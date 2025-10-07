球星詹姆斯揭露第二次決定 代言酒類廣告非退休

（法新社洛杉磯7日電） 退休傳聞不斷的NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨天在社群媒體X發文說將有「第二次決定」，引發熱議後，今天發布他代言酒商廣告的影片，並非宣布退休。

詹姆斯昨天以「所有決定的決定」為題在X發布一段10秒影片，並留下美東時間10月7日下午12時（台灣時間10月8日零時）的時間點。他並未透露任何內容，僅以「第二次決定」（The Second Decision）稱呼。此文貼出後，湖人新球季主場最後一戰的門票，價格瞬間飆漲。

詹姆斯昨天發布的影片，明顯呼應那場精心策劃的直播節目。

不過，詹姆斯今天發布的新影片顯示這只是行銷手法，內容是他代言知名干邑白蘭地品牌軒尼詩（Hennessy）的廣告，合作商品預計本月稍後上市。