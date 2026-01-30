現場觀戰門票完售！1 月 31 日開幕的《快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽》活動資訊公開！現場將設置官方周邊販售區

將於 2026 年 1 月 31 日（六） 在 橫濱 Pacifico舉辦的《快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽》（以下簡稱：總決賽），正式公開活動詳細資訊！

活動現場除了能體驗《快打旋風 6》Year 3 追加角色第 3 彈「亞歷克斯」試玩之外，也將設置 官方周邊商品販售攤位 等豐富內容。

《快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽》活動資訊公開！

2026 年 1 月 31 日（六） 舉辦的《快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽》活動資訊正式公開。

雖然現場觀戰門票已全數售罄，但線上 Live 觀看門票仍在販售中。

Live 觀看門票可透過《快打旋風聯盟》官方網站購買。

對戰組合與直播時程

賽前節目 《ハメコ。's チョイス 特別篇》，將帶來當日比賽的重點解析與觀戰看點介紹。

該節目也會同步於官方 YouTube 頻道 (@CapcomFightersJP)進行直播。

決賽對戰組合與時程如下：

對戰組合：Division S 代表【Crazy Raccoon】vs Division F 代表【REJECT】

11:00～ 賽前節目《ハメコ。's チョイス 特別篇》

12:00～ 比賽正式開始

現場可試玩「亞歷克斯」的體驗攤位

アレックス 試遊ブース

預計於 2026 年春季前半 參戰的《快打旋風 6》Year 3 追加角色第 3 彈「亞歷克斯（Alex）」，將於現場開放試玩！

試玩攤位設置於 橫濱 Pacifico 展示館 D 的《快打旋風 6》展區。

關於試玩體驗的詳細資訊，請至《快打旋風》系列官方網站查詢。

會場地圖公開

グランドファイナル 会場マップ

《快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽》的會場地圖也同步公開！

地圖中清楚標示了各大攤位位置，包括「亞歷克斯（Alex）試玩體驗攤位」以及官方周邊商品販售區等，方便觀眾事先確認動線。

贊助商攤位・官方應援大使攤位

太陽控股株式會社

太陽控股株式會社

以「超級綠、超厲害的那個」為主題的特色攤位

發送《快打旋風 6》角色聯名周邊

《快打旋風》聯名宣傳手冊限量發送

SUZUKI株式會社

SUZUKI株式會社

展示聯名機車「GSX-8R Tuned by Juri」（可拍照）

發送原創聯名貼紙

Red Bull

Red Bull

販售 Red Bull 能量飲料與餐點

（購買即可獲得原創贈品；另有抽獎活動，將從購買者中抽出幸運得主，送出選手親筆簽名周邊）

ふもっふのおみせ

ふもっふのおみせ

商品展示專區

販售《快打旋風聯盟》聯名周邊

控制器實際體驗區

ぶいすぽっ！（官方應援大使攤位）

ぶいすぽっ！（官方應援大使攤位）

SF 聯盟正賽回顧展示板

拍照打卡區

發送ぶいすぽっ！特製應援板

舉辦《總決賽》同步觀看直播活動

攤位參展隊伍一覽

Division S

Victrix FAV gaming(@fav_gaming)

Good 8 Squad(@good8squad)

Saishunkan Sol 熊本(@saisys_esports)

CAG OSAKA(@CYCLOPS_OSAKA)

名古屋NTPOJA(@Nagoya_OJA)

Division F

使用特別插畫製作的限定周邊商品也將於「官方物販攤位」販售

商品陣容

會場將販售多款官方周邊商品，包括採用《快打旋風聯盟》特別插畫設計的限定商品。

使用特別插畫的商品屬於會場搶先販售，有興趣的玩家千萬別錯過，務必把握機會在現場入手。

扭蛋專區「CAPSULE LAB」

扭蛋「快打旋風 6 橡膠公仔吊飾」第 2 彈

扭蛋專區「CAPSULE LAB」將於會場搶先販售《快打旋風 6 橡膠公仔吊飾》第 2 彈！

此外，現場也將展出並販售過去推出的多款相關商品，歡迎玩家到場挑選收藏。

更多詳情請至《快打旋風聯盟》官方網站查詢。

活動概要 快打旋風聯盟：Pro-JP 2025 總決賽 2026 年 1 月 31 日（六） 11:00～ 特別節目前導《ハメコ。’s Choice 特別篇》

12:00～ 比賽正式開始 橫濱 Pacifico 展示館 D