小時高鐵直達江門，賞絕美粉紫色花海
冬日既定印象一向都是白皚皚一片，但沒想到在廣東江門新會每年12月都迎來紫色浪漫花海！佔地40萬平方米的江門綠美生態園在12月1日開園，逾6,000株紫花風鈴木陸續綻放，想外遊走走散心，不妨在西九龍搭高鐵到江門，再轉的士前往，約2.5小時就到達～Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」攻略：門票/交通/美食一文睇晒！
週末想快閃深圳滑雪？即睇深圳最大室內滑雪場「卡魯冰雪世界」終極懶人包！Trip.com 整合門票優惠、交通教學、美食推介，人均$108起玩足3個鐘，新手必去！Trip.com ・ 1 天前
快閃台灣攻略 | Trip.com 酒店低至4折！機票+酒店套票仲有得再平！
Trip.com 呢個「台灣快閃優惠全攻略」 就係為你度身訂造㗎啦！記住，優惠券係限時㗎，要搶就快手啦！Trip.com ・ 1 天前
歐遊必買！歐洲鐵路通行證75折優惠，最低每日$187.8起｜33個歐洲國家無限次搭乘｜附折上折優惠碼
計劃歐遊人士注意，KKday於即日起推出一年一度歐洲鐵路限時75折優惠，既有適用於33個歐洲國家的歐洲鐵路全境通行證，亦有英國、德國、法國、西班牙、奧地利、捷克、芬蘭、希臘的單國通行證，統統都有75折，折後低至$187.8/天，使用日期長至下年11月16日，另可再用信用卡優惠碼，最多減$180，立即往下睇睇8大歐洲鐵路通行證優惠。Yahoo 旅遊 ・ 3 小時前
《大行》摩通指行業整合對華住(01179.HK)亞朵(ATAT.US)更有利 維持「增持」評級
摩根大通研報指出，過去一個月，中國酒店股走勢出現顯著分化，華住集團(01179.HK)及錦江酒店(600754.SH)表現優異，而亞朵(ATAT.US)及首旅酒店(600258.SH)表現跑輸行業。該行認為股價變動並非全由基本面支撐，因摩通的中國酒店追蹤數據顯示，華住集團今年第四季度的平均可出租客房收入(RevPAR)存在上行風險，股價短期內有上漲空間；而錦江酒店的平均可出租客房收入可能較其股價所反映的更平淡。 摩通表示，今年迄今，華住集團、亞朵的表現(分別升41%及59%)顯著優於錦江酒店及首旅酒店(分別跌2%、升7%)，但仍建議投資者在12個月期間「增持」華住集團及亞朵酒店，因他們的品牌、產品更強勁帶來更清晰的長期增長前景，而估值與錦江酒店及首旅酒店一致，甚至更便宜。 從摩通消費論壇得出的要點表明，酒店行業的自律性勝預期，這對華住、亞朵有利。摩通的追蹤數據也顯示，其覆蓋的四家酒店中，在今年第四季度新增客房數量均有所放緩，而年初至今，華住、亞朵的擴張速度明顯快於錦江酒店、首旅酒店，顯示行業整合趨勢對華住、亞朵更有利。 有關摩通對上述酒店的評級及目標價，詳見另表。(hc/u)~ 阿思達AASTOCKS ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄經過。逾百五人死五級火背後，英雄們難以啟齒的無助與心靈煉獄。
大埔宏福苑五級火｜消防員親述憶火場煉獄，環境惡劣被迫放棄無助經過。大埔宏福苑早前發生五級奪命大火，造成逾百人死亡慘劇。當社會聚焦於逝者安息及災難起因之際，身處烈焰前線的消防員，他們所承受的生理極限與精神創傷，同樣需要大眾正視。近日，有女網民於社交平台Threads發文，分享了「第一身」偷聽到參與救援的消防員親述火場經歷，談及救災消防員的衝擊與無助，令人心酸淚崩。 編輯：Medical Inspire｜圖片來源：iCable、kowloon.flower@ThreadsMedical Inspire 醫．思維 ・ 20 小時前
《尋秦記》電影版｜內地演員白百何加盟力壓宣萱郭羨妮做女一？ 百億票房影后曾陷「派帽」風波
