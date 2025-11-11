Yahoo編輯團隊致力為你精選優質產品及優惠價格，文章中部份商品、平台與Yahoo有合作關係，定價及供應量均會隨市場變動，請以平台最新資料為準。

珠海長隆飛船酒店優惠買2送2！用優惠碼盡享折上折 最平每人$134.5起，再送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025

長隆一向都是熱門的親子旅遊熱點，KKday趁住雙11一口氣推出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店冬季優惠，住宿套票買2大送2小之餘，又派高達$500優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年11月至2026年2月，12月6-8日學校假期及聖誕節均適用！其中長隆飛船酒店凈房價扣減優惠碼後每晚只需$538起，人均只需$134.5起，另有連2大樂園套票選擇，即睇優惠詳情！

長隆飛船酒店外太空為主題

長隆飛船酒店以外太空為主題，設有一系列海洋和外太空主題的互動設施，包括模擬真實的深海景象的LED互動屏幕及潛望鏡、集趣味與科技為一體的智慧科學蛋，以及LED天幕交匯處「飛船廣場」等，共設有6種不同主題的房型，全設露台，最細房型都有430呎，適合親子旅客入住。

長隆飛船酒店以外太空為主題，設有一系列海洋和外太空主題的互動設施。（相片來源：KKday）

設有一系列海洋和外太空主題的互動設施。（相片來源：KKday）

共設有6種不同主題的房型，全設露台，最細房型都有430呎，適合親子旅客入住。（相片來源：KKday）

買2大送2小 人均低至$134.5起

即日起KKday推出長隆飛船酒店住宿買2大送2小優惠，既有每晚$1,038起的淨房選擇，亦有$1,507起的2天1晚雙人無限暢玩海洋王國及《卡卡虎奇遇記》/ 《珠海長隆秀》套票，以2大2小入住飛船房計，人均只需$259.5起，今年內預訂更送每單一個20吋行李箱及一張AIRSIM上網卡！平台更同步推出兩大優惠碼：滿$800輸入優惠碼【CMHOTEL500】即減$500／無最低消費門檻輸入優惠碼【CMHOTEL111】即減$150，折後最平每晚只需$134.5起！不過Yahoo購物專員於下午3點睇過$500優惠碼經已派完，如今只剩下$150優惠碼，折後每晚$888起，人均$222，同樣抵住～

長隆飛船酒店 飛船房｜淨房

優惠價：每晚$1,038起

SHOP NOW

長隆飛船酒店 飛船房（<享2兒童門票>2天1晚雙人無限暢玩(海洋王國)+《卡卡虎奇遇記》套票）

優惠價：每晚$1,507起

SHOP NOW

珠海長隆飛船酒店

地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）

交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車

