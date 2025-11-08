現場直擊｜全運會公路單車賽選手衝刺 抵達終點

iHerb雙11優惠全網限時74折
警方破詐騙集團拘5男女涉款219萬元
【Now新聞台】警方搗破本地詐騙集團，拘捕5人，包括一名16歲少女。行動中檢獲多部手提電話及疑犯犯案時穿著的衣物。東九龍總區重案組人員瓦解一個本地詐騙集團，拘捕一名內地男子，相信是骨幹成員，3名本地男子及一名少女，年齡介乎16至34歲，他們涉嫌與10宗猜猜我是誰騙案有關，涉案總金額約219萬元。警方稱，詐騙集團成員致電長者，並訛稱是他們的親人，因涉及刑事案件被警方拘留，需要繳付保釋金，又以數百元酬勞招攬收款傀儡收取騙款。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前
大鳴大放｜器官捐贈(二)
【Now新聞台】嘉賓：何繼良 (香港器官移植基金會創辦人及創會主席) 題目: 器官捐贈11月8日是器官捐贈日，香港器官捐贈登記人數衝破40萬。基金會如何推廣器官捐贈的概念，讓市民了解更多？對於香港與內地進一步融合，在器官捐贈方面，又能否與內地系統性地合作？#要聞now.com 影音新聞 ・ 8 小時前
投資推廣署上海進博會設攤位推介香港 今年首9個月近500企業落戶本港 料直接投資近650億元(李馨萍報道)
【Now新聞台】投資推廣署在上海進博會設置攤位，介紹企業落戶香港的優勢。署方形容，內地企業反應熱烈，而今年首9個月已有近500間內地及海外企業在港開設及擴展業務，料首年可帶來近650億元直接投資。 香港是內地企業走進國際的首選平台，截至去年，已經有超過2,600間內地企業落戶香港。這間上海的金融科技公司是其中一間近期成功落戶香港的企業，希望利用香港的地域優勢及金融資源，將業務拓展到東南亞等地區。信也科技首席運營官王玉翔：「我們利用好內地的技術人才、人工智能大數據，這方面的一些人才，同時我覺得也能去學習香港市場本身這種，非常深厚的金融服務的體系跟理念。推廣處起到一個很好的橋樑作用，然後我們無論是看到任何困難，也都是可以第一時間 跟他們去做一些溝通，他們也會幫我們介紹一些相應的資源，無論是監管方面的牌照申請方面的。」投資推廣署在今年首9個月協助了接近500間企業在港開設及擴展業務，較去年同期增長一成，其中超過一半是內地企業。署方在進博會期間，亦有設立攤位，即時解答企業落戶香港的疑問。投資推廣署署長劉凱旋：「今次進博會有很多國家的公司來了，也有相反的，想賣貨去中國的(企業)來參加進博會。要發now.com 新聞 ・ 1 天前
長沙定制化旅遊需求升 港人團平均消費過萬元(黃穎芝報道)
【Now新聞台】湖南長沙近日成為港人北上的熱門地點，有當地旅行社指，香港旅客願意花過萬元參與高質素的定制化團。 小青瓦、坡屋頂，青石板路就在腳下，太平老街是長沙古城保留原有街巷格局最完整的一條街。想感受現代化的氣息，可以去到黃興路步行街，聞起來臭、吃起來香的長沙臭豆腐令人回味無窮。香港遊客林先生：「我欣賞當地的文化及食品，在短片上見過，覺得長沙很吸引，就跟太太和朋友一起飲飲食食，以及有些景點適合香港人。」