專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
球星涉非法賭博被捕 NBA總裁席佛深感不安
（法新社洛杉磯25日電） 美國職籃NBA總裁席佛說，邁阿密熱火後衛羅齊爾與波特蘭拓荒者總教練畢拉普斯等人在聯邦調查局（FBI）針對非法賭博的大規模調查中遭到逮捕，讓他「深感不安」。 席佛（Adam Silver）在亞馬遜（Amazon）Prime轉播紐約尼克今天在主場對戰波士頓塞爾蒂克的比賽期間受訪，他說：「我第一時間的反應是感到非常不安。對聯盟與球迷來說，沒有什麼比比賽的公正性還更重要。」
熱火後衛羅齊爾（Terry Rozier）與前NBA球員、現任理教練瓊斯（Damon Jones）因涉嫌參與一項投注計畫而遭到逮捕。檢方指出，他們在2022年12月到2024年3月間，向賭客提供球員受傷與缺賽等內線消息。
羅齊爾否認有任何不當行為，他被控曾在2023年3月效力於夏洛特黃蜂時，告知共謀者他將以傷退為由提前退場，讓他們能根據他的表現進行下注。
拓荒者總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）曾是底特律活塞球星及NBA名人堂成員，他因為涉入與黑手黨犯罪家族掛鉤的非法撲克賭局而遭逮捕，瓊斯也在這起調查中遭起訴。
FBI局長巴特爾（Kash Patel）昨天在紐約召開記者會時，稱這是一個「涉及NBA與（美國-西西里黑手黨組織）「我們的事業」（La Cosa Nostra）的犯罪集團」。
畢拉普斯與羅齊爾雙雙遭NBA立即禁賽，但NBA的新賽季照常進行，今天排定了12場比賽。
席佛對這些指控分散大家對賽季開幕的注意力表示遺憾。他說：「我向我們的球迷道歉，我們現在都在應對這種情況。但就場上的比賽而言，表現仍相當精彩。」
其他人也在看
小巴安全帶︱警員喬裝乘客執法未扣安全帶 亮出委任證斷正 東九龍 31 乘客被票控︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】警方今日（24 日）在東九龍展開交通執法行動，派出喬裝警員登上公共小巴，針對乘客「沒有穩妥繫上安全帶」的違例行為。行動中共發現 31 名乘客未有佩戴安全帶，警方已向有關人士發出傳票。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
珍惜生命｜葵涌26歲男子窒息亡 據報涉纏頸增性刺激 (更新)
昨日(23日)傍晚6時24分，警方接獲一名男子報案，指其兒子在葵涌葵俊苑一單位內，以一條長約80厘米的毛巾上吊。人員接報到場，消防將其解下，該名26歲姓黃男子現場被證實死亡。警方於現場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定。 被發現時手腳已呈屍斑 據報，死者為大學二年級學生，周二(21日)曾以準備考試為由，吩咐胞am730 ・ 1 天前
超速的士青衣南橋撞斃單車少年 七旬司機認危駕還柙
七旬的士司機超速駛經青衣南橋時，乘客提醒時已撞上前方的單車，17歲少年送院後不治。司機今日（24日）在西九龍法院承認危險駕駛引致他人死亡罪，求情時由律師代向少年家人致歉，承認犯了不能彌補的錯誤。法官下令索取被告背景報告，押後至11月21日判刑，被告須還柙。 事發時的士車速約為時速94公里 案情指，去年7月3am730 ・ 22 小時前
英國女子咖啡倒水渠 被罰款150 英鎊惹議 市議會撤銷罰單｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國倫敦一名女子因將咖啡倒入街邊水渠而被罰 150 英鎊（約 1,470 港元），事件經報道引起熱議，網民狠批當局做法不合理、小題大做。列治文（Richmond）市議會向當事人發電郵致歉，稱經審核後決定撤銷定額罰款單。Yahoo新聞 ・ 1 天前
荔景邨男子墮樓 當場證實氣絕
【on.cc東網專訊】葵涌有人墮樓。今日(24日)早上11時44分，荔景邨安景樓一住戶報案，指懷疑有人從大廈高處墮下。救援人員接報到場，發現一名男子倒臥大廈對開位置，經檢驗證實事主當場身亡。人員用帳篷遮蓋遺體，其身份及墮樓原因有待調查。on.cc 東網 ・ 1 天前
女子屋苑遛狗遭人毆打 警方立案調查
【on.cc東網專訊】重慶市警方周四（23日）通報，當地一名女子在屋苑內遛狗時，遭一名男住戶毆打，已立案調查案件。on.cc 東網 ・ 1 天前
