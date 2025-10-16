專訪｜前騎師墮馬退役 投身慈善越野跑
珠海賞花好去處｜橫琴花海長廊向日葵、醉蝶花同步盛開！橫琴大橋作背景、隨時隨地即興城市微露營
踏入10月，大灣區各地的浪漫花海已悄悄地展開！今次推介橫琴花海長廊，10月中此時可一次過睇到金黃色的向日葵，以及粉色的醉蝶花，加上長廊內的一系列休閒體驗活動如單車、歐陸式紅白燈塔、城市微露營等，讓大家在城市中都能親親大自然，如今兩種花朵正值盛開期，預計花期到10月底，錯過了就要等下年，想睇趁快啦！
向日葵花田 以橫琴大橋作背景
橫琴花海長廊距離橫琴口岸約10分鐘車程，非常方便。長廊全長約13.6公里，分為5個驛站，每個驛站都有獨特的風景和特色，如今正值盛開的向日葵以及醉蝶花，分別位於1號驛站及5號驛站，兩者相距甚遠，開車約15分鐘車程。先講向日葵，位於1號驛站玫瑰園旁邊，黃綠色的花田規模不算大，勝在以橫琴大橋作背景，整個區域安靜愜意，非常適合下午時分賞花散步。
粉色醉蝶花 跌進莫奈油畫世界
同步進入盛開期的醉蝶花，則位於較偏遠的5號驛站，一整片粉紅粉紫色的花海隨風搖曳，加上各種打卡元素包括粉紅色屋仔、彩虹與白雲，以及小橋等，彷彿跌進莫奈的油畫世界之中，加上5號驛站以「城市微露營」為主題，設有50多個露營站，提供露營用品租用及食材購買，賞花之餘，亦能即興就地露營，悠閒地度過一整天！
珠海市橫琴新區花海長廊
地址： 珠海市香洲區琴海北路橫琴新區花海長廊（地圖按此）
交通方法：乘坐14/ 86/ 87/ 88/ k10/ k11路公交巴士到達橫琴大橋南站，往北導航步行約一公里至橫琴海北路；自駕人士可於每個驛站免費停車場泊車。
