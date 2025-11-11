鳳凰｜一號風球今日日間維持
珠海長隆飛船酒店優惠買2送2！用優惠碼盡享折上折 最平每人$134.5起，再送行李箱+上網卡｜雙11優惠2025
長隆一向都是熱門的親子旅遊熱點，KKday趁住雙11一口氣推出長隆廣州、珠海、清遠8大酒店冬季優惠，住宿套票買2大送2小之餘，又派高達$500優惠碼，更獨家送20吋行李箱、上網卡，適用於今年11月至2026年2月，12月6-8日學校假期及聖誕節均適用！其中長隆飛船酒店凈房價扣減優惠碼後每晚只需$538起，人均只需$134.5起，另有連2大樂園套票選擇，即睇優惠詳情！
【立即睇】全新 Yahoo Shopping 專頁正式上線，跟貼最新優惠情報！
機票優惠格價平台：
酒店住宿優惠格價平台：
行程及飲食優惠平台：
長隆飛船酒店外太空為主題
長隆飛船酒店以外太空為主題，設有一系列海洋和外太空主題的互動設施，包括模擬真實的深海景象的LED互動屏幕及潛望鏡、集趣味與科技為一體的智慧科學蛋，以及LED天幕交匯處「飛船廣場」等，共設有6種不同主題的房型，全設露台，最細房型都有430呎，適合親子旅客入住。
買2大送2小 人均低至$134.5起
即日起KKday推出長隆飛船酒店住宿買2大送2小優惠，既有每晚$1,038起的淨房選擇，亦有$1,507起的2天1晚雙人無限暢玩海洋王國及《卡卡虎奇遇記》/ 《珠海長隆秀》套票，以2大2小入住飛船房計，人均只需$259.5起，今年內預訂更送每單一個20吋行李箱及一張AIRSIM上網卡！平台更同步推出兩大優惠碼：滿$800輸入優惠碼【CMHOTEL500】即減$500／無最低消費門檻輸入優惠碼【CMHOTEL111】即減$150，折後最平每晚只需$134.5起！不過Yahoo購物專員於下午3點睇過$500優惠碼經已派完，如今只剩下$150優惠碼，折後每晚$888起，人均$222，同樣抵住～
長隆飛船酒店 飛船房｜淨房
優惠價：每晚$1,038起
輸入優惠碼【CMHOTEL500】即減$500，只需每晚$1,007起，2大2小入住人均每晚$251.8起；
輸入優惠碼【CMHOTEL111】即減$150，每晚$1,357起，2大2小入住人均每晚$339.3起
長隆飛船酒店 飛船房（<享2兒童門票>2天1晚雙人無限暢玩(海洋王國)+《卡卡虎奇遇記》套票）
優惠價：每晚$1,507起
輸入優惠碼【CMHOTEL500】即減$500，只需每晚$538起，2大2小入住人均$134.5/晚；
輸入優惠碼【CMHOTEL111】即減$150，只需每晚$888起，2大2小入住人均每晚$222起
珠海長隆飛船酒店
地址：珠海市香洲區橫琴新區富祥灣1號（地圖按此）
交通：坐環島中港通於太子上海街上車，直達珠海長隆飛船酒店下車
更多相關文章：
雙11優惠2025｜Klook大派5大獨家優惠！每日優惠低至$11起、日韓冬季活動低至5折、送來回機票 即睇開搶時間表+優惠碼
雙11優惠回顧｜2024年最多人買旅遊產品Top 5！日本USJ門票、行李箱、一口價機票最搶手，第1位經常出現減價戰？
雙11優惠2025｜最愛旅遊産品平台推介Top 3！即睇機票/酒店/門票/交通/一日遊優惠時間表
雙11優惠2025｜海洋公園買1送1、人均$224！把握最後機會入園玩哈囉喂鬼屋
雙11優惠2025｜深圳金谷潮玩聯盟門票只需$10！一票暢玩逾30個遊戲項目、無限進出｜深圳室內遊樂場
