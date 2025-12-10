聖誕優惠 必食10大本地酒店自助餐推介！
12.10晚上9時開搶！激抵價$100一晚住珠海橫琴凱悅酒店 含雙人早餐／來回口岸巴士｜限量快閃優惠
珠海橫琴創新方擁有兩個國際級主題樂園、商場，以及凱悅酒店，加上鄰近珠海長隆樂園，一向都熱門的大灣區親子旅遊熱點！Klook推出聖誕快閃優惠，只需$100就可以入住一晚凱悦客房住宿，兼享兩大兩小（12歲以下兒童）自助早餐，絕對是激抵價。由於是限量優惠，記得鎖定12月10日晚上9時開賣！
限量搶！$100一晚入住凱悅客房
現時珠海橫琴凱悦酒店住宿優惠房價約$738起住一晚，$100相當於接近1折的價錢，兼包2大2小自助早餐（12歲以下兒童），假設一家四口去住，除開人均只是$25，並可尊享酒店往返長隆海洋王國、港珠澳大橋口岸（途徑橫琴口岸）穿梭巴士，而適用日期更去到2026年1月31日（不適用日期：12月23日至12月27日，12月31日至1月1日）。由於是限量優惠，「手快有手慢冇」，記得鎖定12月10日晚上9時開賣！
【限量$100/間】凱悅客房1晚（含雙人早餐＋來回長隆及口岸巴士）
價錢：$100
免費穿梭巴士往返港珠澳大橋口岸+橫琴口岸
珠海橫琴凱悅酒店位於大型旅遊娛樂綜合體「創新方」之中，創新方內有齊商場及兩個國際級主題樂園：全球首座獅門影業國際電影主題樂園 「獅門娛樂天地」，以及華南首間國家地理探險家中心。由橫琴口岸坐車只需約10分鐘即可到達酒店，方便旅客24小時通關來往澳門；距離港珠澳大橋口岸則約半小時車程，兩個口岸都有免費接駁巴士到酒店，往返香港或澳門都不成問題。
設室內外雙泳池+兒童互動遊戲世界
酒店擁有493間客房，面積由430平方呎到2,583平方呎不等，房間闊落，以柔和悅目的暖色為主調，更有2款以「宇宙出發」及「動物世界」為主題的家庭主題客房，備有主題帳篷及床品，小朋友可好好享受屬於自己的小天地。酒店設有健身中心、室內外雙泳池、水療中心、兒童互動遊戲世界，以及多間特色餐廳、酒吧，當中天台酒吧可俯瞰橫琴景色，令人放鬆身心。
$1升級嘉賓軒客房 嘆盡早餐、全日飲品及晚間歡樂時光
Klook現時亦有其他珠海橫琴凱悦酒店住宿優惠，其中最抵的package一定是嘉賓軒客房套餐，原本$846就可以住凱悅房一晚，現時只要多加$1就可以升級嘉賓軒客房，不但可以2大2小入住，兼享盡嘉賓軒禮遇：早餐、全日飲品及晚間歡樂時光。Yahoo Travel幫大家比較過凱悅房及嘉賓軒客房，2個房型面積一樣，不過嘉賓軒客房就在20-22樓的高樓層，而且配備Nespresso電熱咖啡壺和茶壺，特別適合習慣自己沖啡或沖茶的朋友。
【+1元升級嘉賓軒客房】凱悦客房1間1晚（含2大2小嘉賓軒禮遇（早餐+全日飲品+晚間歡樂時光）+往返長隆及口岸巴士WHL11B）
價錢：嘉賓軒客房$846起，2大2小人均$211.5起
珠海橫琴凱悅酒店
地址：珠海市橫琴新區七色彩虹路 1295（地圖按此）
交通：乘坐粵港澳直通巴士由香港市區直達橫琴創新坊