過去有都市傳說之稱的電影版《尋秦記》早前已宣布將於明年元旦日上映，在最新公布的先導海報上，演員名單的首兩位為古天樂、林峯，第三位為內地女演員白百何，甚至比原班人馬宣萱、郭羨妮及滕麗名更前，目前電影公司暫未公布白百何的角色資料，神秘感十足。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
張柏芝為小兒子張禮承舉行7歲生日會 從後攬實囝囝勁溫馨
張柏芝於2006年與謝霆鋒拍攝電視劇《詠春》撻著，並於其後公布婚訊。張柏芝婚後先後誕下大仔謝振軒（Lucas）及二仔謝振南（Quintus），不過2011年離婚收場。張柏芝於2018年秘密誕下細仔張禮承（Marcus），但其生父身份一直成謎，Marcus嘅長相也被保密，更傳出Marcus係混血兒，爸爸係英籍型男工程師，直至2020年張柏芝於IG以短片公開Marcus嘅清晰正面長相，但始終未有透露Marcus爸爸嘅身份。上個月，張柏芝就喺主題樂園為Marcus舉行7歲生日Party。Yahoo 娛樂圈 ・ 53 分鐘前
宏福苑五級火｜批評政府文章遭大公報 FB 屢改內容最終刪帖 屈穎妍回應：是人家的自由｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成 156 死，2,000 戶無家可歸，追究責任和制度改革成為救災後部份重點。官媒《大公報》Facebook 專頁昨日（2 日）刊登了建制傳媒人屈穎妍所寫文章〈先治好惹來蒼蠅的腐爛〉，稱「國安法可以捉蒼蠅，但條件是要先治好惹來蒼蠅的腐爛」，「但願這場火能燒醒一些人」。不過專頁「追蹤黨媒」今日（3 日）指，文章刊登後先後被改 7 次，其中標題的「腐爛」一詞就被改成「問題」，內文「燒醒一些人」就被改成「警醒我們」，「撼動官僚制度」的倡議被刪，並有個別段落遭全段刪去。《Yahoo 新聞》今午並發現，屈穎妍的文章已經從《大公報》專頁刪除，無法瀏覽。Yahoo新聞 ・ 1 天前
吳君如愛女陳是知獲邀出席巴黎名媛舞會 公主富二代雲集 網民：花錢就能進 ？
名人界一年一度盛事巴黎名媛舞會Le Bal上周六舉行，呢場盛宴被稱為「年青版Met Gala」，出席嘅都係富豪同顯赫世家嘅子女，西班牙嘅公主、英國公爵千金、時裝設計師嘅下一代先有資格獲邀Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
宏福苑居民1.36萬租汀雅苑兩房戶 低市價水平
大埔宏福苑火災造成至少159人死亡，有居民陸續租住區內屋苑。美聯高級分區營業經理梁葦姮表示，區內居屋汀雅苑一個兩房戶獲宏福苑居民租用，該單位實用面積495方呎，業主原本以1.58萬元放租，得悉是宏福苑居民後，即減價至1.36萬出租，實用呎租27.5元，較市價略低。AASTOCKS ・ 2 小時前
高市早苗意外發言掀議論！ 日本準備好要大反攻了嗎？
現任首相高市早苗日前在東京出席一場由沙烏地阿拉伯公共投資基金（PIF）等單位舉辦的投資論壇時， 直接把漫畫台詞搬上國際舞台，用了一句讓《進擊的巨人》粉絲聽了都會精神抖擻的英文：「Shut up and invest everything in me.」Japhub日本集合 ・ 23 小時前
浸大民主牆大字報悼念宏福苑死者 遭水馬圍封 校方接管並通知學生會停運 限周六下午前撤出會室｜Yahoo
香港浸會大學俗稱「民主牆」的學生會告示板本周貼上哀悼宏福苑死者及伸張公義等大字報，卻遭水馬圍封。學生會昨晚（4日） 接獲校方通知，決定學生會無限期停運，將接管告示板等會方管理的設施，並要求幹事明日（6日）下午 5 時前撤出會室。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
