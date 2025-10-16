現正接受報名！第九屆「首部劇情電影計劃」啟動 培育新導演打造首部劇情長片

由香港電影發展局（電影局）及文創產業發展處（文創處）主辦、第九屆「首部劇情電影計劃」現已接受報名。計劃旨在資助新導演拍攝首部劇情電影，並由電影發展基金撥款資助。文創處早前舉行簡介會，介紹申請細節及計劃方向，並邀請多位曾參與歷屆計劃的電影人出席分享製作經驗及業界心得。

現正開放報名！第九屆「首部劇情電影計劃」啟動 培育新導演打造首部劇情長片

「第九屆首部劇情電影計劃」簡介會

培育新一代電影創作人才

文創產業助理專員兼電影發展局秘書長麥聖希表示，計劃自2013年推出以來，已選出共30部優勝作品，其中18部已正式上映，並屢獲本地及國際獎項肯定。他指出：「這批新導演在首部作品取得成功後繼續創作，部分已籌備第二或第三部電影。每一位曾參與首部劇情計劃的電影導演都在默默耕耘，繼續追尋夢想，多年來的成績令人鼓舞，大家一起在香港影壇發光發亮。」

第 7 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《武替道》

第 6 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《我談的那場戀愛》

第 5 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《年少日記》

第 5 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《過時‧過節》

第 4 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《金都》

第 3 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《淪落人》

第 2 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《以青春的名義》

第 1 屆「首部劇情電影計劃」得奬電影 - 《一念無明》

電影局及文創處在過去三年資助13位新導演參與46個海外影展及放映活動，以提升曝光率及建立國際交流網絡。文創處亦協助導演參與「粵港澳大灣區電影劇本創作與融資工作坊」及韓國富川國際奇幻電影節「亞洲奇幻電影學院國際課程」，以拓展專業培訓與合作機會。

業界代表分享實戰經驗

「第九屆首部劇情電影計劃」簡介會邀得多位曾參與計劃的電影人現身分享，包括《武替道》監製陳羅超、《年少日記》導演及編劇卓亦謙、《過時．過節》導演及編劇曾慶宏、《但願人長久》演員謝咏欣。卓亦謙導演分享如何在緊迫時間內完成劇本並獲監製爾冬陞支持，笑言最後唯有靠膽粗粗：「我記得我是在報名截止前才將整個劇本寫完，冒昧地走去問爾監製能否四、五日內看完劇本並決定會否做我的監製。」

《年少日記》導演及編劇卓亦謙

《過時．過節》導演及編劇曾慶宏

被問到新導演如何跟監製溝通去完成整套電影拍攝？曾慶宏導演表示當時自己是白紙一張，所以其實與他當時的監製溝通就不用任何技巧，往往都是直接坦白：「監製都已經很資深和閱歷無數，所以其實也不用轉彎抹角，反而坦白跟監製直接講出自己的想法，監製也會很直接認同或是否定你的想法。這種真誠的溝通，會讓我們走得容易點。」

計劃報名詳情

「第九屆首部劇情電影計劃」分為大專組及專業組，現已開放報名，而且申請費用全免，截止日期為12月15日。參賽資格如下：

大專組及專業組

參賽團隊必須包括最少一名導演、一名監製及一名編劇。導演和監製崗位不可由同一人擔任。

每一位導演只可提交一份申請，參加大專組或專業組的比賽。

一名監製只可擔任一個大專組及一個專業組參賽團隊的監製崗位。

參賽團隊中的每一位導演(如多於一人)均須在獲通知參賽結果或若勝出的電影計劃在香港作商業上映前(以較後者為準)，從未拍攝 80分鐘或以上的商業電影並年滿18歲的香港永久性居民。

參賽團隊中的每一位監製(如多於一人)均須是年滿18歲的香港永久性居民。

參賽團隊的編劇中必須有最少一位是年滿18歲的香港永久性居民。

除導演、監製及編劇之外，參賽團隊的以下九個工作崗位每個亦必須由最少一名香港永久性居民擔任：男主角、女主角、攝影、動作設計、美術指導、服裝造型、剪接、電影配樂／音效及視覺效果。

有意參加者可瀏覽香港電影發展局網站（www.fdc.gov.hk/tc/fffi）、「首部劇情電影計劃」Facebook（www.facebook.com/HKFFFI）或Instagram專頁（www.instagram.com/ccida_fffi）了解詳情

