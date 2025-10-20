珠酒新酒店｜珠海悅榕莊落戶鳳凰灣！基本房型約780平方呎、附私人風呂 即睇開幕日期及房價

港珠澳大橋開通後，珠海成為港人週末輕旅行的熱門目的地之一。珠海今年10月底將迎來珠海鳳凰灣悅榕莊（Banyan Tree Zhuhai Phoenix Bay），這個重量級奢華新酒店擁有得天獨厚的地理位置，更承襲了其所屬集團的經典養生哲學，相信是追求身心療癒的港人Wellness酒店新寵。酒店已經開始預訂，也有不少網民受邀搶先入住，即睇房價及首輪評價。

Wellness酒店龍頭—悅榕莊落戶珠海鳳凰灣

悅榕集團於1994年在新加坡創立，是全球知名的高級國際酒店品牌，以其奢華、私密和身心療癒的理念而聞名。「悅榕莊」（Banyan Tree）是集團旗艦品牌，著重於心靈、身體和精神的療癒，可算是Wellness酒店的龍頭。珠海鳳凰灣悅榕莊將於2025年10月31日起開幕，坐落於珠海鳳凰灣，獨享私密海岸線，不但可以遠眺港珠澳大橋，還能夠飽覽珠海地標：日月貝靚景！酒店以珠海文明印記：嶺南水鄉風格為設計靈感，建築結構線條勾勒出當地的純樸自然，令人相當期待。

珠海鳳凰灣悅榕莊將於2025年10月31日起開幕，坐落於珠海鳳凰灣，獨享私密海岸線！（圖片：酒店官網）

酒店以嶺南水鄉風格為設計靈感，建築結構線條勾勒出當地的純樸自然，令人相當期待。（圖片：酒店官網）

享珠海市區唯一「雙私人海灘」 每房都有露天風呂

另外，珠海鳳凰灣悅榕莊作為城市度假酒店，罕有地擁有珠海市區內唯一的「雙私人海灘」，住客能夠享受私隱高的親海體驗。要享盡此地理優勢及靚景，酒店設有山景、海景的房間，房內更提供私人湯泉與泳池，就算留在客房也可以邊浸浴邊欣賞自然美景。「悅榕莊」主打Wellness，也點少得以東方文化與自然療癒為概念的悅榕Spa呢？悅榕Spa外，酒店內還有5個特色餐廳及酒吧，足以滿足住客的需求！

珠海鳳凰灣悅榕莊最基本房型都有約780平方呎！（圖片：酒店官網）

不少小紅書博主被邀通率先入住，稱珠海鳳凰灣悅榕莊是奢華度假酒店的天花板！（圖片：酒店官網）

有小紅書博主指酒店內可以看到日落！（圖片：AA@小紅書）

每房都有附私人風呂！（圖片：AA@小紅書）

最快10月31日入住 包早餐、入住前一日免費取消

Yahoo Travel睇過酒店官網及旅遊平台，暫時只有官網接受預訂，最快可預訂日期為2025年10月31日，每晚房費連稅人民幣3,200元起，人均人民幣1,600元起，房費包早餐，可以在入住日期前一日免費取消。提提大家，珠海鳳凰灣有另一間悅榕集團酒店：珠海鳳凰灣悦椿酒店，預訂時千萬不要搞錯啊～

珠海鳳凰灣悅榕莊（2025年10月31日開業）

價錢：人民幣3,200元起（約港幣$起），人均人民幣1,600元起（約港幣$起）

預訂：酒店官網

珠海鳳凰灣悅榕莊

地址：珠海市香洲區泉星東路9號（地圖按此）

交通：港珠澳大橋珠海口岸call車30分鐘車程