來到長沙就當然少不了去到步行街前的商場打卡留念，拍完以後還可以逛附近兩邊的商店，感受長沙的煙火氣。有旅行社指，香港旅客已經不滿足於傳統購物、觀光行程，大多對文化歷史與文創產品等感興趣，亦願意花錢購買高質素的旅遊體驗，對定制化旅遊需求上升。湖南華天國旅市場宣傳部代表劉謙：「旅行社也有英語和粵語導遊，這樣溝通起來會更方便一些，比如說可能他要住到更好的酒店，或者是他想要用到更好的商務車。像我們接觸到的一些香港客人，他們的消費水平大概是在一萬到兩萬五港幣左右。」隨著香港往返長沙的航班增加，他預料未來旅行社香港旅客的業務會佔整體近四成。#要聞now.com 新聞 ・ 18 小時前
公路單車男子個人賽 山東劉志城摘金 港隊成績最佳朱浚瑋排15（郭寶鴻報道）
【Now新聞台】今屆全運會唯一橫跨粵港澳三地的項目男子公路單車個人賽，山東的劉志城奪得金牌，港隊最好成績是朱浚瑋排15。 231.8公里、106位車手由珠海博物館出發，港隊派出9人出戰。上屆陝西全運個人計時賽得銀牌、黑龍江白利君初段帶出，最多領先主車群3分16秒。相比前一日賽事不時有下雨，男子個人賽期間比較好天，路面較為乾爽，有利車手發揮。港珠澳三地破天荒跨境比賽，車手合共有6次「無感通關」，過澳門是第1次，這段長13.5公里。賽事平路為主，亦有不少斜路，最大挑戰是港珠澳大橋一來一回無遮無擋，吹東北偏東風，車手頭段要逆風而行。港隊早前在8月去了澳洲布里斯本集訓，寓賽於操，大師兄黃金寶1997年在上海首度揚威，這個項目累積3金1銅。進入香港段，車手要踩55.8公里，天津高祥泰、黑龍江曲城君、山東鄭現彤組成3人集團，建立過超過1分鐘優勢。途經迪士尼折返最熱鬧，沿途有不少觀眾為車手打氣。上番主幹道，雲南的李喜有輕微意外，不過無受傷整理好戰車後繼續比賽。回程順風，車手亦相繼發力，縮窄與前列差距，剩下不足70公里，主車群追到領先3人集團。去到橫琴繞兩個圈，山東楊明森發動進攻帶出，其後海南陳譽升加now.com 新聞 ・ 11 小時前
香港海運周本月中舉行 陳美寶指屆時公布「伙伴港口」名單
【Now新聞台】香港海運周將於本月中舉行，運輸及物流局局長陳美寶指，將於期間公布首批「伙伴港口」名單。 陳美寶在網誌提及，香港海運周會於本月16日至下月22日舉行，屆時會舉行世界航商大會及亞洲物流航運及空運會議。而施政報告提出，會與具戰略合作意義及一帶一路的地區港口建立「伙伴港口」關係，局方表示會於活動期間公布首批「伙伴港口」名單。#要聞now.com 新聞 ・ 10 小時前
立法會選舉2025｜警務處處長周一鳴落區派發紀念品 呼籲市民踴躍投票
立法會選舉12月7日舉行，警務處處長周一鳴今日聯同灣仔警區少年警訊及耆樂警訊會員，於銅鑼灣百德新街向市民派發宣傳單張及紀念品，呼籲公眾踴躍投票。am730 ・ 13 小時前
全運會｜公路單車港隊男子組取得第4及第6 女子組梁穎儀得第8(郭寶鴻報道)