雙11優惠2025｜深圳華發冰雪熱雪奇蹟買1送1！人均$310.5不限時任滑全球最大室內滑雪場｜深圳好去處
雙11優惠2025｜7折住珠海5星新酒店：美高梅華府！聖誕正日不加價，送下午茶、旅拍體驗｜珠海新酒店
雙11優惠2025｜珠海海泉灣帆酒店66折優惠！人均$404.7起免費升級套房，聖誕不加價 送早餐、樂園門票、餐飲券
雙11優惠2025｜珠海仁恒洲際酒店低至66折！每晚人均$618起包兩餐/行政禮遇
雙11優惠2025｜Agoda日本酒店優惠快閃低至5折！這間東京酒店人均不用$350
雙11優惠2025｜Rakuten Travel快閃優惠低至5折！嚴選「11大之最」住宿：地道溫泉、正宗一泊二食、交通便利
其他人也在看
中山爛尾樓 港人爆集體北上維權 發展商被立案執行逾億元
港府致力推廣大灣區，吸引不少市民北上置業退休養老，然而爛尾樓問題卻困擾港投資者連番「中伏」。根據YouTube樓市頻道N+近日上載的影片，人稱「小香港」的中山三鄉，再度爆出香港業主集體北上維權案，數十名港人「隔山買牛」一個「錢寓」樓盤後數年仍未收樓。翻查資料，該發展商曾停工停產、拖欠民工工資，內部通告「逼近生死邊緣」，本月初遭立案「被執行」逾億元人民幣，業主們隨時血本無歸Yahoo財經 ・ 3 小時前
雲浩影被朋友誤爆夜蒲食水煙場所 網民寸人設崩壞「又話仙氣女神」
參加《全民造星3》而為人認識嘅雲浩影，以紮實唱功同清新形象成為新一代上位女歌手，連陳奕迅都出post話有聽Cloud嘅歌。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
長沙灣元州邨雙屍案 保安聞異味揭兄弟倒斃 屍體腐爛現場有遺書｜Yahoo
長沙灣元州邨元樂樓一對兄弟被發現倒斃單位內，屍體已腐爛，現場留下遺書。據了解，保安今早（11日）6 時許巡視期間，發現單位傳出惡臭，遂報警求助。消防人員破門進入單位，發現床上有兩具已腐爛的屍體，證實二人死亡。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
深井青馬橋全海景三房不足「4球」沽 外區客唔介意一因素照買(有圖)｜二手樓成交
減息刺激買家入市意欲，二手市場交投顯著增加。晉誠地產高級營業經理鄧錦雄表示，該行最新促成深井臨海屋苑麗都花園1座低層A室成交，單位實用面積約570方呎，三房兩廳設計，外望青馬橋全海景，以398萬元沽出，呎價約6,982元。 據了解，新買家為外區用家，單位雖然屬於低層，不過能夠以400萬元內可購買三房及擁有全海景單am730 ・ 20 小時前
木村拓哉24歲長女木村心美戀情曝光！曾豪言指「男友要比爸爸帥」，情歸「國家級排球新星」小川智大
木村拓哉 24 歲長女木村心美戀愛了，男友就是現年 29 歲的「排球新星」水川智大，而且傳出二人已低調遠距離交往 2 年！這對小戀人被拍到的士上的親密互動，小川智大更於車站親吻木村心美的臉頰，讓戀情公開曝光！Yahoo Style HK ・ 9 小時前
黃翠如武漢食早餐有投訴 大開食戒歎「貴價貨」
【on.cc東網專訊】藝人黃翠如近日到武漢工作，作為吃貨的她大朝早就在當地訪尋美食，連試多間早餐店，她昨日（10日）在社交網拍片大晒戰績，她到了當地人推薦的松雪路，她表示：「我嘅朋友話武漢人早餐唔會食一間，係要逐間逐間食，先算係完成一個完餐嘅早餐。」她在第一間點東方日報 OrientalDaily ・ 5 小時前
許紹雄生前最後訪問曝光 自揭去年發現腎腫瘤 做手術輕描淡寫「我當拍戲」
