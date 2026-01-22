立即投選年度十大消費新聞
珠海長隆橫琴灣酒店送20吋行李箱優惠｜每位$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國＋送上網卡
珠海橫琴長隆國際海洋度假區內有5間各有特色的酒店，當中最高級的珠海長隆橫琴灣酒店，以海洋生態為主題，備有水上樂園「橫琴灣水世界」、海豚觀賞池、火烈鳥島等，尤其適合熱愛海洋人士入住。
KKday於即日起推出立減$100優惠，最平每晚人均$236.8就入住城堡花園房，額外再送20吋行李箱、上網卡，即使旅途中多買戰利品都無問題！凡惠顧指定住宿套票，更可免費享雙人早餐及一位兒童門票，無論是情侶、一家三口或四口都找到適合的住宿方案呢！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
⭐優惠碼即減$100＋送行李箱及上網卡
KKday一口氣釋出多個優惠，先講最抵的一家四口方案，可使用即減$100優惠碼【2026CHIMELONG】預訂4月30日或之前出發的住宿，折後每晚只需$947起，最多供兩大兩小入住城堡花園房，除開每位$236.8，送20吋行李箱以及AIRSIM上網卡；除了最平的淨房方案，其他所有方案統也適用於今次3大優惠。
珠海長隆橫琴灣酒店城堡花園房凈房
優惠價：$1,047起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$947，兩大兩細入住計，人均$236.8起
入住日期：即日起至2026年4月30日
$411.3起一家三口無限暢玩2園＋長隆秀
至於一家三口出遊，推介3天2晚雙人無限暢玩2園及長隆秀套票，3至4月入住即送一位兒童門票，即是一家三口3天無限暢玩飛船樂園及海洋王國，用上即減$100優惠碼【2026CHIMELONG】，折後$2,468起入住兩晚城堡花園房，人均每晚只需$411.3起，尤其適合復活節假期出發。
城堡花園房（〈享1兒童門票〉〈含水世界門票〉3天2晚雙人無限暢玩2園（飛船樂園＋海洋王國）＋長隆秀套票
優惠價：$2,568起／2晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後$2,468／2晚，兩大一小入住計，人均每晚$411.3
預訂日期：由即日起至2026年2月15日
入住日期：2026年3月至4月期間
情侶兩口子的話，則推介2天1晚住宿套票，包2人無限暢玩飛船樂園及長隆秀，1月份入住再送雙人自助早餐，輸入$100優惠碼後，每晚$1,513起，人均$756.5起，想即興遊珠海可以考慮下！
城堡花園房（〈GSA享早政策〉2天1晚雙人無限暢玩（海洋王國）＋長隆秀＋自助早餐套票）
優惠價：$1,613起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$1,513，二人入住計，人均每晚$756.5
預訂及入住日期：由即日起至2026年1月31日
以海洋生態為主題 大玩橫琴灣水世界＋海豚觀賞池
珠海長隆橫琴灣酒店，是珠海橫琴長隆國際海洋度假區內最高級的酒店，以海洋生態為主題，住客可以免費使用佔地12,000平方米的水上樂園「橫琴灣水世界」，以及擁有按摩池及桑拿室的康體中心，另有海豚觀賞池、火烈鳥島，以及免費Shuttle Bus來往長隆海洋王國，設備完善。酒店設有1,888間客房及套房，部份更可望到海景及彼岸的澳門，景觀優美。
珠海長隆橫琴灣酒店
地址：珠海橫琴新區富祥灣（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達橫琴灣酒店下車
更多相關文章：
深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1優惠｜人均$317起！不限時任滑高級道、包全套裝備
清遠長隆森林王國買一送一優惠｜人均$137.5！玩盡全園區：親親長頸鹿＋森林過山車
深圳灣口岸巴士總站歸位！一出關即有2條免費專線巴士｜網民：太好了，不用行死人
珠海橫琴凱悅酒店快閃優惠｜激抵價每晚$100！包2大2小自助早餐＋來回口岸接駁車
其他人也在看
深圳灣公園 2026 玩樂大全：地鐵 13 號線直達、打卡位、美食酒店全攻略
計劃2026年遊覽深圳灣公園？Trip.com 為香港遊客提供最新交通攻略，詳解地鐵13號線接駁、深圳灣公園地鐵站出口打卡位、周邊美食商場及酒店推薦！Trip.com ・ 1 天前
【7個城市滿足你7個願望】用一趟短途旅行，給 2026 一個好開始
2026 年剛開始，你的 to-do List 寫好了嗎？新一年，我們都習慣為自己許下幾個願望。有人希望步伐慢一點，有人想熱鬧一點；有人渴望被好好照顧，有人則期待一點未知與驚喜。與其將願望停留在腦海，不如用一趟旅行，為 2026 定下一個真正屬於自己的開始。Yahoo 旅遊 ・ 2 小時前
日本輕井澤排第２！網友激推日韓滑雪勝地Top10，「這地點」一年四季都適合玩
