現場直擊｜市民一早到西九文化區「霸位」 擬邊野餐邊追月

【Now新聞台】今晚是中秋追月夜，本台記者梁潔瀅晚上七時許在西九文化區所見，不少市民一早到來「霸位」追月，當中不乏一家大小及帶同應節食品，現場一帶草地幾乎坐滿市民及遊客，而最開心莫過於小朋友，他們帶同燈籠到來耍玩。

有市民表示下午三時許已到來「霸位」，並帶同食物準備一邊野餐一邊追月。現場設有一些供市民「 打卡」的裝置，當中一個約三米高的卡通造型花燈最受歡迎。

