班禪確吉杰布獲中央關注30年：活佛轉世須依法依規 境外力量不得干涉︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】藏傳佛教活佛轉世制度座談會前日（8 日）在西藏舉行，全國政協常委、中國佛教協會副會長、中國佛教協會西藏分會會長班禪額爾德尼·確吉杰布表示，藏傳佛教活佛轉世必須堅持依法管理的原則，尋訪和認定活佛轉世靈童，必須遵守「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」的重要原則，絕不受境外任何組織、個人的干涉和支配。

確吉杰布：國家領導人兩度接見

班禪額爾德尼·確吉杰布表示，活佛轉世事務的管理必須遵循法治原則，提到中央政府於 1995 年批准並冊封他延續十世班禪法脈，稱整個程序遵循宗教儀軌及歷史定制。他表示，這一做法體現中央政府對活佛轉世工作的重視，並印證相關事務的管理需遵從法治原則，又提到在過去 30 年中，中央對他的成長持續關注，國家領導人曾兩度接見並提出期望。

藏傳佛教活佛轉世制度座談會

稱可體現國家主權及政府權威

他進一步指出，歷代中央政府均對活佛轉世作出嚴格管理，逐步形成一套歷史定制。依照相關定制不單可體現國家主權及政府權威，亦有助維護國家統一、民族團結及社會穩定。他表示，這些原則對藏傳佛教自身的延續具有重要作用。

在談到靈童尋訪及認定方面，班禪額爾德尼·確吉杰布重申，轉世選定需秉持「國內尋訪、金瓶掣籤、中央政府批准」原則，不受境外勢力影響。他稱，佛教協會及高僧大德在相關工作中扮演關鍵角色，有助體現活佛轉世制度的神聖性與權威性。

班禪額爾德尼通常簡稱為「班禪」，是藏傳佛教格魯派最高精神領袖之一。藏傳佛教認為，班禪是阿彌陀佛的轉世負責掌管部分宗教事務。現時的班禪，是第十一世班禪額爾德尼·確吉杰布，是在 1995 年經中國中央政府批准和冊封，繼任第十世班禪法脈。