中華鈕扣70年歷史結業 港製貝殼鈕搶手
珠海酒店優惠｜珠海象往明珠酒店每晚只要$99！鄰近拱北口岸、珠海好去處：長隆海洋王國、橫琴創新方
珠海向來都是熱門的親子好去處，今次Trip.com為大家推介珠海象往明珠酒店的一口價酒店優惠，折後每房每晚只需$99，距離拱北口岸約20分鐘車程、橫琴創新方或長隆海洋王國約30分鐘車程，方便一眾旅客去玩樂，大家記得準時9月12日中午12點開搶！
鄰近拱北口岸/長隆海洋王國/橫琴創新方
珠海象往明珠酒店位於香洲區，距離拱北口岸約20分鐘車程、橫琴創新方或長隆海洋王國約30分鐘車程，附近有大型商場或景點如華髮商都、灣仔海味市場、天虹商場等，方便一眾旅客外出玩樂！珠海象往為大灣區的區域連鎖酒店品牌，注重品質和服務體驗，珠海象往明珠酒店提供不同房型，既有針對商務人士的臻品大床房和雅緻雙床房，亦有為親子出遊設計的小黃鴨、企鵝主題家庭親子套房等，其他公共區域還有餐廳、健身房、洗衣房，還提供免費泊車，尤其適合港車北上的旅客。
9.12中午開搶 一口價$99
Trip.com趁9.9狂賞Mega Sale，於9月12日中午12點推出珠海象往明珠酒店的一口價酒店優惠，每晚只需$99，除開人均只需$49.5，但今次優惠預告卻未有提及入住房型、入住日期等詳情，大家預訂時記得留意！
珠海象往明珠酒店每晚$99
優惠推出日期：2025年9月12日12pm
若有任何取消或更改訂單的情況，相關酒店訂單的優惠代碼將告失效
推廣活動可能不適用於某些產品。請查閱相關產品頁面的供應情況和價格，並閱讀相關條款及細則。
此推廣活動不可與其他優惠同時使用
珠海象往明珠酒店（香洲店）
地址：珠海市香洲區明珠南路3045號14-18層（地圖按此）
交通：拱北口岸15分鐘車程
