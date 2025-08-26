珠海金巴 | 香港往返珠海最佳交通方式

港大 AI 模型辨識精子受精能力
由香港前往珠海，以往主要靠乘船，但自從港珠澳大橋啟用後，最快捷的方式就是搭乘港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）。金巴分為港澳線與港珠線，其中香港往返珠海的港珠線全程只需約 40 分鐘，是現時最高效的跨境交通工具之一。小編將為你整理珠海金巴時間表、上下車地點、票價收費及購票方式，絕對是計劃香港往返珠海必看的懶人包。
珠海金巴 | 上落車地點
香港口岸（港珠澳大橋香港口岸）
香港出發的乘車點位於赤鱲角的港珠澳大橋香港口岸，大樓設計成波浪形，與機場島的建築風格一致。旅客可選擇：
乘搭機場巴士直達香港口岸
抵達香港國際機場後，轉乘城巴或龍運的免費接駁巴士
口岸內設有便利店、藥房、免稅店、餐廳、外幣兌換店、旅遊資訊中心及自動售賣機，候車時十分方便。
珠海口岸（港珠澳大橋珠海公路口岸）
珠海口岸總面積逾 70 萬平方米，分為澳門邊檢大樓與珠海公路口岸。旅客抵達後，可以在大樓內的免稅店及商舖購物，亦可前往口岸外的「口岸天地」，這裡雲集超過 60 間餐飲與零售商店，方便旅客抵達後即刻展開珠海行程。
珠海金巴 | 時間表
營運時間
提供 24 小時服務，全天候往返香港與珠海
車程時間
港珠線全程約 40 分鐘
班次頻率
香港往珠海
00:00-06:59：每 30 分鐘一班
07:00-07:59：每 15-20 分鐘一班
08:00-23:59：每 5-10 分鐘一班
珠海往香港
00:00-06:14：每 30 分鐘一班
06:15-07:59：每 15-20 分鐘一班
08:00-21:59：每 5-10 分鐘一班
22:00-23:59：每 20-30 分鐘一班
珠海金巴 | 票價
香港出發（以港幣計價）
正價車票低至 HK$65（不包括市區前往口岸的交通費用）
正價
HK$65
HK$70
優惠票（小童、長者、傷健人士）
HK$33
HK$35
3 歲或不足 95 cm 小童（不佔座位）
免費
免費
珠海出發（以人民幣計價）
正價車票低至 RMB ¥58（不包括市區前往口岸的交通費用）
正價
RMB ¥58
RMB ¥63
優惠票（小童、長者、傷健人士）
RMB ¥29
RMB ¥32
3 歲或不足 95 cm 小童（不佔座位）
免費
免費
珠海金巴 | 購票方式
微信購票
搜尋「港珠澳大橋穿梭巴士」官方帳號，進入「車票購買-穿梭巴士」即可購買
完成付款後會收到 QR Code，憑此於香港或珠海口岸櫃檯或自助機領取車票
網上購票
登入「港珠澳大橋穿梭巴士」官方網站並註冊會員，即可購買車票
付款後同樣會收到 QR Code，在口岸櫃檯或自助機領票
現場購票
香港口岸：支援港幣、人民幣現金、八達通、信用卡及多款電子支付
珠海口岸：支援人民幣現金、信用卡及多個電子支付平台
退票規定
因天氣或不可抗力停駛：可全額退款
其他原因退票：
購票後 30 分鐘內退票，收取 10% 手續費
超過 30 分鐘退票，需收取 50% 手續費
網上購票未取票可直接線上辦理退款；已取票或現場購票則需回到櫃檯
珠海金巴 | 香港往返珠海交通接駁
巴士路線
由市區前往港珠澳大橋香港口岸，最方便的方法是乘搭以口岸為總站的機場巴士，或於香港國際機場轉乘城巴、龍運的免費接駁巴士。若使用八達通乘搭指定路線，更可享當日轉乘半價優惠。
市區出發
珠海金巴在香港的上落點位於赤臘角的港珠澳大橋香港口岸，由香港市區出發，最方便的選擇是乘坐以香港口岸為總站的機場巴士，亦或到香港國際機場後轉乘稱霸或龍雲巴士的免費轉乘路線至港珠澳大橋香港口岸。
東涌出發
由東涌出發可搭乘 24 小時營運的新大嶼山巴士 B6 號直達港珠澳大橋香港口岸，再轉乘珠海金巴前往珠海。
機場出發
由機場出發可搭乘新大嶼山巴士 B4 號到達港珠澳大橋香港口岸，再轉乘珠海金巴前往珠海。
珠海金巴 | 更多香港去珠海交通方式
交通方式
車程
價格
高鐵
約 2.5 小時（轉乘）
HK$200 起
直通巴士
約 2.5 小時
HK$133 起
包車
約 1 小時
