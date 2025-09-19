班主任課室私裝監控 教育局責令拆除

【on.cc東網專訊】湖南省長沙市有中學生近日舉報，其就讀中學部分班級存在「私裝監控」現象。長沙市教育局稱，已責令校方拆除相關設備。

長沙市長郡斑馬湖中學一名學生表示，該校是中考及高考考點，本身已配備先進人工智能（AI）監控設備，部分班主任卻在未徵得家長及學生同意情況下，私自在課室安裝監控設備。該學生又指，學生一舉一動被無差別監視，時刻處於緊張及壓抑狀態，影響學習效率及身心健康。另外，他亦質疑有關私自安裝監控設備嚴重侵犯學生私隱權，希望主管部門能夠盡快調查，責令涉事老師拆除，同時加強監督管理學校教師行為。

長沙市教育局稱，經望城區教育局核查，學校確實存在該名學生所述情況，已責令未經學校批准、未徵得家長及學生同意擅自安裝監控班級，立即拆除設備。

然而，投訴學生上周五（12日）補充，當局責令整改已過數天，私裝監控仍未拆除。長沙市教育局周二（16日）回覆，已督促學校安排專人拆除，確保移除所有班主任私自安裝監控設備。