【Now新聞台】全運會公路單車個人計時賽，男子組港隊的伍柏亨及劉允祐分別第4及第6名完成，梁穎儀在女子組得第8。 男子組28人角逐，港隊兩名代表出戰，車手每隔1分鐘逐個出發，最後10個人隔兩分鐘。劉允祐排第7個開始，早前6月香港公路錦標賽突圍封王的伍柏亨在第20位。車手先踩到情侶中路與吉大路口折返，之後沿住情侶北路到雲港路口掉頭，起點終點也在珠海博物館，全程38.7公里。賽事進行期間，不時下起微雨，場濕地滑下，有不少車手入彎時也跌倒受傷。當中這個90度彎位，幾名車手都失控跣低，部分無大礙繼續，最後兩人未能夠完成。杭州亞運銅牌得主劉允祐以47分1秒03，第6名完成，5名車手47分鐘內踩完，伍柏亨是其中之一，46分43秒98返終點，僅僅慢第三名山東的曹厚旺8秒左右，與獎牌擦身而過，山東苗城碩及天津薛銘得冠亞軍。單車港隊代表劉允祐：「因為始終心理上曾經翻車，之後過彎也很小心，甚至比較慢，可能心理上寧願安全一點也不冒險。」單車港隊代表伍柏亨：「每人全運會也是為了奪取獎牌，大家也是看著獎牌而踩，把自己所有東西奉獻速度出來，所以也可惜的。」女子組李思穎最後不在名單，港隊只有梁穎儀參賽，第一個出發，now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉｜政府會為每一個選區或界別舉辦選舉論壇
【Now新聞台】行政長官李家超指，政府下周起會為每一個選區或界別舉辦選舉論壇。 李家超在社交平台表示，政府舉辦論壇是為了讓每名候選人都有公平機會闡述政綱及抱負，提升公眾參與度。而他自己周五再主持了立法會選舉政府統籌專班會議，統籌政府全力辦好選舉，強調這次選舉競爭激烈，並非抹黑或挑撥矛盾、人身攻擊之爭，而是候選人演繹「愛國者治港」理念的優質性比拼和良性競爭，候選人資格審查委員會將盡快公布獲有效提名的候選人名單。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
江玉歡：應定期檢討公院殮房設施是否足夠 殯儀業界冀壓縮流程 預留足夠時間予家屬（張曼琳報道）
【Now新聞台】有立法會議員指，當局在殮房收費與業界溝通不足，亦應定期檢討殮房設施是否足夠，而殯儀業界就指，當局應進一步壓縮流程，讓家屬有充分時間處理後事。 去年有逾4.1萬人在公立醫院逝世，現時公院殮房有3360個儲存位置，雖然較2017年多了1.2倍，但今年的服務高峰期間，有13間公院殮房使用率超過100%，約一成遺體在殮房停放超過一個月，部分更逾一年。醫管局原本透過收費疏導殮房使用，惟有立法會議員認為，政府短期內修訂遺體免費存放期由3日放寬至28日，反映當初與業界諮詢不足，又指對新措施能否加快流轉仍有待觀察，並從根源入手。立法會議員(選舉委員會)江玉歡：「隨著人口老化，死亡宗數會增加，如果你說就算是這樣都不足夠，我認為即使是要付費都好，亦未必幫助到流轉，是不是長遠而言，在醫院有些地區是否要擴展(殮房設施)，我認為這方面在新收費實施之後，都應該要定期檢討。」有殯葬業界指，相關部門可再加快批出死亡證及安排火化程序，預留充足時間給家屬處理後事，例如進一步縮短發出死亡證的時間。香港殯儀業商會會長鄭志傑：「法定時間都是有三天時間作基準，有無考慮過會否是(三天)前，不是第三天，這會更理想。我now.com 新聞 ・ 9 小時前
公立醫院殮房遺體免費存放期由三天延長至廿八天
【Now新聞台】公立醫院殮房明年一月一日起收費。醫務衞生局局長盧寵茂稱，與不同持分者商量後，決定修改方案，將遺體三天的免費存放期延長至28日，下午會再交代詳情。 醫務衞生局局長盧寵茂：「引入收費不是為了增加收入，主要目的是想引導市民、死者家屬可以盡早安排處理殯儀的服務，從而將遺體送去殯儀的機構，為先人著想，令先人早日安息，亦可以減低醫管局醫院殮房壓力。」#要聞now.com 新聞 ・ 17 小時前
