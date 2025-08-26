珠海金巴 | 香港往返珠海最佳交通方式

Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海金巴 | 上落點、時間表、票價全解析

由香港前往珠海，以往主要靠乘船，但自從港珠澳大橋啟用後，最快捷的方式就是搭乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。金巴分為港澳線與港珠線，其中香港往返珠海的港珠線全程只需約 40 分鐘，是現時最高效的跨境交通工具之一。小編將為你整理珠海金巴時間表、上下車地點、票價收費及購票方式，絕對是計劃香港往返珠海必看的懶人包。

珠海金巴 | 上落車地點

香港口岸（港珠澳大橋香港口岸）

港珠澳大橋香港口岸

香港出發的乘車點位於赤鱲角的港珠澳大橋香港口岸，大樓設計成波浪形，與機場島的建築風格一致。旅客可選擇：

乘搭機場巴士直達香港口岸

抵達香港國際機場後，轉乘城巴或龍運的免費接駁巴士

口岸內設有便利店、藥房、免稅店、餐廳、外幣兌換店、旅遊資訊中心及自動售賣機，候車時十分方便。

珠海口岸（港珠澳大橋珠海公路口岸）

港珠澳大橋珠海口岸

珠海口岸總面積逾 70 萬平方米，分為澳門邊檢大樓與珠海公路口岸。旅客抵達後，可以在大樓內的免稅店及商舖購物，亦可前往口岸外的「口岸天地」，這裡雲集超過 60 間餐飲與零售商店，方便旅客抵達後即刻展開珠海行程。

香港去珠海跨境直通巴士

珠海金巴 | 時間表

營運時間

提供 24 小時服務，全天候往返香港與珠海

車程時間

港珠線全程約 40 分鐘

班次頻率

香港往珠海

00:00-06:59：每 30 分鐘一班

07:00-07:59：每 15-20 分鐘一班

08:00-23:59：每 5-10 分鐘一班

珠海往香港

00:00-06:14：每 30 分鐘一班

06:15-07:59：每 15-20 分鐘一班

08:00-21:59：每 5-10 分鐘一班

22:00-23:59：每 20-30 分鐘一班

珠海金巴 | 票價

港珠澳大橋

香港出發（以港幣計價）

正價車票低至 HK$65（不包括市區前往口岸的交通費用）

正價 HK$65 HK$70 優惠票（小童、長者、傷健人士） HK$33 HK$35 3 歲或不足 95 cm 小童（不佔座位） 免費 免費

港珠澳大橋

珠海出發（以人民幣計價）

正價車票低至 RMB ¥58（不包括市區前往口岸的交通費用）

正價 RMB ¥58 RMB ¥63 優惠票（小童、長者、傷健人士） RMB ¥29 RMB ¥32 3 歲或不足 95 cm 小童（不佔座位） 免費 免費

珠海金巴 | 購票方式

微信購票

搜尋「港珠澳大橋穿梭巴士」官方帳號，進入「車票購買-穿梭巴士」即可購買

完成付款後會收到 QR Code，憑此於香港或珠海口岸櫃檯或自助機領取車票

網上購票

登入「港珠澳大橋穿梭巴士」官方網站並註冊會員，即可購買車票

付款後同樣會收到 QR Code，在口岸櫃檯或自助機領票

購票方法

現場購票

香港口岸：支援港幣、人民幣現金、八達通、信用卡及多款電子支付

珠海口岸：支援人民幣現金、信用卡及多個電子支付平台

退票規定

因天氣或不可抗力停駛：可全額退款

其他原因退票： 購票後 30 分鐘內退票，收取 10% 手續費 超過 30 分鐘退票，需收取 50% 手續費 網上購票未取票可直接線上辦理退款；已取票或現場購票則需回到櫃檯



珠海金巴 | 香港往返珠海交通接駁

巴士路線

由市區前往港珠澳大橋香港口岸，最方便的方法是乘搭以口岸為總站的機場巴士，或於香港國際機場轉乘城巴、龍運的免費接駁巴士。若使用八達通乘搭指定路線，更可享當日轉乘半價優惠。

市區出發

珠海金巴在香港的上落點位於赤臘角的港珠澳大橋香港口岸，由香港市區出發，最方便的選擇是乘坐以香港口岸為總站的機場巴士，亦或到香港國際機場後轉乘稱霸或龍雲巴士的免費轉乘路線至港珠澳大橋香港口岸。

市區出發巴士時間表

東涌出發

由東涌出發可搭乘 24 小時營運的新大嶼山巴士 B6 號直達港珠澳大橋香港口岸，再轉乘珠海金巴前往珠海。

東涌出發巴士時間表

機場出發

由機場出發可搭乘新大嶼山巴士 B4 號到達港珠澳大橋香港口岸，再轉乘珠海金巴前往珠海。

機場出發巴士時間表

珠海金巴 | 更多香港去珠海交通方式

交通方式 車程 價格 高鐵 約 2.5 小時（轉乘） HK$200 起 直通巴士 約 2.5 小時 HK$133 起 包車 約 1 小時 HK$537 起

自駕

自駕收費 港珠澳大橋收費標準 小型客車（私家車、出租車）：人民幣 150 元

大型客車（過境巴士）：人民幣 200 元

穿梭巴士：人民幣 300 元

貨櫃車：人民幣 115 元

普通貨車：人民幣 60 元 港珠澳大橋支付方式 現金（只接受人民幣）、銀行卡（包括銀聯、萬事達和 VISA 卡）、內地支付寶、內地微信支付

需注意，往來港珠澳大橋的私家車駕駛人必須完成三地政府所需手續，需提前辦理跨境車輛許可證及保險。

港珠澳大橋

來往粵港私家車 申請由廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」後，需向運輸署申請港珠澳大橋口岸的封閉道路通行許可證 來往港澳私家車 申請往來港澳（市內）常規配額的香港私家車可於配額有效期內多次經港珠澳大橋進出澳門市內。入境澳門的香港私家車無須掛上澳門車牌，只需在車上張貼澳門發出的電子標籤、識別標誌及車輛邊境通行證 港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃 無需申請配額，只需要申請港澳政府發出的牌證和預約澳門停車泊位，便可使用港珠澳大橋駕車前往澳門，在澳門港珠澳大橋邊檢大樓東停車場作短期停泊。於港珠澳大橋澳門口岸辦理入境手續後，可在澳門口岸轉乘公共交通前往澳門

珠海金巴 | 珠海住宿推介

珠海金巴 | 常見問題

珠海金巴需不需要預約？

金巴車票可透過微信、官網或現場購買。建議節假日或高峰期提前網上預訂，以確保有位。

香港去珠海金巴車程要多久？

由香港口岸乘搭金巴至珠海口岸，全程約 40 分鐘。

香港往返珠海金巴票價是多少？

香港出發車票最低 HK$65，珠海出發則為 RMB ¥58，長者、小童及傷健人士可享優惠票價。

珠海金巴是否 24 小時營運？

是的，金巴提供 24 小時跨境服務，不論早晚都能輕鬆往返香港與珠海。

小童乘搭珠海金巴要收費嗎？

3 歲或不足 95 cm 且不佔座位的小童可免費乘搭。