人稱「Benz雄」嘅許紹雄上月底病危入院，其家人及多位圈中好友趕往醫院探望，惜許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭而離世，享年76歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
【優品360】今期優惠推介（即日起至20/11）
優品360今期有不少產品優惠，如安慕希希臘式乳飲品$20/3件、OATLY咖啡師燕麥奶1公升飲品$40/2件、ORIHIRO蒟蒻果凍啫喱6件裝$19.9/3件；急凍產品優惠有34度天然食品格陵蘭比目魚柳$92/2件、御前白玉日本白蛋10隻裝$42/2件；會員專享優惠有丸金壽喜燒汁500毫升$13/件，還有不少美酒優惠，CHATEAU LEOVILLE BARTON 波爾多正牌二級莊紅酒低至$720！YAHOO著數 ・ 3 小時前
白彪與豐滿女子繞手逛街 早年娶初戀女友移民加拿大鬧離婚後和好 照片流出惹揣測
現年79歲的資深演員白彪，早在70年代於《射鵰英雄傳》飾演「郭靖」而深入民心，除了正氣凜然的大俠，其後亦演活不少角色Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
【新聞點評】大家樂三連爆 改革要化整為零
餐飲業持續低迷，連鎖快餐店集團大家樂（0341.HK）發盈警，預告截至9月底半年度純利大跌65%至70%。值得留意的是，大家樂在今年4月份、去年11月份亦曾發出盈警，這意味該集團業績「三連爆」，處境日益嚴峻。面對北上消費、兩餸飯等趨勢，大家樂揚言推進大改革，包括縮減門店、精簡餐單、加強靈活性等。作為擁有57年歷史的招牌，大家樂原本標榜「平靚快」，其優勢現正備受動搖，該集團或須「化整為零」才可望找到出路。信報財經新聞 ・ 1 天前
胡定欣相約樂易玲嘆米芝蓮一星寧波菜！大嘆多款鎮店名菜 必試招牌「寧式十八斬」鹹中帶鮮
胡定欣在10月初突發宣佈結婚，宣布與圈外醫生男朋友在紐西蘭舉辦婚禮成全城熱話。人逢喜事精神爽，日前發帖文與其先生、樂易玲等相約飯聚食寧波菜，更表示無意揀中食寧波菜，更笑言樂易玲是寧波人，故此大家食得好開心！想知道胡定欣吃哪一間寧波菜，就要看看Yahoo Food以下的內文介紹。Yahoo Food ・ 9 小時前
歷來最傷！薄扶林趙苑4房狠劈近半沽 原業主持貨14年慘輸2,044萬
二手市場交投回升，有業主為加速出貨，不惜大幅劈價。薄扶林老牌豪宅趙苑一伙四房戶，原先開價7,500萬，新近劈價至4,000萬元沽出，原業主持貨約14年，賬面蝕讓2,044.4萬元或33.7%，創該屋苑歷來最大蝕幅紀錄。更多消息：大幅蝕讓丨白石角海鑽4房戶2,580萬沽 原業主持貨12年狂輸773萬匯璽4房撻訂貨四個月賣貴1球！業主由蝕變賺 連殺訂獲利385萬上述單位為趙苑2期1座頂層戶，實用面積2,753平方呎，採四房間隔，附設天台2,040平方呎。該單位早於2022年推出市場放售，當時索價7,500萬元，不過直至今年已劈價至4,500萬元，其後再減價至4,000萬元售出，成交呎價僅14,530元。據悉，原業主在2011年1月斥6,044.4萬元購入上述單位，持貨約14年，賬面損手2,044.4萬元，蝕幅高達33.8%，為該屋苑歷來最大蝕幅。趙苑位於薄扶林域多利道200號，發展商為卓能集團，於1977年11月開始落成，屋苑分為4期，由16座樓宇/洋房組成，共有77個單位。名人業主包括卓能集團主席是趙世曾，其自住的獨立屋「樂居」位於趙苑第一期，過往曾多次租借為香港電影取景地。 延伸閱讀:28Hse.com ・ 3 小時前
