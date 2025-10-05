現場直擊｜佐敦五車連環相撞釀八傷 警拘肇事私家車司機

【Now新聞台】上海街與佐敦道交界發生5車相撞意外，釀成多人受傷，本台記者劉倩桐下午四時許身處車禍現場，指其身旁的灰色私家車早前由佐敦駛向西九龍期間，已先後與兩部巴士及一輛私家車相撞，其後再駛至現場佐敦道與上海街交界時，再撞向一輛白色私家車，導致該輛私家車失控，剷上行人路撞倒途人。

現場可見肇事的灰色私家車嚴重損毀停在安全島上，而警方已拘捕該私家車司機，並押同他到肇事私家車蒐證。至於被撞的白色私家車亦嚴重損毀，事件中有八人受傷，幸各傷者俱清醒。

有目擊者表示，肇事灰色私家車當時車速頗快，警方仍在現場調查意外原因。

