珠海香洲英迪格酒店74折優惠｜人均$653.5起、週末不加價！海島風客房、包雙人自助早餐及下午茶、延遲退房至2pm

週末北上還在逛山姆或去按摩？不如安排一趟有質感的Staycation！去年12月全新開幕的珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou），是IHG 洲際酒店集團旗下的精品品牌。近日Yahoo Travel發現Klook推出了住宿套票74折優惠，兩位成人入住海島風客房，包雙人自助早餐及下午茶人均只需$653.5起之餘，而且週末不加價，更可享延遲退房服務！無論是周末短住，抑或兩晚小旅行一樣適合！

絕美海島風設計 享270度城市景觀

珠海香洲英迪格酒店坐落於金灣路，於去年12月全新開幕。酒店設計靈感源自珠海的「漁女傳說」與海洋文化，裝潢摩登又時尚。房間設計更是細節滿分，內部以藤編、黃銅與亞麻材質打造舒適格調，寬敞的空間配上落地玻璃，採光極佳。部分房型更能眺望湖景或繁華市景，配上房內的Dyson風筒、Nespresso咖啡機及藝術感十足的傢俱，質感完勝同價位酒店。

酒店設計靈感源自珠海的「漁女傳說」與海洋文化，裝潢摩登又時尚。（圖片來源：Klook）

酒店內景（圖片來源：Klook）

高空露台酒吧＋天際泳池飽覽夜景 情侶閨蜜Chill爆之選！

入住珠海香洲英迪格酒店，晚上的行程一定要留給酒店的餐飲設施。酒店擁有一間極具格調的餐廳及酒吧及露天恒溫泳池，視野極度開揚。黃昏時分在這裡點一杯特調雞尾酒，看著珠海的日落晚霞，氣氛浪漫至極，如果是情侶慶祝紀念日，或者閨蜜談心，這裡的環境絕對加分！

天際泳池飽覽夜景（圖片來源：Klook）

高空露台酒吧（圖片來源：Klook）

人均$653.5起！包雙人自助早餐＋雙人下午茶

要在IHG官網訂房價格可能稍高，但透過Klook預訂往往有驚喜！這次Klook推出的住宿方案，入住精品客房1晚，包雙人自助早餐及雙人下午茶，人均只需$653.5起，而且週末入住不加價，還能享延遲退房至2pm服務！酒店地理位置優越，鄰近情侶路、日月貝等熱門景點，搭的士出遊都非常方便。以人均約$600多價位，就能住進國際星級酒店，還包雙人早餐及下午茶，性價比絕對是無得輸！

【週末不加價】精品客房1間1晚（含雙人自助早餐＋雙人下午茶 ）

精品客房 1間1晚

【食】次日雙人自助早餐1份

【食】雙人下午茶1份

【享】延遲退房至2pm（根據酒店房態而定）

價錢：$1,307起／2人，人均$653.5起 （原價：$1,779起）

房間設計以藤編、黃銅與亞麻材質打造舒適格調，寬敞的空間配上落地玻璃，採光極佳。（圖片來源：Klook）

雙牀房（圖片來源：Klook）

珠海香洲英迪格酒店（Hotel Indigo Zhuhai Xiangzhou）

地址：珠海香洲區健體巷1號（地圖）

入住時間：3pm後

退房時間：12pm前

交通：港珠澳大橋珠海口岸乘車約30分鐘車程