半山16歲女童家中吸毒後不適 警到場拘捕檢依托咪酯煙彈
今日(24日)下午12時24分，警方接獲報案，指一名16歲女童在中區西摩道3號一單位吸食毒品後感到不適。 人員接報到場，在女童睡房內檢獲一枝電子煙槍及3粒含有依托咪酯的電子煙彈。經初步調查，她涉嫌「藏有危險藥物」被捕，現正被扣留調查。am730 ・ 22 小時前
咖喱率勇士兩連勝：我們沒有弱點
【Now Sports】率領金州勇士周四取得開季兩連勝後，史提芬居里豪言球隊目前的陣容，沒有弱點。勇士開季連挫洛杉磯湖人及丹佛金塊兩大勁敵，史提芬居里（Stephen Curry）賽後談到球隊現況時，充滿自信：「我們有一種取勝的決心，而無論場上是誰，大家都只想贏。今天完場前的那套陣容，我、占美畢拿、德雷蒙格連、古明加及賀福特，根本沒有弱點。我們在訓練營時，幾乎沒有一起同時出戰，但在臨場組織上非常好，防守展現強度，戰術執行力也非常高。」咖喱今場對金塊貢獻42分，三分12射6中，當中包括1球是在常規時間完結前的「救命波」：「他們在擋拆時會夾擊，我只是想果斷一點，找到出手空間。很高興那球入了，我們整場都保持紀律，能在這種拉鋸戰中勝出，意義重大。」隨後被問到有關最近NBA的賭博風波，包括波特蘭拓荒者教練比立斯及邁阿密熱火後衛盧斯亞都涉嫌非法賭博被捕，咖喱則表示：「我認為大家都很清楚該做或不該做甚麼，也理解如今體育界的情況。這不僅僅是NBA的問題，而是整個體育界都在面對的挑戰，但我認為多數球員都具備責任感，尋求比賽的公正，當然，我們會看看事情後續發展，但我本身不會因此懷疑比賽存在不公平。」now.com 體育 ・ 23 小時前
內幕交易｜涉嫌慫使他人進行股份交易 黃百鳴否認內幕交易罪 案件定於11月14日開審
曾經執導多部電影的黃百鳴被證監會入稟控告一項內幕交易罪，他涉嫌在2017年間慫使他人進行天馬影視的股份交易，他早前否認控罪，案件定於11月14日開審，預計審期長達19日。BossMind ・ 21 小時前
勇士加時挫金塊 哥頓成悲劇英雄
【Now Sports】周四兩場NBA都要打加時，但金洲勇士與丹佛金塊一戰不用雙OT，勇士最終在主場以137:131取得開季2連勝，而取得生涯新高50分的金塊前鋒艾朗哥頓，卻成了悲劇英雄。now.com 體育 ・ 1 天前
中國留學生訛稱遭綁架 騙徒指使化妝扮被毆打 家人遭騙 3,000 萬日圓︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】日本東京一名中國女留學生早前遭人欺騙，被迫假扮被綁架，以向家人勒索金錢。日本警方調查指，涉事騙徒冒充中國公安部，聲稱該名學生在中國被通緝，如支付金錢可撤銷逮捕令。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
清水灣碧濤花園獨立屋遭爆竊 住戶報警
西貢清水灣發生爆竊案。 今日（23日）早上約10時，西貢清水灣銀臺路碧濤花園一幢獨立屋有住戶發現，單位內有被搜掠的痕迹，疑遭賊人入屋爆竊，於是報警。警方接報後到場，在附近兜截賊人但無果，正在調查案件，涉案損失有待點算。am730 ・ 1 天前
美軍攻擊疑似運毒船釀5死 專家：草率處決屬非法
（法新社華盛頓22日電） 美國宣布在太平洋攻擊疑似運毒船隻造成5死，專家指出，就算目標是經確認過的毒販，這種草率處決仍屬非法。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）宣布在太平洋發動了兩波攻擊，美國並未披露遭鎖定的8艘船及1艘半潛船的來源地，不過其中若干船隻是在委內瑞拉外海附近被摧毀。法新社 ・ 1 天前
新高50分又如何？哥頓拒拎輸波留念
【Now Sports】艾朗哥頓在新球季首戰即飆50分刷生涯紀錄，可是他效力的丹佛金塊仍要輸，賽後也婉拒將比賽用球帶回家。金塊周四才打今季NBA首戰，可是最終加時不敵金州勇士。不過，艾朗哥頓（Aaron Gordon）今場表現技驚四座，上半場三分已7射7中，創造隊史半場最多三分命中球員紀錄，下半場也繼續手感火熱，最終三分11射10中，50分更是他本人得分新高，而且躋身聯盟紀錄，成為史上第6位在球隊新季首戰攻入50分或以上的球員，與米高佐敦及張伯倫等名將看齊。不過，由於金塊最終還是輸波而回，哥頓拒絕了球隊好意，不想將比賽用球帶回家留紀念：「感覺真的糟透了，他們問我要不要保留皮球，我說不要，我不想把輸的球帶回家。雖說這是今季首戰，未能打響頭炮，但這也只是一場比賽，我們會重新出發，看看影片反省，爭取在主場打出更好的表現。」哥頓的瘋狂演出，也引來對手史提芬居里的讚美：「真的太瘋狂了，不管今年夏天他做了甚麼，這都展現出了成果。」至於哥頓也「回敬」在常規時間最後一刻替勇士扳平的咖喱：「那是超高難度的遠射，把比賽拖入加時，不愧是咖喱，本色演出。」now.com 體育 ・ 21 小時前
