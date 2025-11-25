Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海新酒店2025｜首間美高梅華府落戶珠海鳳凰山！三進式古宅結構、小橋流水、自家茶園

隨着健康、養生意識抬頭，主打Wellness的酒店愈來愈多！美高梅酒店集團旗下頂級度假品牌：MGM RESERVE美高梅華府，在今年5月落戶珠海鳳凰山，以「至臻中國．華彩當代」為主要設計理念，打造珠海香山迎賓館美高梅華府酒店。這座三進式「府邸大宅」不但呈現了嶺南文化，還為現代旅客提供一個古色古香的休息空檔，相當特別。

美高梅酒店集團旗下頂級度假品牌：MGM RESERVE美高梅華府，在今年5月落戶珠海鳳凰山。

古時貴族大宅既視感 仿似兒時參觀文物建築

Yahoo Travel編輯親身踏入這座現代「府邸大宅」，住進珠海香山迎賓館美高梅華府酒店，體驗了一個穿越之旅。酒店按照古時貴族大宅的三進式結構，由酒店大堂，再到「四水歸堂」天井、大堂吧及全日餐廳「芳菲苑」，層層遞進，頓時有種兒時參觀文物建築的感覺，甚至覺得穿越古代，假如家長想帶小朋友上一堂歷史課，到這裡Staycation也是個好選擇。珠海香山迎賓館美高梅華府酒店共有90間客房、67套別墅，巧妙地分佈在酒店南北兩側，讓住客不但可以充分享有空間感，還能夠全面地欣賞鳳凰山、自家茶園、澄漪池等自然景色，好好遠離都市繁忙日常。

中式建築美學，在珠海香山迎賓館美高梅華府酒店內處處可見。

獨棟別墅像古時貴族大宅一樣。

獨棟別墅。

落戶鳳凰山、與大自然共處

酒店選址珠海著名景點：鳳凰山，並融入周邊的生態環境，種植了300多種植物，包括多棵果樹，一到春夏就可以看到鳥語花香、樹上結果的靚景！另外，珠海香山迎賓館美高梅華府酒店有自家後山及茶園，茶園準備日後開放，在等待官方消息之際，可以沿着小徑穿梭在酒店的小橋流水，或往鳳凰山公園方向散步，來一個Digital Detox的旅程。

酒店選址珠海著名景點：鳳凰山，並融入周邊的生態環境。

酒店有片佔地4萬平方米的茶山。

聖誕住別墅包早晚自助餐 人均只要$1,079.7起

幫大家睇過房價，當中以Klook的住宿Package最豐富！價錢最平的是下午茶套餐，人均$920.5起就可以嘆到雙人自助早餐、主題下午茶、房內Mini Bar及旅拍體驗。每人多加$108起，就可以將主題下午茶升級至御苑中式套餐。如果有預算，又打算聖誕節找個地方好好放鬆一下，就可以預訂聖誕自助晚餐套餐，2大1小入住別墅一晚，人均$1,079.7起，包雙人自助早餐、聖誕Buffet晚餐、房內Mini Bar及旅拍體驗，以新酒店及聖誕檔期來說，相當抵住！

【下午茶套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人自助早餐+雙人主題下午茶+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）

價錢：$1,841起 （原價$2,617起） ，人均$920.5起

1晚【居】入住山景豪華客房1間住宿

【品】雙人早餐（1.2米以下兒童免費）

【享】芳菲苑雙人主題下午茶

【享】精緻紀實旅拍1小時，贈送5張精修（提前預約，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）

【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇

【娛】室內小獅子俱樂部+室外兒童樂園+室內恆温景觀泳池+室外無邊泳池+24小時健身房

【享】免費停車

SHOP NOW

【美食套餐】山景豪華房1間1晚（含雙人早餐+雙人中式套餐+旅拍體驗+迷你吧+歡迎禮遇）

價錢：$2,057起 （原價$2,836起） ，人均$1,028.5起

1晚【居】入住山景豪華客房1間住宿

【品】雙人早餐（1.2米以下兒童免費）

【品】雙人御苑中式套餐（需提前預約用餐時間, 17:30-21:00，預約電話+86 756 6288888，僅限入住當天使用）

【享】精緻紀實旅拍1小時，贈送5張精修（提前預約，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）

【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇

【娛】入住期間免費享用小獅子俱樂部，健身房及室內泳池

【享】免費停車

SHOP NOW

【聖誕自助晚餐套餐】別墅1間1晚/1間2晚（含每日雙人自助早餐+2大1小聖誕自助晚餐+迷你吧+歡迎禮遇+紀實旅拍）

價錢：$3,239起（原價$4,261起）

【住】別墅1間1晚/2晚

【品】每日每間雙人早餐（1.2米以下兒童免費）

【享】入住期間享聖誕節2大1小自助晚餐一次（需提前預約用餐時間, 17:30-21:00，預約電話+86 756 6288888轉芳菲苑，僅限入住當天使用）

【品】首晚迷你吧、入住歡迎禮遇

【享】2大1小精緻紀實旅拍1小時一次，贈送5張精修 （需提前預約拍攝時間，預約時間09:00-21:00, 預約電話136 8647 2205）

【娛】室內小獅子俱樂部+室外兒童樂園+室內恆温景觀泳池+室外無邊泳池+24小時健身房

SHOP NOW

「芳菲苑」雙人下午茶。

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店自助早餐會有點心車提供熱辣辣餐點。

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店自助早餐有即製Croffle。

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店小獅子俱樂部。

山景尊貴大床房。

山景尊貴大床房浴室。

小獅子俱樂部特色主題房。

小獅子俱樂部特色主題房。

小獅子俱樂部特色主題房浴室。

珠海香山迎賓館美高梅華府酒店

地址：珠海市香洲區健民路888號（地圖按此）

交通：乘搭火車到明珠站，轉乘的士車程約10分鐘；港珠澳口岸，轉乘的士或Call車程約30分鐘