全運會｜男子手球四強 港隊21比24不敵安徽轉戰銅牌戰（陳天朗報道）
【Now新聞台】全運男子手球四強，港隊21比24不敵安徽，未能躋身決賽。淺藍衫港隊李少聰射穿安徽門將丁浩然胯下，早段雙方4分平手，兩個港隊力逼安徽葉志偉都射到彈地入，安徽拉開過三分差距。完半場前出現爭議性一幕，安徽朱正翔跳起出手，與港隊葉冠雄碰個正著，之後安徽饒原源從後推葉冠雄，引發雙方衝突。球證看完VAR後，出紅牌趕葉冠雄離場，今場要做觀眾，饒原源就被罰離場兩分鐘。上場後備入替的港隊門將梁嵐熹再度成為英雄，先擋走對方七公尺。緊接面對朱正翔近射，又使出絕技大字形撲救，6打6環境，梁嵐熹愈救愈勇，再封走葉志偉。港隊轉守為攻，中鋒黃健現身時機剛剛好，一度扳成11平手，但半場安徽搶回領先，右翼簡翊文人叢中射彈地。下半場初段港隊又再追平，再把握安徽李雙失誤打反擊，李少聰再交連潤滔單刀，港隊反超前，亦是今場唯一領先的時間。安徽火力夠猛，朱正翔遠射得手，客隊又追回上來。最多三球的劣勢，港隊繼續入中路追分，黃健貢獻4球，左右輔李少聰連潤滔連線，最後7分鐘追到20比21。正選門將葉冠英用腳閂走七公尺，孿生弟弟冠雄開心過哥哥，但朱正翔快射防不勝防，攻入全場最高6球，港隊再以兩球落後。尾段陷入入球荒，陳梓now.com 新聞 ・ 7 小時前
南韓慶州翻新韓屋成人氣餐廳 港學者倡借鏡活化(羅泳思報道)
【Now新聞台】南韓的千年古都慶州，除了有大量歷史遺址，亦保留了韓屋文化，當地不少餐廳和民宿等均由舊韓屋改建而成，不過都遇到成本和材料不足的問題。 慶州旅遊景點區內，這間開業七年的人氣餐廳，是有六十多年歷史的韓屋。負責人稱，對傳統韓屋有情意結，所以購入現址後，保留古色古香的屋脊瓦磚、橫樑和木柱等，用一年多翻新修葺，包括將紙窗改成玻璃，又裝修廚房。餐廳負責人金奇滿：「我們努力保留韓屋的原貌，但缺乏專門修葺的工匠，費用也不菲，整個工程耗時較長，屋頂的瓦片、門框等，為保留這些韓屋原有的特徵，花了一些時間 ，翻修花費約1.5億韓圜(約80萬港元)。」由於韓屋建築材料，例如木材等較稀有，加上當地政府希望保留古城特色，所以對新興建的韓屋建築會提供補助，這間餐廳活化時沒有資助，而每月的維護和夏天的冷氣費逾五千港元，負責人認為仍然值得。金奇滿：「後面桌子的客人進來時，都讚嘆這裡很精美，對於曾住在韓屋以及在韓屋工作的我來說，韓屋是個悠閒和寬敞的空間，看著會覺得很精美，感到很餘裕。」傳統上，韓國人喜歡在這些又大又平的木床休息乘涼，所以餐廳都擺放多張木床，讓客人在等位的時候坐。有研究歷史建築保育的學者，認為now.com 新聞 ・ 20 小時前
全運會・公路單車｜伍柏亨個人計時賽「梗頸四」劉允祐「炒車」排第6
第15屆全國運動會男子公路個人計時賽今日（7日）於珠海上演，香港單車代表伍柏亨以46分43秒98完成賽事，僅以一步之差無緣頒獎台，最終名列第4；隊友劉允祐則以47分01秒03完成，排在第6位。Yahoo 體育 ・ 1 天前
全運會女子籃球 港隊 49:96 遼寧
