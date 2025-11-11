Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海酒店雙11優惠2025｜珠海橫琴悅椿酒店人均$215.8！700呎大房/獨棟雙層別墅 聖誕節連住2晚不加價

珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay）今年10月底插旗珠海，坐落在2座私人海灘旁邊，不少喜歡酒店新貴的旅人都爭相嚐鮮～想少點人流、預算有限但想嘆到高質素的Staycation，那就可以考慮Banyan Group旗下珠海橫琴悅椿酒店，主打城市綠洲主題，加上酒店坐落在粵澳合作中醫藥科技產業園區內，踏進酒店就被草本植物重重包圍着！加上現時有優惠，不但連住2晚享66折，聖誕節正日入住還不加價，每晚人均低至$215.8，即睇詳情～

廣告 廣告

👉雙11慳錢攻略搶先看：必搶Promo Code、折扣優惠

👉雙11著數大放送：美食、時裝、旅遊、科技優惠推薦大合集

珠海橫琴悅椿酒店設有214間客房及別墅，包括120間標準間、76間雙卧套房、18間別 墅，最基本房型面積都有約700平方呎，非常誇張！（官方圖片）

【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！

機票優惠格價平台：

Agoda｜Expedia｜Trip.com丨Kayak

酒店住宿優惠格價平台：

Agoda｜Booking.com｜Trip.com

行程及飲食優惠平台：

KKday｜Klook

珠海橫琴悅椿酒店寫意綠色環境 嘆到Banyan Group著名Spa

珠海橫琴悅椿酒店位於粵澳合作中醫藥科技產業園區內，佔地約6.2萬平方米，酒店區內由綠色植物環繞着，同時又有各式具有藥用價值的草本植物供欣賞，即使在珠海都可以感受到東南亞度假氛圍。酒店設有214間客房及別墅，包括120間標準間、76間雙卧套房、18間別墅，最基本房型面積都有約700平方呎，非常誇張！加上，Banyan Group享譽盛名的Spa在酒店內都嘆得到，有桑拿房、蒸汽房、海鹽蒸汽浴、土耳其浴、草本浴、草本蒸汽房、草本桑拿房等，療程夠特別～

珠海橫琴悅椿酒店位於粵澳合作中醫藥科技產業園區內，佔地約6.2萬平方米，酒店區內由綠色植物環繞着，即使在珠海都可以感受到東南亞度假氛圍。（官方圖片）

700平方呎大房人均$215.8起

Klook推出激抵優惠，入住700平方呎綠蘊大床或雙床房2晚，或與朋友同一日入住2間房，2大1小入住，每晚人均$215.8起即可入手！如想一家大細一齊同住一間客房，就可以考慮雙卧套房，星期日至星期四入住的話，就可以用$1激抵價升級房型，$1,836起就可以住到2晚或2間客房，每房可以供4人入住，除開每晚人均只要$229.5，可以享有雙人悦趣活動體驗、人民幣288元水療代金券一張，以及餐飲85折優惠。想再豪華一些，推介入住謐境雙卧別墅，同樣可供4人入住，Yahoo購物專員睇過Trip.com 11月至12月的價錢，最平每晚$2,964起，除開人均$741起。提提大家，酒店有穿梭巴士服務，方便住客往返橫琴口岸、長隆海洋王國。

【雙11 | 連住特惠】客房1間2晚/2間1晚（含每日雙人自助早餐+雙人悦趣活動+長隆/橫琴口岸往返穿梭巴士）（聖誕不加價）

價錢：$1,295起 （原價$2,607起） 每房人均只要$215.8起

按此經Klook預訂

【雙11大促】單卧套房1間2晚/2間1晚（含雙人自助早餐+悦趣活動+長隆度假區穿梭巴士）（週日-週四+1元升級雙卧套房）

單卧套房價錢：$1,835起 （原價$2,607起） 每房人均只要$229.4

星期日至星期四入住可以用$1升級房型雙卧套房價錢：$1,836起 （原價$2,607起） 每房人均只要$229.5

按此經Klook預訂

【Trip.com】珠海橫琴悅椿酒店—謐靜雙卧別墅

11-12月最平每晚淨房價：$2,964起

按此經Trip.com預訂

Klook推出激抵優惠，入住700平方呎綠蘊大床或雙床房2晚，或與朋友同一日入住2間房，2大1小入住，每晚人均$215.8起即可入手！（官方圖片）

雙卧套房會有一間大床房及一間2張單人床房。（圖片：Klook）

雙卧套房，星期日至星期四入住的話，就可以用$1激抵價升級房型，$1,836起就可以住到2晚或2間客房！（圖片：Klook）

套房都有露台，景觀開揚！（圖片：Klook）

珠海橫琴悅椿酒店雙卧別墅有私人花園。（官方圖片）

珠海橫琴悅椿酒店雙卧別墅浴室也相當闊落。（官方圖片）

珠海橫琴悅椿酒店

地址：珠海香洲區橫琴粵澳深度合作區重樓路288號（地圖按此）

交通：

橫琴口岸｜乘搭87路/Z52路巴士，車程約50分鐘；Call車/的士車程約17-20分鐘 酒店接駁巴士｜提前24小時向酒店預約

更多相關文章：

跨境巴士優惠｜永東巴士現金券低至$11、22折入手$50兌換券！適用深圳口岸/珠海/澳門/清遠長隆｜KKday雙11優惠2025

雙11優惠2025｜全球酒店優惠一覽！日本酒店低至5折、深圳/珠海酒店無門檻享85折

雙11優惠2025｜珠海酒店優惠低至44折、人均$210起（持續更新）！長隆4大酒店/美高梅華府/御溫泉

雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券

雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店

雙11優惠2025｜珠海橫琴星樂度露營小鎮2大2小入住、人均$110.9！包無限次進出星奇塔門票｜珠海酒店優惠

香港到珠海長隆飛船酒店5大交通方法！最平每人$65起 跨境直通巴/噴射飛航/港珠澳金巴/港車北上

珠海酒店｜10大珠海酒店推介！人均低至$133 珠海長隆飛船/夢幻海洋主題複式房/溫泉渡假村

珠海好去處｜5大室內遊樂場推介！最平$150玩全日 橫琴最大室内卡丁車場、超刺激空中飛人

珠海好去處｜打卡必去！梵高星空藝術館 門票優惠人均$47.8起 沉浸式遊4D光影世界：鏡像迷宮+鑽石隧道+無限星空

珠海山姆｜超市地址及交通方法！仲多人過深圳前海山姆？一覽避開人潮時間