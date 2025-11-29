宏福苑火災︱一文整合所有捐款渠道
【珠海週末快閃】HK$179起住靚酒店！長隆/溫泉/玩樂優惠大集合！
週末心思思想鬆一鬆，又唔想搭飛機咁遠？珠海絕對係你嘅最佳「逃離」目的地！由香港出發，無論搭金巴定坐船都超方便。Trip.com已經為你準備好一系列珠海旅遊激荀優惠，由酒店、交通到人氣景點門票，一文睇晒點樣玩得最抵，即刻約埋班Friend，下個Weekend就出發啦！
珠海橫琴國家地理探險家中心 🌍✨ 115 HKD起，即買即用！
珠海長隆海洋王國⚡️4.7高評分！即日可用，隨買隨用，HKD$410起玩轉主題樂園🌊✨
珠海橫琴《長隆秀》🔥即日可用！4.8高評價現場演出，僅HK$279起🎉
28國藝術家聯演！360°高空吊掛秀，震撼視聽盛宴✨ HKD$328.58
珠海漁女+日月貝，近距離觀港珠澳大橋🌉！無購物純玩，含午餐HKD282.5起！
Part 1：酒店篇 - CP值爆燈！平歎靚景住宿，低至HK$179晚！
去珠海玩返兩日一夜，住得舒服又近口岸絕對係王道！我哋精選咗幾間CP值極高嘅酒店，無論你係情侶撐枱腳，定係一家大細親子遊，總有一間啱你心水，好多仲做緊限時勁減，手快有手慢無！
近關口，超方便之選：
見海公寓 (珠海拱北口岸高鐵站店): 9.6分超高好評！一室一廳設計，有埋洗衣機同大雪櫃，勁減58折後每晚只需 HK$179！仲送火鍋現金券，最後1間，賣完就無！
珠海·富米｜Fullme江景酒店 (拱北口岸珠海站店): 房內有100吋大投影，夜晚睇戲一流！劈價58折後每晚 HK$180 起，仲包咖啡/雪糕同服飾體驗，超多著數！
親子遊首選，小朋友玩到唔願走：
珠海象往北奢酒店 (拱北口岸店): 9.5分好評！特設企鵝+小黃鴨主題親子房，小朋友見到實開心死！劈價66折後 HK$341 起，仲送埋eSIM，夠晒貼心！
情侶浪漫之選：
珠海璃上酒店 (情侶路海濱泳場店): 鄰近情侶路，食完飯去散步勁浪漫！激減至56折，折後每晚只需 HK$193，房內minibar任飲，夠晒chill！
其他高質推介：
珠海象往明珠酒店 (香洲店): 勁減6折後每晚 HK$294 起，房價仲包埋小朋友早餐，一家大細入住就最抵！
珠海海洋密碼美宿 (橫琴口岸店): 去長隆玩嘅方便之選，近橫琴口岸，82折後 HK$299 起，性價比唔錯！
Part 2：交通篇 - 高鐵四通八達，輕鬆玩轉大灣區！
除咗由香港直接去珠海，你仲可以考慮以珠海為中心，搭高鐵玩埋周邊城市，車程又快又平，非常方便！
鄰近城市快閃：
珠海 ⇄ 中山： 快到你唔信！最快只需9分鐘，車費低至 HK$11.39，平過去茶餐廳食個早餐！
珠海 ⇄ 廣州： 唔駛1個鐘就到省城，車費 HK$74.04 起，去廣州飲茶食飯勁方便。
珠海 ⇄ 深圳： 想一次過去埋深圳玩？車程約1小時50分，車費 HK$164.60 起。
跨省探索之旅：
珠海 ⇄ 桂林： 3個半鐘就去到桂林山水間，車費 HK$304.14 起。
珠海 ⇄ 長沙： 想去食辣嘢、飲茶顏悅色？車程約3個幾鐘，車費 HK$509.18 起。
Part 3：門票／體驗篇 - 人氣景點優惠，預先訂飛慳更多！
去珠海玩，點可以錯過長隆同各式各樣嘅玩樂體驗？經 Trip.com 預訂，唔單止有優惠價，好多仲可以「隨買隨用」，即買即玩，慳返排隊時間！
長隆宇宙，必玩之選：
珠海長隆海洋王國： 大人細路都愛嘅海洋主題公園，門票低至 HK$410.72。
長隆飛船樂園： 最新開幕嘅室內樂園，落雨都無有怕！門票低至 HK$338.43。
珠海橫琴《長隆秀》： 國際級馬戲表演，震撼感官！門票低至 HK$279.29。
放鬆身心，溫泉體驗：
珠海御溫泉： 日式主題溫泉，打卡一流，浸完成個人鬆晒！門票激減至HK$216.86。
親子放電好去處：
珠海橫琴國家地理探險家中心： 集學習與娛樂於一身，門票低至 HK$115.00。
西遊動物城： 同得意小動物近距離互動，門票只需 HK$43.80 起。
打卡影相熱點：
梵高星空藝術館(珠海旗艦店)： 置身夢幻星空，影靚相呃like必去！門票低至 HK$58.05。
仲諗？珠海嘅陽光海灘同精彩玩樂等緊你！快啲上 Trip.com 鎖定你嘅心水優惠，今個週末就嚟個快閃充電之旅啦！
