小一自行分配學位公布結果 附辦理註冊、叩門等日程
珠海新酒店2025｜首間美高梅華府落戶珠海鳳凰山！三進式古宅結構、小橋流水、自家茶園
隨着健康、養生意識抬頭，主打Wellness的酒店愈來愈多！美高梅酒店集團旗下頂級度假品牌：MGM RESERVE美高梅華府，在今年5月落戶珠海鳳凰山，以「至臻中國．華彩當代」為主要設計理念，打造珠海香山迎賓館美高梅華府酒店。這座三進式「府邸大宅」不但呈現了嶺南文化，還為現代旅客提供一個古色古香的休息空檔，相當特別。
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
古時貴族大宅既視感 仿似兒時參觀文物建築
Yahoo Travel編輯親身踏入這座現代「府邸大宅」，住進珠海香山迎賓館美高梅華府酒店，體驗了一個穿越之旅。酒店按照古時貴族大宅的三進式結構，由酒店大堂，再到「四水歸堂」天井、大堂吧及全日餐廳「芳菲苑」，層層遞進，頓時有種兒時參觀文物建築的感覺，甚至覺得穿越古代，假如家長想帶小朋友上一堂歷史課，到這裡Staycation也是個好選擇。珠海香山迎賓館美高梅華府酒店共有90間客房、67套別墅，巧妙地分佈在酒店南北兩側，讓住客不但可以充分享有空間感，還能夠全面地欣賞鳳凰山、自家茶園、澄漪池等自然景色，好好遠離都市繁忙日常。
落戶鳳凰山、與大自然共處
酒店選址珠海著名景點：鳳凰山，並融入周邊的生態環境，種植了300多種植物，包括多棵果樹，一到春夏就可以看到鳥語花香、樹上結果的靚景！另外，珠海香山迎賓館美高梅華府酒店有自家後山及茶園，茶園準備日後開放，在等待官方消息之際，可以沿着小徑穿梭在酒店的小橋流水，或往鳳凰山公園方向散步，來一個Digital Detox的旅程。
聖誕住別墅包早晚自助餐 人均只要$1,079.7起
幫大家睇過房價，當中以Klook的住宿Package最豐富！價錢最平的是下午茶套餐，人均$920.5起就可以嘆到雙人自助早餐、主題下午茶、房內Mini Bar及旅拍體驗。每人多加$108起，就可以將主題下午茶升級至御苑中式套餐。如果有預算，又打算聖誕節找個地方好好放鬆一下，就可以預訂聖誕自助晚餐套餐，2大1小入住別墅一晚，人均$1,079.7起，包雙人自助早餐、聖誕Buffet晚餐、房內Mini Bar及旅拍體驗，以新酒店及聖誕檔期來說，相當抵住！
【下午茶套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人主題下午茶+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）
價錢：$1,841起
（原價$2,617起），人均$920.5起
1晚【居】入住山景豪華客房1間住宿
【品】雙人早餐（1.2米以下兒童免費）
【享】芳菲苑雙人主題下午茶
【享】精緻紀實旅拍1小時，贈送5張精修（提前預約，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）
【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇
【娛】室內小獅子俱樂部+室外兒童樂園+室內恆温景觀泳池+室外無邊泳池+24小時健身房
【享】免費停車
【美食套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人早餐+雙人中式套餐+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）
價錢：$2,057起
（原價$2,836起），人均$1,028.5起
1晚【居】入住山景豪華客房1間住宿
【品】雙人早餐（1.2米以下兒童免費）
【品】雙人御苑中式套餐（需提前預約用餐時間, 17:30-21:00，預約電話+86 756 6288888，僅限入住當天使用）
【享】精緻紀實旅拍1小時，贈送5張精修（提前預約，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）