HK$537 起
自駕
自駕收費
港珠澳大橋收費標準
小型客車（私家車、出租車）：人民幣 150 元
港珠澳大橋支付方式
現金（只接受人民幣）、銀行卡（包括銀聯、萬事達和 VISA 卡）、內地支付寶、內地微信支付
需注意，往來港珠澳大橋的私家車駕駛人必須完成三地政府所需手續，需提前辦理跨境車輛許可證及保險。
來往粵港私家車
申請由廣東省公安廳簽發的「粵港澳機動車輛往來及駕駛員駕車批准通知書」後，需向運輸署申請港珠澳大橋口岸的封閉道路通行許可證
來往港澳私家車
申請往來港澳（市內）常規配額的香港私家車可於配額有效期內多次經港珠澳大橋進出澳門市內。入境澳門的香港私家車無須掛上澳門車牌，只需在車上張貼澳門發出的電子標籤、識別標誌及車輛邊境通行證
港珠澳大橋澳門口岸泊車轉乘計劃
無需申請配額，只需要申請港澳政府發出的牌證和預約澳門停車泊位，便可使用港珠澳大橋駕車前往澳門，在澳門港珠澳大橋邊檢大樓東停車場作短期停泊。於港珠澳大橋澳門口岸辦理入境手續後，可在澳門口岸轉乘公共交通前往澳門
珠海金巴 | 珠海住宿推介
珠海龍珠達國際酒店（拱北口岸高鐵站店）
Trip.com 評分：9.3/10
酒店位置接近拱北關口，方便我們來往澳門。 酒店樓下有酒樓和KTV，非常方便，唱完Ｋ後便可回房間，六樓有泳池，炎炎夏日可以去游泳消暑。 房間寬敞舒適，衞浴設施良好，空調非常強勁，讓人有涼快的感覺，服務專業，為客戶布置房間慶祝生日及送了一個小蛋糕，很有心思。 整體感覺良好，下次到珠海會選擇入住。
酒店就在拱北關口對面，地點非常便利。泊車亦非常方便，有工作人員在停車場看管。酒店樓下已有很多美食，非常熱鬧。酒店房間亦非常整潔寧靜，此酒店為無煙酒店，非常好。健身室設備齊全，自助早餐味道美味，但食物種類略少。
長隆橫琴灣酒店（珠海長隆旗艦店）
Trip.com 評分：9.4/10
這次帶小朋友來橫琴灣酒店入住，簡直太驚喜了！從下車開始就有禮賓熱情接待，禮賓小哥麻利地幫我們拿行李。前台check in特別快，工作人員穿着整齊，笑容超暖心。房間乾淨得發光！浴缸乾淨，鏡子亮堂堂的，床單被子都帶着陽光的味道。歡迎水果新鮮，客房阿姨打掃得特別細緻。需要多要枕頭的時候，客房很快就送到了。必須要誇誇餐飲：早餐豐盛，中式點心現蒸現賣，西式烘焙香噴噴的。中餐廳的烤鴨絕了，自助餐廳的海鮮很新鮮！餐廳明亮整潔，服務員收盤添飲料特別及時。娛樂設施太棒了！恆温泳池救生員超級負責，一直來回巡視。健身房器材又新又全。位置真的方便，周邊園區，餐館，火車站，飛機場要啥有啥。退房時前台主動幫我們延遲到下午兩點，check out兩分鐘搞定，還貼心告知我們有大巴去機場的車。從保安到保潔，每個人都專業又熱情，小朋友們玩的很開心！説下次還來
房間的基礎設施滿分，我們訂的套房站陽台晚上就可以看見煙花秀！很美，拍照也很好看，體驗感拉滿!房間很大，設施齊全，態度好。性價比超高！套票包含遊樂園無限出入門票，我們玩的都很開心！門口有接駁車接送，指引清晰，指引明確，全程暢玩無憂。樓下有餐廳可以點菜還有自助餐廳，選擇很豐富，食材新鮮乾淨，中式西式都有，味道也很不錯。酒店太大了，還沒逛全！下次還會來！整體體驗非常棒，值得推薦！
珠海站拱北口岸桔子水晶酒店
Trip.com 評分：9.6/10
琴日突然之間打颱風，原本安排嘅酒店冇辦法前往。在情急之下，在口岸附近發現了這間十分之好的酒店，裝修十分之新淨，設施也相當齊全，最重要是職員的服務也相當的不錯，下次有機會前來拱北口岸的話，我亦有機會多考慮這間酒店。
房間音響特別好，放着音樂感覺比肩千元酒店除了窗外景色的差距。整體體驗比全季高出一大截，在同價位裏性價比很高，房間有送飲料，可以自己體驗手沖咖啡，樓下100m就是口岸很方便去澳門，強烈推薦。忘記給房間拍照了但是放心沖
珠海金巴 | 常見問題
珠海金巴需不需要預約？
金巴車票可透過微信、官網或現場購買。建議節假日或高峰期提前網上預訂，以確保有位。
香港去珠海金巴車程要多久？
由香港口岸乘搭金巴至珠海口岸，全程約 40 分鐘。
香港往返珠海金巴票價是多少？
香港出發車票最低 HK$65，珠海出發則為 RMB ¥58，長者、小童及傷健人士可享優惠票價。
珠海金巴是否 24 小時營運？
是的，金巴提供 24 小時跨境服務，不論早晚都能輕鬆往返香港與珠海。
小童乘搭珠海金巴要收費嗎？
3 歲或不足 95 cm 且不佔座位的小童可免費乘搭。
