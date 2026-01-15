Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

珠海萬雪匯冰雪樂園快閃優惠66折｜$193.2起！4小時任玩雙向滑雪道、十多項娛雪項目，包雪具服裝租借

珠海作為大灣區的親子旅遊熱門地，萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」終於在2025年9月29日開幕，分為滑雪區、娛雪區及服務區，特設190米雙向滑雪道、十多項娛雪項目、每小時定時飄雪等，集滑雪、娛雪於一身，能體驗沉浸式冰雪世界！

Klook將於1月16日晚上9時推出萬雪匯冰雪樂園4小時通玩套票66折優惠，以原價$322來計算，折後只需$193.2起，即可大玩滑雪兼娛雪項目4小時，價錢已包雪板、雪鞋等全套專業服裝及雪具租借，「兩手揈揈」即可北上珠海玩雪，立即睇睇優惠！

萬眾期待的珠海首個室內滑雪場「萬雪匯冰雪樂園」於2025年9月29日開幕。（圖片來源：萬雪匯@微信）

⭐4小時通玩套票66折優惠 每位$193.2起

Klook正舉行「馬上放飛玩盡新年」主題活動，其中1月16日晚上9點推出萬雪匯冰雪樂園4小時通玩套票66折優惠，以原價$322來計算，折後每位$193.2起，可大玩滑雪及娛雪區，已包全套專業服裝及雪具租借如雪板、雪鞋、雪服、頭盔等，使用儲物櫃以及魔毯，價錢比一張3小時滑雪票還要平，超級抵玩！如果一家四口出發，可考慮Trip.com的娛雪票2小時家庭票，$333.2起包2大2小入場，除開只需$83.3，不過優惠暫時只供1月份內使用，新年優惠就要等後續更新了！

Klook【獨家66折】4小時（滑雪＋娛雪）通玩票

優惠推出日期：2026年1月16日晚上9時

價錢：66折，折後$193.2起（以Klook網站顯示價錢為準）

按此經Klook預訂

Trip.com娛雪票2小時家庭票（2位成人＋2位小童）

價錢：$333.2起，人均$83.3起

按此經Trip.com預訂

門票已包含滑雪及娛雪所需的全套專業服裝，如雪板、雪鞋、雪服等，同時提供護具及儲物櫃等。（圖片來源：Klook）

珠海首個全年恆溫滑雪場 設總長190米雙向滑雪道

坐落於珠海南屏的「萬雪匯冰雪樂園」，為珠海首個全年恆溫滑雪場，總建築面積達1.9萬平方米，相等於2.66個標準足球場，其中近萬平方米為恆溫冷區，長年保持零下5至8度的低溫冰雪環境，氣氛十足。場內分為滑雪區、娛雪區及服務區，當中滑雪區設有總長190米、寬30米的雙向初中級滑雪道，最大落差達26米，滑雪高手可盡情暢滑，亦有零基礎練習區及進階挑戰區，更與國家滑雪隊合作提供CSIA認證課程，設兒童專屬教學區，提供專業滑雪培訓。

滑雪區設有總長190米、寬30米的雙向初中級滑雪道，最大落差達26米，滑雪高手可盡情暢滑。（圖片來源：Klook）

場內亦有零基礎練習區及進階挑戰區，更與國家滑雪隊合作提供CSIA認證課程。（圖片來源：Chris@小紅書）

沉浸式冰雪奇境 十多項娛雪項目

娛雪區面積達3,000平方米，沉浸式冰雪奇境有翉翉如生的冰雕、每小時定時的室內飄雪及冰川溶洞，亦提供十多項娛雪項目，包括冰雕迷宮、雪上單車、雪地香蕉船、雪圈滑坡等，適合一家大細在這裡堆堆雪人兼拍照留念！至於服務區，則有餐飲以及雪具大廳，可租借Burton、Faction等品牌裝備，大家「兩手揈揈」就能玩雪去！

每小時定時的室內飄雪。（圖片來源：Vivi@小紅書）

娛雪區面積達3千平方米，打造一個沉浸式冰雪奇境。（圖片來源：Klook）

有翉翉如生的冰雕、每小時定時的室內飄雪以及冰川溶洞。（圖片來源：Klook）

打卡位處處，沉浸於冰雪世界。（圖片來源：Chris@小紅書）

珠海萬雪匯冰雪樂園

地址：珠海市香洲區珠海大道南屏科技工業園南側約140米（地圖按此）

交通：港珠澳大橋珠海口岸坐的士，約13分鐘車程

