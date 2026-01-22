珠海長隆橫琴灣酒店送20吋行李箱優惠｜每位$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國＋送上網卡

2026年內地春運將於2月2日啟動，至3月13日結束，共計40日。同程旅行發布《2026年度春運旅行趨勢報告》顯示，民航及鐵路節前的第一波出行高峰預計將出現在2月6日前後，節前的客流高峰預計將出現在2月13日和14日兩天。 春運期間，國內航班的機票價格較去年同期略有上漲。熱門線路方面，春節前鐵路熱門出發城市主要集中於廣州、重慶及北京等一線城市及區域中心城市，民航的熱門出發城市則集中於上海、廣州、深圳等一線城市。「史上最長春節假期」顯著拉動今年春運期間的多次出行需求，其中，民航兩次以上出行旅客佔比預計達13%，鐵路兩次以上出行旅客佔比則有望突破30%，均為2023年以來的同期新高。 根據同程旅行平台截止1月19日的春運機票預訂數據顯示，今年春運期間，國內機票的均價超過950元人民幣(下同)(不含機建燃油費)，國際機票均價約900元(不含稅)，較去年同期均略有上漲。其中，國內航班熱門航線節前客流高峰時段的機票均價預計在1,100元以上，返程高峰時段熱門航線的機票均價預計在1,300元以上。 報告提到，旅行AI的深度介入預計將是2026年春運的一大亮點。隨著春運車票及機票預訂高峰的到來，同程

AASTOCKS ・ 1 天前