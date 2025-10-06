Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海酒店優惠｜橫琴凱悅酒店激抵價$1升級嘉賓軒客房！2大2小人均$210.5起包早餐、歡樂時光+口岸穿梭巴

珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出優惠，當中最平$683起就可以住一晚，兼享雙人早餐、2張水療100元護理代金券，人均也只要$341.5起。另外，還有一個超划算套票，原價$1,408起、折後$841住凱悅房，再用$1升級嘉賓軒客房，可以2大2小全日享用嘉賓軒禮遇：早餐、歡樂時光、全日軟飲，除開人均也只是$210.5起！

廣告 廣告

從橫琴口岸乘車只需10數分鐘即達珠海橫琴凱悅酒店，方便大家24小時通關澳門（相片來源：Klook）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

免費穿梭巴士往返港珠澳大橋口岸+橫琴口岸

珠海橫琴凱悅酒店位於大型旅遊娛樂綜合體「創新方」之中，創新方內有齊商場及兩個國際級主題樂園：全球首座獅門影業國際電影主題樂園 「獅門娛樂天地」，以及華南首間國家地理探險家中心。由橫琴口岸坐車只需約10分鐘即可到達酒店，方便旅客24小時通關來往澳門；距離港珠澳大橋口岸則約半小時車程，兩個口岸都有免費接駁巴士到酒店，往返香港或澳門都不成問題。

創新方內有齊商場及兩個國際級主題樂園：全球首座獅門影業國際電影主題樂園 「獅門娛樂天地」。（相片來源：Klook）

設室內外雙泳池+兒童互動遊戲世界

酒店擁有493間客房，面積由430平方呎到2,583平方呎不等，房間闊落，以柔和悅目的暖色為主調，更有2款以「宇宙出發」及「動物世界」為主題的家庭主題客房，備有主題帳篷及床品，小朋友可好好享受屬於自己的小天地。酒店設有健身中心、室內外雙泳池、水療中心、兒童互動遊戲世界，以及多間特色餐廳、酒吧，當中天台酒吧可俯瞰橫琴景色，令人放鬆身心。

酒店設有健身中心、室內外雙泳池、水療中心、兒童互動遊戲世界，以及多間特色餐廳和酒吧。（相片來源：Klook）

兒童互動遊戲世界讓小朋友盡情放電。（相片來源：官網）

$1升級嘉賓軒客房 嘆盡早餐、全日飲品及晚間歡樂時光

Klook推出珠海橫琴凱悦酒店住宿優惠，原價$1,189起住一晚，現有57折，只要$683起住一晚兼包雙人早餐，除開人均$341.5起。不過，要數到最抵的package一定是嘉賓軒客房套餐原本已經有6折優惠，$841就可以住凱悅房一晚，現時只要多加$1就可以升級嘉賓軒客房，不但可以2大2小入住，兼享盡嘉賓軒禮遇：早餐、全日飲品及晚間歡樂時光。Yahoo購物專員幫大家比較過凱悅房及嘉賓軒客房，2個房型面積一樣，不過嘉賓軒客房就在20-22樓的高樓層，而且配備Nespresso電熱咖啡壺和茶壺，特別適合習慣自己沖啡或沖茶的朋友。

【獨家61折】凱悦客房1晚（含雙人早餐+衍水療100元護理代金券2份+往返長隆及口岸巴士）

價錢：$683起 （原價$1,298起） ，人均$341.5起

SHOP NOW

【+1元升級嘉賓軒客房】凱悦客房1間1晚（含2大2小嘉賓軒禮遇（早餐+全日飲品+晚間歡樂時光）+往返長隆及口岸巴士WHL11B）

價錢：凱悦房$841起 （原價$1,408起） ，2大2小人均$210.3起；嘉賓軒客房$842起 （原價$1,408起） ，2大2小人均$210.5起

SHOP NOW

凱悅客房（相片來源：官網）

嘉賓軒客房在20-22樓的高樓層，而且配備Nespresso電熱咖啡壺和茶壺。（圖片：酒店官網）

珠海橫琴凱悅酒店

地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295（地圖按此）

交通：乘坐粵港澳直通巴士由香港市區直達橫琴創新坊

更多相關文章：

珠海酒店優惠｜珠海金灣毛林酒店低至22折！2大1小入住人均$279起 送冰雪運動城、兒童樂園門票

珠海新酒店｜香山迎賓館美高梅華府酒店折上折優惠、人均$646起！包早晚餐、迷你吧、1小時專業攝影

珠海酒店優惠｜珠海鳳凰灣悦椿酒店 2大2小人均$192起住海景房！靚景海灘打卡、兒童俱樂部

珠海酒店優惠｜東澳島萬豪度假酒店人均$311.8起！包早餐下午茶/晚餐、嘆海景無邊際泳池

長隆酒店優惠｜清遠、珠海、廣州長隆酒店免費升級房型！每晚人均$344.7起 送樂園暢玩門票、AIRSIM上網卡

珠海交通攻略｜香港往珠海6大交通！跨境直通巴/高速渡輪/港珠澳金巴/港車北上

珠海酒店｜珠海靚景新酒店推介！躺在床上飽覽日月貝海景 人均只要$444起、每房還送旅拍服務

珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$111.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆

香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上

珠海好去處｜Sanrio水怪HANGYODON珠海亮相！水怪造型郵筒、快閃貨櫃店