現場直擊｜濱海街地盤遺炸彈須疏散 社區會堂安置受影響居民

【Now新聞台】本台記者陳佩彤傍晚六時許身處發現炸彈的地盤外，指警方在現場設置封鎖線，多架警車及消防車在場戒備，可見有拆彈專家正搬運一些相信稍後用作拆彈的物資，但暫未知有關方面何時進行引爆及拆彈。

另外，有區議員及關愛隊人員協助受影響的大廈居民疏散。有受影響居民向記者表示，他們返家時才知道所居大廈被封鎖，暫時亦不知道今晚如何返家及是否獲得安置。

至於關愛隊人員稍後亦會登樓拍門，提醒居民及協助他們疏散，人員表示已準備社區會堂安置受影響的居民。

#要聞