The North Face雙11減價低至半價！灰色百搭衛衣低至$334、人氣風樓「骨折價」低至$771｜雙11優惠2025
雙11優惠來了！最近天氣時晴時雨，最適合入手一些輕便又透氣的機能服飾，應付突如其來的天氣變化！Yahoo購物專員發現英國大型網購平台ASOS近日突發推出大減價，人氣戶外品牌The North Face限時低至5折，當中多款風褸、衛衣等應季單品都有平，而且價錢比平時平一大截，性價比極高！The North Face近年成功打破老土的舊印象，結合時尚與實用，成為潮人日常造型的必備品牌。各位想趁優惠入手幾件百搭單品？今次ASOS雙11優惠跳樓價限時優惠絕對是入手好機會！Yahoo Style HK ・ 49 分鐘前
北海道40起山難內幕曝光！ 斜里岳溪谷半截白骨驚魂！
事件從1月開頭，中國男子飛女滿別機場租車上斜里岳，預計4日還車卻人間蒸發，車子停登山口林道被雪埋，家人報警後警方冬春兩季搜3次無果。Japhub日本集合 ・ 3 小時前
鄭家純搭商務艙被酸！網嗆「就妳還在炫耀」：看看大谷翔平老婆 她高EQ神回化解
藝人鄭家純（雞排妹）向來敢言直率，2022年與日本丈夫Akira結婚後，生活多半保持低調。近日她在社群平台分享搭乘華航歐洲線商務艙的體驗，原本只是單純評價座位舒適度，卻意外被酸民批評「炫耀」，讓她親自回應，一來一往的互動也引發熱議。姊妹淘 ・ 23 小時前
59歲李若彤「脖子凹陷」真相曝光！每天健身5小時體脂15% 霸氣回嗆：那是青筋不是皺紋
「姑姑」李若彤又因狀態登上熱搜！近日她在社群平台分享健身影片，身穿運動背心大秀緊實線條，卻因頸部明顯的縱向肌肉引發討論。有網友擔心「太瘦會顯老」，她隨即在留言區霸氣回覆：「那是青筋，不是皺紋！」一句話化解爭議，也展現她一貫的率真自信。姊妹淘 ・ 1 天前
63歲吳鎮宇用樂悠咭搭巴士險被趕下車？帥氣幽默Keep Young魅力心態：鞋要穿到變黃才有型
吳鎮宇和樂悠咭有什麼關係？下月將迎來64歲生日的吳鎮宇，已經符合資格，可以享用樂悠咭的2元乘車優惠了。近日，他在用樂悠咭搭巴士，險被趕下車，被懷疑冒用「樂悠咭持有人」。吳鎮宇以一貫幽默分享趣事：「我天生如此。」Yahoo Style HK ・ 9 小時前
大東山再現上山人龍 爛頭營屋仔投資無門
大東山芒草獲小紅書推介，近日再現上山睇芒草人龍，直到入黑山上邊照舊人山人海，據報落山閒閒地逾百人等巴士。有人流代表有商機，難得大東山上邊有屋仔，買間用來做民宿士多究竟有無得諗？Yahoo 地產 ・ 1 天前
中國領事「斬首」回應高市「台灣有事」表態 日方強烈抗議：「言論極其不妥」
剛上任不久的日本首相高市早苗日前在眾議院稱，如果台灣「有事」，有可能構成安全保障法制中，日本能夠行使集體自衞權的「存亡危機事態」。中國駐大阪總領事薛劍其後在社交平台回應，表示「對於擅自伸過來的那個骯髒的腦袋，唯有毫不猶豫地砍掉」。高市早苗今日（10 日）在眾議院被要求撤回言論，但她拒絕。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
【萬寧】今日出位價（只限11/11）
萬寧官網限定出位價Wellage唯拉珠100%純透明質酸保濕套裝低至 $168/件；結合玻尿酸保濕精華七日套裝及100%純透明質酸保濕安瓶精華 30毫升，雙重補水配方，深層滲透肌底，瞬間注水、緊緻、修護。高濃度透明質酸搭配8種天然植萃，溫和不刺激，打造柔嫩、彈滑、亮澤膚質。安瓶更含9重分子透明質酸，強化肌膚屏障，長效保濕達100小時，令肌膚由內而外煥發水光感。YAHOO著數 ・ 6 小時前