新聞女王² ｜ 佘詩曼5分鐘「掃射」陳曉華場口勁貼地 網民激讚：「表情演的真好，有委屈有不甘有不捨」
昨晚播出的《新聞女王²》絕對可以高潮迭起形容，除了夏文汐的出場帶來非一般張力，張家妍（李施嬅飾）離開SNK、及Man姐（佘詩曼飾）與唐芷瑤（陳曉華飾）的當面對質，亦在網絡引發極大迴響。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
學生失望校內聖誕活動取消 教育局：調整活動前須取共識｜大埔宏福苑五級火
大埔宏福苑上月26日發生五級火，造成嚴重傷亡。距離聖誕節還有3星期，不少學生都期待學校舉行派對、綜藝表演等活動，惟陸續有學生透露校方已決定取消相關慶祝活動，紛紛在社交平台大吐苦水，分享失望感受。教育局回覆《am730》指，據悉有學校因應大埔火災而調整本月活動，提醒學校調整活動安排前須仔細考慮校情，並與學生、家長保持良好am730 ・ 20 小時前
此前從未公開的愛潑斯坦島嶼新照片曝光
US Congress 美國眾議院監督委員會的民主黨成員公佈了此前從未公開過的傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）臭名昭著的私人島嶼的照片和影片。 這些照片和影片似乎展示了這個處位於美屬維京群島的住所內的幾間臥室，以及一間牆上掛著面具、電話上快速撥號鍵寫著名字的房間。 該委員會的民主黨領袖羅伯特·加西亞（Robert Garcia）在一份聲明中表示，這些照片和影片共同構成了一幅「令人不安」的愛潑斯坦世界的景象，公佈這些照片和影片是為了「確保公眾知情權」。 ...BBC News 中文 ・ 19 小時前
日本超重大的文化改變！ 他們竟然吃剩菜了？原因是⋯
日本文化中在外用餐時普遍不能將剩菜打包帶走，主要是怕會有食安疑慮，但日前日本的餐廳卻出現「打包熱」，原因是？Japhub日本集合 ・ 19 小時前
鄭秀文為宏福苑災民祈禱被質疑冇捐錢 發文透露已捐百萬：我不視禱告為廉價為恥
大埔宏福苑五級火至今造成159人死亡，多人受傷，全港市民眾志成城出錢出力，當中亦包括演藝圈明星藝人。捐錢本應是善行，是值得表揚的事，不過隨著不少藝人、政商界公開捐款，有部分未有透露捐錢金額的名人成為被偏激網民攻擊對象。日前，鄭秀文Sammi於社交平台表示因工作原因未能到現場協助災民而感愧疚，於拍戲空檔抽空為災民祈禱，引來不少網民留言支持，但今日（4日），Sammi再次發文，透露發文為災民祈禱後被人質疑謾罵「只祈禱不捐錢」，透露自己「害怕再收到這些，是種無形壓力，唯有說清事實」，澄清自己有捐款一百萬港幣，更明言「每人捐獻銀碼，隨心也量力，集腋成裘，多少無拘，眾志成城的真義不在於此嗎？」，並強調「我不視禱告為廉價為恥」，深信祈禱能為災民帶來力量。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
日本企業對華依賴度揭盅 Uniqlo、無印良品排名靠後 有一行業「最難離場」
日本《週刊文春》公布日本企業「中國依存度」排行榜，電子與半導體企業最難抽身，Uniqlo、無印依存度卻不到 20%，反映中日供應鏈微妙關係。Yahoo財經 ・ 1 天前
羅霖晒29歲大仔香港大學碩士畢業照 被女同學包圍大讚兒子魅力四射
1991年亞洲小姐冠軍羅霖自1996年與富商前夫劉坤銘結婚，低調淡出娛樂圈；2013年，羅霖選擇離婚並獨力撫養三個兒子：大仔劉子榕（Nathan）、二仔劉子熙（Jordan）及細仔劉子晉（Jonathan），透露離婚背後涉及家暴和第三者插足嘅辛酸。日前，羅霖29歲嘅大仔Nathan已順利取得香港大學碩士學位，Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前