【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇
【娛】入住期間免費享用小獅子俱樂部，健身房及室內泳池
【享】免費停車
【聖誕自助晚餐套餐】別墅1間1晚/1間2晚（含每日雙人自助早餐+2大1小聖誕自助晚餐+迷你吧+歡迎禮遇+紀實旅拍）
價錢：$3,239起（原價$4,261起）
【住】別墅1間1晚/2晚
【品】每日每間雙人早餐（1.2米以下兒童免費）
【享】入住期間享聖誕節2大1小自助晚餐一次（需提前預約用餐時間, 17:30-21:00，預約電話+86 756 6288888轉芳菲苑，僅限入住當天使用）
【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇
【享】2大1小精緻紀實旅拍1小時一次，贈送5張精修 （需提前預約拍攝時間，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）
【娛】室內小獅子俱樂部+室外兒童樂園+室內恆温景觀泳池+室外無邊泳池+24小時健身房
珠海香山迎賓館美高梅華府酒店
地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）
交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘；港珠澳口岸，轉乘的士或Call車程約30分鐘
更多相關文章：
Black Friday優惠2025｜珠海浸溫泉推介！珠海海泉灣帆酒店額外9折、人均$319.5 聖誕正日不加價、送樂園無限通行證
珠海新酒店推介！人均$129起 美高梅/凱悅/萬豪相繼進駐、懸空玻璃無邊際泳池/嶺南園林風格
珠海人氣酒店榜Top 7！除了長隆酒店，這3間也是超熱門選擇：創新方/星樂度露營小鎮/御溫泉 每晚人均低至$201
珠海新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價
珠海好去處｜珠海萬雪匯冰雪樂園開幕！雙向滑雪道、十多項娛雪項目 人均$103起玩雪2小時 附網紅實用攻略
珠海酒店｜長隆園區以外酒店推介 人均低至$105.3、附免費穿梭巴士到珠海長隆
Black Friday優惠2025｜ Booking.com訂房低至46折！東京/大阪/曼谷高分酒店推介、人均低至$476
Black Friday優惠2025｜Expedia酒店優惠低至26折！台北酒店人均低至$239.5
Black Friday優惠2025｜深圳富苑皇冠假日套房酒店低至5折、人均最平$364.7起！聖誕元旦不加價 SPA住宿套餐、親子主題套房
Black Friday優惠2025｜香港迪士尼酒店6折優惠！這樣買平過官網、人均低至$542起，即睇搶購攻略
Black Friday優惠2025｜首爾機場快綫AREX單程車票半價！每程只需$29起｜首爾交通優惠
聖誕好去處2025｜Sanrio人氣角色登陸海洋公園！設20個角色主題互動遊戲、見面會、周年派對活動、限定精品美食
2026白川鄉點燈｜免預約抽選行程推介！每位$1,087起 東京/大阪/名古屋/高山出發、包展望台門票、可免費取消
香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上
其他人也在看
Black Friday優惠2025｜素食者容易缺乏這5款營養素？iHerb全素營養補充品推介 最平低至$18／植物蛋白粉低至6折
現今社會有不少人茹素，根據香港衞生署資料，素食者主要分為四大類，包括蛋奶素食、蛋素食、奶素食和全素食，都是主要以植物為主要食糧，不進食部份或全部動物的肉、內臟及其製品。然而，茹素人士容易因飲食習慣，導致身體容易缺乏5款類別營養素，Yahoo購物專員精選了5大全素營養補充品推介，iHerb同時有黑五購物節優惠低至6折，supplement最平低至$18，不要錯過平價入手機會！Yahoo Food ・ 21 小時前
