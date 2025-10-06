現場直擊｜遊客法國專程來港看火龍 市民飯後到維園觀賞綵燈會

【Now新聞台】今日中秋節，大坑有舞火龍及維園舉行中秋綵燈會，本台記者江瓔庭及梁潔瀅晚上七時許，分別在大坑及維園，而在大坑的江瓔庭表示現場氣氛愈見高漲，浣紗街兩邊企滿市民及遊客，有遊客更表示專程由法國來港感受中秋節氣氛。

至於在維園的梁潔瀅則稱，入夜後愈來愈多市民飯後到維園觀賞中秋綵燈會，不少更帶同花燈及一家大小到來歡度佳節，而現場其中一個具龍舟造型的燈飾位，更吸引大批市民駐足「打卡」。

#要聞