薩爾科齊入獄︱政府派警長期駐守鄰近囚室 確保前總統安全 獄警工會批安排多餘︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】法國前總統薩爾科齊因非法籌集競選資金而被判入獄 5 年，目前正在巴黎拉桑特（La Santé）監獄服刑。法國內政部長 Laurent Nuñez 表示，為確保薩爾科齊安全，將有兩名警員長期駐守在鄰近囚室，負責保護他的人身安全。Yahoo新聞 ・ 1 天前
拓荒者贈勇士新季首敗
【Now Sports】史提芬居里前一天剛說金州勇士沒有弱點，隨即就在周五吞下新球季首場敗仗，作客以119:139大敗給波特蘭拓荒者。雙方首節打成平手完結，但勇士第2節疑因背靠背下體能消耗大，開始出現較多漏洞，被拓荒者壓制，差距拉開，而易邊再戰，戰況不變，杜馬利卡馬拿和西頓沙普接連三分命中，助拓荒者打完3節領先12分。末節頭3分鐘，勇士繼續陷入得分荒，而拓荒者再乘勢連取6分，或者知道翻盤無望，勇士離完場還有9分多鐘，已將今場空斬7球三分帶來35分的史提芬居里（Stephen Curry）收起，而占美畢拿則更早被換走，最終在副選掛帥下完成餘下比賽，以20分之差吞下新球季首敗。now.com 體育 ・ 2 小時前
「維港海上大巡遊」10.25正式登場！設市集限定紀念品、互動遊戲、主題餐飲 即睇售票詳情
全球首創的「維港海上大巡遊」將於10月25日率先以4大IP角色——多啦A夢、KAWS & 芝麻街（Elmo）、麥當勞滑嘟嘟和LABUBU，化身巨型海上充氣雕塑亮相維港，直至11月1日迎來壓軸「海上巡遊日」，暢遊兩岸。同日位於中西區海濱長廊中環段的「巡遊市集」亦將正式開放，不但有限定紀念品、主題餐飲，還有互動遊戲等活動。想一同參加這項盛事，Klook在10月20日開售「巡遊市集」門票，成人票$70起，再送$20紀念品優惠券，想知更多詳情，即看下文！Yahoo 旅遊 ・ 23 小時前
總決賽戲碼依舊精彩 溜馬雙OT惜負雷霆
【Now Sports】去年總決賽戲碼，即使印第安納溜馬缺少長唞中的哈利保頓壓陣，依舊可與總冠軍奧克拉荷馬雷霆抗衡，戰至雙加時才以135:141飲恨，而對面的上季MVP基哲斯亞歷山大更攻入職業生涯新高的55分。now.com 體育 ・ 1 天前
粉嶺村屋煮食爐爆炸起火 夫婦走避不及燒傷送院
【on.cc東網專訊】粉嶺發生火警。今日(24日)早上11時，萃雲路東閣圍一村屋單位女住戶報案，指於上址煮食期間，懷疑有氣體洩漏，石油氣爐頭突然爆炸起火。救援人員接報到場時火勢已熄滅，單位內一名49歲泰國籍婦人四肢燒傷，而另持「行街紙」的33歲孟加拉籍男子則手及on.cc 東網 ・ 1 天前
疑洩軍情給賭博集團 比立斯拒認罪
【Now Sports】NBA非法賭博調查，被捕的波特蘭拓荒者教練比立斯，被指曾洩露軍情以讓賭博集團從中獲利。聯邦調查局的起訴書指出，案中一名被稱為「共犯8號」的人士，曾在2023年3月25日對芝加哥公牛的賽前，通知此案主被告之一的賭博集團組織者Eric Earnest，拓荒者會收起主力作賽，疑「讓賽」來爭取提高選秀順位。此案多名被告得知此資訊後，便巨額押注公牛勝出，最終拓荒者確以94:126大敗，而陣中包括利拿特及安佛尼西蒙斯等主力，該仗均缺陣。起訴書雖然沒有指名道姓，但根據對這位「共犯8號」的背景描述，包括其所住地區及個人資歷，懷疑就是周四被捕的比立斯（Chauncey Billups）。除了涉嫌操縱球賽，比立斯還涉及另一宗有關的非法撲克賭局，同樣也是和Eric Earnest這幫人勾結，調查仍在進行中。不過，比立斯被捕後透過律師發聲明，表示自己是清白的：「認識比立斯的人都知道，他是一位有誠信的人，不會作弊或欺詐，也不會冒著名人堂的聲譽及自由的風險，去做聯邦政府所指控的事情。他從不參與籃球比賽賭博、提供內部消息或犧牲球隊與聯盟對他的信任，那會玷污他一生奉獻給這項運動的努力。」now.com 體育 ・ 1 天前