納米樓未跌完！132呎開放式戶「1字頭」有交易 3年蝕逾15%｜二手樓成交
二手交投氣氛活躍，惟近年備受追捧的納米樓，身價跌勢仍然持續。有「龍床盤」之稱的屯門菁雋，市場消息指，一個高層32室，實用面積約132方呎，開放式間隔，以190萬元易手，呎價約14,394元。 據悉，原業主於2022年底以225萬元購入單位，持貨約3年，現轉售帳面虧9蝕35萬元，物業期內跌價約15.6%。資料顯示，am730 ・ 1 天前
甜品放題｜旺角小店「仁芝初」推$40甜品放題 任食生磨芝麻糊/合桃露/杏仁露
旺角糖水小店「仁芝初」早前推出中式糖水放題，$38即可一小時任食3款指定手工糖水，包括生磨芝麻糊、合桃露及杏仁露。仁芝初宣布再加碼，放題甜品新增5項甜品，還可以雙拼！Yahoo Food ・ 17 小時前
深圳新酒店2026｜美高梅美幻酒店進駐深圳小梅沙！無邊際泳池歎絕美海景、最啱親子玩樂
每逢連假或週末，許多港人都喜歡北上小旅行，入住一晚酒店，既能暫時遠離繁忙的都市節奏，又能快速地為自己充電，盡情放鬆身心。深圳的酒店選擇眾多，而在剛過去的7月，釣魚台美高梅酒店集團與深圳市特發小梅沙投資發展有限公司於深圳美高梅酒店舉行了一場盛大的簽約儀式，正式宣佈美高梅美幻酒店將進駐深圳小梅沙，於2026年底試營業。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
內地傳媒:12條中日航線取消所有航班
中日關係持續緊張，內地傳媒引述第三方平台數據報道，已有12條中日航線取消所有航班。 報道指，取消所有航班的包括北京大興機場往返北海道新千歲機場、揚州泰州機場往返大阪關西國際機場，以及杭州、南京和深圳往返名古屋中部國際機場等航線，而周四單日的中國赴日航班整體取消率超過兩成，是一個月以來最高，天津、南京、廣州、上海等往返大阪的航線，有三成至六成的航班取消。 報道引述國內航空公司人士指，按市場需求調整赴日航線，仍在跟蹤和評估旅客的退改簽情況。(WL)infocast ・ 19 小時前
街馬領取行李安排混亂 排長龍等至少半小時 跑手鼓譟大會急致歉
【on.cc東網專訊】「嘉里香港街馬2025」慈善跑今早(23日)舉行，其中全馬和半馬參賽跑手陸續完成賽事，並抵達位於中九龍繞道油麻地交匯處的終點打算取回個人物品時，卻因領取行李系統故障，需大排長龍等候並尋回個人行李，不少跑手感到鼓譟，認為主辦方安排混亂，令其等on.cc 東網 ・ 1 天前
國泰受惠黃金周 10月載客量升29%
國泰航空（0293.HK）公布10月營運數據，月內載客量按年大增29%，香港快運載客量亦按年急升32%。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，聖誕旅遊旺季的預訂保持強健，預計來自北美、英國及其他歐洲地區探訪親友的入境旅客將顯著增加；不過，香港快運方面則會密切留意前往日本的旅遊需求。信報財經新聞 ・ 7 小時前
阿嬌鍾欣桐26天狠瘦7公斤！不吃「兩食物」美出新巔峰 網讚：整個人小一號！
其實阿嬌出道以來因荷爾蒙失調，體重常忽胖忽瘦，今年初Twins演唱會時，她略顯圓潤的狀態還被熱議，但後來為了電影《好好說再見》的角色，她開始調整飲食與運動習慣，才徹底找回理想體態。原來她的瘦身關鍵在「乾淨飲食＋高強度訓練」！首先戒掉所有甜食與澱粉，包括米飯、麵...styletc ・ 18 小時前
邱淑貞侄女沈婷婷嫁富二代 劉嘉玲梁朝偉飛台北飲喜酒 掀出超強富豪家族連繫
劉嘉玲喺IG貼出喜宴照片，並祝賀名為婷婷及Justin嘅一對新人。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
故宮古埃及展惹公憤 市民狠批「3大罪」
【on.cc東網專訊】香港故宮文化博物館特別展覽的排隊亂像惹來各界關注，不少入場參觀「古埃及文明大展──埃及博物館珍藏」展覽的市民怒轟主辦單位安排混亂，只顧賣飛賺入場費，卻罔顧市民感受，更有市民列出展覽3宗罪，除了批評人流管制失敗，亦指控周邊商品未有被妥善保護以on.cc 東網 ・ 1 天前
