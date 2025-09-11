珠海酒店優惠｜珠海象往明珠酒店每晚只要$99！鄰近拱北口岸、珠海好去處：長隆海洋王國、橫琴創新方

近月本港餐飲零售界續受經營壓力衝擊，台灣過江龍甜品品牌鮮芋仙（Meet Fresh）在港門店數目急速縮減；其姊妹茶飲品牌料杯杯亦傳出分店結業消息。觀塘apm分店突結業2019年進軍香港、曾引發排隊熱潮的鮮芋仙，近9個月內已先後關閉9間分店，其中最新一間為位於觀塘apm的分店。有網民昨日在觀塘區社交專頁貼出該店已被圍上圍板的照片；同時，鮮芋仙官方分店名單已刪除觀塘apm的資料，顯示該舖已正式停止營業。鮮芋仙今年初至5月已陸續結束旺角文華商場、青衣城及天水圍T Town等3間分店；其後2個半月再有5間舖先後收鋪。另有網民指出，元朗廣場的舖外曾貼出拍賣行公示，指原定於4月29日公開拍賣扣押貨品，包括店內設備及傢俬，雖然該拍賣後來在拍賣網站上顯示已取消，但事件引起市場關注。據資料顯示，鮮芋仙創立於2007年，2019年強勢攻港後曾一度在港達至高峰，在港共有19間分店。惟至今分店數目已大幅縮減，最新官方資料顯示僅餘9間。姊妹品牌料杯杯沙田店結業此外，鮮芋仙姊妹茶飲品牌、主打麻糬、芋圓等配料飲品的「料杯杯」有分店結業。Facebook專頁「NTPinfo 新城市廣場資訊站」指料杯杯位於沙田新城市廣

28Hse.com ・ 16 小時前