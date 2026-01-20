Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

珠海長隆飛船酒店送20吋行李箱優惠｜人均$236.8起！暢玩飛船樂園／海洋王國／長隆秀＋送上網卡

珠海長隆飛船酒店坐落於珠海橫琴長隆國際海洋度假區的核心位置，與長隆宇宙飛船無縫銜接，加上酒店以外太空為主題，設有7大探索區和6大海洋主題，絕對適合親子同遊！Yahoo Travel為你搜羅珠海長隆飛船酒店最新優惠，立即出發投身奇幻宇宙暢玩！

KKday最近一口氣推出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店春日優惠，大派$100優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年4月30日前入住！其中長隆飛船酒店凈房價扣減優惠碼後每晚只需$947起，兩大兩細入住人均只需$236.8起，另有連2大樂園套票優惠，即睇優惠詳情！

⭐即減$100優惠碼 再送20吋行李箱 人均$236.8起

即日起KKday推出長隆飛船酒店住宿五大春日優惠，凡於今年4月30日前入住，即可使用立減100優惠碼【2026CHIMELONG】，再送20吋行李箱、上網卡，以最平的飛船房淨房價為例，折後每晚只需$947起，供最多兩大兩細入住，除開人均只需$236.8起。

長隆飛船酒店飛船房淨房

優惠價：$1,047起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$947，兩大兩細入住計，人均$236.8起

入住日期：即日起至2026年4月30日期間

SHOP NOW

飛船房（圖片來源：KKday）

⭐樂園住宿套票送雙人早餐／2大送1小優惠

如果想同遊2大樂園一樣有優惠：購買3天2晚住宿套票並於3月1日至4月29日期間入住，可享2大送1小優惠，折後每晚每位$411.3起，包2位大人及1位小童無限暢玩飛船樂園及海洋王國、長隆秀。至於2天1晚雙人無限暢玩套票則送雙人早餐，每晚折後$1,725起，包括飛船樂園及長隆秀門票，人均只需$862.5起，需於1月份內入住；兩個套票都會額外送20吋行李箱、上網卡，同樣抵玩呢！

飛船房（〈享1兒童門票〉3天2晚雙人無限暢玩2園（飛船樂園＋海洋王國）＋長隆秀套票

優惠價：$2,568起／2晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後$2,468／2晚，兩大一住入住計，人均每晚$411.3

入住日期：2026年3月至4月期間

SHOP NOW

飛船房（〈GSA享早政策〉2天1晚雙人無限暢玩（飛船樂園）＋長隆秀+自助早餐套票

優惠價：$1,825起／晚，輸入優惠碼【2026CHIMELONG】即減$100，折後每晚$1,725，二人入住計，人均每晚$862.5

預訂及入住日期：即日起至2026年1月31日

SHOP NOW

長隆飛船酒店外太空為主題

長隆飛船酒店以外太空為主題，設有一系列海洋和外太空主題的互動設施，包括模擬真實的深海景象的LED互動屏幕及潛望鏡、集趣味與科技為一體的智慧科學蛋，以及LED天幕交匯處「飛船廣場」等，共設有6種不同主題的房型，全設露台，最細房型都有430呎，適合親子旅客入住。

長隆飛船酒店以外太空為主題，設有一系列海洋和外太空主題的互動設施。（圖片來源：KKday）

設有一系列海洋和外太空主題的互動設施。（圖片來源：KKday）

模擬真實的深海景象的LED互動屏幕。（圖片來源：KKday）

珠海長隆飛船酒店

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）

交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車

