珠海酒店雙11優惠2025｜珠海橫琴悅椿酒店人均$215.8！700呎大房/獨棟雙層別墅 聖誕節連住2晚不加價
珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）今年10月底插旗珠海，坐落在2座私人海灘旁邊，不少喜歡酒店新貴的旅人都爭相嚐鮮～想少點人流、預算有限但想嘆到高質素的Staycation，那就可以考慮Banyan Group旗下珠海橫琴悅椿酒店，主打城市綠洲主題，加上酒店坐落在粵澳合作中醫藥科技產業園區內，踏進酒店就被草本植物重重包圍着！加上現時有優惠，不但連住2晚享66折，聖誕節正日入住還不加價，每晚人均低至$215.8，即睇詳情～
珠海橫琴悅椿酒店寫意綠色環境 嘆到Banyan Group著名Spa
珠海橫琴悅椿酒店位於粵澳合作中醫藥科技產業園區內，佔地約6.2萬平方米，酒店區內由綠色植物環繞着，同時又有各式具有藥用價值的草本植物供欣賞，即使在珠海都可以感受到東南亞度假氛圍。酒店設有214間客房及別墅，包括120間標準間、76間雙卧套房、18間別墅，最基本房型面積都有約700平方呎，非常誇張！加上，Banyan Group享譽盛名的Spa在酒店內都嘆得到，有桑拿房、蒸汽房、海鹽蒸汽浴、土耳其浴、草本浴、草本蒸汽房、草本桑拿房等，療程夠特別～
700平方呎大房人均$215.8起
Klook推出激抵優惠，入住700平方呎綠蘊大床或雙床房2晚，或與朋友同一日入住2間房，2大1小入住，每晚人均$215.8起即可入手！如想一家大細一齊同住一間客房，就可以考慮雙卧套房，星期日至星期四入住的話，就可以用$1激抵價升級房型，$1,836起就可以住到2晚或2間客房，每房可以供4人入住，除開每晚人均只要$229.5，可以享有雙人悦趣活動體驗、人民幣288元水療代金券一張，以及餐飲85折優惠。想再豪華一些，推介入住謐境雙卧別墅，同樣可供4人入住，Yahoo購物專員睇過Trip.com 11月至12月的價錢，最平每晚$2,964起，除開人均$741起。提提大家，酒店有穿梭巴士服務，方便住客往返橫琴口岸、長隆海洋王國。
【雙11 | 連住特惠】客房1間2晚/2間1晚（含每日雙人自助早餐+雙人悦趣活動+長隆/橫琴口岸往返穿梭巴士）（聖誕不加價）
價錢：$1,295起
（原價$2,607起）每房人均只要$215.8起
【雙11大促】單卧套房1間2晚/2間1晚（含雙人自助早餐+悦趣活動+長隆度假區穿梭巴士）（週日-週四+1元升級雙卧套房）
單卧套房價錢：$1,835起
（原價$2,607起）每房人均只要$229.4
星期日至星期四入住可以用$1升級房型雙卧套房價錢：$1,836起
（原價$2,607起）每房人均只要$229.5
【Trip.com】珠海橫琴悅椿酒店—謐靜雙卧別墅
11-12月最平每晚淨房價：$2,964起
珠海橫琴悅椿酒店
地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號（地圖按此）
交通：
橫琴口岸｜乘搭87路/Z52路巴士，車程約50分鐘；Call車/的士車程約17-20分鐘
酒店接駁巴士｜提前24小時向酒店預約