鄧兆尊唔羨慕弟妹做父母「戥佢哋悲哀」爆女星落妝後認唔出︰姓郭嘅
黃澤鋒同太太陳麗麗為今年8月出世嘅細女「小貴妃」（黃熙喬）舉行百日宴，多位圈中人都有出席，包括曾經豪言幫手包起「小貴妃」一年奶粉錢嘅鄧兆尊Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
日本旅遊警示波及南韓！中國遊客由東京轉戰首爾、韓國街頭爆發反中遊行
中日關係持續緊張，導致大量中國赴日航班取消、簽證審批停滯，不少中國旅客轉而選擇鄰近的韓國作為替代旅遊目的地。然而，當中國遊客大舉湧入韓國，從街頭的示威標語，到社交媒體上的激烈言論，引發當地社會強烈反彈。Yahoo 旅遊 ・ 1 小時前
【759阿信屋】今期勁筍推介（24/11-07/12）
759阿信屋推出最新勁筍推介，CJ bibigo急凍湯烏冬低至$48.8/件、CJ bibigo急凍韓式紫菜飯卷低至$28.9/件、CJ bibigo急凍韓式魚形燒低至$28.9/件，仲有大量零食、飲品以勁筍價發售！YAHOO著數 ・ 22 小時前
西甲 ｜直接通報皇馬主席 雲尼素斯不續約銀河艦隊
根據《The Athletic》報道，雲尼素斯與皇馬主帥沙比阿朗素之間的關係持續「緊張」，因此暫不希望與球會續約。雲尼素斯更將此決定，直接告知皇馬主席佩雷斯。Yahoo 體育 ・ 7 小時前
胡杏兒李乘德舉行派對慶祝結婚十周年 茅台香檳奢華菜式款待賓客
現年46歲嘅胡杏兒，2015年與圈外男友李乘德（Philip）結婚，育有大仔李奕霆（Brendan）、二仔李奕霖（Ryan）及細仔李奕宏（Liam），結婚10年一直非常恩愛。為咗慶祝結婚十周年紀念，日前佢哋就舉行一場豪華嘅慶祝派對，邀請多位圈中好友出席，包括黃智雯、楊明、莊思明、莊思敏、黃健東、蔡一智、林盛斌BOB、崔建邦及黎芷珊等等，場面熱鬧。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
英超話題 ｜愛華頓內訌領紅 隊友打交有單更經典
計埋今次，這是英超史上第3次自己球員衝突，而被球證趕出場。但講到經典，拖肥糖今次只係濕濕碎。Yahoo 體育 ・ 2 小時前
佘詩曼推介銅鑼灣爆紅居酒屋 備受追捧網上大熱左口魚煲仔飯始祖
佘詩曼近期憑著TVB電視劇《新聞女王2》的霸氣「Man姐」一角強勢回歸公仔箱，隨即掀起全港煲劇熱潮，話題不絕。佘詩曼最近雖然忙著宣傳工作，但也懂得忙裡偷閒相約回港的契女一同食飯，臨時臨急選餐廳訂位，誰知道選中了契女上次回港想吃的餐廳，還吃到近期網上大熱的左口魚煲仔飯，表示這餐飯等足一個月非常值得！想知道佘詩曼究竟食邊間餐廳，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹！Yahoo Food ・ 2 小時前
吳日言移英開餐廳 簽18年租約裝修現爭拗 拍片斥業主濫收清潔費
去年移居英國的41歲藝人吳日言，與丈夫Barry結婚後育有三名子女，一家人打算在當地落地生根，今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，更表示與業主簽訂了長達18年的租約，以示有意長期經營。Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
劍擊｜蔡俊彥榮膺年終世一 港隊歷來第三人
應屆世界冠軍兼「世一」的香港花劍運動員蔡俊彥，獲國際劍擊總會FIE頒發「年終世一」大獎，是繼兩度獲獎的退役劍后江旻憓，以及去年得獎的張家朗之後，港隊歷來第3位劍手贏得年終世一殊榮。am730 ・ 16 小時前
不一樣的愛情 | 鄧小巧夫婦分享跨文化婚姻日常 語言差異成爭吵最大挑戰
ViuTV全新節目《不一樣的愛情》由鄧小巧（小巧）、黃正宜（阿正）、何居倬（Adams）和黃凱逸（Zelos）擔任主持，與觀眾一同走進各式各樣看似不相襯的親密關係之中，仍能在彼此世界裡，找到屬於他們的默契和愛。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前