「生命就該浪費在美好的事物上！」想像在大雪紛飛的銀白世界自在暢遊，眼前是一望無際的壯闊雪山景色，多麽令人心醉神迷。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，盤點網路食尚玩家 ・ 49 分鐘前
初二煙花2026｜精選5間高質煙花晚餐推介 人均$438起！任食賀年美食、天台VIP區無遮擋直擊煙花、豪華遊艇近距離觀賞
2026年大年初二的賀歲煙花匯演即將回歸！想在璀璨煙花下享受一頓浪漫或溫馨的開年飯，絕對要提早預訂。Yahoo Food為大家精選了5間觀賞煙花的晚餐提案，預訂更可享低至9折超抵優惠，不論是想在五星級酒店歎自助餐，還是想坐上豪華遊艇在維港中心近距離震撼觀賞，這篇合集文都能幫到你！Yahoo Food ・ 1 天前
深圳寶安京基華邑酒店61折優惠｜人均$441！住高級海景行政客房、包雙人自助早餐＋行政酒廊禮遇、農曆新年／周末不加價
洲際集團旗下的深圳寶安京基華邑酒店，是大灣區首家華邑酒店，以嶺南宗祠建築作設計，主打現代「東方美學」，加上鄰近壹方城、前海HOP天地購物中心、灣區之眼等景點，前往鄰近地鐵1號線固戍站只需7分鐘車程，方便一眾旅客出入！Yahoo 旅遊 ・ 18 小時前
經濟放緩無阻出遊 料2026年全球旅遊需求續升 體育盛事受矚目
即使生活成本高企，2026年全球旅遊需求仍持續升溫。IATA預計全球將有52億人次搭飛機，較2025年升4.4%。旅客青睞非主流目的地，長途旅遊與體育盛事推動出遊熱潮。機票回落與套票優惠成為關鍵，全球旅遊呈現多元化與個性化趨勢。Yahoo財經 ・ 1 天前
同程旅行：旅行AI春運相關提問倍增 機票首乘用戶按年增逾三成
2026年內地春運將於2月2日啟動，至3月13日結束，共計40日。同程旅行發布《2026年度春運旅行趨勢報告》顯示，民航及鐵路節前的第一波出行高峰預計將出現在2月6日前後，節前的客流高峰預計將出現在2月13日和14日兩天。 春運期間，國內航班的機票價格較去年同期略有上漲。熱門線路方面，春節前鐵路熱門出發城市主要集中於廣州、重慶及北京等一線城市及區域中心城市，民航的熱門出發城市則集中於上海、廣州、深圳等一線城市。「史上最長春節假期」顯著拉動今年春運期間的多次出行需求，其中，民航兩次以上出行旅客佔比預計達13%，鐵路兩次以上出行旅客佔比則有望突破30%，均為2023年以來的同期新高。 根據同程旅行平台截止1月19日的春運機票預訂數據顯示，今年春運期間，國內機票的均價超過950元人民幣(下同)(不含機建燃油費)，國際機票均價約900元(不含稅)，較去年同期均略有上漲。其中，國內航班熱門航線節前客流高峰時段的機票均價預計在1,100元以上，返程高峰時段熱門航線的機票均價預計在1,300元以上。 報告提到，旅行AI的深度介入預計將是2026年春運的一大亮點。隨著春運車票及機票預訂高峰的到來，同程AASTOCKS ・ 1 天前
埃塞俄比亞航空訂購九架波音787夢幻客機以拓遠程航線
非洲最大航空公司埃塞俄比亞航空(Ethiopian Airlines)周二表示，向波音公司(BA.US)訂購九架波音787夢幻客機，主因是長途旅行需求日益增加。 該航空公司計劃使用787飛機來擴展其航線網絡，超越目前服務的145個國際目的地。埃塞俄比亞航空並完成購買11架737 MAX窄體客機。 (to/s)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 天前
駐天津主任被炒｜在天津生活本來可以「打贏99%香港公務員」
駐天津主任鄭震生自爆受款待被解僱，而且因涉違返防賄條例，據報案件已轉介執法部門跟進。事件除了揭示香港公務員清廉議題（見另文），還有多項啟示，其中翻查天津酒店的預訂價格，是次成為焦點的同類套房價格約3000港元，對比香港最平也要12000元，便宜足足75%；天津消費水平大幅低於香港，若然該合約主任能夠用香港人工在天津生活，本來可以「慢慢摵」，可惜已經成為泡影Yahoo財經 ・ 1 小時前
陳自瑤王浩信愛女情竇初開疑似蜜運中 網上po咀嘴甜蜜相放閃
陳自瑤與王浩信於2011年結婚後，翌年誕下女兒Victoria，時光飛逝，Victoria已經13歲，最近更情竇初開，與男友Julian頻頻在網上公開放閃。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
日本人對觀光客變得不友善？知情人曝光「背後原因」：這３城市最明顯
近年來日本觀光產業蓬勃發展，但隨著外國遊客人數激增，當地人對觀光客的態度似乎產生微妙變化。一位連續３年赴日過春節的網友，今年赫然發現日本人的態度變得不友善。對此現象，定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑食尚玩家 ・ 1 天前
黃宗澤遇時裝災難 穿全身黑衣出場 高180cm慘變視感150cm 網民：以為佢踎低
憑《新聞女王2》奪TVB「視帝」的45歲單身型男黃宗澤（Bosco），近年踏入時尚圈勇於作出多方面嘗試，而他昨日（1月19日）到深圳出席活動時疑遇「時裝災難」Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
翻閹公務員收利益兼放上網 勾起市民想當年.....