【Now新聞台】全運會女子籃球，港隊於首場分組賽47分不敵遼寧。 白衫的港隊頭一節已經被身形佔優的遼寧拉開雙位數領先，由於港隊於8月時才獲通知獲得籃球項目成年組的參賽席位，當時陣中主力成員，包括於國內聯賽效力的李祉均都已經報名參加3人籃球，故此港隊於成年組以亞運隊成員徐穎榆、任栩燕和陳穎欣帶領一班年輕球員參賽。面對剛剛於全國錦標賽以第7名完成的遼寧，任栩燕和陳穎欣雙雙攻入11分是全隊最高，但全程領先的遼寧最終都贏96比49，分組賽旗開得勝。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會｜國家體育總局：公路單車男子個人賽 為三地聯合辦賽積累經驗
【Now新聞台】國家體育總局副局長李靜表示，全運會男子公路單車個人賽早上順利完賽，稍後亦會進行橫跨深港的馬拉松賽，以促進三地融合發展。 國家體育總局副局長李靜：「以賽事為契機，進一步激發港澳同胞的愛國熱情，在社會各界的大力支持和三地的通力合作下，公路自行車男子個人賽今天已經順利完賽，馬拉松在11月15日舉行，這將為三地聯合辦賽積累經驗。」十五運會組委會副主任陳國基：「目前各項競賽場館已經全面準備就緒，我們也制定了安保計劃、人群和交通管理安排以及應變預案，確保賽事全程順利進行。」#要聞now.com 新聞 ・ 9 小時前
新居屋禁售期減至10年 白居二配額增1000 黃碧如：不憂掀炒風
新一份施政報告推出多項房屋相關的措施，協助市民向上流動。 房委會資助房屋小組委員會通過一系列措施，包括新一期居屋的綠白表比例將調升至五五比，以及放寬新出售單位的轉讓限制至10年。此外，下一期「白居二」增加1,000個配額，半數會撥予40歲以下青年家庭及一人申請者。委員會主席黃碧如表示，如居屋業主想出售單位，多數選擇「am730 ・ 1 天前
天氣報告｜大致多雲 日間最高氣溫約26度
【Now新聞台】本港今日(11月7日)天氣預測，大致多雲，有幾陣雨，日間最高氣溫約26度，吹清勁偏東風，初時離岸及高地吹強風。展望明日天色好轉，星期日及星期一大致天晴，日間炎熱，星期二及星期三風勢頗大，天氣稍涼。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
全運會｜周日在廣州開幕 工作人員及志願者作最後準備
【Now新聞台】全運會周日晚在廣州奧體中心開幕，場館一帶已實施限行措施，而工作人員及志願者忙於作最後準備。開幕禮場館廣州奧林匹克體育中心外實施限制車流措施，除了網約車、的士等特殊車輛，開幕式當天只有單數尾號車牌才可進入。中心外亦加強保安，有車輛運送物資到中心，觀眾席入口旁的志願者服務站由廣州暨南大學學生負責組織，日常比賽日約有25名志願者，開幕式將會增加人手。志願者：「(我們會)提供配套的支持，可能很多人的話，他們過來我們就會給他分散人流，或者指引他們路線，更快疏散他們。我們這邊也有一些基礎的醫療設備，急救包之類會提供給他們。」最近奧體中心開幕式的地鐵站出口是大觀南路站B出口，由這裡開始走，約1分鐘就會到觀眾入口，觀眾要沿路排隊入去，經過安檢才可進入開幕式。根據央視報導，開幕式於晚上八時開始，歷時約75分鐘，主題是「圓夢未來」，分為三個篇章「同根同源」、「同心同緣」和「同夢同圓」，突出全運會首次三地聯辦的特色，將有粵港澳三地演員、歌手參與表演；設計上亦會有維港、大三巴、廣州塔等地標，將有粵劇、麒麟舞、詠春等傳統廣東文化表演，結合科技呈現眼前，展現三地同心。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 11 小時前