駐天津聯絡處主任鄭震生曬商務艙、酒店套房及私人船艙惹爭議，政府指涉違《防止賄賂條例》即時解約，觸發市民憂慮廉潔倒退，香港清廉指數亦持續下滑。Yahoo財經 ・ 3 小時前
男嬰頸留斷針全身布滿針孔 疑母親放血接診醫生報警
【on.cc東網專訊】上海一名醫生上周三（14日）在短片平台發影片稱，接診的一名10個月大的男嬰頸椎內殘留斷針，需要動手術取出。醫生發現，男嬰全身有500至600個針孔，分布於頭部、身軀、腳部，已經報警處理。on.cc 東網 ・ 1 天前
何永賢：房委會擬年內敲定「長者業主樓換樓計劃」
香港房屋局局長何永賢昨日(21日)於立法會上表示，過去十年，居住於房委會公屋的60歲以上長者人數，已由54萬大幅增加至74萬。為應對需求，房屋局近年積極推動多項措施。當局正從屋邨設計、科技應用及前線關懷三方面著手，全力在公營房屋打造宜居、共融的長者友善環境，以配合政府「居家安老」的政策目標。AASTOCKS ・ 4 小時前
胡杏兒同老公甜蜜放閃撐枱腳！熱捧尖沙咀雲南過橋米線新貴「銀米」大讚好食夠晒熱
胡杏兒近年雖然長駐大陸拍劇搵真銀，但一有假期就會回港陪老公，實行孖住老公撐枱腳夠晒Sweet！日前胡杏兒在其個人社交平台Instagram發帖文表示與老公一齊拍住拖食雲南米線，更大讚係最近食過最好食的米線，夠晒熱！想知道邊間雲南米線咁吸引胡杏兒回港捧場？就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 5 小時前
沙田安心街致命車禍 48 歲男子昏迷送院後死亡 據了解為警員及龍舟港隊成員︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】沙田今日（ 20 日）下午發生致命交通意外，一名 48 歲男子送院後不治。據了解，死者是一名警員，事發前剛完成龍舟訓練。Yahoo新聞 ・ 1 天前
搏收購失敗 土瓜灣71年「廢墟」斷供淪銀主盤 7年前150萬買入 今午290萬開拍
土瓜灣拍賣場出現「另類」銀主盤。忠誠拍賣行資料顯示，土瓜灣譚公道142號一伙舊樓單位今日（21日）下午三時推出公開拍賣，單位實用面積589平方呎，開拍價290萬元，折合呎價約4,924元。該單位原由舊樓投資者持有，市場消息指，業主約7年前以150萬元買入，原打算靜候發展商收購重建後套現離場，惟收購未見進展之際，單位先因斷供變成銀主盤。閱讀更多：銀主盤與另類單位市場 參與物業拍賣的須知康樂園「三屍劫殺案」凶宅大劈920萬無人要 拍賣行：「抵買，但遇唔啱客」｜同場15項物業全部流拍忠誠拍賣發言人表示，是次拍賣物業位於譚公道142號，今日（21日）於忠誠拍賣行公開拍賣，開價290萬元。拍賣資料及相片所見，單位屬舊式唐樓，內部狀况殘舊，近乎「廢墟」。天花批盪及牆身油漆大幅剝落，地面散落碎石及建築廢料，部分水電喉管外露且變形，整體明顯欠缺保養。 投資者「博收購」未果 單位未修繕終變銀主盤市場人士稱，原業主屬投資者，當年看好舊樓重建帶動樓價上升的空間，於2019年8月以150萬元置業購入上址，並計劃待發展商收購時「一筆過」套現，因此一直未有替單位進行修繕或翻新。不過，其後經濟環境及樓市氣氛轉變，發28Hse.com ・ 1 天前
西蘭花炒蝦仁食譜！洗西蘭花不用加鹽？咁樣洗又快又乾淨
不少人都覺得西蘭花很難清洗，又加鹽又加小蘇打，又浸好久都仍然有蟲蟲，但其實要把西蘭花洗乾淨並不複雜，而且只需要清水便可。很多人以為加鹽浸洗西蘭花會更乾淨，但高濃度的鹽更可能破壞蔬菜的細胞壁，反使農藥滲入！清洗西蘭花前先把西蘭花切小朵，浸泡後再放入袋中，加水去搖晃，便可以把蟲仔和污物搖出，即睇如何製作西蘭花炒蝦仁：Yahoo Food ・ 5 小時前
阿嬌鍾欣潼45歲生日靚出新高度！手臂超瘦美照曝光，生日感言：做最自在的自己
阿嬌鍾欣潼45歲生日，日前她在小紅書發布生日美照，每張都靚出新高度，而且手臂超瘦，狀態大勇，難怪網民都一致認同，「阿嬌肥過瘦過但無醜過」。Yahoo Style HK ・ 7 小時前